Сообщение etelbukova » 20 июл 2017, 02:08

Всем привет! Здорово, что стоит настоящее лето, наслаждаемся прогулками.



Вчера мы участвовали в эксперименте на наличие доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Вместе с корреспондентом местной газеты тестировали улицу города, которая сдана в эксплуатацию совсем недавно, в июле месяце, по новым нормам сдачи объекта все должно быть учтено, для разных категорий граждан. А на деле все плачевно, доступность для людей на колясках ограничена. Улица пользуется спросом, она связующая между районами города, мы по ней очень часто передвигаемся. Не соблюдены никакие нормы. Как принимали? Все сделано красиво, но не доступно. В рейде доступности участвовал Павел и девушка на коляске. Корреспондент, прогуливаясь с нами во время эксперимента, запечатлел все недочеты строителей и проектировщиков, все моменты, связанные с риском для жизни, да, даже так, и обещал опубликовать наши пожелания, рекомендации, просьбы, в газете. Посмотрим, поможет ли…(пока недавно сдали, может что-то изменится).



Наконец-то мы закончили поход по больницам, всех обошли, все сдали, осталось взять справки.



С Пашей ездим к бабуле на дачу. Погода - супер, наслаждаемся, ловим солнечные дни, но к вечеру, в садах, ужасно много становится комаров и мошек, пока идем к остановке из сада - все искусаны, руки работают как пропеллеры. Но Паше очень нравится быть на даче, поэтому снова и снова на дачу.



Паша пополняет свой список прочитанной литературы за лето. Читает, читает, что-то слушает онлайн. В общем, время даром не теряет.



Шея у Павла прошла, уже и забыл, все упражнения в полном объеме, ходьбу по беговой дорожке тоже возобновили, потихоньку ходит. Все хорошо, больше стал ходить и еще чуточку лучше за левую руку. Стараемся отработать этот момент, а то уже по привычке сначала беру справа, потом понимаю, что не с той стороны. Стало получаться намного лучше, но не всегда, много моментов, над которыми надо усердно, в поте лица, работать.



Поступлений нет, к сожалению. Сбор наш стоит, переживаем, потому как дни летят.



Необходимо собрать: 363.274 руб

Собрано: 288.651 руб

Осталось собрать: 74.623 руб

Реабилитация начинается 10.08.17г. Билеты на реабилитацию куплены.