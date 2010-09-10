Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Благотворительность в Рязани
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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- Сообщения: 178
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Отчет о поступлениях:
04.02.19г на карту Сбербанка + 200 руб. Наталья Геннадьевна, большущее Вам спасибо за постоянную поддержку, доброту и внимание! Спасибо Вам за то, что Вы с нами! Здоровья Вам и Вашим близким!
Необходимо собрать: 292.944 руб
Собрано на 05.02.19г: 26.800 руб
Осталось к сбору: 266.144 руб
ПОСТУПЛЕНИЯ С 07.01.19-05.02.19Г
04.02.19г на карту Сбербанка + 200 руб. Наталья Геннадьевна, большущее Вам спасибо за постоянную поддержку, доброту и внимание! Спасибо Вам за то, что Вы с нами! Здоровья Вам и Вашим близким!
Необходимо собрать: 292.944 руб
Собрано на 05.02.19г: 26.800 руб
Осталось к сбору: 266.144 руб
ПОСТУПЛЕНИЯ С 07.01.19-05.02.19Г
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