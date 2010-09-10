Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС

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etelbukova
Гость RZN.info
Сообщения: 165
Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15

Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС

Сообщение etelbukova » 22 июл 2018, 01:00

Дорогие друзья, всем привет! Еще вчера мой сынуля был школьником, а сегодня он уже абитуриент, завтрашний студент московского университета, очень надеюсь, что у него все получится. Как я уже писала, мы были в поиске дальнейшей учебы. Туда, куда Павел собирался и очень хотел, на издательское дело, не получилось, вот мы стали перед выбором, но что где и как не очень-то понимали, а хотелось, чтобы учиться было интересно и с желанием, чтобы Паша мог реализовывать себя через любимое дело. После долгих поисков и сомнений, Павел определился, это журналистика, тут Паша сможет заниматься тем, что ему интересно. Учится Павел будет заочно с применением дистанционных технологий, будет осваивать новую ступень в новом для себя качестве. Для поступления в институт Паше пришлось проходить вступительное испытание (на журфак это требуется), он писал сочинение. Ну а теперь, когда уже позади все размышления и сомнения, Паша, счастливый и довольный, он это сделал, занимается различными делами, дышит свободой. Наконец-то можно расслабиться, выдохнуть полной грудью. Мы очень рады, что у нас получилось и впереди только новые возможности, это здорово и важно для Паши, правда он еще не прочувствовал это, т.к. студентом он станет только осенью.

Сейчас планируем начать обход по врачам для оформления справок и санаторно-курортных для поездки.

Больше времени появилось перед поездкой заняться ЛФК, Паша старается, ходит на беговой дорожке, но больше-то это упражнения на укрепление мыщц и снижение гиперкинезов, что в его силах он делает.

Поступления:

20.07.18г на карту Сбербанка + 1000 руб. от Ирины Николаевны А. Огромное Вам спасибо за помощь! Храни Вас Бог!

Необходимо собрать: 410.672 руб
Собрано: 365.403,5 руб
Осталось: 45.268,5 руб

Спасибо Всем!
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etelbukova
Гость RZN.info
Сообщения: 165
Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15

Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС

Сообщение etelbukova » 26 июл 2018, 07:48

Поступления:

23.07.18г на карту Сбербанка + 300 руб от Евгении Викторовны К. с сообщением "Здоровья!"Спасибо Вам за поддержку! Здоровья Вам и Вашим близким!

Необходимо собрать: 410.672 руб
Собрано: 365.703,5 руб
Осталось собрать на реабилитацию: 44.968,5 руб
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etelbukova
Гость RZN.info
Сообщения: 165
Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15

Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС

Сообщение etelbukova » 01 авг 2018, 20:04

Всем привет! У Паши все хорошо, продолжаем реализовывать летние планы. Дни проходят в различных заботах. Мы закончили обход врачей для санаторного лечения, осталось подписать глав.врачом.

В выходные наш город отмечал день рождения, Паша получил кучу положительных эмоций от различных мероприятий, от встречи с друзьями, знакомыми и просто от общения с приятными людьми, которые просто подходили и интересовались Пашиными успехами))

По возможности бываем и на даче, хотелось бы чаще, но уж очень далеко добираться. Поэтому для нас это большое дело.

Тут Паша предложил партию в шахматы))давненько не садились, все некогда, а тут захотелось мозг расшевелить, видимо, но из меня плохой напарник, но с Пашиными подсказками мы втянулись, я вспомнила и мы снова в строю, а то давно не играли, а игра затягивает, интересно))

Билеты на самолет мы купили, готовы к долгожданной реабилитации. Паша старается подготовиться к поездке. Трудится над упражнениями, ходит на беговой дорожке, чтобы на лечении научиться новому, он стремится к новому и прилагает к этому все свои силы и возможности))

Так что в целом все хорошо))

http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/00068023.jpg

Поступления:

30.07.18г на карту Сбербанка + 10.000 руб Ирины Александровны С. Огромное Вам спасибо за поддержку! Здоровья Вам и Вашим родным и близким!

Необходимо собрать: 410.672 руб
Собрано: 375.703,5
Осталось: 34.968,5

Благодарим Всех, кто поддерживает и помогает нам!
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etelbukova
Гость RZN.info
Сообщения: 165
Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15

Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС

Сообщение etelbukova » 02 авг 2018, 17:37

Поступления:

01.08.18г на карту Сбербанка + 1000руб. с сообщением "Павлу".Спасибо огромное Юлии Сергеевне З. за поддержку, очень необходимую для Паши! Всех благ Вам, здоровья и ярких солнечных дней!

Необходимо: 410.672 руб
Собрано: 376.703,5 руб
Осталось: 33.968,5 руб

Спасибо Всем за тепло Вашей души!
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etelbukova
Гость RZN.info
Сообщения: 165
Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15

Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС

Сообщение etelbukova » 07 авг 2018, 23:24

Поступления:

05.08.18г на карту Сбербанка + 200 руб от нашего постоянного помощника, Наталья Геннадьевна, огромное Вам спасибо! Здоровья и всего самого наилучшего Вам!
06.08.18г на карту Сбербанка + 1000 руб от Екатерины Андреевны Б. Спасибо Вам! Здоровья Вам и благополучия!

Необходимо собрать на лечение: 410.672 руб
Собрано: 377.903,5 руб
Осталось к сбору: 32.768,5 руб

Всем спасибо!
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etelbukova
Гость RZN.info
Сообщения: 165
Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15

Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС

Сообщение etelbukova » 10 авг 2018, 23:02

Поступления:

09.08.18г. на карту Сбербанка +3.000 руб от Юлии Михайловны Б. Спасибо Вам большое за поддержку! Здоровья Вам и Вашим близким!

Необходимо собрать: 410.672 руб
Собрано: 380.903,5 руб
Осталось: 29.768,5 руб

Хочется сказать отдельное спасибо каждому, кто помогает Паше и поддерживает. Низкий поклон и Храни Вас Господь!
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etelbukova
Гость RZN.info
Сообщения: 165
Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15

Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС

Сообщение etelbukova » 12 авг 2018, 22:41

Добрый вечер, друзья! Дни идут своим чередом, каждый день по своему насыщен и интересен и в суете забот похож на предыдущий, но скучать не приходится. Павел продолжает заниматься, готовится к реабилитации. Справки и санаторные карты на руках, все готово.

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Поступлений не было.

Необходимо собрать: 410.672 руб
Собрано: 380.903,5 руб
Осталось: 29.768,5 руб
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etelbukova
Гость RZN.info
Сообщения: 165
Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15

Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС

Сообщение etelbukova » Вчера, 21:35

Отчёт о поступлениях:

13.08.18г на карту Сбербанка + 100 руб. Елена Геннадьевна Ш. спасибо Вам за поддержку!
13.08.18г на карту Сбербанка + 200 руб от Татьяны Петровны П. благодарим Вас за помощь!
Всем огромное спасибо за помощь Паше!

К сбору: 410.672 руб
Собрано: 381.203,5 руб.
Осталось собрать: 29.468,5 руб
Срок до 21.08.2018 года
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