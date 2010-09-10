Сообщение etelbukova » Сегодня, 00:36

Сбор наш без изменений, к сожалению.



Необходимо собрать: 292.944 руб

Собрано: 26.800 руб

Остаток сбора: 266.144 руб

Новости от ПавлаДавненько не писал сам своих новостей. Вот появилось время, решил написать. В целом у меня всё хорошо. Из-за сильных морозов, до -32ͦ, некоторое время не выходил на улицу. Но ничего, дома всегда есть чем заняться, скучать не приходится. Каждый день стараюсь не забывать про своё физическое состояние. Упор делаю на специальные упражнения, которые помогают мне контролировать гиперкинезы и на укладки(лечение положением, т.е. лежу в неподвижном положении под мешками с песком).Ну а сейчас погода более менее наладилась, по-зимнему потеплело и очень здорово пройтись по заснеженным улочкам, тем более снега выпало за последнее время столько, сколько за всю зиму не было. Раньше меня не очень радовало, когда выпадало много снега, трудно было ехать на коляске по снегу, застревали колёса, а сейчас нет проблем, меня выручают специальные лыжи для передних колёс, очень удобно, легко передвигаться. Гуляю с удовольствием.В начале февраля у меня прошли последние сдачи контрольных работ и зачёты по всем предметам, я это сделал, сессия сдана. Мне даже не верится, что один семестр уже позади)) Сейчас небольшие каникулы, набираюсь сил и дальше за знаниями. Учиться сложно, даже те предметы, которые, казалось бы, в школе щёлкал, в универе так замудрёно всё по такому же предмету, что с первого раза не всегда понятно. Но в целом мне нравится, не смотря на разные сложности. Узнавать всегда интересно. Предметы разные, пока больше основных предметов, незамысловатых, в основном теория.Дорогие друзья, хочу всех поблагодарить, кто поддерживает меня в конкурсе (о конкурсе в предыдущих сообщениях). Спасибо за Ваши пожелания, лайки и репосты, постараюсь не подвести. Вперёд к мечте! Будем держать Вас в курсе новостей. Нам самим очень интересно. Хочется, чтобы всё задуманное получилось. На днях закончится первый этап, а всего их три. Остаётся только надеяться и верить. Участников много и история каждого участника достойна внимания. Отбирать победителей будет специальное жюри.Когда появляется свободное время, с удовольствием читаю. Люблю читать и перечитывать А.Дюму. На данный момент начал трилогию: Королева Марго, Графиня Де Монсоро и третья книга – сорок пять. Надеюсь, осилю))Вот такие мои дела))Хаска по кличке Лиза с удовольствием позировала для фото. Познакомился с ней во время прогулки.Замечательная собака))Как-будто сто лет знакомы.