Сообщение etelbukova » 24 дек 2017, 02:20

Необходимо собрать: 351.900 руб

Собрано: 45.606 руб

Оставшаяся сумма к сбору: 306.294 руб

Добрый вечер, кто следит за нашими новостями! Жизнь идет полным ходом. Павел продолжает получать поздравления. Сегодня Паша получил долгожданный подарок, который заказывал сам, написав письмо Снегурочкам на форум Ева.ру, кроме того подарка, что заказывал, пришло много других интересных и нужных вещей. Так приятно, когда совсем незнакомые люди дарят добро, это люди с большим сердцем. Спасибо Вам, что дарите частичку своего тепла, волшебство и настроение праздника и сказки.Еще у нас вчера в городе было открытие ледового городка, на открытие мы не успевали из-за уроков, я думала, что уже не пойдем, т.к. поздно уроки закончились, но все-таки решили прогуляться, ничуть не пожалели. Сказочная красота изо льда.Уходящий год дался нам нелегко, испытания падали на нас постоянно, но мы выстояли и добились немаленьких побед, конечно, были и поражения, не бывает взлетов без падения,но в памяти нашей он оставил только хорошие и яркие воспоминания и хочется верить, что следующий год также принесет нам много незабываемых и счастливых моментов, ведь он для нас будет нелегким, перед Пашей откроются новые возможности. А он, в свою очередь, я верю, приложит к этому все усилия. Он большой трудяга.Павел уже взрослый и отчетливо понимает, что результат во многом зависит от того, сколько усилий вложено. Поэтому каждый день, с утра и до позднего вечера, и это реально так, он трудится. День его расписан просто поминутно. Уроки, домашнее, занятия ЛФК, различные онлайн-конкурсы, но сейчас уже меньше участвует в конкурсах олимпиадах, по сравнению с другими годами, т.к. упор больше идет на подготовку к экзаменам. Конечно, невозможно объять необъятное, но трудиться надо, насколько это по силам, чтобы по-максимуму подготовить себя не только к экзаменам, но и к будущей жизни. Бывает так, что уроки плотно занимают какую-то часть дня, либо утро, либо вторую половину. Но получается и так, обстоятельства разные, что уроки растягиваются на весь день, практически, это очень неудобно, и приходится другими, не менее важными, делами заниматься в промежутках между. Но ведь у Паши впереди вся жизнь и очень хочется, и мне и самому Паше и всем нам, чтобы его жизнь сложилась удачно и счастливо, чтобы он был менее зависим от посторонней помощи физически, был востребован обществом, было много знакомых и друзей,а значит у него впереди много работы над собой, да и нашей совместной работы. Именно поэтому и занятия ЛФК Паша не откладывает, без них никак, он так переживает, чтобы не утерять результат. Все познается в сравнении, у Паши отличный результат и шанс на победу, а значит, мы будем продолжать лечение в ЕВДКС. Благодарим Всех, кто нам помогает. Без Вас, дорогие наши, не было бы такого прогресса. Благодаря Вам, мы верим, что все у нас получится!Поступлений не было.