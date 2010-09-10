Сообщение etelbukova » 22 июл 2018, 01:00

Дорогие друзья, всем привет! Еще вчера мой сынуля был школьником, а сегодня он уже абитуриент, завтрашний студент московского университета, очень надеюсь, что у него все получится. Как я уже писала, мы были в поиске дальнейшей учебы. Туда, куда Павел собирался и очень хотел, на издательское дело, не получилось, вот мы стали перед выбором, но что где и как не очень-то понимали, а хотелось, чтобы учиться было интересно и с желанием, чтобы Паша мог реализовывать себя через любимое дело. После долгих поисков и сомнений, Павел определился, это журналистика, тут Паша сможет заниматься тем, что ему интересно. Учится Павел будет заочно с применением дистанционных технологий, будет осваивать новую ступень в новом для себя качестве. Для поступления в институт Паше пришлось проходить вступительное испытание (на журфак это требуется), он писал сочинение. Ну а теперь, когда уже позади все размышления и сомнения, Паша, счастливый и довольный, он это сделал, занимается различными делами, дышит свободой. Наконец-то можно расслабиться, выдохнуть полной грудью. Мы очень рады, что у нас получилось и впереди только новые возможности, это здорово и важно для Паши, правда он еще не прочувствовал это, т.к. студентом он станет только осенью.



Сейчас планируем начать обход по врачам для оформления справок и санаторно-курортных для поездки.



Больше времени появилось перед поездкой заняться ЛФК, Паша старается, ходит на беговой дорожке, но больше-то это упражнения на укрепление мыщц и снижение гиперкинезов, что в его силах он делает.



Поступления:



20.07.18г на карту Сбербанка + 1000 руб. от Ирины Николаевны А. Огромное Вам спасибо за помощь! Храни Вас Бог!



Необходимо собрать: 410.672 руб

Собрано: 365.403,5 руб

Осталось: 45.268,5 руб



Спасибо Всем!