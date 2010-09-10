Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Благотворительность в Рязани
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 169
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Дорогие друзья, всем привет! Еще вчера мой сынуля был школьником, а сегодня он уже абитуриент, завтрашний студент московского университета, очень надеюсь, что у него все получится. Как я уже писала, мы были в поиске дальнейшей учебы. Туда, куда Павел собирался и очень хотел, на издательское дело, не получилось, вот мы стали перед выбором, но что где и как не очень-то понимали, а хотелось, чтобы учиться было интересно и с желанием, чтобы Паша мог реализовывать себя через любимое дело. После долгих поисков и сомнений, Павел определился, это журналистика, тут Паша сможет заниматься тем, что ему интересно. Учится Павел будет заочно с применением дистанционных технологий, будет осваивать новую ступень в новом для себя качестве. Для поступления в институт Паше пришлось проходить вступительное испытание (на журфак это требуется), он писал сочинение. Ну а теперь, когда уже позади все размышления и сомнения, Паша, счастливый и довольный, он это сделал, занимается различными делами, дышит свободой. Наконец-то можно расслабиться, выдохнуть полной грудью. Мы очень рады, что у нас получилось и впереди только новые возможности, это здорово и важно для Паши, правда он еще не прочувствовал это, т.к. студентом он станет только осенью.
Сейчас планируем начать обход по врачам для оформления справок и санаторно-курортных для поездки.
Больше времени появилось перед поездкой заняться ЛФК, Паша старается, ходит на беговой дорожке, но больше-то это упражнения на укрепление мыщц и снижение гиперкинезов, что в его силах он делает.
Поступления:
20.07.18г на карту Сбербанка + 1000 руб. от Ирины Николаевны А. Огромное Вам спасибо за помощь! Храни Вас Бог!
Необходимо собрать: 410.672 руб
Собрано: 365.403,5 руб
Осталось: 45.268,5 руб
Спасибо Всем!
Сейчас планируем начать обход по врачам для оформления справок и санаторно-курортных для поездки.
Больше времени появилось перед поездкой заняться ЛФК, Паша старается, ходит на беговой дорожке, но больше-то это упражнения на укрепление мыщц и снижение гиперкинезов, что в его силах он делает.
Поступления:
20.07.18г на карту Сбербанка + 1000 руб. от Ирины Николаевны А. Огромное Вам спасибо за помощь! Храни Вас Бог!
Необходимо собрать: 410.672 руб
Собрано: 365.403,5 руб
Осталось: 45.268,5 руб
Спасибо Всем!
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 169
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Поступления:
23.07.18г на карту Сбербанка + 300 руб от Евгении Викторовны К. с сообщением "Здоровья!"Спасибо Вам за поддержку! Здоровья Вам и Вашим близким!
Необходимо собрать: 410.672 руб
Собрано: 365.703,5 руб
Осталось собрать на реабилитацию: 44.968,5 руб
23.07.18г на карту Сбербанка + 300 руб от Евгении Викторовны К. с сообщением "Здоровья!"Спасибо Вам за поддержку! Здоровья Вам и Вашим близким!
Необходимо собрать: 410.672 руб
Собрано: 365.703,5 руб
Осталось собрать на реабилитацию: 44.968,5 руб
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 169
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Всем привет! У Паши все хорошо, продолжаем реализовывать летние планы. Дни проходят в различных заботах. Мы закончили обход врачей для санаторного лечения, осталось подписать глав.врачом.
В выходные наш город отмечал день рождения, Паша получил кучу положительных эмоций от различных мероприятий, от встречи с друзьями, знакомыми и просто от общения с приятными людьми, которые просто подходили и интересовались Пашиными успехами))
По возможности бываем и на даче, хотелось бы чаще, но уж очень далеко добираться. Поэтому для нас это большое дело.
Тут Паша предложил партию в шахматы))давненько не садились, все некогда, а тут захотелось мозг расшевелить, видимо, но из меня плохой напарник, но с Пашиными подсказками мы втянулись, я вспомнила и мы снова в строю, а то давно не играли, а игра затягивает, интересно))
Билеты на самолет мы купили, готовы к долгожданной реабилитации. Паша старается подготовиться к поездке. Трудится над упражнениями, ходит на беговой дорожке, чтобы на лечении научиться новому, он стремится к новому и прилагает к этому все свои силы и возможности))
Так что в целом все хорошо))
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/00068023.jpg
Поступления:
30.07.18г на карту Сбербанка + 10.000 руб Ирины Александровны С. Огромное Вам спасибо за поддержку! Здоровья Вам и Вашим родным и близким!
Необходимо собрать: 410.672 руб
Собрано: 375.703,5
Осталось: 34.968,5
Благодарим Всех, кто поддерживает и помогает нам!
В выходные наш город отмечал день рождения, Паша получил кучу положительных эмоций от различных мероприятий, от встречи с друзьями, знакомыми и просто от общения с приятными людьми, которые просто подходили и интересовались Пашиными успехами))
По возможности бываем и на даче, хотелось бы чаще, но уж очень далеко добираться. Поэтому для нас это большое дело.
Тут Паша предложил партию в шахматы))давненько не садились, все некогда, а тут захотелось мозг расшевелить, видимо, но из меня плохой напарник, но с Пашиными подсказками мы втянулись, я вспомнила и мы снова в строю, а то давно не играли, а игра затягивает, интересно))
Билеты на самолет мы купили, готовы к долгожданной реабилитации. Паша старается подготовиться к поездке. Трудится над упражнениями, ходит на беговой дорожке, чтобы на лечении научиться новому, он стремится к новому и прилагает к этому все свои силы и возможности))
Так что в целом все хорошо))
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/00068023.jpg
Поступления:
30.07.18г на карту Сбербанка + 10.000 руб Ирины Александровны С. Огромное Вам спасибо за поддержку! Здоровья Вам и Вашим родным и близким!
Необходимо собрать: 410.672 руб
Собрано: 375.703,5
Осталось: 34.968,5
Благодарим Всех, кто поддерживает и помогает нам!
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 169
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Поступления:
01.08.18г на карту Сбербанка + 1000руб. с сообщением "Павлу".Спасибо огромное Юлии Сергеевне З. за поддержку, очень необходимую для Паши! Всех благ Вам, здоровья и ярких солнечных дней!
Необходимо: 410.672 руб
Собрано: 376.703,5 руб
Осталось: 33.968,5 руб
Спасибо Всем за тепло Вашей души!
01.08.18г на карту Сбербанка + 1000руб. с сообщением "Павлу".Спасибо огромное Юлии Сергеевне З. за поддержку, очень необходимую для Паши! Всех благ Вам, здоровья и ярких солнечных дней!
Необходимо: 410.672 руб
Собрано: 376.703,5 руб
Осталось: 33.968,5 руб
Спасибо Всем за тепло Вашей души!
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 169
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Поступления:
05.08.18г на карту Сбербанка + 200 руб от нашего постоянного помощника, Наталья Геннадьевна, огромное Вам спасибо! Здоровья и всего самого наилучшего Вам!
06.08.18г на карту Сбербанка + 1000 руб от Екатерины Андреевны Б. Спасибо Вам! Здоровья Вам и благополучия!
Необходимо собрать на лечение: 410.672 руб
Собрано: 377.903,5 руб
Осталось к сбору: 32.768,5 руб
Всем спасибо!
05.08.18г на карту Сбербанка + 200 руб от нашего постоянного помощника, Наталья Геннадьевна, огромное Вам спасибо! Здоровья и всего самого наилучшего Вам!
06.08.18г на карту Сбербанка + 1000 руб от Екатерины Андреевны Б. Спасибо Вам! Здоровья Вам и благополучия!
Необходимо собрать на лечение: 410.672 руб
Собрано: 377.903,5 руб
Осталось к сбору: 32.768,5 руб
Всем спасибо!
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 169
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Поступления:
09.08.18г. на карту Сбербанка +3.000 руб от Юлии Михайловны Б. Спасибо Вам большое за поддержку! Здоровья Вам и Вашим близким!
Необходимо собрать: 410.672 руб
Собрано: 380.903,5 руб
Осталось: 29.768,5 руб
Хочется сказать отдельное спасибо каждому, кто помогает Паше и поддерживает. Низкий поклон и Храни Вас Господь!
09.08.18г. на карту Сбербанка +3.000 руб от Юлии Михайловны Б. Спасибо Вам большое за поддержку! Здоровья Вам и Вашим близким!
Необходимо собрать: 410.672 руб
Собрано: 380.903,5 руб
Осталось: 29.768,5 руб
Хочется сказать отдельное спасибо каждому, кто помогает Паше и поддерживает. Низкий поклон и Храни Вас Господь!
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 169
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Добрый вечер, друзья! Дни идут своим чередом, каждый день по своему насыщен и интересен и в суете забот похож на предыдущий, но скучать не приходится. Павел продолжает заниматься, готовится к реабилитации. Справки и санаторные карты на руках, все готово.
Поступлений не было.
Необходимо собрать: 410.672 руб
Собрано: 380.903,5 руб
Осталось: 29.768,5 руб
Поступлений не было.
Необходимо собрать: 410.672 руб
Собрано: 380.903,5 руб
Осталось: 29.768,5 руб
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 169
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Отчёт о поступлениях:
13.08.18г на карту Сбербанка + 100 руб. Елена Геннадьевна Ш. спасибо Вам за поддержку!
13.08.18г на карту Сбербанка + 200 руб от Татьяны Петровны П. благодарим Вас за помощь!
Всем огромное спасибо за помощь Паше!
К сбору: 410.672 руб
Собрано: 381.203,5 руб.
Осталось собрать: 29.468,5 руб
Срок до 21.08.2018 года
13.08.18г на карту Сбербанка + 100 руб. Елена Геннадьевна Ш. спасибо Вам за поддержку!
13.08.18г на карту Сбербанка + 200 руб от Татьяны Петровны П. благодарим Вас за помощь!
Всем огромное спасибо за помощь Паше!
К сбору: 410.672 руб
Собрано: 381.203,5 руб.
Осталось собрать: 29.468,5 руб
Срок до 21.08.2018 года
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 169
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 169
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Дорогие друзья, всем привет! Хотела было расстроиться, да плюнула…почему так, не знаю))в общем, начала собирать все документы сегодня и увидела в справках санаторно-курортных и на направлениях на путевку все наши данные(мои и Пашины) просто перепутаны, я вообще не понимаю, как так можно заполнять документы, просто не понимаю. А дней на переделку нет, буду звонить в санаторий, думаю так-то не страшно, но я всегда думаю…если настолько неохото работать, зачем??? Каждую, ведь реально каждую справку, документ приходится проверять, перепроверять и не помню такого, чтобы все сразу было так, как надо, постоянно какие-то косяки((Конечно шокированы были с Пашей, не приятно, но расстраиваться не стали))Т.к, действительно, это не впервой уже.
Сегодня у нас появились новые «квартиранты», племяшка принесла на недолго мышек в клетке, чтобы они пожили пока у нас, пока у них будет гостить чья-то собачка, т.к. она охотится на мышек, а деть их некуда, живут у нас. Вроде маленькие существа, а шума столько, все грызут, носятся, опил летит по всей комнате))
У Паши дела хорошо, занят своими делами, передает всем привет.
Поступления:
16.08.18г на карту Сбербанка + 500 руб от Татьяны Юрьевны С.Огромное Вам спасибо! Всего наилучшего!
На сбор: 410.672 руб
Собрано: 381.703,5 руб.
Осталось собрать: 28.968,5 руб
Срок до 21.08.2018 года
Сегодня у нас появились новые «квартиранты», племяшка принесла на недолго мышек в клетке, чтобы они пожили пока у нас, пока у них будет гостить чья-то собачка, т.к. она охотится на мышек, а деть их некуда, живут у нас. Вроде маленькие существа, а шума столько, все грызут, носятся, опил летит по всей комнате))
У Паши дела хорошо, занят своими делами, передает всем привет.
Поступления:
16.08.18г на карту Сбербанка + 500 руб от Татьяны Юрьевны С.Огромное Вам спасибо! Всего наилучшего!
На сбор: 410.672 руб
Собрано: 381.703,5 руб.
Осталось собрать: 28.968,5 руб
Срок до 21.08.2018 года
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 169
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Дорогие наши, друзья и все, кто заходит на страничку Паши, интересуется нашими новостями, достижениями, переживает вместе с нами и всем, кто рядом с нами, помогает финансово, поддерживает, пишет нам тёплые слова поддержки, огромнейшее спасибо каждому неравнодушному и невероятно доброму человеку, который помог закрыть этот сбор! Сбор закрыт! Ура!
Спасибо друзья Вам, спасибо большое,
За то, что Вы светлые люди во всём,
Прекрасное очень в Вас что-то такое,
Чего не найдёшь нынче днём и с огнём!
Отчёт о поступлениях:
17.08.18г на карту Сбербанка +30.000 руб от Марины Александровны Ш. с сообщением "Здоровья!" Огромное Вам спасибо!
17.08.18г на карту Сбербанка + 1.000 руб от Натальи Сергеевны К. Благодарим за помощь!
17.08.18г + 3.000 руб на карту Сбербанка от Аркадия Васильевича Т. Спасибо Вам большое!
К сбору: 410.672 руб
Благодаря Вам, собрано: 415.703,5 руб
Остаток: 5031,5 руб пойдёт на следующий курс реабилитации для Паши!
Низкий Всем поклон!
Спасибо друзья Вам, спасибо большое,
За то, что Вы светлые люди во всём,
Прекрасное очень в Вас что-то такое,
Чего не найдёшь нынче днём и с огнём!
Отчёт о поступлениях:
17.08.18г на карту Сбербанка +30.000 руб от Марины Александровны Ш. с сообщением "Здоровья!" Огромное Вам спасибо!
17.08.18г на карту Сбербанка + 1.000 руб от Натальи Сергеевны К. Благодарим за помощь!
17.08.18г + 3.000 руб на карту Сбербанка от Аркадия Васильевича Т. Спасибо Вам большое!
К сбору: 410.672 руб
Благодаря Вам, собрано: 415.703,5 руб
Остаток: 5031,5 руб пойдёт на следующий курс реабилитации для Паши!
Низкий Всем поклон!
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 169
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Дорогие друзья, всем привет! Мы вернулись с реабилитации в конце сентября, просим прощения, что оставили Вас без новостей)) В санатории нет времени писать особо, да и интернет плохой там. Благодарим наших Благотворителей за оказанную помощь! Результатами лечения довольны)) В ближайшее время выложу подробный отчет.
Низкий всем поклон!
Низкий всем поклон!
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