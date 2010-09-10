Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Благотворительность в Рязани
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 155
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Дни летят настолько быстро, что не успеваешь опомниться как уже конец недели. Дни насыщены, но каждый следующий денек похож, в принципе, на предыдущий. Дневной график очень плотный. И одни занятия сменяются другими и так весь день. Репетитор у нас только по обществознанию, это Пашина бабушка, а остальные предметы приходится готовить самому, самоподготовка, где-то вместе, помогаю, но чисто технически. Сдавать Паше, кроме основных еще и дополнительные предметы. Вот и уходит у Паши уйма времени на все, но справляется.
Как бы ни было сложно, а времени катастрофически не хватает на все , выбираем главное, Паша ежедневно занимается упражнениями ЛФК. Кстати после болезни мышцы практически восстановились. Это очень радует и Паше легче владеть своим телом. Он старается тренироваться на беговой дорожке, но ходить на выносливость не получается, выдыхается и потом не способен что либо делать в полную силу, наша задача не просто как можно больше ходить, что тоже важно, а ходить правильно. Но у Паши в медленном темпе, конечно же, получается намного лучше. К сожалению, постоянно приходится бороться с гиперкинезами и тонусом, бороться в том плане, как доктор и инструктор учили Пашу, надо научиться с ними жить, научиться подчинить их себе, чтобы не гиперкинезы управляли телом, а Павел научился управлять ими, что не всегда получается. Но Павел так все правильно делает, распределяет силы и время, он все раскладывает по полочкам, что и когда лучше сделать, когда и с чем он лучше справится, это ему помогает пусть не все, но многое успевать.
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/26897307.jpg
Поступления:
05.02.18г на карту Сбербанка + 200 руб, спасибо доброму человеку, к сожалению не знаем имя. Благодарим за помощь! Здоровья Вам и благополучия!
06.02 18г на карту СБ + 1000 руб от постоянного помощника, Ольга Михайловна, огромнейшее Вам спасибо! Здоровья Вам и Вашим Близким!
08.02.18г на карту Сбербанка + 39.000 руб Оксана Анатольевна Н. с сообщением "от МВЛ" , Огромное спасибо нашему Благотворителю за постоянную помощь Паше. Вы наш Ангел-спаситель! Здоровья Вам и Вашим близким!
Необходимо собрать: 351.900 руб
Собрано: 95.506 руб
Осталось собрать: 256.394 руб
Вот такие наши новости. Спасибо Всем, кто рядом.
Как бы ни было сложно, а времени катастрофически не хватает на все , выбираем главное, Паша ежедневно занимается упражнениями ЛФК. Кстати после болезни мышцы практически восстановились. Это очень радует и Паше легче владеть своим телом. Он старается тренироваться на беговой дорожке, но ходить на выносливость не получается, выдыхается и потом не способен что либо делать в полную силу, наша задача не просто как можно больше ходить, что тоже важно, а ходить правильно. Но у Паши в медленном темпе, конечно же, получается намного лучше. К сожалению, постоянно приходится бороться с гиперкинезами и тонусом, бороться в том плане, как доктор и инструктор учили Пашу, надо научиться с ними жить, научиться подчинить их себе, чтобы не гиперкинезы управляли телом, а Павел научился управлять ими, что не всегда получается. Но Павел так все правильно делает, распределяет силы и время, он все раскладывает по полочкам, что и когда лучше сделать, когда и с чем он лучше справится, это ему помогает пусть не все, но многое успевать.
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/26897307.jpg
Поступления:
05.02.18г на карту Сбербанка + 200 руб, спасибо доброму человеку, к сожалению не знаем имя. Благодарим за помощь! Здоровья Вам и благополучия!
06.02 18г на карту СБ + 1000 руб от постоянного помощника, Ольга Михайловна, огромнейшее Вам спасибо! Здоровья Вам и Вашим Близким!
08.02.18г на карту Сбербанка + 39.000 руб Оксана Анатольевна Н. с сообщением "от МВЛ" , Огромное спасибо нашему Благотворителю за постоянную помощь Паше. Вы наш Ангел-спаситель! Здоровья Вам и Вашим близким!
Необходимо собрать: 351.900 руб
Собрано: 95.506 руб
Осталось собрать: 256.394 руб
Вот такие наши новости. Спасибо Всем, кто рядом.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 155
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Дорогие наши друзья, простите за столь длительное молчание, с Пашей занимаемся и готовимся. Спасибо огромное всем кто с нами, спасибо всем, кто не проходит мимо и пишет слова поддержки....
Павел продолжает свой нелегкий путь для улучшения качества жизни, ежедневные физические упражнения, много времени и сил отнимает школа, но Павел не сдается, каждый день занятия и, ни минуты отдыха. Но, помимо этого, нужны реабилитации в специализированных санаториях и центрах, комплексные занятия, ЛФК с инструкторами и многое другое в комплексе, что и помогает добиться больших результатов.
Сегодня мы наконец-то получили новый счет из санатория. С учетом цен текущего года вносим коррективы в счет.
Счет
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/17337741.jpg
Уведомление
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/97102335.jpg
Всего на лечение необходимо собрать:
По счёту: 216.172 рублей
Дополнительные занятия ЛФК: 35 занятий * 1.200 рублей * 2 часа = 84.000 рублей
Логопед: 25 занятий * 500 рублей = 12.500 рублей
Иппотерапия: 35 занятий * 1.000 рублей = 35.000 рублей
Самолёт Екатеринбург - Симферополь - Екатеринбург: 50.000 рублей
Такси Нижняя Тура - Екатеринбург - Нижняя Тура: 5.000 рублей * 2 = 10.000 рублей
Такси Симферополь - Евпатория - Симферополь: 1.500 рублей * 2 = 3.000 рублей
Общая сумма сбора: 410.672 рублей
Путевка с 21 августа, ничего страшного, что чуть позже ранее заявленного срока, во-первых сумма к сбору увеличилась, значит нужно больше времени для сбора, во-вторых, возможно, и билеты на самолет удастся гораздо дешевле купить.
Общая сумма сбора: 410.672 руб
Собрано: 95.506 руб
Осталось к сбору : 315.166 руб
Реабилитация с 21.08.18г
Павел продолжает свой нелегкий путь для улучшения качества жизни, ежедневные физические упражнения, много времени и сил отнимает школа, но Павел не сдается, каждый день занятия и, ни минуты отдыха. Но, помимо этого, нужны реабилитации в специализированных санаториях и центрах, комплексные занятия, ЛФК с инструкторами и многое другое в комплексе, что и помогает добиться больших результатов.
Сегодня мы наконец-то получили новый счет из санатория. С учетом цен текущего года вносим коррективы в счет.
Счет
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/17337741.jpg
Уведомление
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/97102335.jpg
Всего на лечение необходимо собрать:
По счёту: 216.172 рублей
Дополнительные занятия ЛФК: 35 занятий * 1.200 рублей * 2 часа = 84.000 рублей
Логопед: 25 занятий * 500 рублей = 12.500 рублей
Иппотерапия: 35 занятий * 1.000 рублей = 35.000 рублей
Самолёт Екатеринбург - Симферополь - Екатеринбург: 50.000 рублей
Такси Нижняя Тура - Екатеринбург - Нижняя Тура: 5.000 рублей * 2 = 10.000 рублей
Такси Симферополь - Евпатория - Симферополь: 1.500 рублей * 2 = 3.000 рублей
Общая сумма сбора: 410.672 рублей
Путевка с 21 августа, ничего страшного, что чуть позже ранее заявленного срока, во-первых сумма к сбору увеличилась, значит нужно больше времени для сбора, во-вторых, возможно, и билеты на самолет удастся гораздо дешевле купить.
Общая сумма сбора: 410.672 руб
Собрано: 95.506 руб
Осталось к сбору : 315.166 руб
Реабилитация с 21.08.18г
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 155
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Наши поступления:
18.02.18г + 1000 руб на карту Сбербанка Спасибо за поддержку! Здоровья Вам и Вашим близким!
27.02.18г на карту Сбербанка + 500 руб от Ольги Васильевны Е. Спасибо Вам огромное за помощь и поддержку нашей семьи! Здоровья Вам и Вашим близким!
27.02.18г на карту Сбербанка + 1000 руб от Екатерины Александровны Ж. Благодарим Вас за поддержку! Всего Вам самого наилучшего! Спасибо!
Необходимо собрать на реабилитацию: 410.672 руб
Собрано: 98.006 руб
Оставшаяся сумма к сбору: 312.666 руб
Спасибо всем, кто поддерживает Пашу, помогает и переживает за нас. Низкий Вам поклон!
Немного новостей. Сегодня Павел сам себе преподнес сюрприз, не очень приятный. Говорит, что просто реально забыл, что тут такого)) Оказывается, сегодня писали пробный экзамен по математике. А Паша про него подзабыл. Готовился как обычно к другим урокам. Хорошо хоть узнал накануне, правда поздним вечером. Запереживал, что особо не подготовился, не повторил, но написал, справился, слава Богу. Молодец! Весь день приходил в себя, особенно эмоционально.
Узнавали у нас из областного ФСС про аппараты, уж столько времени прошло...Звонили, интересовались какие именно аппараты, предлагали свош, но нам не надо свош, нам нужны именно аппараты на всю ногу. Надо идти в местный ФСС, уточнять опять все, снова писать новое заявление, не знаю будет ли толк, обеспечат ли нас тем средством реабилитации, которое нужно нам или нет в текущем году. Ботинки еще вышли из строя, ортопедические, но тут попроще, ботинки мы покупаем и подаем на компенсацию, зато покупаем то, что удобно и практично, с аппаратами сложнее, очень дорогие.
18.02.18г + 1000 руб на карту Сбербанка Спасибо за поддержку! Здоровья Вам и Вашим близким!
27.02.18г на карту Сбербанка + 500 руб от Ольги Васильевны Е. Спасибо Вам огромное за помощь и поддержку нашей семьи! Здоровья Вам и Вашим близким!
27.02.18г на карту Сбербанка + 1000 руб от Екатерины Александровны Ж. Благодарим Вас за поддержку! Всего Вам самого наилучшего! Спасибо!
Необходимо собрать на реабилитацию: 410.672 руб
Собрано: 98.006 руб
Оставшаяся сумма к сбору: 312.666 руб
Спасибо всем, кто поддерживает Пашу, помогает и переживает за нас. Низкий Вам поклон!
Немного новостей. Сегодня Павел сам себе преподнес сюрприз, не очень приятный. Говорит, что просто реально забыл, что тут такого)) Оказывается, сегодня писали пробный экзамен по математике. А Паша про него подзабыл. Готовился как обычно к другим урокам. Хорошо хоть узнал накануне, правда поздним вечером. Запереживал, что особо не подготовился, не повторил, но написал, справился, слава Богу. Молодец! Весь день приходил в себя, особенно эмоционально.
Узнавали у нас из областного ФСС про аппараты, уж столько времени прошло...Звонили, интересовались какие именно аппараты, предлагали свош, но нам не надо свош, нам нужны именно аппараты на всю ногу. Надо идти в местный ФСС, уточнять опять все, снова писать новое заявление, не знаю будет ли толк, обеспечат ли нас тем средством реабилитации, которое нужно нам или нет в текущем году. Ботинки еще вышли из строя, ортопедические, но тут попроще, ботинки мы покупаем и подаем на компенсацию, зато покупаем то, что удобно и практично, с аппаратами сложнее, очень дорогие.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 155
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Всем привет!
На карту Сбербанка поступление + 350 руб Яна Алексеевна Л. Большое Вам спасибо от нас! Счастья, благополучия и здоровья Вам и Вашим близким!
Необходимо собрать: 410.672 руб
Собрано: 98.356 руб
Осталось собрать: 312.316 руб
Спасибо за поддержку!
На карту Сбербанка поступление + 350 руб Яна Алексеевна Л. Большое Вам спасибо от нас! Счастья, благополучия и здоровья Вам и Вашим близким!
Необходимо собрать: 410.672 руб
Собрано: 98.356 руб
Осталось собрать: 312.316 руб
Спасибо за поддержку!
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 155
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Всем большой привет! В субботу Павел ходил в школу, получил большой заряд энергии от общения с одноклассниками. Оторвался по-полной))Не заметили, как пролетело несколько часов в ожидании пока всех сфотографируют, а Павел даже и не рвался вперед, сначала девчонки позировали…Да, поводом посещения школы, была фотосессия для выпускного альбома, время летит, ведь совсем немного и сынуля заканчивает школу… Впереди все самое светлое, лучшее и интересное))Давно ли все только начиналось, первый класс, переживания, первая учительница…Вот и сейчас переживания, но уже, когда ты по другому смотришь на жизнь, веришь в свои силы и не смотря ни на что идешь вперед, ты понимаешь, что большая часть успеха это вера в себя и в собственные силы. Спасибо Всем, кто поддерживает нас и верит, это важно, чувствовать поддержку.
Сегодня нам с Пашей пришлось бежать в Пенсионный фонд, Павел решил сменить пункт голосования в день выборов, т.к. который по прописке, очень не доступный. Для этого Паша зарегистрировался на гос.услугах, но, чтобы воспользоваться услугой требовалось подтверждение личности, вот и бегали в центр обслуживания, чтобы успеть и зарегистрироваться и подать заявление. А на улице… как не кстати, зима пришла, март месяц, снегопад идет прямо стеной, вообще не пройти не проехать, ничего не видно, замело все. Вот как бы было здорово, если бы на нашей коляске были не колеса, а лыжи, т.к. у нас часто снежные заносы, было бы идеально для сегодняшней погоды. Быстро не получилось сходить. Прогуляли, устали и кое что Павел не успел доделать по урокам. Переживал, т.к. потом сложно делать, когда копится. Ну ничего важное дело сделали, теперь удобно любыми государственными услугами пользоваться электронно.
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/34611640.jpg
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/58421406.jpg
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/50649168.jpg
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/84852260.jpg
Поступления:
+2.000 руб 05.03.18г на карту Сбербанка от нашего постоянного Благотворителя. Ольга Михайловна, спасибо огромное за поддержку! Здоровья и благополучия Вам и Вашим близким! Пусть Ваша жизнь будет наполнена счастливыми мгновениями! От Паши привет и спасибо!
Необходимо собрать: 410.672 руб
Собрано: 100.356 руб
Осталось собрать: 310.316 руб
Всем спасибо! Храни Вас Бог!
Сегодня нам с Пашей пришлось бежать в Пенсионный фонд, Павел решил сменить пункт голосования в день выборов, т.к. который по прописке, очень не доступный. Для этого Паша зарегистрировался на гос.услугах, но, чтобы воспользоваться услугой требовалось подтверждение личности, вот и бегали в центр обслуживания, чтобы успеть и зарегистрироваться и подать заявление. А на улице… как не кстати, зима пришла, март месяц, снегопад идет прямо стеной, вообще не пройти не проехать, ничего не видно, замело все. Вот как бы было здорово, если бы на нашей коляске были не колеса, а лыжи, т.к. у нас часто снежные заносы, было бы идеально для сегодняшней погоды. Быстро не получилось сходить. Прогуляли, устали и кое что Павел не успел доделать по урокам. Переживал, т.к. потом сложно делать, когда копится. Ну ничего важное дело сделали, теперь удобно любыми государственными услугами пользоваться электронно.
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/34611640.jpg
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/58421406.jpg
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/50649168.jpg
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/84852260.jpg
Поступления:
+2.000 руб 05.03.18г на карту Сбербанка от нашего постоянного Благотворителя. Ольга Михайловна, спасибо огромное за поддержку! Здоровья и благополучия Вам и Вашим близким! Пусть Ваша жизнь будет наполнена счастливыми мгновениями! От Паши привет и спасибо!
Необходимо собрать: 410.672 руб
Собрано: 100.356 руб
Осталось собрать: 310.316 руб
Всем спасибо! Храни Вас Бог!
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 155
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Дорогие друзья, добрый вечер! Сбор наш продолжается и мы очень рады Вашей помощи и поддержке, есть поступления.
06.03.18г на карту Сбербанка + 500 руб от Ольги Евгеньевны С. с пожеланием «Здоровья!» Огромное спасибо! Здоровья Вам и Вашим близким!
06.03.18г на карту Сбербанка + 247,50 руб от Виктории Викторовны В. Спасибо Вам огромное! Здоровья Вам и благополучия!
06.03.18г на МТС + 200 руб Спасибо большое за поддержку! Здоровья Вам!
06.03.18г на карту Сбербанка + 1 000 руб от Елены Вячеславовны Л. Спасибо Вам большое за помощь! Здоровья Вам и Вашим близким!
Необходимо собрать: 410 672 руб
Собрано: 102 303,5 руб
Осталось к сбору: 308 368,5 руб
Низкий Всем поклон от нас с Павлом!
06.03.18г на карту Сбербанка + 500 руб от Ольги Евгеньевны С. с пожеланием «Здоровья!» Огромное спасибо! Здоровья Вам и Вашим близким!
06.03.18г на карту Сбербанка + 247,50 руб от Виктории Викторовны В. Спасибо Вам огромное! Здоровья Вам и благополучия!
06.03.18г на МТС + 200 руб Спасибо большое за поддержку! Здоровья Вам!
06.03.18г на карту Сбербанка + 1 000 руб от Елены Вячеславовны Л. Спасибо Вам большое за помощь! Здоровья Вам и Вашим близким!
Необходимо собрать: 410 672 руб
Собрано: 102 303,5 руб
Осталось к сбору: 308 368,5 руб
Низкий Всем поклон от нас с Павлом!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 155
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Добрый вечер всем, кто интересуется нашими новостями! Немного наших новостей. Дела у Паши продвигаются нормально, учится, скоро уже каникулы, продолжает занятия ЛФК, старается изо всех сил. Целый день расписан, к вечеру очень устает. Но ничего, отдых и с новыми силами в бой.
Мы тут с Пашей решили поучаствовать в проекте. Даже не знаю, что у нас из этого получится. А речь вот о чем)) Перед праздниками в новостях первого канала мы увидели и услышали приятную новость. В России вроде появилось приспособление для людей с ограничениями движения верхних конечностей для работы на компьютере, а то мы все в раздумье со своей указкой, ведь заказывать надо за границу, а тут бы без проблем. В общем написали мы разработчикам заявку, но работают они пока с Москвой и Московской областью. Но с регионами тоже планируют начать работать, так нам написали. Короче заявку отправили, посмотрим, сейчас не знаю пока что и как, а было бы здорово, наверно. Потом расскажем Вам. Только вот не знаю все ли функции работы на компьютере возможны с этим новшеством, а то Паше бы дальше развиваться было бы супер!
Позвонили мы в ФСС, напомнили о себе, давно уж ждем аппараты, но финансировали только свош, вот вроде на данный момент нас порадовали, что контракт на аппараты в стадии заключения, будем ждать ответа. Я уже временами думаю, надо ли нам они, но по-хорошему бы надо.
А еще мы отказались от путевки в Областной центр, т.к. дали дату не удобную для Паши, так-то мы хотим туда попасть, но дату пришлось перенести на более удобное время, и нас перенесли пока в резерв.
Приятная новость еще. Были поступления на карту. Сбор двигается, огромное Вам спасибо.
Поступления:
13.03.18г на карту СБ + 50.000 руб от «Мвл» Спасибо нашему постоянному Благотворителю. Спасибо за внимание и заботу! Низкий Вам поклон! Храни Вас Господь!
13.03.18г на карту СБ +200 руб. от Натальи Геннадьевны У. Спасибо Вам за неоднократную помощь Паше! Здоровья Вам и благополучия!
Необходимо собрать: 410.672 руб
Благодаря Вам,собрано: 152 503,5 руб
Осталось: 258 168,5 руб
Мы тут с Пашей решили поучаствовать в проекте. Даже не знаю, что у нас из этого получится. А речь вот о чем)) Перед праздниками в новостях первого канала мы увидели и услышали приятную новость. В России вроде появилось приспособление для людей с ограничениями движения верхних конечностей для работы на компьютере, а то мы все в раздумье со своей указкой, ведь заказывать надо за границу, а тут бы без проблем. В общем написали мы разработчикам заявку, но работают они пока с Москвой и Московской областью. Но с регионами тоже планируют начать работать, так нам написали. Короче заявку отправили, посмотрим, сейчас не знаю пока что и как, а было бы здорово, наверно. Потом расскажем Вам. Только вот не знаю все ли функции работы на компьютере возможны с этим новшеством, а то Паше бы дальше развиваться было бы супер!
Позвонили мы в ФСС, напомнили о себе, давно уж ждем аппараты, но финансировали только свош, вот вроде на данный момент нас порадовали, что контракт на аппараты в стадии заключения, будем ждать ответа. Я уже временами думаю, надо ли нам они, но по-хорошему бы надо.
А еще мы отказались от путевки в Областной центр, т.к. дали дату не удобную для Паши, так-то мы хотим туда попасть, но дату пришлось перенести на более удобное время, и нас перенесли пока в резерв.
Приятная новость еще. Были поступления на карту. Сбор двигается, огромное Вам спасибо.
Поступления:
13.03.18г на карту СБ + 50.000 руб от «Мвл» Спасибо нашему постоянному Благотворителю. Спасибо за внимание и заботу! Низкий Вам поклон! Храни Вас Господь!
13.03.18г на карту СБ +200 руб. от Натальи Геннадьевны У. Спасибо Вам за неоднократную помощь Паше! Здоровья Вам и благополучия!
Необходимо собрать: 410.672 руб
Благодаря Вам,собрано: 152 503,5 руб
Осталось: 258 168,5 руб
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 155
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Всем привет, кто следит за судьбой Паши, просим прощения, что столь долго не писали! Немного новостей. Наконец-то долгожданные каникулы. Времени чуть больше на подготовку и занятия ЛФК, у Паши появилось время заняться своими личными делами, для души, отдушина тоже нужна. А у меня есть время написать новость. Вот сегодня у нас был разгрузочный день, конец трудовой недели. Совсем расслабиться не получится, но отдыхать будем больше.
Каждый день Павел выделяет время для упражнений, это для него само собой разумеющееся. Просто сейчас, на каникулах, это проще и эффективнее. А так, в целом, Паша продолжает свою подготовку, иногда посмотрю на него, и думаю, сколько ж сил надо и терпения…Но он и мысли ни разу не допустил, что не могу или не буду, конечно же есть усталость, но ему так хочется идти дальше, преодолевать и чего-то достичь в жизни, он переживает и это видно. Но сегодня решили расслабиться.
На улице весна, но погода меняется на глазах, день метет, а другой течет все и тает, но пока еще есть возможность выходить гулять, что мы и делаем, с большим удовольствием. Но скоро, наверно, будет не проехать.
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/93282744.jpg
Поступления:
15.03.18г на карту Сбербанка +600 руб от Дмитрия Николаевича С. Огромное Вам спасибо! Здоровья Вам и всего самого наилучшего! Простите, что сразу не написали о поступлениях.
23.03.18г на карту Сбербанка +500 руб от Екатерины Александровны Н. Спасибо за поддержку! Здоровья Вам и Вашим близким!
Необходимо собрать: 410.672 руб
Собрано: 153.603,5 руб
Осталось: 257.068,5 руб
Всем удачной и интересной недели!
Каждый день Павел выделяет время для упражнений, это для него само собой разумеющееся. Просто сейчас, на каникулах, это проще и эффективнее. А так, в целом, Паша продолжает свою подготовку, иногда посмотрю на него, и думаю, сколько ж сил надо и терпения…Но он и мысли ни разу не допустил, что не могу или не буду, конечно же есть усталость, но ему так хочется идти дальше, преодолевать и чего-то достичь в жизни, он переживает и это видно. Но сегодня решили расслабиться.
На улице весна, но погода меняется на глазах, день метет, а другой течет все и тает, но пока еще есть возможность выходить гулять, что мы и делаем, с большим удовольствием. Но скоро, наверно, будет не проехать.
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/93282744.jpg
Поступления:
15.03.18г на карту Сбербанка +600 руб от Дмитрия Николаевича С. Огромное Вам спасибо! Здоровья Вам и всего самого наилучшего! Простите, что сразу не написали о поступлениях.
23.03.18г на карту Сбербанка +500 руб от Екатерины Александровны Н. Спасибо за поддержку! Здоровья Вам и Вашим близким!
Необходимо собрать: 410.672 руб
Собрано: 153.603,5 руб
Осталось: 257.068,5 руб
Всем удачной и интересной недели!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 155
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Воскресный день вербой увит,
В церквях сияют образа,
Пусть будет он, как вера чист
И свеж, как Божьи небеса!
С пушистой веточкой вербы,
Большое счастье в дом войдет,
Чтоб стали явью все мечты,
Пусть впереди удача ждет!
Очарование ясных дней,
Пусть принесет тебе весна,
Улыбки добрые друзей,
Одарит радостью сполна!
Вербовой веточкой родных,
Коснись любя, желая благ,
Пусть согревает счастье их
И дарит радость каждый шаг!
Поступления:
28.03.18г на карту Сбербанка + 1000 руб от Андрея Владимировича С. с пожеланием "на лечение Павла" Огромное спасибо от нас за поддержку и веру в стремление Павла! Счастья, здоровья и благополучия Вам и Вашим близким!
Необходимо собрать: 410.672 руб
Собрано: 154.603,5 руб
Осталось собрать до 21.08.18г: 256.068,5 руб
Сердечно всех благодарим!
В церквях сияют образа,
Пусть будет он, как вера чист
И свеж, как Божьи небеса!
С пушистой веточкой вербы,
Большое счастье в дом войдет,
Чтоб стали явью все мечты,
Пусть впереди удача ждет!
Очарование ясных дней,
Пусть принесет тебе весна,
Улыбки добрые друзей,
Одарит радостью сполна!
Вербовой веточкой родных,
Коснись любя, желая благ,
Пусть согревает счастье их
И дарит радость каждый шаг!
Поступления:
28.03.18г на карту Сбербанка + 1000 руб от Андрея Владимировича С. с пожеланием "на лечение Павла" Огромное спасибо от нас за поддержку и веру в стремление Павла! Счастья, здоровья и благополучия Вам и Вашим близким!
Необходимо собрать: 410.672 руб
Собрано: 154.603,5 руб
Осталось собрать до 21.08.18г: 256.068,5 руб
Сердечно всех благодарим!
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 155
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Дорогие друзья, всем привет! Дела у нас хорошо, Павел продолжает «грызть» гранит науки. Так-то уже практически конец года. Стараемся не накручивать себя, экономим нервы и силы, Павел по возможности готовится, но на это уходит большая часть времени, где требуется помощь, а это математика, то там мы вместе сидим, разбираем. Остальные предметы для сдачи, а это еще три, тоже готовится. Для Паши еще бальзам на душу – вышла из декретного отпуска наша классный руководитель. Она у нас вела английский, хоть Павел уже и закончил уроки по английскому, уже аттестован, но все-равно без классного руководителя было плохо.
В плане физического состояния Паша старается и эмоционально и физически держать себя в руках, т.к. знает, что значит для него эмоции. Сразу гиперкинезы берут вверх. Поэтому старается не думать о плохом, просто делает все возможное. Помню, как в 9-ом классе его колбасило перед экзаменом, никуда не делся, сдал, и теперь, верю, справится! Вижу, что теперь по другому Паша смотрит на вещи, готовится он продолжает, старается во всем, а там как Бог даст. Конечно, может еще время не подошло волноваться, не знаю, что будет перед экзаменом, но сейчас ему не так страшно, я ужасно переживаю))
Погода, наконец-то, радует. Все просыпается, оживает, солнце, как летом, прямо манит на улицу. По возможности стараемся как можно больше гулять. За зиму насиделись, сейчас и вечерами комфортно выходить, долго не темнеет, здорово!
Всех поздравляем со Светлым Христовым Воскресеньем!
В день Христова Воскресенья
Мы хотим Вам пожелать,
Чтоб над всей Вашей семьею Была Божья благодать.
Мир в душе, достаток в доме,
Жизнь — в гармонии с собой,
Фото всей родни в альбоме,
В семьях — счастье и покой!!
Отчет о поступлениях:
05.04.18г + 500 руб на карту Сбербанка с пожеланием Божьей помощи. Людмила Петровна, огромное Вам спасибо за поддержку и помощь! Храни Вас Господи!
Необходимо собрать: 410.672 руб
Собрано: 155.103,5 руб
Осталось собрать до 21.08.18г: 255.568,5 руб
В плане физического состояния Паша старается и эмоционально и физически держать себя в руках, т.к. знает, что значит для него эмоции. Сразу гиперкинезы берут вверх. Поэтому старается не думать о плохом, просто делает все возможное. Помню, как в 9-ом классе его колбасило перед экзаменом, никуда не делся, сдал, и теперь, верю, справится! Вижу, что теперь по другому Паша смотрит на вещи, готовится он продолжает, старается во всем, а там как Бог даст. Конечно, может еще время не подошло волноваться, не знаю, что будет перед экзаменом, но сейчас ему не так страшно, я ужасно переживаю))
Погода, наконец-то, радует. Все просыпается, оживает, солнце, как летом, прямо манит на улицу. По возможности стараемся как можно больше гулять. За зиму насиделись, сейчас и вечерами комфортно выходить, долго не темнеет, здорово!
Всех поздравляем со Светлым Христовым Воскресеньем!
В день Христова Воскресенья
Мы хотим Вам пожелать,
Чтоб над всей Вашей семьею Была Божья благодать.
Мир в душе, достаток в доме,
Жизнь — в гармонии с собой,
Фото всей родни в альбоме,
В семьях — счастье и покой!!
Отчет о поступлениях:
05.04.18г + 500 руб на карту Сбербанка с пожеланием Божьей помощи. Людмила Петровна, огромное Вам спасибо за поддержку и помощь! Храни Вас Господи!
Необходимо собрать: 410.672 руб
Собрано: 155.103,5 руб
Осталось собрать до 21.08.18г: 255.568,5 руб
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 155
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
ПОСТУПЛЕНИЯ:
09.04.18г на карту Сбербанка + 500 руб от Ольги Викторовны Ш. Большое спасибо за поддержку! Здоровья Вам и Вашим близким!
09.04.18г на карту Сбербанка + 500 руб от Екатерины Александровны Н. Большое спасибо за поддержку! Здоровья Вам и всего наилучшего!
11.04.18г на карту Сбербанка + 70.000 руб от постоянного Благотворителя форума "Мвл" Огромное Вам спасибо! Всего Вам самого наилучшего!
Необходимо собрать: 410.672 руб
Собрано: 226.103,5 руб
Осталось собрать: 184.568,5 руб
Спасибо Всем!
09.04.18г на карту Сбербанка + 500 руб от Ольги Викторовны Ш. Большое спасибо за поддержку! Здоровья Вам и Вашим близким!
09.04.18г на карту Сбербанка + 500 руб от Екатерины Александровны Н. Большое спасибо за поддержку! Здоровья Вам и всего наилучшего!
11.04.18г на карту Сбербанка + 70.000 руб от постоянного Благотворителя форума "Мвл" Огромное Вам спасибо! Всего Вам самого наилучшего!
Необходимо собрать: 410.672 руб
Собрано: 226.103,5 руб
Осталось собрать: 184.568,5 руб
Спасибо Всем!
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 155
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Дорогие наши, всем привет, кто следит за нашими новостями! К сожалению, не так часто удается писать, но стараемся держать Вас в курсе дел. У Павла все хорошо, школьные занятия, подготовка к экзаменам. Ох, как же это тяжело, сколько требуется усилий, чтобы не свернуть с намеченного пути, преодолеть и дойти до цели. Но Павел мужественно борется, спасибо Всем, кто нас поддерживает, Паша все читает, просто писать у него нет времени, физически не успевает. Ваша поддержка подпитывает и придает силы. Павел старается, трудится. Из-за реально большой нагрузки убрали уже некоторые уроки, которые не сдаем, т.е закончили. Не реально целыми днями сидеть за уроками, силы нужны, да и гулять хочется.
В прошлом году нам не удалось купить субсидированные билеты на самолет. Так вот в этом году я решила, что с первого дня продажи начну звонить, чтобы дешевле купить, в прошлом году продажу открыли с 15 мая, но мы узнали про эти билеты уже поздно. В этом году, я предположила, что откроют раньше, из-за большого ажиотажа в прошлом, но что настолько раньше...не могла и подумать)) Звонить начала после 10 апреля, в кассе сказали, что в этом году аж 4 апреля начали продажу, а я думала, ну на месяц раньше, а на наши даты и ближайшие к ним, уже нет льготных, к сожалению.
Уже без двух месяцев год ждем свою коляску от фонда, никак не дождемся. Звонили на неделе, сказали, что из Москвы отправили транспортной компанией уже в нашу сторону, очень ждем. Что-то так долго.
Ходили с Пашей в мастерскую оптики, заказали Паше очки, старенькие вышли из строя, вот тоже с нетерпением ждем звонка из оптики, что очки готовы, но пока тишина. Починили, как могли, носим пока.
Вот такие вот дела. Ну, конечно же, заниматься ЛФК Павел продолжает, как бы это ни было сложно, постоянно выполняет свои упражнения, не всегда есть сила на дорожке ходить, но упражнения это обязательно, хотя бы основные.
Поступления:
13.04.18г на карту Сбербанка + 1000 руб. от Юлии Сергеевны З. С сообщением «Павлу» Спасибо Вам за помощь! Здоровья Вам и Вашим близким!
Необходимо собрать: 410.672 руб
Собрано: 227.103,5 руб
Осталось собрать: 183.568,5 руб
В прошлом году нам не удалось купить субсидированные билеты на самолет. Так вот в этом году я решила, что с первого дня продажи начну звонить, чтобы дешевле купить, в прошлом году продажу открыли с 15 мая, но мы узнали про эти билеты уже поздно. В этом году, я предположила, что откроют раньше, из-за большого ажиотажа в прошлом, но что настолько раньше...не могла и подумать)) Звонить начала после 10 апреля, в кассе сказали, что в этом году аж 4 апреля начали продажу, а я думала, ну на месяц раньше, а на наши даты и ближайшие к ним, уже нет льготных, к сожалению.
Уже без двух месяцев год ждем свою коляску от фонда, никак не дождемся. Звонили на неделе, сказали, что из Москвы отправили транспортной компанией уже в нашу сторону, очень ждем. Что-то так долго.
Ходили с Пашей в мастерскую оптики, заказали Паше очки, старенькие вышли из строя, вот тоже с нетерпением ждем звонка из оптики, что очки готовы, но пока тишина. Починили, как могли, носим пока.
Вот такие вот дела. Ну, конечно же, заниматься ЛФК Павел продолжает, как бы это ни было сложно, постоянно выполняет свои упражнения, не всегда есть сила на дорожке ходить, но упражнения это обязательно, хотя бы основные.
Поступления:
13.04.18г на карту Сбербанка + 1000 руб. от Юлии Сергеевны З. С сообщением «Павлу» Спасибо Вам за помощь! Здоровья Вам и Вашим близким!
Необходимо собрать: 410.672 руб
Собрано: 227.103,5 руб
Осталось собрать: 183.568,5 руб
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 155
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Всем привет! Ох уж эта погодка, конец апреля, только, как говорится, мы «навострили лыжи» на каждодневные прогулки, ну хотя бы не только в выходные, а тут….выпали опять сугробы)) правда уже подтаяло, но не комфортно, моросит, то ли дождик, то ли пролетает мокрый снег. Но мы все равно рады быть на свежем воздухе. Конечно, сейчас у Паши ответственный период, остается не так много времени до последнего звонка, первого экзамена и выпускного. Чем ближе экзамены, тем больше накаляется обстановка, а чтобы развеяться, отвлечься от всего этого, выходим в свет.
У нас приятная новость, наконец-то до наш дошла новая коляска, почти год ждали, без двух месяцев, дождались)) удобная, комфортная, мобильная. Первую мы покупали сами, а сейчас нам оплатил фонд. Спасибо БФ за предоставленное ТСР. Чтобы жить полноценной, интересной и активной жизнью, это нам просто необходимо. Единственный наворот, который мы себе позволили заказать для коляски, это лыжи, оказывается это круто, даже бы вчера еще мы могли их опробовать, но коляску привезли сегодня, снег растаял)) Поскольку места у нас снежные, думаю, не прогадали. Еще раз благодарим и БФ и Всех, кто помогает Паше сделать его жизнь более интересной, комфортной, насыщенной и качественной. Паше это важно, без Вашей поддержки нам бы не справится.
Сходили с Пашей в оптику, получили новые очки. Паша доволен, без очков, как без рук))сказал сынуля.
Занятия проходят в обычном режиме, между занятиями Павел упражняется, иногда получается добавить беговую дорожку. В режиме каждодневных занятий, различных дел, мероприятий, время пролетает незаметно))
Над фотоаппаратом маленько подшаманили (починили) и фотографии теперь не из телефона.Ура!
Сбор наш без изменений. Поступлений не было.
Необходимо собрать: 410.672 руб
Собрано: 227.103,5 руб
Осталось собрать: 183.568,5 руб
У нас приятная новость, наконец-то до наш дошла новая коляска, почти год ждали, без двух месяцев, дождались)) удобная, комфортная, мобильная. Первую мы покупали сами, а сейчас нам оплатил фонд. Спасибо БФ за предоставленное ТСР. Чтобы жить полноценной, интересной и активной жизнью, это нам просто необходимо. Единственный наворот, который мы себе позволили заказать для коляски, это лыжи, оказывается это круто, даже бы вчера еще мы могли их опробовать, но коляску привезли сегодня, снег растаял)) Поскольку места у нас снежные, думаю, не прогадали. Еще раз благодарим и БФ и Всех, кто помогает Паше сделать его жизнь более интересной, комфортной, насыщенной и качественной. Паше это важно, без Вашей поддержки нам бы не справится.
Сходили с Пашей в оптику, получили новые очки. Паша доволен, без очков, как без рук))сказал сынуля.
Занятия проходят в обычном режиме, между занятиями Павел упражняется, иногда получается добавить беговую дорожку. В режиме каждодневных занятий, различных дел, мероприятий, время пролетает незаметно))
Над фотоаппаратом маленько подшаманили (починили) и фотографии теперь не из телефона.Ура!
Сбор наш без изменений. Поступлений не было.
Необходимо собрать: 410.672 руб
Собрано: 227.103,5 руб
Осталось собрать: 183.568,5 руб
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 155
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Всем доброго вечера! Дела идут своим чередом. Праздничные выходные закончились, которые мы посвятили культурным делам. Между школами города проходило интересное мероприятие самый классный классный руководитель, и мы с Пашей ходили болеть за любимую учительницу русского и литературы, которая представляла нашу школу. Получили море положительных эмоций. Еще в культурную программу нашего отдыха вошел поход в кино, редко ходим, т.к. далеко, да и не всегда можем. Павел захотел сходить на фильм «Тренер». После просмотра остался доволен, даже, говорит, пробило на эмоции)) Это действительно так, в фильме есть над чем подумать, есть над чем поплакать))
Сегодня началась короткая трудовая неделя. Паша, как я уже и писала, по многим предметам уже аттестован. Сейчас занимается. Его задача вникнуть понять разобраться с тем, что представляет для него трудность. Сложно, но справляется. С учителем информатики, я так поняла, создают фильм на последний звонок или выпускной «Мои школьные годы». Творит, учится, ну и, конечно же, не забывает про физкультуру, т.е. работу над своим телом, старается преодолевать гиперкинезы, они так становятся заметны, а главное мешают Паше, его колбасит порой, целый день приходится бороться с ними. Вот так изо дня в день, потихоньку, к победе, только так! Очень хочется двигаться вперёд, Павел старается удержать те результаты, которые дались ему не так-то просто, а благодаря его усилиям, желанию бороться и большому трудолюбию над собой.
Не забывает Павел и про то, что доставляет ему особую радость – это чтение и творчество. Вот так, все время чем-то занят.
Растаяли последние сугробы, весна вступила в свои права, ура)) Пока погода радует, но, по прогнозам даже еще снег и заморозки(( Надеемся, что хорошая погода нас еще порадует.
Поступления:
28.04.18г на карту Сбербанка + 1000 руб от постоянного помощника. Ольга Михайловна, огромное Вам спасибо! Спасибо, что Вы есть у нас!
Необходимо собрать: 410.672 руб
Собрано: 228.103,5 руб
Осталось: 182.568,5 руб
Низкий поклон каждому, кто принимает участие в Пашиной судьбе!
Сегодня началась короткая трудовая неделя. Паша, как я уже и писала, по многим предметам уже аттестован. Сейчас занимается. Его задача вникнуть понять разобраться с тем, что представляет для него трудность. Сложно, но справляется. С учителем информатики, я так поняла, создают фильм на последний звонок или выпускной «Мои школьные годы». Творит, учится, ну и, конечно же, не забывает про физкультуру, т.е. работу над своим телом, старается преодолевать гиперкинезы, они так становятся заметны, а главное мешают Паше, его колбасит порой, целый день приходится бороться с ними. Вот так изо дня в день, потихоньку, к победе, только так! Очень хочется двигаться вперёд, Павел старается удержать те результаты, которые дались ему не так-то просто, а благодаря его усилиям, желанию бороться и большому трудолюбию над собой.
Не забывает Павел и про то, что доставляет ему особую радость – это чтение и творчество. Вот так, все время чем-то занят.
Растаяли последние сугробы, весна вступила в свои права, ура)) Пока погода радует, но, по прогнозам даже еще снег и заморозки(( Надеемся, что хорошая погода нас еще порадует.
Поступления:
28.04.18г на карту Сбербанка + 1000 руб от постоянного помощника. Ольга Михайловна, огромное Вам спасибо! Спасибо, что Вы есть у нас!
Необходимо собрать: 410.672 руб
Собрано: 228.103,5 руб
Осталось: 182.568,5 руб
Низкий поклон каждому, кто принимает участие в Пашиной судьбе!
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 155
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Отчет по поступлениям:
07.05.18г на карту Сбербанка + 500 руб от Дмитрия Николаевича С. Спасибо за поддержку! Здоровья Вам и Вашим близким!
10.05.18г + 30.000 руб от форума «МВЛ» Спасибо нашему постоянному Благотворителю! Всего Вам самого наилучшего!
Необходимо собрать: 410.672 руб
Собрано: 258.603,5 руб
Осталось: 152.068, 5 руб
07.05.18г на карту Сбербанка + 500 руб от Дмитрия Николаевича С. Спасибо за поддержку! Здоровья Вам и Вашим близким!
10.05.18г + 30.000 руб от форума «МВЛ» Спасибо нашему постоянному Благотворителю! Всего Вам самого наилучшего!
Необходимо собрать: 410.672 руб
Собрано: 258.603,5 руб
Осталось: 152.068, 5 руб
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 155
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Дорогие друзья, всем привет! Приносим свои извинения за столь длительное отсутствие новостей. Это саязано только с отсутствием времени, мне жутко неловко, что Вы ждете, а новостей нет. Спешу с новостями. Работа кипит, бурлит в ожидании того, а что и как пройдет, в голове каша, по крайней мере у меня))Много сейчас организационных моментов по экзаменам, больше вопросов, нежели ответов на них, но по мере поступления вроде устаканивается все. Прорвемся! Павел пока спокоен, по мере сил держит себя в руках. Занятия консультативные ежедневно, мне кажется, что предметы перепутались уже в голове.
И еще о наболевшем…Буквально пару месяцев назад, как я думала, поставили мы с Павлом точку по поводу освобождения от службы в армии, а неееееет)) Не тут-то было…Ведь все документы мы сдали, все «от и до», нам сказали, что все направят в головной военкомат, ждите, скоро все разрешится, позвоним)) Ладно, что остается, ждем…проходит месяц, два, звонок, алло, кто это? Вас беспокоят из военкомата. Ну, думаю, все, решили с нашим вопросом, наконец-то. Но нас опять просят принести документы или придите((.На мой вопрос, а где же все те документы, которые я предоставляла буквально пару месяцев назад? Ответ поразил: в комиссии поменялся доктор и она сказала, что сама удостоверится должна, а вдруг мы «косим"… Закнутый круг, не знаю, что делать? Каждый призыв, то комиссия меняетя, то адрес, то еще что-нибудь))
Вот и отзвенел для выпускников последний звонок, даже не верится, что больше не надо учить уроки, не придут учителя, грустненько, но впереди новые встречи, знакомства, интересные проекты, новая ступень взрослой жизни. Сейчас, главное, выложиться по-полной на экзаменах. Последний звонок прошел замечательно, море эмоций, ребята наши и учителя большие молодцы, чудесный праздник подготовили. После торжественной части ребята вышли на торжественное шествие, которое проходит уже по традиции. С кричалками и песнями выпускники и учителя прошли по главной улице города до городской площади, украсив ее праздничным настроением. На площади ребят поздравили работники администрации и пожелали всем выпускникам «ни пуха ни пера». Низкий поклон директору нашей школы, всем учителям, любим Вас!
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/57716272.jpg
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/94266993.jpg
Еще у нас приятная новость, которая как бальзам на душу сейчас. Представляем вашему вниманию новый номер журнала. Выпуск юбилейный, свет увидел десятый номер. Ура! Ребята большие молодцы! Горжусь! Номер посвящен достижениям ребят, их мечтам и устремлениям. Желаю так держать и не останавливаться! Вы классные!
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/89062055.jpg
ПОЧИТАТЬ ЖУРНАЛ
Читайте, пишите))
Всю жизнь мой сынуля живет с ЦП, и постоянно узнаем что-нибудь новое о своем диагнозе. Жить с ДЦП- безусловно процесс обучения и каждодневного преодоления самого себя. Но, хочу сказать, что мы с Пашей не ограничены ЦП, Павел вполне здраво мыслит и у него есть желания, он ставит перед собой цели, ну и конечно же, у него есть мечты. Он также учиться со здоровыми сверстниками, с удовольствием общается, участвует в конкурсах, мечтает создать семью и быть издаваемым писателем, допускает работу редактора. И я верю в него, он справится, ведь только вместе мы сила. Мы не должны позволять церебральному параличу остановить нас, и в дальнейшем постараемся не останавливаться на достигнутом.
Сейчас ежедневно Павел занимается подготовкой, в среду уже пишут математику. Держим кулачки))
По-поводу физического состояния Павла, могу сказать, что сложно Павлу на данный момент удерживать гиперкинезы, но старается)) Потихоньку занимается, тонус в мышцах тянет.
В целом все хорошо, пожелайте нам удачи и поддержите нас, пожалуйста!
Поступления:
13.05.2018г на карту Сбербанка + 500 руб от Марии Григорьевны Б. с пожеланием "Здоровья!" Огромное Вам спасибо! Здоровья Вам и Вашим близким! Простите, что с опозданием пишу))
Необходимо собрать: 410.672 руб
Собрано: 259.103,5 руб
Осталось собрать до 21.08.18г: 151.568,5 руб
Удачных выходных всем!
И еще о наболевшем…Буквально пару месяцев назад, как я думала, поставили мы с Павлом точку по поводу освобождения от службы в армии, а неееееет)) Не тут-то было…Ведь все документы мы сдали, все «от и до», нам сказали, что все направят в головной военкомат, ждите, скоро все разрешится, позвоним)) Ладно, что остается, ждем…проходит месяц, два, звонок, алло, кто это? Вас беспокоят из военкомата. Ну, думаю, все, решили с нашим вопросом, наконец-то. Но нас опять просят принести документы или придите((.На мой вопрос, а где же все те документы, которые я предоставляла буквально пару месяцев назад? Ответ поразил: в комиссии поменялся доктор и она сказала, что сама удостоверится должна, а вдруг мы «косим"… Закнутый круг, не знаю, что делать? Каждый призыв, то комиссия меняетя, то адрес, то еще что-нибудь))
Вот и отзвенел для выпускников последний звонок, даже не верится, что больше не надо учить уроки, не придут учителя, грустненько, но впереди новые встречи, знакомства, интересные проекты, новая ступень взрослой жизни. Сейчас, главное, выложиться по-полной на экзаменах. Последний звонок прошел замечательно, море эмоций, ребята наши и учителя большие молодцы, чудесный праздник подготовили. После торжественной части ребята вышли на торжественное шествие, которое проходит уже по традиции. С кричалками и песнями выпускники и учителя прошли по главной улице города до городской площади, украсив ее праздничным настроением. На площади ребят поздравили работники администрации и пожелали всем выпускникам «ни пуха ни пера». Низкий поклон директору нашей школы, всем учителям, любим Вас!
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/57716272.jpg
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/94266993.jpg
Еще у нас приятная новость, которая как бальзам на душу сейчас. Представляем вашему вниманию новый номер журнала. Выпуск юбилейный, свет увидел десятый номер. Ура! Ребята большие молодцы! Горжусь! Номер посвящен достижениям ребят, их мечтам и устремлениям. Желаю так держать и не останавливаться! Вы классные!
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/89062055.jpg
ПОЧИТАТЬ ЖУРНАЛ
Читайте, пишите))
Всю жизнь мой сынуля живет с ЦП, и постоянно узнаем что-нибудь новое о своем диагнозе. Жить с ДЦП- безусловно процесс обучения и каждодневного преодоления самого себя. Но, хочу сказать, что мы с Пашей не ограничены ЦП, Павел вполне здраво мыслит и у него есть желания, он ставит перед собой цели, ну и конечно же, у него есть мечты. Он также учиться со здоровыми сверстниками, с удовольствием общается, участвует в конкурсах, мечтает создать семью и быть издаваемым писателем, допускает работу редактора. И я верю в него, он справится, ведь только вместе мы сила. Мы не должны позволять церебральному параличу остановить нас, и в дальнейшем постараемся не останавливаться на достигнутом.
Сейчас ежедневно Павел занимается подготовкой, в среду уже пишут математику. Держим кулачки))
По-поводу физического состояния Павла, могу сказать, что сложно Павлу на данный момент удерживать гиперкинезы, но старается)) Потихоньку занимается, тонус в мышцах тянет.
В целом все хорошо, пожелайте нам удачи и поддержите нас, пожалуйста!
Поступления:
13.05.2018г на карту Сбербанка + 500 руб от Марии Григорьевны Б. с пожеланием "Здоровья!" Огромное Вам спасибо! Здоровья Вам и Вашим близким! Простите, что с опозданием пишу))
Необходимо собрать: 410.672 руб
Собрано: 259.103,5 руб
Осталось собрать до 21.08.18г: 151.568,5 руб
Удачных выходных всем!
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 155
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Дорогие друзья, всем привет! Мы никуда не пропали и делимся с Вами нашими новостями. Простите, что столь долго не писали. Да, мы действительно посвятили себя экзаменам, оказалось, что не так-то это просто (технически, эмоционально). Но мы готовы к трудностям, не привыкли сдаваться. Результат стоит того. Справимся.Очень надеюсь, что теперь мы на связи.
Ну а теперь о том, как всё прошло. Павел сдавал четыре экзамена. Два основных (математика и русский) для аттестата и два по выбору (обществознание и литература) для поступления. Так вот, все экзамены позади, всё написали, но результаты известны только первых двух пока, это математика и русский. Паша выложился по полной, результаты порадовали. Заслуженно! Молодец! Ну а впереди ещё результаты двух экзаменов, ждём с нетерпением, переживаем. В следующую субботу у Павла выпускной, а результат по литературе придет только в начале июля, уже после выпускного. Ну да ничего, это на аттестат не влияет))Пока ещё не верится, что всё прошло, внутри как-то пустенько, не понятно. Думаю, быстро восстановимся. Благодарим Всех, кто ждёт новостей и за поддержку!
Сейчас мы встречаем лето, т.к. лето к нам, не поверите, только только подошло)) С удовольствием гуляем, наслаждаемся погодой. Ходим на дачу, погоды не было, ещё только всё цветёт, но Паше нравится быть на природе))
А вот физическое состояние Павла заставило попереживать)) Он даже не ожидал, что на первом ЕГЭ его так захлеснут гиперкинезы. Но Павел сказал, что должен взять себя в руки. И далее уже более менее справлялся. Речь о гиперкинезах, с которыми трудно справится. У Паши усилились гиперкинезы, но вот сейчас уже чувствуется улучшение. Возобновили занятия ЛФК, т.к. не каждый день была возможность делать упражнения. Потихоньку восстанавливаем свои силы и нетерпением ждём реабилитации))
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/54038351.jpg
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/53287337.jpg
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/24560675.jpg
Поступления:
07.06.18г на карту Сбербанка + 58.100 руб от "Мвл"от нашего постоянного помощника. Огромное спасибо и низкий поклон!
10.06.18г на карту Сбербанка + 200 руб от Натальи Геннадьевны У. Огромное спасибо за постоянную помощь Павлу. Здоровья Вам и Вашим близким! Всего наилучшего!
Необходимо собрать: 410.672 руб
Собрано: 317.403,5 руб
Осталось к сбору: 93.268,5 руб
Ну а теперь о том, как всё прошло. Павел сдавал четыре экзамена. Два основных (математика и русский) для аттестата и два по выбору (обществознание и литература) для поступления. Так вот, все экзамены позади, всё написали, но результаты известны только первых двух пока, это математика и русский. Паша выложился по полной, результаты порадовали. Заслуженно! Молодец! Ну а впереди ещё результаты двух экзаменов, ждём с нетерпением, переживаем. В следующую субботу у Павла выпускной, а результат по литературе придет только в начале июля, уже после выпускного. Ну да ничего, это на аттестат не влияет))Пока ещё не верится, что всё прошло, внутри как-то пустенько, не понятно. Думаю, быстро восстановимся. Благодарим Всех, кто ждёт новостей и за поддержку!
Сейчас мы встречаем лето, т.к. лето к нам, не поверите, только только подошло)) С удовольствием гуляем, наслаждаемся погодой. Ходим на дачу, погоды не было, ещё только всё цветёт, но Паше нравится быть на природе))
А вот физическое состояние Павла заставило попереживать)) Он даже не ожидал, что на первом ЕГЭ его так захлеснут гиперкинезы. Но Павел сказал, что должен взять себя в руки. И далее уже более менее справлялся. Речь о гиперкинезах, с которыми трудно справится. У Паши усилились гиперкинезы, но вот сейчас уже чувствуется улучшение. Возобновили занятия ЛФК, т.к. не каждый день была возможность делать упражнения. Потихоньку восстанавливаем свои силы и нетерпением ждём реабилитации))
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/54038351.jpg
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/53287337.jpg
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/24560675.jpg
Поступления:
07.06.18г на карту Сбербанка + 58.100 руб от "Мвл"от нашего постоянного помощника. Огромное спасибо и низкий поклон!
10.06.18г на карту Сбербанка + 200 руб от Натальи Геннадьевны У. Огромное спасибо за постоянную помощь Павлу. Здоровья Вам и Вашим близким! Всего наилучшего!
Необходимо собрать: 410.672 руб
Собрано: 317.403,5 руб
Осталось к сбору: 93.268,5 руб
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 155
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Здравствуйте, дорогие друзья! Вчера у Павла прошёл выпускной бал. Впечатлений море. Столько всего неожиданно приятного происходило. Ну, по порядку. Самое главное и приятное с вечера это то, ну, во-первых присутствие мэра, школ много, мэр один, обычно он чествует только медалистов города, для которых устраивают отдельное мероприятие, поэтому его присутствия не ждали, а тут что-то намечалось, мы думали он пришёл поздравить выпускников, он конечно же всех выпускников поздравил и, за что ему огромное спасибо, наиглавнейшее, подарил Паше компьютерное оборудование, чтобы Паша мог продолжать дальнейшую учёбу, о чём он мечтает. На данный момент то оборудование, на котором мы обучались все школьные годы, оно было установлено по договору с дистанционной школой на время обучения в школе, а по окончание школы его забирают, и мы не исключение. Вот наша школа и решила сделать Павлу такой шикарный подарок на выпускной. Держали в секрете))Супер! Мы переживали, а как Павел дальше-то будет учиться, если компьютер заберут…Вот так здорово всё разрешилось. В аттестате у Паши одна 4(математика). И ещё, чего Паша тоже не ожидал, аттестат он получил также из рук мэра. Огромное спасибо всем нашим педагогам и директору! За их терпение и неравнодушие. Искренне за нас переживали и помогали во всём. Любим свою родную школу.
Да, вот и пролетела школьная пора, ещё недавно, вроде, думали, что далеко до окончания школы. Правда, ещё до конца не верим, что перелестнули школьную страницу. Да и ждём ещё последний результат, известен будет только в середине недели. Неудобно так.
В целом все хорошо у Паши, возобновил свои занятия ЛФК, занимается на беговой дорожке. Также ездим на дачу к бабушке, но ничего ещё не растёт, т.к. погода недавно стала радовать, а до этого было холодно.
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/49607671.jpg
Спасибо Всем за поддержку! Вперёд к новым вершинам))
Сбор без изменений. Поступлений не было.
Необходимо собрать: 410.672 руб
Собрано: 317.403,5 руб
Осталось к сбору: 93.268,5 руб
Да, вот и пролетела школьная пора, ещё недавно, вроде, думали, что далеко до окончания школы. Правда, ещё до конца не верим, что перелестнули школьную страницу. Да и ждём ещё последний результат, известен будет только в середине недели. Неудобно так.
В целом все хорошо у Паши, возобновил свои занятия ЛФК, занимается на беговой дорожке. Также ездим на дачу к бабушке, но ничего ещё не растёт, т.к. погода недавно стала радовать, а до этого было холодно.
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/49607671.jpg
Спасибо Всем за поддержку! Вперёд к новым вершинам))
Сбор без изменений. Поступлений не было.
Необходимо собрать: 410.672 руб
Собрано: 317.403,5 руб
Осталось к сбору: 93.268,5 руб
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