Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 122
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
3 декабря – день сильных духом людей. День тех, кого не сломила судьба и определенные обстоятельства.
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/02302461.jpg
В их глазах не всегда отражается небо,
Их слова не всегда, точно стилус, остры,
Но у каждого сила духовная скрыта,
Каждый хочет опоры, надежды, любви.
И они покоряют вершины и дали,
Где обычный теряется вмиг человек,
Их упорство достойно, их нервы – из стали.
Преклоняю колени пред ними навек.
Вы такие же люди, как каждый на свете,
Пусть же будут добры к вам всегда небеса,
Начинание каждое - счастьем согрето,
Оглашают ваш дом пусть друзей голоса.
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/02302461.jpg
В их глазах не всегда отражается небо,
Их слова не всегда, точно стилус, остры,
Но у каждого сила духовная скрыта,
Каждый хочет опоры, надежды, любви.
И они покоряют вершины и дали,
Где обычный теряется вмиг человек,
Их упорство достойно, их нервы – из стали.
Преклоняю колени пред ними навек.
Вы такие же люди, как каждый на свете,
Пусть же будут добры к вам всегда небеса,
Начинание каждое - счастьем согрето,
Оглашают ваш дом пусть друзей голоса.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 122
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Добрый вечер, друзья!
03.12.17г на Яндекс кошелек поступило +500 руб со счета *2537, Спасибо Вам огромное! Здоровья, счастья и всех благ Вам!
Необходимо собрать: 351.900 руб
Собрано: 38.106 руб
Осталось: 313.794 руб
03.12.17г на Яндекс кошелек поступило +500 руб со счета *2537, Спасибо Вам огромное! Здоровья, счастья и всех благ Вам!
Необходимо собрать: 351.900 руб
Собрано: 38.106 руб
Осталось: 313.794 руб
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 122
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Всем привет, кто ждет наших новостей! Готовились, переживали, Паша и ночь-то плохо спал, волновался как-то. А все раз и случилось, даже вроде не заметили, но поволноваться все равно пришлось. Сегодня Павел писал итоговое выпускное сочинение, знаем, что написали, но еще не знаем как. Учителя нам пока не отзвонились. Мы ждем. Но, думаю, что на зачет-то написал. Вот еще одна ступенька пройдена.
После сочинения, когда уже все ушли, мы пошли на улицу, Павел сказал, что устал, не столько физически, сколько эмоционально, голова требует свежего воздуха. Такая встряска. Поэтому ничем не стали заниматься после сочинения, просто пошли погулять, перезагрузиться. Ведь целыми днями трудится, старается.
Нас приглашали сегодня на концерт, приуроченный ко дню людей с инвалидностью, но вот если бы вечером, как раз для нас подходило бы, отдохнули бы, но время было дневное и сходить не получилось. В другой раз.
Еще сегодня надо было сходить в военкомат, чтобы уже поставить точку. Сегодня собиралась выездная комиссия, своей-то у нас нет. Но тоже чуть позже. Как-то все наложилось на один день.
Паша ждет от своих друзей из клуба парашютистов «Свободный полет» бандерольку с журнальчиком, вот вот должна прийти. Взбодрился так.
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/16381441.jpg
Поступления:
06.12.17г на карту Сбербанка + 300 руб от Анны Александровны Г. Спасибо Вам за поддержку и доброту Вашего сердца!
Необходимо собрать: 351.900 руб
Собрано: 38.406 руб
Осталось собрать: 313.494 руб
Вот такие дела на сегодня.
После сочинения, когда уже все ушли, мы пошли на улицу, Павел сказал, что устал, не столько физически, сколько эмоционально, голова требует свежего воздуха. Такая встряска. Поэтому ничем не стали заниматься после сочинения, просто пошли погулять, перезагрузиться. Ведь целыми днями трудится, старается.
Нас приглашали сегодня на концерт, приуроченный ко дню людей с инвалидностью, но вот если бы вечером, как раз для нас подходило бы, отдохнули бы, но время было дневное и сходить не получилось. В другой раз.
Еще сегодня надо было сходить в военкомат, чтобы уже поставить точку. Сегодня собиралась выездная комиссия, своей-то у нас нет. Но тоже чуть позже. Как-то все наложилось на один день.
Паша ждет от своих друзей из клуба парашютистов «Свободный полет» бандерольку с журнальчиком, вот вот должна прийти. Взбодрился так.
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/16381441.jpg
Поступления:
06.12.17г на карту Сбербанка + 300 руб от Анны Александровны Г. Спасибо Вам за поддержку и доброту Вашего сердца!
Необходимо собрать: 351.900 руб
Собрано: 38.406 руб
Осталось собрать: 313.494 руб
Вот такие дела на сегодня.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 122
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Всем привет. У Паши все хорошо. Продолжает учебу. Пашин друг из Екатеринбурга порадовал Пашу и нас всех сюрпризом. Оказывается, коллектив инклюзивного журнала «Свободный полет», Клуба свободного общения «Парашютисты» г.Екатеринбург отмечен на всероссийском фестивале молодежной журналистики «TIME CODE» в номинации «Студенческий журнал», это высшая награда. Паша один из авторов этого журнала. Журнал вошел в тройку лучших в этой номинации. Но это не все. Самое главное в том, что журнал занял I место на фестивале. Ура! Ребята Вы супер! Горжусь Вами! Это большой труд. На фестивале и самом награждении мы не были, к сожалению, хотя хотелось бы, но проходило это мероприятие в Екатеринбурге и длилось не один день, такой возможности не было у нас. Но, мы безумно рады продолжать сотрудничество в нашем журнале и добиваться больших вершин, поздравляем весь коллектив с победой! Я уверена, ребята добьются большего, ведь они такие все разносторонне талантливые и чудесные редакторы у этого журнала, которые говорят, что когда начинали создавать этот журнал о такой награде и не думали, просто воплощали потихоньку идеи в жизнь. И все получилось! Паша очень рад, он с удовольствием отправляет свои работы в редакцию журнала для печати, и что хорошо, редакторы учат его самого исправлять свои недочеты, объясняют, как и что должно быть по правилам журналистики, так появляется опыт, который, безусловно, ему пригодится. Награда и признание стали приятным сюрпризом, честно, не ожидали. Сегодня Павел получил по почте небольшую посылочку с призом, которую прислала редакция журнала.
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/63121221.jpg
Трудовые будни в полном объеме продолжаются, скучать некогда. Свои занятия в школе Паша совмещает с занятиями ЛФК. Упражнения делит на несколько раз, потому что за один подход нет столько времени. А в течение дня основное старается выполнить. Увереннее и мягче стал шагать, продолжаем ходьбу за одну руку с опорой за предплечье, конечно, не так, как хотелось бы ходит, но результат дается упорными тренировками. Поэтому продолжаем заниматься. Чтобы дойти до цели нужны большое желание и сила воли. Этими качествами он обладает. Вот сижу пишу и вдруг вспомнилось, читала Пашино итоговое сочинение на черновике, поскольку черновик остался на руках, интересно было, так даже тему он выбрал про целеустремленного человека, насколько близка она ему. И пример целеустремленного человека привел из повести о настоящем человеке про летчика-истребителя, который был ранен, остался без ног и смог вернуться в профессию летчика, летал на протезах, не смотря на все трудности. Видимо, для Павла это мощный аргумент и пример стойкости. Да, читая такие произведения, учишься преодолевать трудности.
Сбор без пополнений.
Необходимо: 351.900 руб
Собрано: 38.406 руб
Осталось собрать: 313.494 руб
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/63121221.jpg
Трудовые будни в полном объеме продолжаются, скучать некогда. Свои занятия в школе Паша совмещает с занятиями ЛФК. Упражнения делит на несколько раз, потому что за один подход нет столько времени. А в течение дня основное старается выполнить. Увереннее и мягче стал шагать, продолжаем ходьбу за одну руку с опорой за предплечье, конечно, не так, как хотелось бы ходит, но результат дается упорными тренировками. Поэтому продолжаем заниматься. Чтобы дойти до цели нужны большое желание и сила воли. Этими качествами он обладает. Вот сижу пишу и вдруг вспомнилось, читала Пашино итоговое сочинение на черновике, поскольку черновик остался на руках, интересно было, так даже тему он выбрал про целеустремленного человека, насколько близка она ему. И пример целеустремленного человека привел из повести о настоящем человеке про летчика-истребителя, который был ранен, остался без ног и смог вернуться в профессию летчика, летал на протезах, не смотря на все трудности. Видимо, для Павла это мощный аргумент и пример стойкости. Да, читая такие произведения, учишься преодолевать трудности.
Сбор без пополнений.
Необходимо: 351.900 руб
Собрано: 38.406 руб
Осталось собрать: 313.494 руб
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 122
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Отчет о поступлениях:
12.12.17г на карту Сбербанк +1.000 руб. Дмитрий Николаевич С. Огромное Вам спасибо за помощь Паше! Здоровья Вам и Вашим близким!
13.12.17г на карту Сбербанка +500 руб. Спасибо Полине Олеговне Д. за поддержку и вклад в здоровье Павлика! Всего Вам самого наилучшего!
Необходимо собрать на лечение: 351.900 руб
Собрано: 39.906 руб
Осталось: 311.994 руб
12.12.17г на карту Сбербанк +1.000 руб. Дмитрий Николаевич С. Огромное Вам спасибо за помощь Паше! Здоровья Вам и Вашим близким!
13.12.17г на карту Сбербанка +500 руб. Спасибо Полине Олеговне Д. за поддержку и вклад в здоровье Павлика! Всего Вам самого наилучшего!
Необходимо собрать на лечение: 351.900 руб
Собрано: 39.906 руб
Осталось: 311.994 руб
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