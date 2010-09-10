Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Благотворительность в Рязани
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Дорогие друзья, Всем привет! Как же незаметно пролетел июнь. Павел продолжает свои занятия. Только вот последние дни почему-то некоторые упражнения давались чуть сложнее, чем в другие дни. Мы решили сделать просто общеукрепляющие упражнения и походить по беговой дорожке, полежать на укладке для расслабления и растяжки мышц. Замачаю, что чаще стал сутулиться, иногда прекрасно может держать спину, занимаясь различными делами, но бывают моменты, что пока не скажешь…Это недостаточно сильные мышцы спины. Но Павел старается, стойко преодолевая трудности, впереди большие планы.
В остальном у Паши все хорошо. Погода вот только не очень радует, судя по новостям, в этом году погода во многих регионах не подарок. Но гулять все-равно получается.
Спасибо, что заходите к нам на страничку и интересуетесь нашими новостями, верите в нас и помогаете в трудную минуту.
Отчет о поступлениях:
01.07.2017г на карту Сбербанка + 1.000 руб. Галина Алексеевна Б. с сообщением «Помощь». Спасибо Вам за неоднократную помощь Паше. Здоровья Вам и Вашим близким, благополучия и всего наилучшего!
Необходимо на реабилитацию: 363.274 руб
Собрано: 283.651 руб
Осталось к сбору: 79.623 руб до 10.08.17г
В остальном у Паши все хорошо. Погода вот только не очень радует, судя по новостям, в этом году погода во многих регионах не подарок. Но гулять все-равно получается.
Спасибо, что заходите к нам на страничку и интересуетесь нашими новостями, верите в нас и помогаете в трудную минуту.
Отчет о поступлениях:
01.07.2017г на карту Сбербанка + 1.000 руб. Галина Алексеевна Б. с сообщением «Помощь». Спасибо Вам за неоднократную помощь Паше. Здоровья Вам и Вашим близким, благополучия и всего наилучшего!
Необходимо на реабилитацию: 363.274 руб
Собрано: 283.651 руб
Осталось к сбору: 79.623 руб до 10.08.17г
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Дорогие друзья, Всем доброго вечера! Дела идут хорошо. Начали с Павлом обход по врачам для поездки, почему так рано? потому как всех сразу врачей нам не пройти, все они в разное время, кто-то вообще в отпуске, кто-то вот вот уйдет в отпуск, поэтому быстро не пройти. Нам надо кроме санаторно-курортных карт взять еще справку на дом. обучение. Тут и погода преподносит разные сюрпризы. Между делом Павел занимается физической нагрузкой активно, постоянно стараемся ходить ногами, чтобы не возникло серьезных ухудшений. Надо постоянно заниматься, конечно не перегружая организм, и давая отдых.
Еще одна мысль не дает мне покоя. Практически вышла из строя Пашина коляска, которая очень удобна и мобильна. Совсем случайно я на сайте одного Благотворительного фонда увидела, что идет неделя сбора документов на транспортные средства реабилитации, которые жизненно важны, а в ИПР не прописаны, не долго думая, я собрала пакет документов, отправила, теперь ждем результата, рассмотрят или нет, не знаем, пока не ответили. Все, что от нас зависело мы сделали, остается ждать))
Звонили нам из ФСС(Фонда социального страхования) мы думали они нас порадуют аппаратами, а они нам сказали, что профинансировали тутора на локтевой сустав и лучезапястный, да, нам это тоже надо, но не так важно, как аппараты, тем более тутора у нас есть старые и мы их прекрасно периодически одеваем, но стараемся обходиться без них, т.к. контрактур нет и Паша прекрасно справляется без этих туторов, поэтому мы отказались.
Поступления:
05.07.2017г на карту Сбербанка + 5000 руб от Аллы Аркадьевны С. Огромное вам спасибо! Здоровья Вам, радости и счастливых дней!
Необходимо собрать: 363.274 руб
Собрано: 288.651 руб
Осталось: 74.623 руб
Реабилитация с 10 августа 2017г
Мы желаем Всем, кто помогает, счастья, удачи, любви и крепкого здоровья!
Еще одна мысль не дает мне покоя. Практически вышла из строя Пашина коляска, которая очень удобна и мобильна. Совсем случайно я на сайте одного Благотворительного фонда увидела, что идет неделя сбора документов на транспортные средства реабилитации, которые жизненно важны, а в ИПР не прописаны, не долго думая, я собрала пакет документов, отправила, теперь ждем результата, рассмотрят или нет, не знаем, пока не ответили. Все, что от нас зависело мы сделали, остается ждать))
Звонили нам из ФСС(Фонда социального страхования) мы думали они нас порадуют аппаратами, а они нам сказали, что профинансировали тутора на локтевой сустав и лучезапястный, да, нам это тоже надо, но не так важно, как аппараты, тем более тутора у нас есть старые и мы их прекрасно периодически одеваем, но стараемся обходиться без них, т.к. контрактур нет и Паша прекрасно справляется без этих туторов, поэтому мы отказались.
Поступления:
05.07.2017г на карту Сбербанка + 5000 руб от Аллы Аркадьевны С. Огромное вам спасибо! Здоровья Вам, радости и счастливых дней!
Необходимо собрать: 363.274 руб
Собрано: 288.651 руб
Осталось: 74.623 руб
Реабилитация с 10 августа 2017г
Мы желаем Всем, кто помогает, счастья, удачи, любви и крепкого здоровья!
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
С Днём семьи, любви и верности, друзья!
Пусть на первом месте всегда будут любимые и дорогие люди, пусть для вашей семьи каждый день будет радостным и счастливым, пусть верность близкого человека и его любовь вдохновляют вас на что-то прекрасное, пусть в отношениях с родными всегда царит взаимопонимание, нежность и доверие.
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/48715043.jpg
Поступлений не было.
Необходимо собрать: 363.274 руб
Собрано: 288.651 руб
Осталось: 74.623 руб
Пусть на первом месте всегда будут любимые и дорогие люди, пусть для вашей семьи каждый день будет радостным и счастливым, пусть верность близкого человека и его любовь вдохновляют вас на что-то прекрасное, пусть в отношениях с родными всегда царит взаимопонимание, нежность и доверие.
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/48715043.jpg
Поступлений не было.
Необходимо собрать: 363.274 руб
Собрано: 288.651 руб
Осталось: 74.623 руб
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Всем привет! Немного наших новостей. Вчера мы с Пашей и с бабушкой ездили в детский лагерь отдыха, но не на отдых, а в гости. Там отдыхает наша племянница, ребёнок соскучился, позвал в гости, да и нам было интересно окунуться в детство. Повезло с машиной, в попутчики нас взяли знакомые соседи, которые ехали тоже в лагерь к дочке. Лагерь за городом, на природе, очень здорово съездили, правда, комары и мошки одолели, налетели на новеньких, покусали)) К нам, наконец-то, вроде ненадолго лето пришло, погода наладилась, это радует.
Сегодня мы продолжили поход по врачам, сдали анализы, но ещё не все. На кардиограмму пришлось подниматься на второй этаж, без подъёмника, без лифта, по крутому лестничному пролёту…Продолжение следует, осталось немного, насколько это затянется...
Паша поддерживает связь с местной редакцией, давненько отправлял рассказы, статейки свои в редакцию, ему обещали напечатать в местной газете, ждали, ждали выхода в печать, увы((не дождались, Павел написал в редакцию, оказывается, сменился редактор и пришлось ему снова отправлять свои творения. Снова ждём))
А дни летят незаметно. Практически середина лета. Ждём с нетерпением реабилитации. Гиперкинезы, то усиливаются, то вроде бы ничего. В целом всё хорошо, Павел продолжает свои упражнения, Ходит по беговой дорожке, переживает за своё состояние, очень. Сегодня, правда, не все упражнения смог сделать, болела шея, я сначала не могла понять отчего, но вспомнила, вчера, по дороге в лагерь, было по-летнему тепло и мы чуть приоткрыли окошки в машине, видимо, в шею-то и надуло, с утра, когда вернулись с поликлиники намазали мазями, а то голова не ворочалась, к вечеру вроде полегче стало.
Вот такие у нас дела.
Поступлений не было. Сбор без изменений, к сожалению.
Необходимо собрать: 363.274 руб
Собрано: 288.651 руб
Осталось собрать: 74.623 руб
Сегодня мы продолжили поход по врачам, сдали анализы, но ещё не все. На кардиограмму пришлось подниматься на второй этаж, без подъёмника, без лифта, по крутому лестничному пролёту…Продолжение следует, осталось немного, насколько это затянется...
Паша поддерживает связь с местной редакцией, давненько отправлял рассказы, статейки свои в редакцию, ему обещали напечатать в местной газете, ждали, ждали выхода в печать, увы((не дождались, Павел написал в редакцию, оказывается, сменился редактор и пришлось ему снова отправлять свои творения. Снова ждём))
А дни летят незаметно. Практически середина лета. Ждём с нетерпением реабилитации. Гиперкинезы, то усиливаются, то вроде бы ничего. В целом всё хорошо, Павел продолжает свои упражнения, Ходит по беговой дорожке, переживает за своё состояние, очень. Сегодня, правда, не все упражнения смог сделать, болела шея, я сначала не могла понять отчего, но вспомнила, вчера, по дороге в лагерь, было по-летнему тепло и мы чуть приоткрыли окошки в машине, видимо, в шею-то и надуло, с утра, когда вернулись с поликлиники намазали мазями, а то голова не ворочалась, к вечеру вроде полегче стало.
Вот такие у нас дела.
Поступлений не было. Сбор без изменений, к сожалению.
Необходимо собрать: 363.274 руб
Собрано: 288.651 руб
Осталось собрать: 74.623 руб
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Добрый день, дорогие друзья и все, кто интересуется нашими новостями и просто заходит к нам на страничку! Дела наши в целом идут хорошо. Шея у Павла приходит в норму, пару дней вообще не ворочалась, но постепенно, после массажа и разогревающей мази, восстанавливается, но еще болит. Надо же как нас угораздило…пришла жара и нас продуло(( С упражнений ЛФК убрали нагрузку, пока Павел выполняет те упражнения, которые не причиняют дискомфорт.
Продолжаем с Павлом оформлять санаторно-курортные карты и обновлять справки формы 070/у. Пока выходные, а на неделе продолжим.
Вчера Паша был на фотосессии. История давняя. Два года назад Паше подарили на день рождения именной сертификат (1 час фотосессии в салоне). Ну вот наконец-то собрались, а то как не соберемся, все из-за чего-нибудь да откладывали. Но Паши хватило всего на пол-часа, заказан был час, сказал, с меня хватит, я не модель позировать)) Не знаю, что получилось, Павел не из тех, кто любит фотографироваться, для него это хуже экзамена.
Сегодня уже сняли первый урожай огурчиков))клубники))всего помаленьку, а ведь уже середина лета, год не очень урожайный. Каждый год «экватор» лета мы проводим на даче, вот и в этом году посидели в хорошей компании. Завтра опять планируем поехать да дачу.
Поступлений не было.
Необходимо собрать: 363.274 руб
Собрано: 288.651 руб
Осталось собрать: 74.623 руб
Продолжаем с Павлом оформлять санаторно-курортные карты и обновлять справки формы 070/у. Пока выходные, а на неделе продолжим.
Вчера Паша был на фотосессии. История давняя. Два года назад Паше подарили на день рождения именной сертификат (1 час фотосессии в салоне). Ну вот наконец-то собрались, а то как не соберемся, все из-за чего-нибудь да откладывали. Но Паши хватило всего на пол-часа, заказан был час, сказал, с меня хватит, я не модель позировать)) Не знаю, что получилось, Павел не из тех, кто любит фотографироваться, для него это хуже экзамена.
Сегодня уже сняли первый урожай огурчиков))клубники))всего помаленьку, а ведь уже середина лета, год не очень урожайный. Каждый год «экватор» лета мы проводим на даче, вот и в этом году посидели в хорошей компании. Завтра опять планируем поехать да дачу.
Поступлений не было.
Необходимо собрать: 363.274 руб
Собрано: 288.651 руб
Осталось собрать: 74.623 руб
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Всем привет! Здорово, что стоит настоящее лето, наслаждаемся прогулками.
Вчера мы участвовали в эксперименте на наличие доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Вместе с корреспондентом местной газеты тестировали улицу города, которая сдана в эксплуатацию совсем недавно, в июле месяце, по новым нормам сдачи объекта все должно быть учтено, для разных категорий граждан. А на деле все плачевно, доступность для людей на колясках ограничена. Улица пользуется спросом, она связующая между районами города, мы по ней очень часто передвигаемся. Не соблюдены никакие нормы. Как принимали? Все сделано красиво, но не доступно. В рейде доступности участвовал Павел и девушка на коляске. Корреспондент, прогуливаясь с нами во время эксперимента, запечатлел все недочеты строителей и проектировщиков, все моменты, связанные с риском для жизни, да, даже так, и обещал опубликовать наши пожелания, рекомендации, просьбы, в газете. Посмотрим, поможет ли…(пока недавно сдали, может что-то изменится).
Наконец-то мы закончили поход по больницам, всех обошли, все сдали, осталось взять справки.
С Пашей ездим к бабуле на дачу. Погода - супер, наслаждаемся, ловим солнечные дни, но к вечеру, в садах, ужасно много становится комаров и мошек, пока идем к остановке из сада - все искусаны, руки работают как пропеллеры. Но Паше очень нравится быть на даче, поэтому снова и снова на дачу.
Паша пополняет свой список прочитанной литературы за лето. Читает, читает, что-то слушает онлайн. В общем, время даром не теряет.
Шея у Павла прошла, уже и забыл, все упражнения в полном объеме, ходьбу по беговой дорожке тоже возобновили, потихоньку ходит. Все хорошо, больше стал ходить и еще чуточку лучше за левую руку. Стараемся отработать этот момент, а то уже по привычке сначала беру справа, потом понимаю, что не с той стороны. Стало получаться намного лучше, но не всегда, много моментов, над которыми надо усердно, в поте лица, работать.
Поступлений нет, к сожалению. Сбор наш стоит, переживаем, потому как дни летят.
Необходимо собрать: 363.274 руб
Собрано: 288.651 руб
Осталось собрать: 74.623 руб
Реабилитация начинается 10.08.17г. Билеты на реабилитацию куплены.
Вчера мы участвовали в эксперименте на наличие доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Вместе с корреспондентом местной газеты тестировали улицу города, которая сдана в эксплуатацию совсем недавно, в июле месяце, по новым нормам сдачи объекта все должно быть учтено, для разных категорий граждан. А на деле все плачевно, доступность для людей на колясках ограничена. Улица пользуется спросом, она связующая между районами города, мы по ней очень часто передвигаемся. Не соблюдены никакие нормы. Как принимали? Все сделано красиво, но не доступно. В рейде доступности участвовал Павел и девушка на коляске. Корреспондент, прогуливаясь с нами во время эксперимента, запечатлел все недочеты строителей и проектировщиков, все моменты, связанные с риском для жизни, да, даже так, и обещал опубликовать наши пожелания, рекомендации, просьбы, в газете. Посмотрим, поможет ли…(пока недавно сдали, может что-то изменится).
Наконец-то мы закончили поход по больницам, всех обошли, все сдали, осталось взять справки.
С Пашей ездим к бабуле на дачу. Погода - супер, наслаждаемся, ловим солнечные дни, но к вечеру, в садах, ужасно много становится комаров и мошек, пока идем к остановке из сада - все искусаны, руки работают как пропеллеры. Но Паше очень нравится быть на даче, поэтому снова и снова на дачу.
Паша пополняет свой список прочитанной литературы за лето. Читает, читает, что-то слушает онлайн. В общем, время даром не теряет.
Шея у Павла прошла, уже и забыл, все упражнения в полном объеме, ходьбу по беговой дорожке тоже возобновили, потихоньку ходит. Все хорошо, больше стал ходить и еще чуточку лучше за левую руку. Стараемся отработать этот момент, а то уже по привычке сначала беру справа, потом понимаю, что не с той стороны. Стало получаться намного лучше, но не всегда, много моментов, над которыми надо усердно, в поте лица, работать.
Поступлений нет, к сожалению. Сбор наш стоит, переживаем, потому как дни летят.
Необходимо собрать: 363.274 руб
Собрано: 288.651 руб
Осталось собрать: 74.623 руб
Реабилитация начинается 10.08.17г. Билеты на реабилитацию куплены.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Отчет о поступлениях:
20.07.17г на ЯД + 555 руб. Спасибо, дорогие наши, за помощь Паше в достижении цели!
20.07.17г на карту Сбербанка + 400 руб от Татьяны Александровны А. Огромное Вам спасибо за поддержку! Здоровья Вам и всех благ!
21.07.17г на карту Сбербанка + 500 руб от Надежды Николаевны Ф. Благодарим Вас за помощь Павлу! Здоровья Вам и всего самого хорошего!
Необходимо собрать: 363.274 руб
Собрано: 290.106 руб
Осталось собрать: 73.168 руб
Всем спасибо за помощь!
20.07.17г на ЯД + 555 руб. Спасибо, дорогие наши, за помощь Паше в достижении цели!
20.07.17г на карту Сбербанка + 400 руб от Татьяны Александровны А. Огромное Вам спасибо за поддержку! Здоровья Вам и всех благ!
21.07.17г на карту Сбербанка + 500 руб от Надежды Николаевны Ф. Благодарим Вас за помощь Павлу! Здоровья Вам и всего самого хорошего!
Необходимо собрать: 363.274 руб
Собрано: 290.106 руб
Осталось собрать: 73.168 руб
Всем спасибо за помощь!
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Добрый вечер, дорогие друзья!
Поступления:
22.07.17г на карту Сбербанка + 5.000 руб от Андрея Евгеньевича П. огромное Вам спасибо! Здоровья Вам и Вашим близким!
23.07.17г на карту Сбербанка + 1.000 руб от Галины Алексеевны Б. с сообщением «Помощь». Спасибо Вам за постоянную помощь Паше! Счастья Вам и здоровья!
Храни Вас Господь!
Необходимо собрать: 363.274 руб
Собрано: 296.106 руб
Осталось: 67.168 руб
СКРИНЫ ПОСТУПЛЕНИЙ
Поступления:
22.07.17г на карту Сбербанка + 5.000 руб от Андрея Евгеньевича П. огромное Вам спасибо! Здоровья Вам и Вашим близким!
23.07.17г на карту Сбербанка + 1.000 руб от Галины Алексеевны Б. с сообщением «Помощь». Спасибо Вам за постоянную помощь Паше! Счастья Вам и здоровья!
Храни Вас Господь!
Необходимо собрать: 363.274 руб
Собрано: 296.106 руб
Осталось: 67.168 руб
СКРИНЫ ПОСТУПЛЕНИЙ
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Всем привет! У нас хорошие новости, мы закрываем сбор! Ура!
Спасибо Всем и каждому, кто помогает нам, поддерживает и верит в возможности Павла, огромное Вам спасибо, что на протяжении многих лет Вы с нами!
Отчет о поступлениях:
25.07.17г на карту Сбербанка + 300 руб от Виктории Александровны Б.
27.07.17г на карту Сбербанка + 66.800 руб Оксана Анатольевна Н. с сообщением от "Мвл" от нашего постоянного благотворителя
Низкий Вам поклон и всего самого наилучшего!
Необходимо собрать: 363.274 руб
Собрано: 363.206 руб
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/35555686.jpg
Верьте в чудеса! Они сбываются!
Спасибо Всем и каждому, кто помогает нам, поддерживает и верит в возможности Павла, огромное Вам спасибо, что на протяжении многих лет Вы с нами!
Отчет о поступлениях:
25.07.17г на карту Сбербанка + 300 руб от Виктории Александровны Б.
27.07.17г на карту Сбербанка + 66.800 руб Оксана Анатольевна Н. с сообщением от "Мвл" от нашего постоянного благотворителя
Низкий Вам поклон и всего самого наилучшего!
Необходимо собрать: 363.274 руб
Собрано: 363.206 руб
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/35555686.jpg
Верьте в чудеса! Они сбываются!
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Дорогие друзья! Вот мы и вернулись с реабилитации. Очень устали, но довольны, что поработали продуктивно.
Всем, кто помог Павлу пройти очередной курс и добиться новых результатов, огромное спасибо! Без Вашей помощи и поддержки, без морального и материального участия, нам было бы не справиться. Все наши победы, большие и не очень, достаются большим трудом, мы рады разделить их с Вами. Спасибо, дорогие наши!
К сожалению, в санатории не было хорошей связи, чтобы держать Вас в курсе событий, но чуть позже подготовлю полный отчёт и теперь чаще будем на связи.
Сейчас много вопросов решаем по школе, последний год обучения, просто боюсь подумать, как и что?))
С новыми силами приступаем к учёбе.
Спасибо всем за поддержку!
С уважением, семья Тельбуковых
Всем, кто помог Павлу пройти очередной курс и добиться новых результатов, огромное спасибо! Без Вашей помощи и поддержки, без морального и материального участия, нам было бы не справиться. Все наши победы, большие и не очень, достаются большим трудом, мы рады разделить их с Вами. Спасибо, дорогие наши!
К сожалению, в санатории не было хорошей связи, чтобы держать Вас в курсе событий, но чуть позже подготовлю полный отчёт и теперь чаще будем на связи.
Сейчас много вопросов решаем по школе, последний год обучения, просто боюсь подумать, как и что?))
С новыми силами приступаем к учёбе.
Спасибо всем за поддержку!
С уважением, семья Тельбуковых
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Дорогие друзья, здравствуйте! Спешу написать новости и предоставить отчёт о лечении в ЕВДКС МО РФ. Этот курс реабилитации отличался от всех остальных тем, что Павла вёл другой врач, т. к. тот врач, который ведёт сына с самого первого курса лечения, находится на длительном больничном. Павел очень уважает и ценит своего врача, поскольку тот всегда очень внимателен к своим пациентам и регулярно приходит в зал ЛФК, чтобы посмотреть, как проходят занятия, и дать инструктору указания для того, чтобы достичь наилучшего результата. Мы с Павлом от всей души желаем нашему врачу крепкого здоровья и долгих лет жизни!
Но, несмотря на смену врача, реабилитация Павла прошла очень хорошо. Сына осматривал заведующий отделением, он совместно с нашим врачом оперировал Павла 5 лет назад. Правда, была немного изменена тактика лечения. В частности, не была назначена процедура БРВС, которая оплачивается отдельно. В остальном лечение было таким, как обычно. Павлу назначили минеральные ванны, грязевые аппликации, лазеротерапию, электросон, ингаляции с эвкалиптом, массаж, ЛФК и занятия с логопедом. Также Павел прошёл курс иппотерапии.
Павел много и плодотворно трудился. Он каждый день более 3-х часов проводил в зале ЛФК, где занимался с помощью инструктора. Оттуда он выходил очень уставшим, одежда была мокрой насквозь. В этот раз Паша практически не занимался в костюме «Гравистат». Во-первых, оказалось, что наш костюм стал Павлу мал, т.к. сын очень прибавил в росте. Во-вторых, решили обходиться без костюма, чтобы рассчитывать только на свои силы, а не на тяги. Хоть костюм и дает нагрузку, но он помогает удерживаться в вертикальном положении. Без костюма Павла больше шатало, т. к. у него достаточно сильные гиперкинезы. Павел отрабатывал ходьбу в брусьях с утяжелителями, на каждой ноге был груз весом по 1,5 кг. С ними ходьба давалась ему с трудом. Но, несмотря на это, Павел ходил в брусьях по несколько заходов вперед и обратно. В результате увеличения нагрузки и усложнения задачи Паша стал больше ходить не только в брусьях, а вообще в целом. Также у Павла уменьшились гиперкинезы, движения стали намного чётче, он увереннее и ровнее держится на ногах.
Отдельно хочется отметить занятия иппотерапией. Павел очень любит лошадей, на занятия всегда ходит с большим рвением. Ради этого он отказывался от отдыха на море. В самом начале инструктор давал Павлу простые упражнения, но спустя какое-то время занятия стали усложняться, появились элементы верховой езды. Павел учился держать баланс на движущейся лошади. Ему было очень сложно включить в работу именно те мышцы, которые должны работать, чтобы правильно выполнить определенные упражнения, при этом практически балансируя в воздухе. Из-за гиперкинезов и спастического напряжения мышц он выполнял некоторые упражнения не за счет тех мышц, которые должны включиться в работу, а теми мышцами, которыми ему легче управлять. Из-за этого приходилось постоянно поддерживать Павла, чтобы он не упал. Но благодаря упорным тренировкам к концу заезда у Павла стало получаться ненадолго удержать баланс на движущейся лошади.
После занятий иппотерапии Паша каждый раз получал домашнее задание для конкретной мышцы. Павел старался его выполнять, хотя иногда у него не было на это никаких сил. К тому же, сразу у него не получалось сделать то, что требовалось. Но благодаря сильному желанию и целеустремлённой работе у Павла понемногу стало получаться. В результате он очень окреп, особенно укрепились мышцы спины. Занятия иппотерапией хорошо помогают Павлу. Жаль, что он может заниматься ей только в Евпатории. Но мы рады, что есть такая хотя бы такая возможность.
В конце курса лечения врач отметил у Павла положительную динамику. Значит, наши усилия не напрасны. Обычно во взрослом возрасте сложно достичь ощутимых результатов, но организм Павла откликается на лечение и занятия. Чтобы достичь новых результатов и не допустить ухудшения в физическом состоянии, реабилитацию в Евпатории надо продолжать. Ведь только здесь Павел может получить комплексное лечение.
Перед отъездом домой мы с Павлом получили новые рекомендации от врача и инструкторов для занятий дома. После небольшого отдыха начнём их выполнять. Для нас очень важно сохранить полученные результаты!
Мы с Павлом от всей души благодарим всех, кто на протяжении многих лет помогает проходить столько важное лечение. Низкий поклон, дорогие друзья! Также хочется поблагодарить благотворительный фонд «Шаг вместе», который помог купить нам билеты на обратный путь. Дело в том, что у нас возникли проблемы с покупкой билетов на запланированные даты, т. к. не было прямых рейсов эконом-класса. Данный фонд предоставил нам билеты через Санкт-Петербург.
Еще у нас хорошая новость от фонда «Помоги.Орг». Как мы уже писали, несколько месяцев назад мы обратились в благотворительный фонд с просьбой помочь в оплате новой коляски, т. к. нашей уже много лет, и она вышла из строя, а ходить на большие расстояния Павел не может. Фонд принял положительное решение по нашей просьбе, и Павла поставили в очередь. Не знаем, как скоро нам помогут, но надеемся и ждем.
Несколько фотографий с пройденного лечения
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_ph/19/182271744.jpg
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_ph/19/827651308.jpg
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_ph/19/568675903.jpg
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_ph/19/986826938.jpg
Все фотографии можно посмотреть ЗДЕСЬ.
Видео-отчёт о пройденном лечении
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ:
Оплата счета: 165.206 руб
Дополнительные занятия ЛФК с инструктором: 32 занятия * 1.200 руб * 2 часа = 76.800 руб
Занятия с логопедом: 23 занятия * 500 руб = 11.500 руб
Иппотерапия: 30 занятий * 1.000 руб = 30.000 руб
Самолет Екатеринбург – Симферополь: 25.340 руб
Самолет Симферополь – Санкт-Петербург – Екатеринбург: 6.804 руб (помог благотворительный фонд)
Такси Нижняя Тура – Екатеринбург – Нижняя Тура: 10.000 руб
Такси Симферополь – Евпатория – Симферополь: 3.000 руб
Итого потрачено: 328.650 руб
Всего было собрано: 363.206 руб. Остаток в сумме 34.556 руб переносится на следующий курс лечения в ЕВДКС МО РФ в 2018 году.
Документы можно посмотреть ЗДЕСЬ.
Но, несмотря на смену врача, реабилитация Павла прошла очень хорошо. Сына осматривал заведующий отделением, он совместно с нашим врачом оперировал Павла 5 лет назад. Правда, была немного изменена тактика лечения. В частности, не была назначена процедура БРВС, которая оплачивается отдельно. В остальном лечение было таким, как обычно. Павлу назначили минеральные ванны, грязевые аппликации, лазеротерапию, электросон, ингаляции с эвкалиптом, массаж, ЛФК и занятия с логопедом. Также Павел прошёл курс иппотерапии.
Павел много и плодотворно трудился. Он каждый день более 3-х часов проводил в зале ЛФК, где занимался с помощью инструктора. Оттуда он выходил очень уставшим, одежда была мокрой насквозь. В этот раз Паша практически не занимался в костюме «Гравистат». Во-первых, оказалось, что наш костюм стал Павлу мал, т.к. сын очень прибавил в росте. Во-вторых, решили обходиться без костюма, чтобы рассчитывать только на свои силы, а не на тяги. Хоть костюм и дает нагрузку, но он помогает удерживаться в вертикальном положении. Без костюма Павла больше шатало, т. к. у него достаточно сильные гиперкинезы. Павел отрабатывал ходьбу в брусьях с утяжелителями, на каждой ноге был груз весом по 1,5 кг. С ними ходьба давалась ему с трудом. Но, несмотря на это, Павел ходил в брусьях по несколько заходов вперед и обратно. В результате увеличения нагрузки и усложнения задачи Паша стал больше ходить не только в брусьях, а вообще в целом. Также у Павла уменьшились гиперкинезы, движения стали намного чётче, он увереннее и ровнее держится на ногах.
Отдельно хочется отметить занятия иппотерапией. Павел очень любит лошадей, на занятия всегда ходит с большим рвением. Ради этого он отказывался от отдыха на море. В самом начале инструктор давал Павлу простые упражнения, но спустя какое-то время занятия стали усложняться, появились элементы верховой езды. Павел учился держать баланс на движущейся лошади. Ему было очень сложно включить в работу именно те мышцы, которые должны работать, чтобы правильно выполнить определенные упражнения, при этом практически балансируя в воздухе. Из-за гиперкинезов и спастического напряжения мышц он выполнял некоторые упражнения не за счет тех мышц, которые должны включиться в работу, а теми мышцами, которыми ему легче управлять. Из-за этого приходилось постоянно поддерживать Павла, чтобы он не упал. Но благодаря упорным тренировкам к концу заезда у Павла стало получаться ненадолго удержать баланс на движущейся лошади.
После занятий иппотерапии Паша каждый раз получал домашнее задание для конкретной мышцы. Павел старался его выполнять, хотя иногда у него не было на это никаких сил. К тому же, сразу у него не получалось сделать то, что требовалось. Но благодаря сильному желанию и целеустремлённой работе у Павла понемногу стало получаться. В результате он очень окреп, особенно укрепились мышцы спины. Занятия иппотерапией хорошо помогают Павлу. Жаль, что он может заниматься ей только в Евпатории. Но мы рады, что есть такая хотя бы такая возможность.
В конце курса лечения врач отметил у Павла положительную динамику. Значит, наши усилия не напрасны. Обычно во взрослом возрасте сложно достичь ощутимых результатов, но организм Павла откликается на лечение и занятия. Чтобы достичь новых результатов и не допустить ухудшения в физическом состоянии, реабилитацию в Евпатории надо продолжать. Ведь только здесь Павел может получить комплексное лечение.
Перед отъездом домой мы с Павлом получили новые рекомендации от врача и инструкторов для занятий дома. После небольшого отдыха начнём их выполнять. Для нас очень важно сохранить полученные результаты!
Мы с Павлом от всей души благодарим всех, кто на протяжении многих лет помогает проходить столько важное лечение. Низкий поклон, дорогие друзья! Также хочется поблагодарить благотворительный фонд «Шаг вместе», который помог купить нам билеты на обратный путь. Дело в том, что у нас возникли проблемы с покупкой билетов на запланированные даты, т. к. не было прямых рейсов эконом-класса. Данный фонд предоставил нам билеты через Санкт-Петербург.
Еще у нас хорошая новость от фонда «Помоги.Орг». Как мы уже писали, несколько месяцев назад мы обратились в благотворительный фонд с просьбой помочь в оплате новой коляски, т. к. нашей уже много лет, и она вышла из строя, а ходить на большие расстояния Павел не может. Фонд принял положительное решение по нашей просьбе, и Павла поставили в очередь. Не знаем, как скоро нам помогут, но надеемся и ждем.
Несколько фотографий с пройденного лечения
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_ph/19/182271744.jpg
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_ph/19/827651308.jpg
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_ph/19/568675903.jpg
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_ph/19/986826938.jpg
Все фотографии можно посмотреть ЗДЕСЬ.
Видео-отчёт о пройденном лечении
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ:
Оплата счета: 165.206 руб
Дополнительные занятия ЛФК с инструктором: 32 занятия * 1.200 руб * 2 часа = 76.800 руб
Занятия с логопедом: 23 занятия * 500 руб = 11.500 руб
Иппотерапия: 30 занятий * 1.000 руб = 30.000 руб
Самолет Екатеринбург – Симферополь: 25.340 руб
Самолет Симферополь – Санкт-Петербург – Екатеринбург: 6.804 руб (помог благотворительный фонд)
Такси Нижняя Тура – Екатеринбург – Нижняя Тура: 10.000 руб
Такси Симферополь – Евпатория – Симферополь: 3.000 руб
Итого потрачено: 328.650 руб
Всего было собрано: 363.206 руб. Остаток в сумме 34.556 руб переносится на следующий курс лечения в ЕВДКС МО РФ в 2018 году.
Документы можно посмотреть ЗДЕСЬ.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 0 гостей