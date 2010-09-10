Сообщение etelbukova » 13 мар 2018, 22:37

Добрый вечер всем, кто интересуется нашими новостями! Немного наших новостей. Дела у Паши продвигаются нормально, учится, скоро уже каникулы, продолжает занятия ЛФК, старается изо всех сил. Целый день расписан, к вечеру очень устает. Но ничего, отдых и с новыми силами в бой.



Мы тут с Пашей решили поучаствовать в проекте. Даже не знаю, что у нас из этого получится. А речь вот о чем)) Перед праздниками в новостях первого канала мы увидели и услышали приятную новость. В России вроде появилось приспособление для людей с ограничениями движения верхних конечностей для работы на компьютере, а то мы все в раздумье со своей указкой, ведь заказывать надо за границу, а тут бы без проблем. В общем написали мы разработчикам заявку, но работают они пока с Москвой и Московской областью. Но с регионами тоже планируют начать работать, так нам написали. Короче заявку отправили, посмотрим, сейчас не знаю пока что и как, а было бы здорово, наверно. Потом расскажем Вам. Только вот не знаю все ли функции работы на компьютере возможны с этим новшеством, а то Паше бы дальше развиваться было бы супер!



Позвонили мы в ФСС, напомнили о себе, давно уж ждем аппараты, но финансировали только свош, вот вроде на данный момент нас порадовали, что контракт на аппараты в стадии заключения, будем ждать ответа. Я уже временами думаю, надо ли нам они, но по-хорошему бы надо.



А еще мы отказались от путевки в Областной центр, т.к. дали дату не удобную для Паши, так-то мы хотим туда попасть, но дату пришлось перенести на более удобное время, и нас перенесли пока в резерв.



Приятная новость еще. Были поступления на карту. Сбор двигается, огромное Вам спасибо.



Поступления:



13.03.18г на карту СБ + 50.000 руб от «Мвл» Спасибо нашему постоянному Благотворителю. Спасибо за внимание и заботу! Низкий Вам поклон! Храни Вас Господь!



13.03.18г на карту СБ +200 руб. от Натальи Геннадьевны У. Спасибо Вам за неоднократную помощь Паше! Здоровья Вам и благополучия!



Необходимо собрать: 410.672 руб

Благодаря Вам,собрано: 152 503,5 руб

Осталось: 258 168,5 руб