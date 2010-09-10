Сообщение etelbukova » 12 дек 2017, 00:40

Необходимо: 351.900 руб

Собрано: 38.406 руб

Осталось собрать: 313.494 руб

Всем привет. У Паши все хорошо. Продолжает учебу. Пашин друг из Екатеринбурга порадовал Пашу и нас всех сюрпризом. Оказывается, коллектив инклюзивного журнала «Свободный полет», Клуба свободного общения «Парашютисты» г.Екатеринбург отмечен на всероссийском фестивале молодежной журналистики «TIME CODE» в номинации «Студенческий журнал», это высшая награда. Паша один из авторов этого журнала. Журнал вошел в тройку лучших в этой номинации. Но это не все. Самое главное в том, что журнал занял I место на фестивале. Ура! Ребята Вы супер! Горжусь Вами! Это большой труд. На фестивале и самом награждении мы не были, к сожалению, хотя хотелось бы, но проходило это мероприятие в Екатеринбурге и длилось не один день, такой возможности не было у нас. Но, мы безумно рады продолжать сотрудничество в нашем журнале и добиваться больших вершин, поздравляем весь коллектив с победой! Я уверена, ребята добьются большего, ведь они такие все разносторонне талантливые и чудесные редакторы у этого журнала, которые говорят, что когда начинали создавать этот журнал о такой награде и не думали, просто воплощали потихоньку идеи в жизнь. И все получилось! Паша очень рад, он с удовольствием отправляет свои работы в редакцию журнала для печати, и что хорошо, редакторы учат его самого исправлять свои недочеты, объясняют, как и что должно быть по правилам журналистики, так появляется опыт, который, безусловно, ему пригодится. Награда и признание стали приятным сюрпризом, честно, не ожидали. Сегодня Павел получил по почте небольшую посылочку с призом, которую прислала редакция журнала.Трудовые будни в полном объеме продолжаются, скучать некогда. Свои занятия в школе Паша совмещает с занятиями ЛФК. Упражнения делит на несколько раз, потому что за один подход нет столько времени. А в течение дня основное старается выполнить. Увереннее и мягче стал шагать, продолжаем ходьбу за одну руку с опорой за предплечье, конечно, не так, как хотелось бы ходит, но результат дается упорными тренировками. Поэтому продолжаем заниматься. Чтобы дойти до цели нужны большое желание и сила воли. Этими качествами он обладает. Вот сижу пишу и вдруг вспомнилось, читала Пашино итоговое сочинение на черновике, поскольку черновик остался на руках, интересно было, так даже тему он выбрал про целеустремленного человека, насколько близка она ему. И пример целеустремленного человека привел из повести о настоящем человеке про летчика-истребителя, который был ранен, остался без ног и смог вернуться в профессию летчика, летал на протезах, не смотря на все трудности. Видимо, для Павла это мощный аргумент и пример стойкости. Да, читая такие произведения, учишься преодолевать трудности.Сбор без пополнений.