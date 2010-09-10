Сообщение etelbukova » 08 фев 2018, 19:49

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Дни летят настолько быстро, что не успеваешь опомниться как уже конец недели. Дни насыщены, но каждый следующий денек похож, в принципе, на предыдущий. Дневной график очень плотный. И одни занятия сменяются другими и так весь день. Репетитор у нас только по обществознанию, это Пашина бабушка, а остальные предметы приходится готовить самому, самоподготовка, где-то вместе, помогаю, но чисто технически. Сдавать Паше, кроме основных еще и дополнительные предметы. Вот и уходит у Паши уйма времени на все, но справляется.Как бы ни было сложно, а времени катастрофически не хватает на все , выбираем главное, Паша ежедневно занимается упражнениями ЛФК. Кстати после болезни мышцы практически восстановились. Это очень радует и Паше легче владеть своим телом. Он старается тренироваться на беговой дорожке, но ходить на выносливость не получается, выдыхается и потом не способен что либо делать в полную силу, наша задача не просто как можно больше ходить, что тоже важно, а ходить правильно. Но у Паши в медленном темпе, конечно же, получается намного лучше. К сожалению, постоянно приходится бороться с гиперкинезами и тонусом, бороться в том плане, как доктор и инструктор учили Пашу, надо научиться с ними жить, научиться подчинить их себе, чтобы не гиперкинезы управляли телом, а Павел научился управлять ими, что не всегда получается. Но Павел так все правильно делает, распределяет силы и время, он все раскладывает по полочкам, что и когда лучше сделать, когда и с чем он лучше справится, это ему помогает пусть не все, но многое успевать.05.02.18г на карту Сбербанка + 200 руб, спасибо доброму человеку, к сожалению не знаем имя. Благодарим за помощь! Здоровья Вам и благополучия!06.02 18г на карту СБ + 1000 руб от постоянного помощника, Ольга Михайловна, огромнейшее Вам спасибо! Здоровья Вам и Вашим Близким!08.02.18г на карту Сбербанка + 39.000 руб Оксана Анатольевна Н. с сообщением "от МВЛ" , Огромное спасибо нашему Благотворителю за постоянную помощь Паше. Вы наш Ангел-спаситель! Здоровья Вам и Вашим близким!Вот такие наши новости. Спасибо Всем, кто рядом.