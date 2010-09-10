Сообщение etelbukova » Вчера, 23:16

Отчет о поступлениях:

Необходимо собрать: 292.944 руб

Собрано на 05.02.19г: 26.800 руб

Осталось к сбору: 266.144 руб

04.02.19г на карту Сбербанка + 200 руб. Наталья Геннадьевна, большущее Вам спасибо за постоянную поддержку, доброту и внимание! Спасибо Вам за то, что Вы с нами! Здоровья Вам и Вашим близким!