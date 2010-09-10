Сообщение etelbukova » 20 апр 2018, 22:58

Дорогие наши, всем привет, кто следит за нашими новостями! К сожалению, не так часто удается писать, но стараемся держать Вас в курсе дел. У Павла все хорошо, школьные занятия, подготовка к экзаменам. Ох, как же это тяжело, сколько требуется усилий, чтобы не свернуть с намеченного пути, преодолеть и дойти до цели. Но Павел мужественно борется, спасибо Всем, кто нас поддерживает, Паша все читает, просто писать у него нет времени, физически не успевает. Ваша поддержка подпитывает и придает силы. Павел старается, трудится. Из-за реально большой нагрузки убрали уже некоторые уроки, которые не сдаем, т.е закончили. Не реально целыми днями сидеть за уроками, силы нужны, да и гулять хочется.



В прошлом году нам не удалось купить субсидированные билеты на самолет. Так вот в этом году я решила, что с первого дня продажи начну звонить, чтобы дешевле купить, в прошлом году продажу открыли с 15 мая, но мы узнали про эти билеты уже поздно. В этом году, я предположила, что откроют раньше, из-за большого ажиотажа в прошлом, но что настолько раньше...не могла и подумать)) Звонить начала после 10 апреля, в кассе сказали, что в этом году аж 4 апреля начали продажу, а я думала, ну на месяц раньше, а на наши даты и ближайшие к ним, уже нет льготных, к сожалению.



Уже без двух месяцев год ждем свою коляску от фонда, никак не дождемся. Звонили на неделе, сказали, что из Москвы отправили транспортной компанией уже в нашу сторону, очень ждем. Что-то так долго.



Ходили с Пашей в мастерскую оптики, заказали Паше очки, старенькие вышли из строя, вот тоже с нетерпением ждем звонка из оптики, что очки готовы, но пока тишина. Починили, как могли, носим пока.



Вот такие вот дела. Ну, конечно же, заниматься ЛФК Павел продолжает, как бы это ни было сложно, постоянно выполняет свои упражнения, не всегда есть сила на дорожке ходить, но упражнения это обязательно, хотя бы основные.



Поступления:



13.04.18г на карту Сбербанка + 1000 руб. от Юлии Сергеевны З. С сообщением «Павлу» Спасибо Вам за помощь! Здоровья Вам и Вашим близким!



Необходимо собрать: 410.672 руб

Собрано: 227.103,5 руб

Осталось собрать: 183.568,5 руб