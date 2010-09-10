Сообщение etelbukova » 25 фев 2019, 18:21

Всем привет!

Время летит стремительно, не успеваем оглянуться, как и выходные пролетели)) Дела идут своим чередом, все хорошо. У Павла начался весенний семестр, заданий и предметов стало больше, объем увеличился в разы, но потихоньку работа продвигается, справляется.



Все, кто следит и интересуется нашими новостями, в курсе, что Паша участвует в интересном конкурсе, который продлится вплоть до лета. Так вот, прошел 1 отборочный этап, Паша не вошел в число трех победителей. Но шансы еще есть, не теряем надежды, еще будут отборочные туры. Паша сказал, обидно не это, а то, что не удалось попасть на мероприятие-знакомство, которое проходило в Екатеринбурге, сегодня. Всех участников проекта «Вслед за мечтой" пригласили в ресторан на интересное мероприятие, где у них у всех брали интервью, проводили мастер-класс по выпечке пиццы с шеф поваром, ну и конечно же все участники и организаторы познакомились между собой. Но прийти смогли единицы, к сожалению, вот и мы не смогли, т.к. далеко, сложно зимой выбраться из нашего городка до Екатеринбурга)) Надеемся не последняя встреча и еще все соберутся, мы с Пашей думаем, что это только начало всего интересного.



В целом все по-прежнему. Паша и занятия ЛФК не забывает. Днем ходит по беговой дорожке. Думаем что нам делать с домашней ортопедической обувью. Как же не кстати она вышла из строя, клеим, чиним и снова носим. Чуть ранее в темах я писала, что в прошлом году мы купили осень-зима для улицы, а для дома не стали, т.к. ходить было в чем (у Павла ортопедический режим, т.е в специальной обуви он целый день), да и стоит она дороговато, на тот момент нужнее были на зиму ботинки, так вот и думаем, надо сейчас бы покупать для дома, но в ФСС нам сказали, что подать заявление на выплату можно не ранее, чем через 365 дней с момента последней покупки, для нас это осенью. Но, в принципе, купить мы можем и сейчас, просто компенсируют не ранее заявленного срока и компенсация составит столько, сколько будет размер выплат на тот момент, не факт, что 100%, так пояснили. Думай не думай, а все равно ничего не поделаешь с нашей системой, будем покупать, главное правильно оформить все документы, без обуви Паше тоже никак. В нашем случае результат во многом зависит от правильной и удобной обуви. В конце концов ничего страшного, пусть осенью выплачивают, эти ботинки мы носим не один год, они неубиваемы))

Вот такие наши дела))



Поступления :

24.02.19г. на карту СБ +500 руб. от Анастасии Валерьевны Р. Спасибо Вам огромное за поддержку и веру в Пашу! Здоровья Вам и Вашим близким, всех благ!



Необходимо собрать: 292.944 руб

Собрано: 30.800 руб

Осталось: 262.144 руб



Храни Вас Господи!