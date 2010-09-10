Сообщение etelbukova » 25 май 2018, 19:51

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Поступления:

Необходимо собрать: 410.672 руб

Собрано: 259.103,5 руб

Осталось собрать до 21.08.18г: 151.568,5 руб

Дорогие друзья, всем привет! Приносим свои извинения за столь длительное отсутствие новостей. Это саязано только с отсутствием времени, мне жутко неловко, что Вы ждете, а новостей нет. Спешу с новостями. Работа кипит, бурлит в ожидании того, а что и как пройдет, в голове каша, по крайней мере у меня))Много сейчас организационных моментов по экзаменам, больше вопросов, нежели ответов на них, но по мере поступления вроде устаканивается все. Прорвемся! Павел пока спокоен, по мере сил держит себя в руках. Занятия консультативные ежедневно, мне кажется, что предметы перепутались уже в голове.И еще о наболевшем…Буквально пару месяцев назад, как я думала, поставили мы с Павлом точку по поводу освобождения от службы в армии, а неееееет)) Не тут-то было…Ведь все документы мы сдали, все «от и до», нам сказали, что все направят в головной военкомат, ждите, скоро все разрешится, позвоним)) Ладно, что остается, ждем…проходит месяц, два, звонок, алло, кто это? Вас беспокоят из военкомата. Ну, думаю, все, решили с нашим вопросом, наконец-то. Но нас опять просят принести документы или придите((.На мой вопрос, а где же все те документы, которые я предоставляла буквально пару месяцев назад? Ответ поразил: в комиссии поменялся доктор и она сказала, что сама удостоверится должна, а вдруг мы «косим"… Закнутый круг, не знаю, что делать? Каждый призыв, то комиссия меняетя, то адрес, то еще что-нибудь))Вот и отзвенел для выпускников последний звонок, даже не верится, что больше не надо учить уроки, не придут учителя, грустненько, но впереди новые встречи, знакомства, интересные проекты, новая ступень взрослой жизни. Сейчас, главное, выложиться по-полной на экзаменах. Последний звонок прошел замечательно, море эмоций, ребята наши и учителя большие молодцы, чудесный праздник подготовили. После торжественной части ребята вышли на торжественное шествие, которое проходит уже по традиции. С кричалками и песнями выпускники и учителя прошли по главной улице города до городской площади, украсив ее праздничным настроением. На площади ребят поздравили работники администрации и пожелали всем выпускникам «ни пуха ни пера». Низкий поклон директору нашей школы, всем учителям, любим Вас!Еще у нас приятная новость, которая как бальзам на душу сейчас. Представляем вашему вниманию новый номер журнала. Выпуск юбилейный, свет увидел десятый номер. Ура! Ребята большие молодцы! Горжусь! Номер посвящен достижениям ребят, их мечтам и устремлениям. Желаю так держать и не останавливаться! Вы классные!Читайте, пишите))Всю жизнь мой сынуля живет с ЦП, и постоянно узнаем что-нибудь новое о своем диагнозе. Жить с ДЦП- безусловно процесс обучения и каждодневного преодоления самого себя. Но, хочу сказать, что мы с Пашей не ограничены ЦП, Павел вполне здраво мыслит и у него есть желания, он ставит перед собой цели, ну и конечно же, у него есть мечты. Он также учиться со здоровыми сверстниками, с удовольствием общается, участвует в конкурсах, мечтает создать семью и быть издаваемым писателем, допускает работу редактора. И я верю в него, он справится, ведь только вместе мы сила. Мы не должны позволять церебральному параличу остановить нас, и в дальнейшем постараемся не останавливаться на достигнутом.Сейчас ежедневно Павел занимается подготовкой, в среду уже пишут математику. Держим кулачки))По-поводу физического состояния Павла, могу сказать, что сложно Павлу на данный момент удерживать гиперкинезы, но старается)) Потихоньку занимается, тонус в мышцах тянет.В целом все хорошо, пожелайте нам удачи и поддержите нас, пожалуйста!13.05.2018г на карту Сбербанка + 500 руб от Марии Григорьевны Б. с пожеланием "Здоровья!" Огромное Вам спасибо! Здоровья Вам и Вашим близким! Простите, что с опозданием пишу))Удачных выходных всем!