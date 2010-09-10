Сообщение etelbukova » 04 дек 2018, 01:33

Дорогие наши, друзья и все, кто интересуется нашими новостями! Простите, что долго не писали, не получалось. Жизнь идет своим чередом. Павел продолжает осваивать азы профессии. Поскольку учится он заочно-дистанционно, то поначалу приходилось заставлять себя вникать в материал, т.к. график посещения лекций свободный, предметы первого семестра вроде как такие же, как в школе, ну, по крайней мере большинство, но это только на первый взгляд, и если серьезно, то они очень отличаются от школьной программы. Поэтому вникать в лекции надо с самого начала. Это Паша понял, когда поторопился выполнить по одному предмету, который в школе щелкал только так, итоговое контрольное задание, решив, что вроде все это в школе проходил и лекции читать только время убивать, в общем …результат такой, переделывал все задание, но сначала изучил весь материал предмета. А в целом Павлу очень нравится учиться, много интересного. Радует, что у него есть желание познавать, а значит и будет результат. Скоро итоговые зачеты. Готовится.Долго думали, заказывать нам в этом году ортопедическую обувь или обойтись пока, вроде нет необходимости (осень-зима есть), если вот только для дома, т.е. в этих ботинках всегда есть необходимость, в них мы ходим практически целый день. Но те, которые мы берем для дома они очень дорого стоят («Персей») и, как Павел говорит: «единственные, которые идеальны для меня и которым сносу нет», поверьте перепробовали всякую, которая только есть ортопедическую обувь, остановились на персеевских, но их нам не компенсируют 100%, к сожалению, в каждом регионе установлен определенный лимит выплат, в нашем регионе в разы меньше стоимости пары этих ботинок. Поэтому порешав, решили их покупку отложить. Пока есть в чем ходить. Но, не смотря на то, что решили не покупать, все-таки мы купили ортопедические ботинки на зиму, просто нам позвонили с ортопедического салона и сказали, что привезли новые модели, отличного качества, ну мы и выбрали зимние, не такой высокий берц, как хотелось бы, но Паша сказал, что нормально, для улицы удобно, пойдет))Но с выплатой чуть не остались «с носом». Вкратце, может кому пригодится эта информация. Совершеннолетний дееспособный гражданин, все покупки, которые предусматривают компенсацию от государства, совершает со своей карты, т.е. лично, ну или наличкой. Т.к. в чеке должно обязательно отобразиться(если оплата картой) фио плательщика. Если плательщиком будет не сам человек с инвалидностью, то компенсацию не выплатят. Собственно говоря то, что с нами и произошло, точнее на первый раз нам сделали предупреждение. А так это новшество ввели первый год, было без разницы чьей картой оплачиваешь, лишь бы было прописано для кого обувь, может это только в нашем регионе такое, не знаю. Вооружен тот, кто предупрежден. Я этого не знала и оплатила своей картой, Паша еще специально накануне покупки(ездила я в Екатеринбург одна без Паши) перевел со своей карты на мою, чтобы мне на запоминать его пинкод, без всяких мыслей, хотели как лучше, а оказалось…Теперь все выплаты на компенсации только с его карты, ну и наличными))Ученые...В общем-то все идет в рабочем режиме. Паша тут изъявил желание принять участие в онлайн-диктанте по географии. Интересно, но сложновато, да и времени в обрез (нужно было уложиться в определенный промежуток времени ну и правильно ответить). Во временной интервал уложился, а правильность ответов подвела, но это ерунда. Главное участие, аппетит приходит во время еды, вот так и тут, чем дальше были вопросы тем интереснее), многое для себя узнал, и это главное.Паша уделяет время своему творчеству, сейчас пробует себя в роли интервьюера (берет интервью у своего друга, который живет в 250км от нас, точнее друг Пашу учит как и что). Интересно почитать, но еще в работе) Когда появляется минутка, какое-то свободное время, Паша продолжает заниматься лечебной физкультурой, это у нас как завтрак обед и ужин, обязательно. Все упражнения на гиперкинезы, на укрепление мышц, ходьба на беговой дорожке входят в распорядок дня, правда бывает и так, что днем что-то срочное делает, работы-то много, а вечером, то нет сил уже ходить на дорожке, то поздно уже, не часто, но бывает такое. Но все равно уделяет время занятиям.Наконец-то все благополучно у нас закончилось с военкоматом. Все оформили, списали нас в запас, на днях Паша получит военно-учетный документ, а то ведь, действительно каждый призыв приходили с повесткой.С удовольствием и без проблем ходим сейчас гулять, осваиваем лыжи, пока только те, которые специально для колясок. Вещь супер, независимо от погоды, чем больше снега тем лучше, не надо подстраиваться под погоду.Вот вроде бы как-то так)) Павел отметил свой 21-й год рождения. Даже не верится, давно ли маленьким был...Вот и вырос сынуля, горжусь им, его успехами, поддерживаю во всех его начинаниях! Потихоньку за разными делами время и идет, приближая волшебный праздник и новогодние хлопоты.PS. Хотели пораньше начать новый сбор на реабилитацию для Паши, чтобы успеть к сроку. Написали в санаторий, запросили счет, т.к. в этом году нам не удалось при выписке, как мы всегда делали, взять последующий счет. Санаторий написал, что документы получены, но вот нового счета пока нет. Будем ждать.