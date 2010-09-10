Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Благотворительность в Рязани
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 171
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Дорогие друзья, всем привет! Еще вчера мой сынуля был школьником, а сегодня он уже абитуриент, завтрашний студент московского университета, очень надеюсь, что у него все получится. Как я уже писала, мы были в поиске дальнейшей учебы. Туда, куда Павел собирался и очень хотел, на издательское дело, не получилось, вот мы стали перед выбором, но что где и как не очень-то понимали, а хотелось, чтобы учиться было интересно и с желанием, чтобы Паша мог реализовывать себя через любимое дело. После долгих поисков и сомнений, Павел определился, это журналистика, тут Паша сможет заниматься тем, что ему интересно. Учится Павел будет заочно с применением дистанционных технологий, будет осваивать новую ступень в новом для себя качестве. Для поступления в институт Паше пришлось проходить вступительное испытание (на журфак это требуется), он писал сочинение. Ну а теперь, когда уже позади все размышления и сомнения, Паша, счастливый и довольный, он это сделал, занимается различными делами, дышит свободой. Наконец-то можно расслабиться, выдохнуть полной грудью. Мы очень рады, что у нас получилось и впереди только новые возможности, это здорово и важно для Паши, правда он еще не прочувствовал это, т.к. студентом он станет только осенью.
Сейчас планируем начать обход по врачам для оформления справок и санаторно-курортных для поездки.
Больше времени появилось перед поездкой заняться ЛФК, Паша старается, ходит на беговой дорожке, но больше-то это упражнения на укрепление мыщц и снижение гиперкинезов, что в его силах он делает.
Поступления:
20.07.18г на карту Сбербанка + 1000 руб. от Ирины Николаевны А. Огромное Вам спасибо за помощь! Храни Вас Бог!
Необходимо собрать: 410.672 руб
Собрано: 365.403,5 руб
Осталось: 45.268,5 руб
Спасибо Всем!
Сейчас планируем начать обход по врачам для оформления справок и санаторно-курортных для поездки.
Больше времени появилось перед поездкой заняться ЛФК, Паша старается, ходит на беговой дорожке, но больше-то это упражнения на укрепление мыщц и снижение гиперкинезов, что в его силах он делает.
Поступления:
20.07.18г на карту Сбербанка + 1000 руб. от Ирины Николаевны А. Огромное Вам спасибо за помощь! Храни Вас Бог!
Необходимо собрать: 410.672 руб
Собрано: 365.403,5 руб
Осталось: 45.268,5 руб
Спасибо Всем!
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 171
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Поступления:
23.07.18г на карту Сбербанка + 300 руб от Евгении Викторовны К. с сообщением "Здоровья!"Спасибо Вам за поддержку! Здоровья Вам и Вашим близким!
Необходимо собрать: 410.672 руб
Собрано: 365.703,5 руб
Осталось собрать на реабилитацию: 44.968,5 руб
23.07.18г на карту Сбербанка + 300 руб от Евгении Викторовны К. с сообщением "Здоровья!"Спасибо Вам за поддержку! Здоровья Вам и Вашим близким!
Необходимо собрать: 410.672 руб
Собрано: 365.703,5 руб
Осталось собрать на реабилитацию: 44.968,5 руб
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 171
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Всем привет! У Паши все хорошо, продолжаем реализовывать летние планы. Дни проходят в различных заботах. Мы закончили обход врачей для санаторного лечения, осталось подписать глав.врачом.
В выходные наш город отмечал день рождения, Паша получил кучу положительных эмоций от различных мероприятий, от встречи с друзьями, знакомыми и просто от общения с приятными людьми, которые просто подходили и интересовались Пашиными успехами))
По возможности бываем и на даче, хотелось бы чаще, но уж очень далеко добираться. Поэтому для нас это большое дело.
Тут Паша предложил партию в шахматы))давненько не садились, все некогда, а тут захотелось мозг расшевелить, видимо, но из меня плохой напарник, но с Пашиными подсказками мы втянулись, я вспомнила и мы снова в строю, а то давно не играли, а игра затягивает, интересно))
Билеты на самолет мы купили, готовы к долгожданной реабилитации. Паша старается подготовиться к поездке. Трудится над упражнениями, ходит на беговой дорожке, чтобы на лечении научиться новому, он стремится к новому и прилагает к этому все свои силы и возможности))
Так что в целом все хорошо))
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/00068023.jpg
Поступления:
30.07.18г на карту Сбербанка + 10.000 руб Ирины Александровны С. Огромное Вам спасибо за поддержку! Здоровья Вам и Вашим родным и близким!
Необходимо собрать: 410.672 руб
Собрано: 375.703,5
Осталось: 34.968,5
Благодарим Всех, кто поддерживает и помогает нам!
В выходные наш город отмечал день рождения, Паша получил кучу положительных эмоций от различных мероприятий, от встречи с друзьями, знакомыми и просто от общения с приятными людьми, которые просто подходили и интересовались Пашиными успехами))
По возможности бываем и на даче, хотелось бы чаще, но уж очень далеко добираться. Поэтому для нас это большое дело.
Тут Паша предложил партию в шахматы))давненько не садились, все некогда, а тут захотелось мозг расшевелить, видимо, но из меня плохой напарник, но с Пашиными подсказками мы втянулись, я вспомнила и мы снова в строю, а то давно не играли, а игра затягивает, интересно))
Билеты на самолет мы купили, готовы к долгожданной реабилитации. Паша старается подготовиться к поездке. Трудится над упражнениями, ходит на беговой дорожке, чтобы на лечении научиться новому, он стремится к новому и прилагает к этому все свои силы и возможности))
Так что в целом все хорошо))
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/00068023.jpg
Поступления:
30.07.18г на карту Сбербанка + 10.000 руб Ирины Александровны С. Огромное Вам спасибо за поддержку! Здоровья Вам и Вашим родным и близким!
Необходимо собрать: 410.672 руб
Собрано: 375.703,5
Осталось: 34.968,5
Благодарим Всех, кто поддерживает и помогает нам!
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 171
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Поступления:
01.08.18г на карту Сбербанка + 1000руб. с сообщением "Павлу".Спасибо огромное Юлии Сергеевне З. за поддержку, очень необходимую для Паши! Всех благ Вам, здоровья и ярких солнечных дней!
Необходимо: 410.672 руб
Собрано: 376.703,5 руб
Осталось: 33.968,5 руб
Спасибо Всем за тепло Вашей души!
01.08.18г на карту Сбербанка + 1000руб. с сообщением "Павлу".Спасибо огромное Юлии Сергеевне З. за поддержку, очень необходимую для Паши! Всех благ Вам, здоровья и ярких солнечных дней!
Необходимо: 410.672 руб
Собрано: 376.703,5 руб
Осталось: 33.968,5 руб
Спасибо Всем за тепло Вашей души!
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 171
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Поступления:
05.08.18г на карту Сбербанка + 200 руб от нашего постоянного помощника, Наталья Геннадьевна, огромное Вам спасибо! Здоровья и всего самого наилучшего Вам!
06.08.18г на карту Сбербанка + 1000 руб от Екатерины Андреевны Б. Спасибо Вам! Здоровья Вам и благополучия!
Необходимо собрать на лечение: 410.672 руб
Собрано: 377.903,5 руб
Осталось к сбору: 32.768,5 руб
Всем спасибо!
05.08.18г на карту Сбербанка + 200 руб от нашего постоянного помощника, Наталья Геннадьевна, огромное Вам спасибо! Здоровья и всего самого наилучшего Вам!
06.08.18г на карту Сбербанка + 1000 руб от Екатерины Андреевны Б. Спасибо Вам! Здоровья Вам и благополучия!
Необходимо собрать на лечение: 410.672 руб
Собрано: 377.903,5 руб
Осталось к сбору: 32.768,5 руб
Всем спасибо!
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 171
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Поступления:
09.08.18г. на карту Сбербанка +3.000 руб от Юлии Михайловны Б. Спасибо Вам большое за поддержку! Здоровья Вам и Вашим близким!
Необходимо собрать: 410.672 руб
Собрано: 380.903,5 руб
Осталось: 29.768,5 руб
Хочется сказать отдельное спасибо каждому, кто помогает Паше и поддерживает. Низкий поклон и Храни Вас Господь!
09.08.18г. на карту Сбербанка +3.000 руб от Юлии Михайловны Б. Спасибо Вам большое за поддержку! Здоровья Вам и Вашим близким!
Необходимо собрать: 410.672 руб
Собрано: 380.903,5 руб
Осталось: 29.768,5 руб
Хочется сказать отдельное спасибо каждому, кто помогает Паше и поддерживает. Низкий поклон и Храни Вас Господь!
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 171
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Добрый вечер, друзья! Дни идут своим чередом, каждый день по своему насыщен и интересен и в суете забот похож на предыдущий, но скучать не приходится. Павел продолжает заниматься, готовится к реабилитации. Справки и санаторные карты на руках, все готово.
Поступлений не было.
Необходимо собрать: 410.672 руб
Собрано: 380.903,5 руб
Осталось: 29.768,5 руб
Поступлений не было.
Необходимо собрать: 410.672 руб
Собрано: 380.903,5 руб
Осталось: 29.768,5 руб
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 171
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Отчёт о поступлениях:
13.08.18г на карту Сбербанка + 100 руб. Елена Геннадьевна Ш. спасибо Вам за поддержку!
13.08.18г на карту Сбербанка + 200 руб от Татьяны Петровны П. благодарим Вас за помощь!
Всем огромное спасибо за помощь Паше!
К сбору: 410.672 руб
Собрано: 381.203,5 руб.
Осталось собрать: 29.468,5 руб
Срок до 21.08.2018 года
13.08.18г на карту Сбербанка + 100 руб. Елена Геннадьевна Ш. спасибо Вам за поддержку!
13.08.18г на карту Сбербанка + 200 руб от Татьяны Петровны П. благодарим Вас за помощь!
Всем огромное спасибо за помощь Паше!
К сбору: 410.672 руб
Собрано: 381.203,5 руб.
Осталось собрать: 29.468,5 руб
Срок до 21.08.2018 года
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 171
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 171
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Дорогие друзья, всем привет! Хотела было расстроиться, да плюнула…почему так, не знаю))в общем, начала собирать все документы сегодня и увидела в справках санаторно-курортных и на направлениях на путевку все наши данные(мои и Пашины) просто перепутаны, я вообще не понимаю, как так можно заполнять документы, просто не понимаю. А дней на переделку нет, буду звонить в санаторий, думаю так-то не страшно, но я всегда думаю…если настолько неохото работать, зачем??? Каждую, ведь реально каждую справку, документ приходится проверять, перепроверять и не помню такого, чтобы все сразу было так, как надо, постоянно какие-то косяки((Конечно шокированы были с Пашей, не приятно, но расстраиваться не стали))Т.к, действительно, это не впервой уже.
Сегодня у нас появились новые «квартиранты», племяшка принесла на недолго мышек в клетке, чтобы они пожили пока у нас, пока у них будет гостить чья-то собачка, т.к. она охотится на мышек, а деть их некуда, живут у нас. Вроде маленькие существа, а шума столько, все грызут, носятся, опил летит по всей комнате))
У Паши дела хорошо, занят своими делами, передает всем привет.
Поступления:
16.08.18г на карту Сбербанка + 500 руб от Татьяны Юрьевны С.Огромное Вам спасибо! Всего наилучшего!
На сбор: 410.672 руб
Собрано: 381.703,5 руб.
Осталось собрать: 28.968,5 руб
Срок до 21.08.2018 года
Сегодня у нас появились новые «квартиранты», племяшка принесла на недолго мышек в клетке, чтобы они пожили пока у нас, пока у них будет гостить чья-то собачка, т.к. она охотится на мышек, а деть их некуда, живут у нас. Вроде маленькие существа, а шума столько, все грызут, носятся, опил летит по всей комнате))
У Паши дела хорошо, занят своими делами, передает всем привет.
Поступления:
16.08.18г на карту Сбербанка + 500 руб от Татьяны Юрьевны С.Огромное Вам спасибо! Всего наилучшего!
На сбор: 410.672 руб
Собрано: 381.703,5 руб.
Осталось собрать: 28.968,5 руб
Срок до 21.08.2018 года
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 171
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Дорогие наши, друзья и все, кто заходит на страничку Паши, интересуется нашими новостями, достижениями, переживает вместе с нами и всем, кто рядом с нами, помогает финансово, поддерживает, пишет нам тёплые слова поддержки, огромнейшее спасибо каждому неравнодушному и невероятно доброму человеку, который помог закрыть этот сбор! Сбор закрыт! Ура!
Спасибо друзья Вам, спасибо большое,
За то, что Вы светлые люди во всём,
Прекрасное очень в Вас что-то такое,
Чего не найдёшь нынче днём и с огнём!
Отчёт о поступлениях:
17.08.18г на карту Сбербанка +30.000 руб от Марины Александровны Ш. с сообщением "Здоровья!" Огромное Вам спасибо!
17.08.18г на карту Сбербанка + 1.000 руб от Натальи Сергеевны К. Благодарим за помощь!
17.08.18г + 3.000 руб на карту Сбербанка от Аркадия Васильевича Т. Спасибо Вам большое!
К сбору: 410.672 руб
Благодаря Вам, собрано: 415.703,5 руб
Остаток: 5031,5 руб пойдёт на следующий курс реабилитации для Паши!
Низкий Всем поклон!
Спасибо друзья Вам, спасибо большое,
За то, что Вы светлые люди во всём,
Прекрасное очень в Вас что-то такое,
Чего не найдёшь нынче днём и с огнём!
Отчёт о поступлениях:
17.08.18г на карту Сбербанка +30.000 руб от Марины Александровны Ш. с сообщением "Здоровья!" Огромное Вам спасибо!
17.08.18г на карту Сбербанка + 1.000 руб от Натальи Сергеевны К. Благодарим за помощь!
17.08.18г + 3.000 руб на карту Сбербанка от Аркадия Васильевича Т. Спасибо Вам большое!
К сбору: 410.672 руб
Благодаря Вам, собрано: 415.703,5 руб
Остаток: 5031,5 руб пойдёт на следующий курс реабилитации для Паши!
Низкий Всем поклон!
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 171
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Дорогие друзья, всем привет! Мы вернулись с реабилитации в конце сентября, просим прощения, что оставили Вас без новостей)) В санатории нет времени писать особо, да и интернет плохой там. Благодарим наших Благотворителей за оказанную помощь! Результатами лечения довольны)) В ближайшее время выложу подробный отчет.
Низкий всем поклон!
Низкий всем поклон!
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 171
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Дорогие друзья, гости нашей странички и все, кто интересуется и ждет наших новостей, всем привет!
Мы вернулись с очередного курса реабилитации, график которого был очень плотным и плодотворным, времени зря не теряли)) Благодаря Вашей поддержке Павел стал на шаг ближе к своей цели. Программу максимум, которую мы ставили, постарались выполнить)) Спасибо Вам огромное, низкий всем поклон.
А теперь о том, как прошло лечение. На приеме в первый день заезда доктор расписал курс лечения. Комплекс процедур: минеральные ванны, грязелечение, физиотерапия, ЛФК, массаж, иглорефлексотерапия, укладки, вертикализатор, логопед, иппотерапия. Ведь доктор нас не видел два года, в прошлый заезд мы наблюдались у другого врача, да, есть над чем работать, но виден и результат от проделанной работы. Мы были рады тому, что мы на правильном пути, хотя в этом мы и не сомневались. В результате лечения, хоть и было моментами сложно, Паша достиг положительного результата, Все суставы легко выводятся, контрактур нет, мускулатура окрепла, улучшилась опороспособность. Увеличился объем движений. Паше трудно владеть своим телом из-за гиперкинезов, не слушается тело, но после лечения, во-первых гиперкинезы заметно уменьшились, и во-вторых, что немало важно, Павел научился больше контролировать, владеть телом. Ему легче управлять, запускать в работу определенные мышцы, это сложно, не всегда получается)) Конечно, нужно иногда напоминать о каких-то действиях, у здорового человека это естественно происходит (сделать шаг, взять что-то руками), но у Паши, не смотря на трудности, тоже получается. Руки, конечно, нас подводят, манипуляция рук нарушена, но и на ЛФК и на иппотерапии старались заниматься с опорой на руки, так лучше получается держать баланс всего тела, группировать и управлять нужными мышцами. Инструктор похвалил, намного лучше занимался в брусьях, заметно легче ходит, меньше провисает.
Перед отъездом домой Павел получил новые рекомендации от врача и инструктора для занятий дома. Очень понравилось как занимался Паша на ипподроме, ради занятий на лошади, ради общения с ними, Павел даже жертвовал отдыхом на море, а лежать на пляже ему не очень нравится. С каждым занятием, под конец занятия было видно, что потихоньку получается. Конечно, это наши шаги вперед и впереди много еще над чем работать, заниматься, будем продолжать работать)) Надо идти дальше. Благодарим еще раз всех неравнодушных, кто откликнулся на нашу просьбу о помощи и неоднократно поддерживает нас! Спасибо, что Вы, дорогие наши, с нами!
Сейчас у Павла началась долгожданная сессия. Долгожданная потому, что действительно ждал, переживал, что и как, но вроде пока справляется)) Много нового, интересного, но вместе с этим есть и непонятные сложные моменты, которые не дают расслабиться))По приезде, после небольшого отдыха, Павел втягивается в работу на беговой дорожке. Для нас очень важно сохранить полученные результаты!
НЕСКОЛЬКО ФОТОГРАФИЙ С РЕАБИЛИТАЦИИ
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/08064177.jpg
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/62396013.jpg
Больше фото НА САЙТЕ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ:
Оплата счета: 199.588 руб
Дополнительные индивидуальные занятия ЛФК с инструктором: 26 занятия * 1.200 руб * 2 часа = 62.400 руб
Занятия с логопедом: 10зан.(1ч)*1000 руб+10зан.(0,5ч)*500 руб = 15.000 руб
Иппотерапия: 15 зан.(1ч) * 1.600 руб+12 зан.(45м)*1.200 руб=38.400 руб
Самолет Екатеринбург – Симферополь: 12.574 руб
Самолет Симферополь – Екатеринбург: 27.060 руб
Такси Нижняя Тура – Екатеринбург – Нижняя Тура: 10.500 руб
Такси Симферополь – Евпатория – Симферополь: 3.000 руб
Итого потрачено: 368.522 руб
Всего было собрано: 415.703,5 руб. Остаток в сумме 47.181,5 руб переносится на последующую реабилитацию Павла в ЕВДКС МО РФ в 2019 году.
Документы можно посмотреть ЗДЕСЬ
Низкий Всем поклон!
Мы вернулись с очередного курса реабилитации, график которого был очень плотным и плодотворным, времени зря не теряли)) Благодаря Вашей поддержке Павел стал на шаг ближе к своей цели. Программу максимум, которую мы ставили, постарались выполнить)) Спасибо Вам огромное, низкий всем поклон.
А теперь о том, как прошло лечение. На приеме в первый день заезда доктор расписал курс лечения. Комплекс процедур: минеральные ванны, грязелечение, физиотерапия, ЛФК, массаж, иглорефлексотерапия, укладки, вертикализатор, логопед, иппотерапия. Ведь доктор нас не видел два года, в прошлый заезд мы наблюдались у другого врача, да, есть над чем работать, но виден и результат от проделанной работы. Мы были рады тому, что мы на правильном пути, хотя в этом мы и не сомневались. В результате лечения, хоть и было моментами сложно, Паша достиг положительного результата, Все суставы легко выводятся, контрактур нет, мускулатура окрепла, улучшилась опороспособность. Увеличился объем движений. Паше трудно владеть своим телом из-за гиперкинезов, не слушается тело, но после лечения, во-первых гиперкинезы заметно уменьшились, и во-вторых, что немало важно, Павел научился больше контролировать, владеть телом. Ему легче управлять, запускать в работу определенные мышцы, это сложно, не всегда получается)) Конечно, нужно иногда напоминать о каких-то действиях, у здорового человека это естественно происходит (сделать шаг, взять что-то руками), но у Паши, не смотря на трудности, тоже получается. Руки, конечно, нас подводят, манипуляция рук нарушена, но и на ЛФК и на иппотерапии старались заниматься с опорой на руки, так лучше получается держать баланс всего тела, группировать и управлять нужными мышцами. Инструктор похвалил, намного лучше занимался в брусьях, заметно легче ходит, меньше провисает.
Перед отъездом домой Павел получил новые рекомендации от врача и инструктора для занятий дома. Очень понравилось как занимался Паша на ипподроме, ради занятий на лошади, ради общения с ними, Павел даже жертвовал отдыхом на море, а лежать на пляже ему не очень нравится. С каждым занятием, под конец занятия было видно, что потихоньку получается. Конечно, это наши шаги вперед и впереди много еще над чем работать, заниматься, будем продолжать работать)) Надо идти дальше. Благодарим еще раз всех неравнодушных, кто откликнулся на нашу просьбу о помощи и неоднократно поддерживает нас! Спасибо, что Вы, дорогие наши, с нами!
Сейчас у Павла началась долгожданная сессия. Долгожданная потому, что действительно ждал, переживал, что и как, но вроде пока справляется)) Много нового, интересного, но вместе с этим есть и непонятные сложные моменты, которые не дают расслабиться))По приезде, после небольшого отдыха, Павел втягивается в работу на беговой дорожке. Для нас очень важно сохранить полученные результаты!
НЕСКОЛЬКО ФОТОГРАФИЙ С РЕАБИЛИТАЦИИ
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/08064177.jpg
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/62396013.jpg
Больше фото НА САЙТЕ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ:
Оплата счета: 199.588 руб
Дополнительные индивидуальные занятия ЛФК с инструктором: 26 занятия * 1.200 руб * 2 часа = 62.400 руб
Занятия с логопедом: 10зан.(1ч)*1000 руб+10зан.(0,5ч)*500 руб = 15.000 руб
Иппотерапия: 15 зан.(1ч) * 1.600 руб+12 зан.(45м)*1.200 руб=38.400 руб
Самолет Екатеринбург – Симферополь: 12.574 руб
Самолет Симферополь – Екатеринбург: 27.060 руб
Такси Нижняя Тура – Екатеринбург – Нижняя Тура: 10.500 руб
Такси Симферополь – Евпатория – Симферополь: 3.000 руб
Итого потрачено: 368.522 руб
Всего было собрано: 415.703,5 руб. Остаток в сумме 47.181,5 руб переносится на последующую реабилитацию Павла в ЕВДКС МО РФ в 2019 году.
Документы можно посмотреть ЗДЕСЬ
Низкий Всем поклон!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 171
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Дорогие наши, друзья и все, кто интересуется нашими новостями! Простите, что долго не писали, не получалось. Жизнь идет своим чередом. Павел продолжает осваивать азы профессии. Поскольку учится он заочно-дистанционно, то поначалу приходилось заставлять себя вникать в материал, т.к. график посещения лекций свободный, предметы первого семестра вроде как такие же, как в школе, ну, по крайней мере большинство, но это только на первый взгляд, и если серьезно, то они очень отличаются от школьной программы. Поэтому вникать в лекции надо с самого начала. Это Паша понял, когда поторопился выполнить по одному предмету, который в школе щелкал только так, итоговое контрольное задание, решив, что вроде все это в школе проходил и лекции читать только время убивать, в общем …результат такой, переделывал все задание, но сначала изучил весь материал предмета. А в целом Павлу очень нравится учиться, много интересного. Радует, что у него есть желание познавать, а значит и будет результат. Скоро итоговые зачеты. Готовится.
Долго думали, заказывать нам в этом году ортопедическую обувь или обойтись пока, вроде нет необходимости (осень-зима есть), если вот только для дома, т.е. в этих ботинках всегда есть необходимость, в них мы ходим практически целый день. Но те, которые мы берем для дома они очень дорого стоят («Персей») и, как Павел говорит: «единственные, которые идеальны для меня и которым сносу нет», поверьте перепробовали всякую, которая только есть ортопедическую обувь, остановились на персеевских, но их нам не компенсируют 100%, к сожалению, в каждом регионе установлен определенный лимит выплат, в нашем регионе в разы меньше стоимости пары этих ботинок. Поэтому порешав, решили их покупку отложить. Пока есть в чем ходить. Но, не смотря на то, что решили не покупать, все-таки мы купили ортопедические ботинки на зиму, просто нам позвонили с ортопедического салона и сказали, что привезли новые модели, отличного качества, ну мы и выбрали зимние, не такой высокий берц, как хотелось бы, но Паша сказал, что нормально, для улицы удобно, пойдет))Но с выплатой чуть не остались «с носом». Вкратце, может кому пригодится эта информация. Совершеннолетний дееспособный гражданин, все покупки, которые предусматривают компенсацию от государства, совершает со своей карты, т.е. лично, ну или наличкой. Т.к. в чеке должно обязательно отобразиться(если оплата картой) фио плательщика. Если плательщиком будет не сам человек с инвалидностью, то компенсацию не выплатят. Собственно говоря то, что с нами и произошло, точнее на первый раз нам сделали предупреждение. А так это новшество ввели первый год, было без разницы чьей картой оплачиваешь, лишь бы было прописано для кого обувь, может это только в нашем регионе такое, не знаю. Вооружен тот, кто предупрежден. Я этого не знала и оплатила своей картой, Паша еще специально накануне покупки(ездила я в Екатеринбург одна без Паши) перевел со своей карты на мою, чтобы мне на запоминать его пинкод, без всяких мыслей, хотели как лучше, а оказалось…Теперь все выплаты на компенсации только с его карты, ну и наличными))Ученые...
В общем-то все идет в рабочем режиме. Паша тут изъявил желание принять участие в онлайн-диктанте по географии. Интересно, но сложновато, да и времени в обрез (нужно было уложиться в определенный промежуток времени ну и правильно ответить). Во временной интервал уложился, а правильность ответов подвела, но это ерунда. Главное участие, аппетит приходит во время еды, вот так и тут, чем дальше были вопросы тем интереснее), многое для себя узнал, и это главное.
Паша уделяет время своему творчеству, сейчас пробует себя в роли интервьюера (берет интервью у своего друга, который живет в 250км от нас, точнее друг Пашу учит как и что). Интересно почитать, но еще в работе) Когда появляется минутка, какое-то свободное время, Паша продолжает заниматься лечебной физкультурой, это у нас как завтрак обед и ужин, обязательно. Все упражнения на гиперкинезы, на укрепление мышц, ходьба на беговой дорожке входят в распорядок дня, правда бывает и так, что днем что-то срочное делает, работы-то много, а вечером, то нет сил уже ходить на дорожке, то поздно уже, не часто, но бывает такое. Но все равно уделяет время занятиям.
Наконец-то все благополучно у нас закончилось с военкоматом. Все оформили, списали нас в запас, на днях Паша получит военно-учетный документ, а то ведь, действительно каждый призыв приходили с повесткой.
С удовольствием и без проблем ходим сейчас гулять, осваиваем лыжи, пока только те, которые специально для колясок. Вещь супер, независимо от погоды, чем больше снега тем лучше, не надо подстраиваться под погоду.
Вот вроде бы как-то так)) Павел отметил свой 21-й год рождения. Даже не верится, давно ли маленьким был...Вот и вырос сынуля, горжусь им, его успехами, поддерживаю во всех его начинаниях! Потихоньку за разными делами время и идет, приближая волшебный праздник и новогодние хлопоты.
PS. Хотели пораньше начать новый сбор на реабилитацию для Паши, чтобы успеть к сроку. Написали в санаторий, запросили счет, т.к. в этом году нам не удалось при выписке, как мы всегда делали, взять последующий счет. Санаторий написал, что документы получены, но вот нового счета пока нет. Будем ждать.
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/23038369.jpg
Долго думали, заказывать нам в этом году ортопедическую обувь или обойтись пока, вроде нет необходимости (осень-зима есть), если вот только для дома, т.е. в этих ботинках всегда есть необходимость, в них мы ходим практически целый день. Но те, которые мы берем для дома они очень дорого стоят («Персей») и, как Павел говорит: «единственные, которые идеальны для меня и которым сносу нет», поверьте перепробовали всякую, которая только есть ортопедическую обувь, остановились на персеевских, но их нам не компенсируют 100%, к сожалению, в каждом регионе установлен определенный лимит выплат, в нашем регионе в разы меньше стоимости пары этих ботинок. Поэтому порешав, решили их покупку отложить. Пока есть в чем ходить. Но, не смотря на то, что решили не покупать, все-таки мы купили ортопедические ботинки на зиму, просто нам позвонили с ортопедического салона и сказали, что привезли новые модели, отличного качества, ну мы и выбрали зимние, не такой высокий берц, как хотелось бы, но Паша сказал, что нормально, для улицы удобно, пойдет))Но с выплатой чуть не остались «с носом». Вкратце, может кому пригодится эта информация. Совершеннолетний дееспособный гражданин, все покупки, которые предусматривают компенсацию от государства, совершает со своей карты, т.е. лично, ну или наличкой. Т.к. в чеке должно обязательно отобразиться(если оплата картой) фио плательщика. Если плательщиком будет не сам человек с инвалидностью, то компенсацию не выплатят. Собственно говоря то, что с нами и произошло, точнее на первый раз нам сделали предупреждение. А так это новшество ввели первый год, было без разницы чьей картой оплачиваешь, лишь бы было прописано для кого обувь, может это только в нашем регионе такое, не знаю. Вооружен тот, кто предупрежден. Я этого не знала и оплатила своей картой, Паша еще специально накануне покупки(ездила я в Екатеринбург одна без Паши) перевел со своей карты на мою, чтобы мне на запоминать его пинкод, без всяких мыслей, хотели как лучше, а оказалось…Теперь все выплаты на компенсации только с его карты, ну и наличными))Ученые...
В общем-то все идет в рабочем режиме. Паша тут изъявил желание принять участие в онлайн-диктанте по географии. Интересно, но сложновато, да и времени в обрез (нужно было уложиться в определенный промежуток времени ну и правильно ответить). Во временной интервал уложился, а правильность ответов подвела, но это ерунда. Главное участие, аппетит приходит во время еды, вот так и тут, чем дальше были вопросы тем интереснее), многое для себя узнал, и это главное.
Паша уделяет время своему творчеству, сейчас пробует себя в роли интервьюера (берет интервью у своего друга, который живет в 250км от нас, точнее друг Пашу учит как и что). Интересно почитать, но еще в работе) Когда появляется минутка, какое-то свободное время, Паша продолжает заниматься лечебной физкультурой, это у нас как завтрак обед и ужин, обязательно. Все упражнения на гиперкинезы, на укрепление мышц, ходьба на беговой дорожке входят в распорядок дня, правда бывает и так, что днем что-то срочное делает, работы-то много, а вечером, то нет сил уже ходить на дорожке, то поздно уже, не часто, но бывает такое. Но все равно уделяет время занятиям.
Наконец-то все благополучно у нас закончилось с военкоматом. Все оформили, списали нас в запас, на днях Паша получит военно-учетный документ, а то ведь, действительно каждый призыв приходили с повесткой.
С удовольствием и без проблем ходим сейчас гулять, осваиваем лыжи, пока только те, которые специально для колясок. Вещь супер, независимо от погоды, чем больше снега тем лучше, не надо подстраиваться под погоду.
Вот вроде бы как-то так)) Павел отметил свой 21-й год рождения. Даже не верится, давно ли маленьким был...Вот и вырос сынуля, горжусь им, его успехами, поддерживаю во всех его начинаниях! Потихоньку за разными делами время и идет, приближая волшебный праздник и новогодние хлопоты.
PS. Хотели пораньше начать новый сбор на реабилитацию для Паши, чтобы успеть к сроку. Написали в санаторий, запросили счет, т.к. в этом году нам не удалось при выписке, как мы всегда делали, взять последующий счет. Санаторий написал, что документы получены, но вот нового счета пока нет. Будем ждать.
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/23038369.jpg
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