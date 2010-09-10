Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Благотворительность в Рязани
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 139
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Дни летят настолько быстро, что не успеваешь опомниться как уже конец недели. Дни насыщены, но каждый следующий денек похож, в принципе, на предыдущий. Дневной график очень плотный. И одни занятия сменяются другими и так весь день. Репетитор у нас только по обществознанию, это Пашина бабушка, а остальные предметы приходится готовить самому, самоподготовка, где-то вместе, помогаю, но чисто технически. Сдавать Паше, кроме основных еще и дополнительные предметы. Вот и уходит у Паши уйма времени на все, но справляется.
Как бы ни было сложно, а времени катастрофически не хватает на все , выбираем главное, Паша ежедневно занимается упражнениями ЛФК. Кстати после болезни мышцы практически восстановились. Это очень радует и Паше легче владеть своим телом. Он старается тренироваться на беговой дорожке, но ходить на выносливость не получается, выдыхается и потом не способен что либо делать в полную силу, наша задача не просто как можно больше ходить, что тоже важно, а ходить правильно. Но у Паши в медленном темпе, конечно же, получается намного лучше. К сожалению, постоянно приходится бороться с гиперкинезами и тонусом, бороться в том плане, как доктор и инструктор учили Пашу, надо научиться с ними жить, научиться подчинить их себе, чтобы не гиперкинезы управляли телом, а Павел научился управлять ими, что не всегда получается. Но Павел так все правильно делает, распределяет силы и время, он все раскладывает по полочкам, что и когда лучше сделать, когда и с чем он лучше справится, это ему помогает пусть не все, но многое успевать.
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/26897307.jpg
Поступления:
05.02.18г на карту Сбербанка + 200 руб, спасибо доброму человеку, к сожалению не знаем имя. Благодарим за помощь! Здоровья Вам и благополучия!
06.02 18г на карту СБ + 1000 руб от постоянного помощника, Ольга Михайловна, огромнейшее Вам спасибо! Здоровья Вам и Вашим Близким!
08.02.18г на карту Сбербанка + 39.000 руб Оксана Анатольевна Н. с сообщением "от МВЛ" , Огромное спасибо нашему Благотворителю за постоянную помощь Паше. Вы наш Ангел-спаситель! Здоровья Вам и Вашим близким!
Необходимо собрать: 351.900 руб
Собрано: 95.506 руб
Осталось собрать: 256.394 руб
Вот такие наши новости. Спасибо Всем, кто рядом.
Как бы ни было сложно, а времени катастрофически не хватает на все , выбираем главное, Паша ежедневно занимается упражнениями ЛФК. Кстати после болезни мышцы практически восстановились. Это очень радует и Паше легче владеть своим телом. Он старается тренироваться на беговой дорожке, но ходить на выносливость не получается, выдыхается и потом не способен что либо делать в полную силу, наша задача не просто как можно больше ходить, что тоже важно, а ходить правильно. Но у Паши в медленном темпе, конечно же, получается намного лучше. К сожалению, постоянно приходится бороться с гиперкинезами и тонусом, бороться в том плане, как доктор и инструктор учили Пашу, надо научиться с ними жить, научиться подчинить их себе, чтобы не гиперкинезы управляли телом, а Павел научился управлять ими, что не всегда получается. Но Павел так все правильно делает, распределяет силы и время, он все раскладывает по полочкам, что и когда лучше сделать, когда и с чем он лучше справится, это ему помогает пусть не все, но многое успевать.
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/26897307.jpg
Поступления:
05.02.18г на карту Сбербанка + 200 руб, спасибо доброму человеку, к сожалению не знаем имя. Благодарим за помощь! Здоровья Вам и благополучия!
06.02 18г на карту СБ + 1000 руб от постоянного помощника, Ольга Михайловна, огромнейшее Вам спасибо! Здоровья Вам и Вашим Близким!
08.02.18г на карту Сбербанка + 39.000 руб Оксана Анатольевна Н. с сообщением "от МВЛ" , Огромное спасибо нашему Благотворителю за постоянную помощь Паше. Вы наш Ангел-спаситель! Здоровья Вам и Вашим близким!
Необходимо собрать: 351.900 руб
Собрано: 95.506 руб
Осталось собрать: 256.394 руб
Вот такие наши новости. Спасибо Всем, кто рядом.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 139
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Дорогие наши друзья, простите за столь длительное молчание, с Пашей занимаемся и готовимся. Спасибо огромное всем кто с нами, спасибо всем, кто не проходит мимо и пишет слова поддержки....
Павел продолжает свой нелегкий путь для улучшения качества жизни, ежедневные физические упражнения, много времени и сил отнимает школа, но Павел не сдается, каждый день занятия и, ни минуты отдыха. Но, помимо этого, нужны реабилитации в специализированных санаториях и центрах, комплексные занятия, ЛФК с инструкторами и многое другое в комплексе, что и помогает добиться больших результатов.
Сегодня мы наконец-то получили новый счет из санатория. С учетом цен текущего года вносим коррективы в счет.
Счет
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/17337741.jpg
Уведомление
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/97102335.jpg
Всего на лечение необходимо собрать:
По счёту: 216.172 рублей
Дополнительные занятия ЛФК: 35 занятий * 1.200 рублей * 2 часа = 84.000 рублей
Логопед: 25 занятий * 500 рублей = 12.500 рублей
Иппотерапия: 35 занятий * 1.000 рублей = 35.000 рублей
Самолёт Екатеринбург - Симферополь - Екатеринбург: 50.000 рублей
Такси Нижняя Тура - Екатеринбург - Нижняя Тура: 5.000 рублей * 2 = 10.000 рублей
Такси Симферополь - Евпатория - Симферополь: 1.500 рублей * 2 = 3.000 рублей
Общая сумма сбора: 410.672 рублей
Путевка с 21 августа, ничего страшного, что чуть позже ранее заявленного срока, во-первых сумма к сбору увеличилась, значит нужно больше времени для сбора, во-вторых, возможно, и билеты на самолет удастся гораздо дешевле купить.
Общая сумма сбора: 410.672 руб
Собрано: 95.506 руб
Осталось к сбору : 315.166 руб
Реабилитация с 21.08.18г
Павел продолжает свой нелегкий путь для улучшения качества жизни, ежедневные физические упражнения, много времени и сил отнимает школа, но Павел не сдается, каждый день занятия и, ни минуты отдыха. Но, помимо этого, нужны реабилитации в специализированных санаториях и центрах, комплексные занятия, ЛФК с инструкторами и многое другое в комплексе, что и помогает добиться больших результатов.
Сегодня мы наконец-то получили новый счет из санатория. С учетом цен текущего года вносим коррективы в счет.
Счет
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/17337741.jpg
Уведомление
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/97102335.jpg
Всего на лечение необходимо собрать:
По счёту: 216.172 рублей
Дополнительные занятия ЛФК: 35 занятий * 1.200 рублей * 2 часа = 84.000 рублей
Логопед: 25 занятий * 500 рублей = 12.500 рублей
Иппотерапия: 35 занятий * 1.000 рублей = 35.000 рублей
Самолёт Екатеринбург - Симферополь - Екатеринбург: 50.000 рублей
Такси Нижняя Тура - Екатеринбург - Нижняя Тура: 5.000 рублей * 2 = 10.000 рублей
Такси Симферополь - Евпатория - Симферополь: 1.500 рублей * 2 = 3.000 рублей
Общая сумма сбора: 410.672 рублей
Путевка с 21 августа, ничего страшного, что чуть позже ранее заявленного срока, во-первых сумма к сбору увеличилась, значит нужно больше времени для сбора, во-вторых, возможно, и билеты на самолет удастся гораздо дешевле купить.
Общая сумма сбора: 410.672 руб
Собрано: 95.506 руб
Осталось к сбору : 315.166 руб
Реабилитация с 21.08.18г
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