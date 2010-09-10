Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Благотворительность в Рязани
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
3 декабря – день сильных духом людей. День тех, кого не сломила судьба и определенные обстоятельства.
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/02302461.jpg
В их глазах не всегда отражается небо,
Их слова не всегда, точно стилус, остры,
Но у каждого сила духовная скрыта,
Каждый хочет опоры, надежды, любви.
И они покоряют вершины и дали,
Где обычный теряется вмиг человек,
Их упорство достойно, их нервы – из стали.
Преклоняю колени пред ними навек.
Вы такие же люди, как каждый на свете,
Пусть же будут добры к вам всегда небеса,
Начинание каждое - счастьем согрето,
Оглашают ваш дом пусть друзей голоса.
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/02302461.jpg
В их глазах не всегда отражается небо,
Их слова не всегда, точно стилус, остры,
Но у каждого сила духовная скрыта,
Каждый хочет опоры, надежды, любви.
И они покоряют вершины и дали,
Где обычный теряется вмиг человек,
Их упорство достойно, их нервы – из стали.
Преклоняю колени пред ними навек.
Вы такие же люди, как каждый на свете,
Пусть же будут добры к вам всегда небеса,
Начинание каждое - счастьем согрето,
Оглашают ваш дом пусть друзей голоса.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Добрый вечер, друзья!
03.12.17г на Яндекс кошелек поступило +500 руб со счета *2537, Спасибо Вам огромное! Здоровья, счастья и всех благ Вам!
Необходимо собрать: 351.900 руб
Собрано: 38.106 руб
Осталось: 313.794 руб
03.12.17г на Яндекс кошелек поступило +500 руб со счета *2537, Спасибо Вам огромное! Здоровья, счастья и всех благ Вам!
Необходимо собрать: 351.900 руб
Собрано: 38.106 руб
Осталось: 313.794 руб
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Всем привет, кто ждет наших новостей! Готовились, переживали, Паша и ночь-то плохо спал, волновался как-то. А все раз и случилось, даже вроде не заметили, но поволноваться все равно пришлось. Сегодня Павел писал итоговое выпускное сочинение, знаем, что написали, но еще не знаем как. Учителя нам пока не отзвонились. Мы ждем. Но, думаю, что на зачет-то написал. Вот еще одна ступенька пройдена.
После сочинения, когда уже все ушли, мы пошли на улицу, Павел сказал, что устал, не столько физически, сколько эмоционально, голова требует свежего воздуха. Такая встряска. Поэтому ничем не стали заниматься после сочинения, просто пошли погулять, перезагрузиться. Ведь целыми днями трудится, старается.
Нас приглашали сегодня на концерт, приуроченный ко дню людей с инвалидностью, но вот если бы вечером, как раз для нас подходило бы, отдохнули бы, но время было дневное и сходить не получилось. В другой раз.
Еще сегодня надо было сходить в военкомат, чтобы уже поставить точку. Сегодня собиралась выездная комиссия, своей-то у нас нет. Но тоже чуть позже. Как-то все наложилось на один день.
Паша ждет от своих друзей из клуба парашютистов «Свободный полет» бандерольку с журнальчиком, вот вот должна прийти. Взбодрился так.
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/16381441.jpg
Поступления:
06.12.17г на карту Сбербанка + 300 руб от Анны Александровны Г. Спасибо Вам за поддержку и доброту Вашего сердца!
Необходимо собрать: 351.900 руб
Собрано: 38.406 руб
Осталось собрать: 313.494 руб
Вот такие дела на сегодня.
После сочинения, когда уже все ушли, мы пошли на улицу, Павел сказал, что устал, не столько физически, сколько эмоционально, голова требует свежего воздуха. Такая встряска. Поэтому ничем не стали заниматься после сочинения, просто пошли погулять, перезагрузиться. Ведь целыми днями трудится, старается.
Нас приглашали сегодня на концерт, приуроченный ко дню людей с инвалидностью, но вот если бы вечером, как раз для нас подходило бы, отдохнули бы, но время было дневное и сходить не получилось. В другой раз.
Еще сегодня надо было сходить в военкомат, чтобы уже поставить точку. Сегодня собиралась выездная комиссия, своей-то у нас нет. Но тоже чуть позже. Как-то все наложилось на один день.
Паша ждет от своих друзей из клуба парашютистов «Свободный полет» бандерольку с журнальчиком, вот вот должна прийти. Взбодрился так.
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/16381441.jpg
Поступления:
06.12.17г на карту Сбербанка + 300 руб от Анны Александровны Г. Спасибо Вам за поддержку и доброту Вашего сердца!
Необходимо собрать: 351.900 руб
Собрано: 38.406 руб
Осталось собрать: 313.494 руб
Вот такие дела на сегодня.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Всем привет. У Паши все хорошо. Продолжает учебу. Пашин друг из Екатеринбурга порадовал Пашу и нас всех сюрпризом. Оказывается, коллектив инклюзивного журнала «Свободный полет», Клуба свободного общения «Парашютисты» г.Екатеринбург отмечен на всероссийском фестивале молодежной журналистики «TIME CODE» в номинации «Студенческий журнал», это высшая награда. Паша один из авторов этого журнала. Журнал вошел в тройку лучших в этой номинации. Но это не все. Самое главное в том, что журнал занял I место на фестивале. Ура! Ребята Вы супер! Горжусь Вами! Это большой труд. На фестивале и самом награждении мы не были, к сожалению, хотя хотелось бы, но проходило это мероприятие в Екатеринбурге и длилось не один день, такой возможности не было у нас. Но, мы безумно рады продолжать сотрудничество в нашем журнале и добиваться больших вершин, поздравляем весь коллектив с победой! Я уверена, ребята добьются большего, ведь они такие все разносторонне талантливые и чудесные редакторы у этого журнала, которые говорят, что когда начинали создавать этот журнал о такой награде и не думали, просто воплощали потихоньку идеи в жизнь. И все получилось! Паша очень рад, он с удовольствием отправляет свои работы в редакцию журнала для печати, и что хорошо, редакторы учат его самого исправлять свои недочеты, объясняют, как и что должно быть по правилам журналистики, так появляется опыт, который, безусловно, ему пригодится. Награда и признание стали приятным сюрпризом, честно, не ожидали. Сегодня Павел получил по почте небольшую посылочку с призом, которую прислала редакция журнала.
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/63121221.jpg
Трудовые будни в полном объеме продолжаются, скучать некогда. Свои занятия в школе Паша совмещает с занятиями ЛФК. Упражнения делит на несколько раз, потому что за один подход нет столько времени. А в течение дня основное старается выполнить. Увереннее и мягче стал шагать, продолжаем ходьбу за одну руку с опорой за предплечье, конечно, не так, как хотелось бы ходит, но результат дается упорными тренировками. Поэтому продолжаем заниматься. Чтобы дойти до цели нужны большое желание и сила воли. Этими качествами он обладает. Вот сижу пишу и вдруг вспомнилось, читала Пашино итоговое сочинение на черновике, поскольку черновик остался на руках, интересно было, так даже тему он выбрал про целеустремленного человека, насколько близка она ему. И пример целеустремленного человека привел из повести о настоящем человеке про летчика-истребителя, который был ранен, остался без ног и смог вернуться в профессию летчика, летал на протезах, не смотря на все трудности. Видимо, для Павла это мощный аргумент и пример стойкости. Да, читая такие произведения, учишься преодолевать трудности.
Сбор без пополнений.
Необходимо: 351.900 руб
Собрано: 38.406 руб
Осталось собрать: 313.494 руб
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/63121221.jpg
Трудовые будни в полном объеме продолжаются, скучать некогда. Свои занятия в школе Паша совмещает с занятиями ЛФК. Упражнения делит на несколько раз, потому что за один подход нет столько времени. А в течение дня основное старается выполнить. Увереннее и мягче стал шагать, продолжаем ходьбу за одну руку с опорой за предплечье, конечно, не так, как хотелось бы ходит, но результат дается упорными тренировками. Поэтому продолжаем заниматься. Чтобы дойти до цели нужны большое желание и сила воли. Этими качествами он обладает. Вот сижу пишу и вдруг вспомнилось, читала Пашино итоговое сочинение на черновике, поскольку черновик остался на руках, интересно было, так даже тему он выбрал про целеустремленного человека, насколько близка она ему. И пример целеустремленного человека привел из повести о настоящем человеке про летчика-истребителя, который был ранен, остался без ног и смог вернуться в профессию летчика, летал на протезах, не смотря на все трудности. Видимо, для Павла это мощный аргумент и пример стойкости. Да, читая такие произведения, учишься преодолевать трудности.
Сбор без пополнений.
Необходимо: 351.900 руб
Собрано: 38.406 руб
Осталось собрать: 313.494 руб
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Отчет о поступлениях:
12.12.17г на карту Сбербанк +1.000 руб. Дмитрий Николаевич С. Огромное Вам спасибо за помощь Паше! Здоровья Вам и Вашим близким!
13.12.17г на карту Сбербанка +500 руб. Спасибо Полине Олеговне Д. за поддержку и вклад в здоровье Павлика! Всего Вам самого наилучшего!
Необходимо собрать на лечение: 351.900 руб
Собрано: 39.906 руб
Осталось: 311.994 руб
12.12.17г на карту Сбербанк +1.000 руб. Дмитрий Николаевич С. Огромное Вам спасибо за помощь Паше! Здоровья Вам и Вашим близким!
13.12.17г на карту Сбербанка +500 руб. Спасибо Полине Олеговне Д. за поддержку и вклад в здоровье Павлика! Всего Вам самого наилучшего!
Необходимо собрать на лечение: 351.900 руб
Собрано: 39.906 руб
Осталось: 311.994 руб
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Всех Православных поздравляем с Праздником! Всем МИРА и ДОБРА!
Пусть Николай Святой убережет
Тебя от разных жизненных проблем,
Пускай печали, беды отведет,
Пусть жизнь не омрачается ничем.
Пусть Николай Святой тебе сполна
Подарит счастье, радость, красоту,
Посеет новой жизни семена,
Надежду, ласку, свет и доброту!
Говорят, что в день святого Николая, У людей сбываются мечты. От души Вам этого желаю, Так же, как любви и красоты. Пусть наполнен будет мир прекрасным – Счастьем безграничным, добротой, Пусть глаза сияют светом ясным, В сердце – мир, а на душе – покой!!!
Пусть день святого Николая теплом и счастьем озарит, Чтоб жили вы, забот не зная, пусть Николай благоволит. Чтоб дни отмечены удачей и чистой радостью всегда, Чтобы решались все задачи, чтоб не грустили никогда!
Наши поступления:
на карту Сбербанка + 200 руб от Натальи Геннадьевны У. Огромное Вам спасибо за помощь и поддержку! Здоровья Вам и Вашим близким!
Необходимо собрать: 351.900 руб
Собрано: 40.106 руб
Осталось собрать на реабилитацию: 311.794 руб
Спасибо Всем!
Пусть Николай Святой убережет
Тебя от разных жизненных проблем,
Пускай печали, беды отведет,
Пусть жизнь не омрачается ничем.
Пусть Николай Святой тебе сполна
Подарит счастье, радость, красоту,
Посеет новой жизни семена,
Надежду, ласку, свет и доброту!
Говорят, что в день святого Николая, У людей сбываются мечты. От души Вам этого желаю, Так же, как любви и красоты. Пусть наполнен будет мир прекрасным – Счастьем безграничным, добротой, Пусть глаза сияют светом ясным, В сердце – мир, а на душе – покой!!!
Пусть день святого Николая теплом и счастьем озарит, Чтоб жили вы, забот не зная, пусть Николай благоволит. Чтоб дни отмечены удачей и чистой радостью всегда, Чтобы решались все задачи, чтоб не грустили никогда!
Наши поступления:
на карту Сбербанка + 200 руб от Натальи Геннадьевны У. Огромное Вам спасибо за помощь и поддержку! Здоровья Вам и Вашим близким!
Необходимо собрать: 351.900 руб
Собрано: 40.106 руб
Осталось собрать на реабилитацию: 311.794 руб
Спасибо Всем!
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Всем привет!
Отчет по поступлениям
19.12.2017г на Яндекс кошелек +2.500 руб с кошелька *2341 "на лечение" Спасибо большое! Всего самого светлого вам!
20.12.2017г на карту Сбербанка +3.000 руб от Ольги Михайловны Ш. с сообщением "С наступающим!"нашего постоянного помощника. Спасибо Вам! Счастья, крепкого здоровья и пусть в вашей жизни будет как можно больше радостных моментов! Поздравляем и Вас с наступающими праздниками!
Необходимо собрать: 351.900 руб
Собрано на 20.12.17г: 45.606 руб
Оставшаяся сумма к сбору до 15.07.18г: 306.294 руб
Спасибо, что Вы с нами!
Сейчас, наверное, у всех приятные предновогодние хлопоты. Ведь до Нового года совсем немного времени. Вот и мы не исключение. Никогда еще так рано мы не наряжали елку, а в этом году так захотелось уже праздника. Замотали будни. И мы уже нарядили красавицу-елку. Такое занятие, как украшение елки, оно дарит настроение и хоть ненадолго, но забываешь о проблемах. К встрече Нового года, практически, готовы.
Но какими бы небыли приятными хлопоты, еще 1.5 недели учиться, и хочется до Нового года решить массу вопросов и переделать кучу дел. Но очень много "подводных камней", которые прямо создают помехи в решении наших проблем. Слава Богу, пока справляемся.
По некоторым предметам Пашу аттестовали уже за полугодие, хоть какая-то разгрузка и отдых. У Паши возникла идея для школы сделать подарок на выпускной. Сделать фильм о школьной жизни из того материала, который есть у нас в семейном архиве. Попробуем, чем смогу помогу.
Павел продолжает свои занятия ЛФК, но правда пока в щадящем режиме, причина, конечно же усталость, очень дети устают в школе, учителя рассказывая нам новости о том о сем, говорят, что старшеклассники ходят по школе, как зомби, я их понимаю, сколько надо учить нынче, не понимаю только тех, кто придумывает это все для наших детей, огромнейшая нагрузка. Что, естественно, сказывается на состоянии. А Паша еще и ЛФК усердно трудится. Но, правда, последние два дня ходит только на беговой дорожке. И то молодец! Большой перерыв не хочется делать, поэтому просто сбавили.
Вот такие наши дела))
Отчет по поступлениям
19.12.2017г на Яндекс кошелек +2.500 руб с кошелька *2341 "на лечение" Спасибо большое! Всего самого светлого вам!
20.12.2017г на карту Сбербанка +3.000 руб от Ольги Михайловны Ш. с сообщением "С наступающим!"нашего постоянного помощника. Спасибо Вам! Счастья, крепкого здоровья и пусть в вашей жизни будет как можно больше радостных моментов! Поздравляем и Вас с наступающими праздниками!
Необходимо собрать: 351.900 руб
Собрано на 20.12.17г: 45.606 руб
Оставшаяся сумма к сбору до 15.07.18г: 306.294 руб
Спасибо, что Вы с нами!
Сейчас, наверное, у всех приятные предновогодние хлопоты. Ведь до Нового года совсем немного времени. Вот и мы не исключение. Никогда еще так рано мы не наряжали елку, а в этом году так захотелось уже праздника. Замотали будни. И мы уже нарядили красавицу-елку. Такое занятие, как украшение елки, оно дарит настроение и хоть ненадолго, но забываешь о проблемах. К встрече Нового года, практически, готовы.
Но какими бы небыли приятными хлопоты, еще 1.5 недели учиться, и хочется до Нового года решить массу вопросов и переделать кучу дел. Но очень много "подводных камней", которые прямо создают помехи в решении наших проблем. Слава Богу, пока справляемся.
По некоторым предметам Пашу аттестовали уже за полугодие, хоть какая-то разгрузка и отдых. У Паши возникла идея для школы сделать подарок на выпускной. Сделать фильм о школьной жизни из того материала, который есть у нас в семейном архиве. Попробуем, чем смогу помогу.
Павел продолжает свои занятия ЛФК, но правда пока в щадящем режиме, причина, конечно же усталость, очень дети устают в школе, учителя рассказывая нам новости о том о сем, говорят, что старшеклассники ходят по школе, как зомби, я их понимаю, сколько надо учить нынче, не понимаю только тех, кто придумывает это все для наших детей, огромнейшая нагрузка. Что, естественно, сказывается на состоянии. А Паша еще и ЛФК усердно трудится. Но, правда, последние два дня ходит только на беговой дорожке. И то молодец! Большой перерыв не хочется делать, поэтому просто сбавили.
Вот такие наши дела))
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Добрый вечер, кто следит за нашими новостями! Жизнь идет полным ходом. Павел продолжает получать поздравления. Сегодня Паша получил долгожданный подарок, который заказывал сам, написав письмо Снегурочкам на форум Ева.ру, кроме того подарка, что заказывал, пришло много других интересных и нужных вещей. Так приятно, когда совсем незнакомые люди дарят добро, это люди с большим сердцем. Спасибо Вам, что дарите частичку своего тепла, волшебство и настроение праздника и сказки.
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/34381699.jpg
Еще у нас вчера в городе было открытие ледового городка, на открытие мы не успевали из-за уроков, я думала, что уже не пойдем, т.к. поздно уроки закончились, но все-таки решили прогуляться, ничуть не пожалели. Сказочная красота изо льда.
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/28786830.jpg
Уходящий год дался нам нелегко, испытания падали на нас постоянно, но мы выстояли и добились немаленьких побед, конечно, были и поражения, не бывает взлетов без падения,но в памяти нашей он оставил только хорошие и яркие воспоминания и хочется верить, что следующий год также принесет нам много незабываемых и счастливых моментов, ведь он для нас будет нелегким, перед Пашей откроются новые возможности. А он, в свою очередь, я верю, приложит к этому все усилия. Он большой трудяга.
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/22661495.jpg
Павел уже взрослый и отчетливо понимает, что результат во многом зависит от того, сколько усилий вложено. Поэтому каждый день, с утра и до позднего вечера, и это реально так, он трудится. День его расписан просто поминутно. Уроки, домашнее, занятия ЛФК, различные онлайн-конкурсы, но сейчас уже меньше участвует в конкурсах олимпиадах, по сравнению с другими годами, т.к. упор больше идет на подготовку к экзаменам. Конечно, невозможно объять необъятное, но трудиться надо, насколько это по силам, чтобы по-максимуму подготовить себя не только к экзаменам, но и к будущей жизни. Бывает так, что уроки плотно занимают какую-то часть дня, либо утро, либо вторую половину. Но получается и так, обстоятельства разные, что уроки растягиваются на весь день, практически, это очень неудобно, и приходится другими, не менее важными, делами заниматься в промежутках между. Но ведь у Паши впереди вся жизнь и очень хочется, и мне и самому Паше и всем нам, чтобы его жизнь сложилась удачно и счастливо, чтобы он был менее зависим от посторонней помощи физически, был востребован обществом, было много знакомых и друзей,а значит у него впереди много работы над собой, да и нашей совместной работы. Именно поэтому и занятия ЛФК Паша не откладывает, без них никак, он так переживает, чтобы не утерять результат. Все познается в сравнении, у Паши отличный результат и шанс на победу, а значит, мы будем продолжать лечение в ЕВДКС. Благодарим Всех, кто нам помогает. Без Вас, дорогие наши, не было бы такого прогресса. Благодаря Вам, мы верим, что все у нас получится!
Поступлений не было.
Необходимо собрать: 351.900 руб
Собрано: 45.606 руб
Оставшаяся сумма к сбору: 306.294 руб
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/34381699.jpg
Еще у нас вчера в городе было открытие ледового городка, на открытие мы не успевали из-за уроков, я думала, что уже не пойдем, т.к. поздно уроки закончились, но все-таки решили прогуляться, ничуть не пожалели. Сказочная красота изо льда.
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/28786830.jpg
Уходящий год дался нам нелегко, испытания падали на нас постоянно, но мы выстояли и добились немаленьких побед, конечно, были и поражения, не бывает взлетов без падения,но в памяти нашей он оставил только хорошие и яркие воспоминания и хочется верить, что следующий год также принесет нам много незабываемых и счастливых моментов, ведь он для нас будет нелегким, перед Пашей откроются новые возможности. А он, в свою очередь, я верю, приложит к этому все усилия. Он большой трудяга.
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/22661495.jpg
Павел уже взрослый и отчетливо понимает, что результат во многом зависит от того, сколько усилий вложено. Поэтому каждый день, с утра и до позднего вечера, и это реально так, он трудится. День его расписан просто поминутно. Уроки, домашнее, занятия ЛФК, различные онлайн-конкурсы, но сейчас уже меньше участвует в конкурсах олимпиадах, по сравнению с другими годами, т.к. упор больше идет на подготовку к экзаменам. Конечно, невозможно объять необъятное, но трудиться надо, насколько это по силам, чтобы по-максимуму подготовить себя не только к экзаменам, но и к будущей жизни. Бывает так, что уроки плотно занимают какую-то часть дня, либо утро, либо вторую половину. Но получается и так, обстоятельства разные, что уроки растягиваются на весь день, практически, это очень неудобно, и приходится другими, не менее важными, делами заниматься в промежутках между. Но ведь у Паши впереди вся жизнь и очень хочется, и мне и самому Паше и всем нам, чтобы его жизнь сложилась удачно и счастливо, чтобы он был менее зависим от посторонней помощи физически, был востребован обществом, было много знакомых и друзей,а значит у него впереди много работы над собой, да и нашей совместной работы. Именно поэтому и занятия ЛФК Паша не откладывает, без них никак, он так переживает, чтобы не утерять результат. Все познается в сравнении, у Паши отличный результат и шанс на победу, а значит, мы будем продолжать лечение в ЕВДКС. Благодарим Всех, кто нам помогает. Без Вас, дорогие наши, не было бы такого прогресса. Благодаря Вам, мы верим, что все у нас получится!
Поступлений не было.
Необходимо собрать: 351.900 руб
Собрано: 45.606 руб
Оставшаяся сумма к сбору: 306.294 руб
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Ну, вот и закончилась четверть, полугодие. С завтрашнего дня каникулы, и на две недели. Закончил Павел хорошо, стабильность в учебе сохраняется, что очень радует, т.к. с силами иногда напряг. Но, глядя на сына, радуюсь, что, не смотря, ни на что, он старается узнавать что-то новое, интересное, во всем разобраться, принять участие, научиться.
Сегодня случайно зашла на сайт дистанционной школы, и увидела дипломчик, которым Паша награжден за свои труды в подготовке презентации о родном крае, о своем любимом городе.(ссылка на презентацию выше в новостях). Спрашиваю у него, видел диплом?, он говорит, да, видел, и что такого)) я же, говорит, делал просто для души. А он и вправду делал презентацию, чтобы гордиться своим городом, чтобы многие узнали, увидели как у нас красиво и замечательно.
Завтра идем в школу на классный час, увидеться с одноклассниками, поздравить с наступающими праздниками, пообщаться.
Поступления:
27.12.17г на карту СБ + 500руб от Марины Александровны Б. Огромное Вам спасибо! Желаем Вам и Вашей семье всего самого наилучшего! С Новым Годом!
27.12.17г на карту СБ + 500руб. Не знаем от кого, но от всего сердца благодарим за помощь и поздравляем с самым чудесным праздником, с Новым Годом! Здоровья и счастья Вам!
Необходимо собрать: 351.900 руб
Собрано: 46.606 руб
Осталось собрать: 305.294 руб
Сегодня случайно зашла на сайт дистанционной школы, и увидела дипломчик, которым Паша награжден за свои труды в подготовке презентации о родном крае, о своем любимом городе.(ссылка на презентацию выше в новостях). Спрашиваю у него, видел диплом?, он говорит, да, видел, и что такого)) я же, говорит, делал просто для души. А он и вправду делал презентацию, чтобы гордиться своим городом, чтобы многие узнали, увидели как у нас красиво и замечательно.
Завтра идем в школу на классный час, увидеться с одноклассниками, поздравить с наступающими праздниками, пообщаться.
Поступления:
27.12.17г на карту СБ + 500руб от Марины Александровны Б. Огромное Вам спасибо! Желаем Вам и Вашей семье всего самого наилучшего! С Новым Годом!
27.12.17г на карту СБ + 500руб. Не знаем от кого, но от всего сердца благодарим за помощь и поздравляем с самым чудесным праздником, с Новым Годом! Здоровья и счастья Вам!
Необходимо собрать: 351.900 руб
Собрано: 46.606 руб
Осталось собрать: 305.294 руб
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Мы ходили сегодня в школу, нас поздравляли, мы поздравляли, и учителей и своих одноклассников. Довольный и счастливый Павел вернулся со школы. Как же все-таки важно общение. Узнали много нового и интересного. Паше интересны все новости, которые происходят в классе, в школе. В этом году мы выпускники, помечтали кто куда хочет поступать, кем быть, с какой профессией связать свою жизнь))
Когда вернулись, Паша вспомнил, что хоть и оценки выставлены, но у него какие-то оказывается недоделки есть и их надо обязательно выслать в готовом виде учителям. Вот, было над чем поработать))
Ну а освободившись, Павел занялся ЛФК, всё-таки, хорошо, что у нас есть беговая дорожка, которая служит Паше уже не один год. С её помощью он может отрабатывать ходьбу в любое время. Это помогает ему сохранить те навыки, которые он приобрел за время лечения в Евпатории.
Теперь о поступлениях:
28.12.17г на карту Сбербанка + 1.000руб от Ирины Николаевны А. Спасибо Вам за возможность и дальше улучшать Паше свое здоровье! С наступающими праздниками!
Необходимо собрать: 351.900 руб
Собрано: 47.606 руб
Осталось собрать: 304.294 руб
СКРИНЫ ПОСТУПЛЕНИЙ
Когда вернулись, Паша вспомнил, что хоть и оценки выставлены, но у него какие-то оказывается недоделки есть и их надо обязательно выслать в готовом виде учителям. Вот, было над чем поработать))
Ну а освободившись, Павел занялся ЛФК, всё-таки, хорошо, что у нас есть беговая дорожка, которая служит Паше уже не один год. С её помощью он может отрабатывать ходьбу в любое время. Это помогает ему сохранить те навыки, которые он приобрел за время лечения в Евпатории.
Теперь о поступлениях:
28.12.17г на карту Сбербанка + 1.000руб от Ирины Николаевны А. Спасибо Вам за возможность и дальше улучшать Паше свое здоровье! С наступающими праздниками!
Необходимо собрать: 351.900 руб
Собрано: 47.606 руб
Осталось собрать: 304.294 руб
СКРИНЫ ПОСТУПЛЕНИЙ
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Всем привет!
Поступления:
29.12.2017г на карту Сбербанка + 4.000руб. Радмила Анатольевна, огромное Вам спасибо! Счастья, здоровья, тепла и уюта Вам и Вашим близким! С Новым годом!
Необходимо собрать на лечение: 351.900 руб
Собрано: 51.606 руб
Осталось собрать: 300.294 руб
Поступления:
29.12.2017г на карту Сбербанка + 4.000руб. Радмила Анатольевна, огромное Вам спасибо! Счастья, здоровья, тепла и уюта Вам и Вашим близким! С Новым годом!
Необходимо собрать на лечение: 351.900 руб
Собрано: 51.606 руб
Осталось собрать: 300.294 руб
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Дорогие друзья, с наступившим 2018 годом! Огромное спасибо всем за поздравления! Всем желаем в новом году: Здоровья! Гармонии в семье. Поддержки близких. И сбычи заветных! Которые пусть обязательно будут, без них ну никак нельзя)) Пусть все хорошее продолжиться в наступившем году! Любите и будьте счастливы!
У Паши все хорошо, настроение праздничное, продолжаются поздравления с Новым годом от друзей, знакомых и совсем незнакомых людей, это так приятно. Паша с удовольствием гуляет, ходит в гости, заряжается положительной энергией.
Паша предложил сходить на фильм "Движение вверх". Много отзывов слышали, хочется посмотреть. А потом уже и впечатлениями поделимся))
Спасибо Всем, кто рядом, кто верит в Пашу, благодаря Вам мы двигаемся вперед!
Необходимо собрать на лечение: 351.900 руб
Собрано: 51.606 руб
Осталось собрать: 300.294 руб
У Паши все хорошо, настроение праздничное, продолжаются поздравления с Новым годом от друзей, знакомых и совсем незнакомых людей, это так приятно. Паша с удовольствием гуляет, ходит в гости, заряжается положительной энергией.
Паша предложил сходить на фильм "Движение вверх". Много отзывов слышали, хочется посмотреть. А потом уже и впечатлениями поделимся))
Спасибо Всем, кто рядом, кто верит в Пашу, благодаря Вам мы двигаемся вперед!
Необходимо собрать на лечение: 351.900 руб
Собрано: 51.606 руб
Осталось собрать: 300.294 руб
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Всем привет!
Новости не очень радостные. Думать не думали, что на каникулах, которых так долго ждали, строили планы, Паша вдруг разболеется, да так сильно. Сначала была температура и сильно болела голова, сразу начали лечиться, но на следующий день, к вечеру, температура поднялась еще выше, пришлось отложить вообще все планы, конечно же. Сегодня температура вроде спала, но вот сильно заболело горло, даже дышать тяжело, носоглотка совсем не дышит. Где что подцепили, не знаем((Жаль, конечно, что так вышло, но ничего не поделаешь, усиленно лечимся. Желаем всем - никогда не болеть!
Всех поздравляем с наступающим Рождеством! Всего самого светлого Вам, друзья!
Сбор наш без изменений, к сожалению.
Необходимо собрать на лечение: 351.900 руб
Собрано: 51.606 руб
Осталось собрать: 300.294 руб
Новости не очень радостные. Думать не думали, что на каникулах, которых так долго ждали, строили планы, Паша вдруг разболеется, да так сильно. Сначала была температура и сильно болела голова, сразу начали лечиться, но на следующий день, к вечеру, температура поднялась еще выше, пришлось отложить вообще все планы, конечно же. Сегодня температура вроде спала, но вот сильно заболело горло, даже дышать тяжело, носоглотка совсем не дышит. Где что подцепили, не знаем((Жаль, конечно, что так вышло, но ничего не поделаешь, усиленно лечимся. Желаем всем - никогда не болеть!
Всех поздравляем с наступающим Рождеством! Всего самого светлого Вам, друзья!
Сбор наш без изменений, к сожалению.
Необходимо собрать на лечение: 351.900 руб
Собрано: 51.606 руб
Осталось собрать: 300.294 руб
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
У Паши состояние ухудшилось, вызывали даже врача, перешли на антибиотики и еще целый список препаратов, уже было думали, что легче становится, а тут так вдруг, что пришлось даже за помощью обращаться, поставили острый тонзиллит, по-русски говоря сильнейшая ангина + высокая температура, страшный кашель и не дышит нос. Трудяга мой вышел из строя, хочется верить, что ненадолго, после антибиотиков заметно улучшается состояние, сегодня первую ночь более менее поспал нормально, но не загадываю. Каждый день стараюсь собрать Пашу из грустной лужицы в счастливого человечка, пока не очень получается, но мы надеемся, что это плохое состояние скоро покинет Пашу и он вновь повеселеет. Павел всегда, даже в трудных ситуациях сохраняет позитив, я от него заряжаюсь энергией, но сейчас его просто не узнать, как подменили, жду с нетерпением и очень надеюсь, что Паша совсем скоро вернется к своему нормальному состоянию. Я верю, что, когда сильно чего-то хорошего захотеть, вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы желание сбылось.
В результате плохого самочувствия Паша испытывает и дискомфорт общего физического состояния, усилились гиперкинезы и мышцы не слушаются, как только поправится, будем восстанавливать форму и радовать Вас уже хорошими новостями.
Вот такие новости на сегодня. Планы не меняем, ждем выздоровления.
Необходимо собрать на лечение: 351.900 руб
Собрано: 51.606 руб
Осталось собрать: 300.294 руб
В результате плохого самочувствия Паша испытывает и дискомфорт общего физического состояния, усилились гиперкинезы и мышцы не слушаются, как только поправится, будем восстанавливать форму и радовать Вас уже хорошими новостями.
Вот такие новости на сегодня. Планы не меняем, ждем выздоровления.
Необходимо собрать на лечение: 351.900 руб
Собрано: 51.606 руб
Осталось собрать: 300.294 руб
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей