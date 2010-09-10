Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Благотворительность в Рязани
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 187
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Отчет о поступлениях:
04.02.19г на карту Сбербанка + 200 руб. Наталья Геннадьевна, большущее Вам спасибо за постоянную поддержку, доброту и внимание! Спасибо Вам за то, что Вы с нами! Здоровья Вам и Вашим близким!
Необходимо собрать: 292.944 руб
Собрано на 05.02.19г: 26.800 руб
Осталось к сбору: 266.144 руб
ПОСТУПЛЕНИЯ С 07.01.19-05.02.19Г
04.02.19г на карту Сбербанка + 200 руб. Наталья Геннадьевна, большущее Вам спасибо за постоянную поддержку, доброту и внимание! Спасибо Вам за то, что Вы с нами! Здоровья Вам и Вашим близким!
Необходимо собрать: 292.944 руб
Собрано на 05.02.19г: 26.800 руб
Осталось к сбору: 266.144 руб
ПОСТУПЛЕНИЯ С 07.01.19-05.02.19Г
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 187
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Новости от Павла
Давненько не писал сам своих новостей. Вот появилось время, решил написать. В целом у меня всё хорошо. Из-за сильных морозов, до -32ͦ, некоторое время не выходил на улицу. Но ничего, дома всегда есть чем заняться, скучать не приходится. Каждый день стараюсь не забывать про своё физическое состояние. Упор делаю на специальные упражнения, которые помогают мне контролировать гиперкинезы и на укладки(лечение положением, т.е. лежу в неподвижном положении под мешками с песком).
Ну а сейчас погода более менее наладилась, по-зимнему потеплело и очень здорово пройтись по заснеженным улочкам, тем более снега выпало за последнее время столько, сколько за всю зиму не было. Раньше меня не очень радовало, когда выпадало много снега, трудно было ехать на коляске по снегу, застревали колёса, а сейчас нет проблем, меня выручают специальные лыжи для передних колёс, очень удобно, легко передвигаться. Гуляю с удовольствием.
В начале февраля у меня прошли последние сдачи контрольных работ и зачёты по всем предметам, я это сделал, сессия сдана. Мне даже не верится, что один семестр уже позади)) Сейчас небольшие каникулы, набираюсь сил и дальше за знаниями. Учиться сложно, даже те предметы, которые, казалось бы, в школе щёлкал, в универе так замудрёно всё по такому же предмету, что с первого раза не всегда понятно. Но в целом мне нравится, не смотря на разные сложности. Узнавать всегда интересно. Предметы разные, пока больше основных предметов, незамысловатых, в основном теория.
Дорогие друзья, хочу всех поблагодарить, кто поддерживает меня в конкурсе (о конкурсе в предыдущих сообщениях). Спасибо за Ваши пожелания, лайки и репосты, постараюсь не подвести. Вперёд к мечте! Будем держать Вас в курсе новостей. Нам самим очень интересно. Хочется, чтобы всё задуманное получилось. На днях закончится первый этап, а всего их три. Остаётся только надеяться и верить. Участников много и история каждого участника достойна внимания. Отбирать победителей будет специальное жюри.
Когда появляется свободное время, с удовольствием читаю. Люблю читать и перечитывать А.Дюму. На данный момент начал трилогию: Королева Марго, Графиня Де Монсоро и третья книга – сорок пять. Надеюсь, осилю))
Вот такие мои дела))
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/58249646.jpg
Хаска по кличке Лиза с удовольствием позировала для фото. Познакомился с ней во время прогулки.Замечательная собака))Как-будто сто лет знакомы.
Сбор наш без изменений, к сожалению.
Необходимо собрать: 292.944 руб
Собрано: 26.800 руб
Остаток сбора: 266.144 руб
Давненько не писал сам своих новостей. Вот появилось время, решил написать. В целом у меня всё хорошо. Из-за сильных морозов, до -32ͦ, некоторое время не выходил на улицу. Но ничего, дома всегда есть чем заняться, скучать не приходится. Каждый день стараюсь не забывать про своё физическое состояние. Упор делаю на специальные упражнения, которые помогают мне контролировать гиперкинезы и на укладки(лечение положением, т.е. лежу в неподвижном положении под мешками с песком).
Ну а сейчас погода более менее наладилась, по-зимнему потеплело и очень здорово пройтись по заснеженным улочкам, тем более снега выпало за последнее время столько, сколько за всю зиму не было. Раньше меня не очень радовало, когда выпадало много снега, трудно было ехать на коляске по снегу, застревали колёса, а сейчас нет проблем, меня выручают специальные лыжи для передних колёс, очень удобно, легко передвигаться. Гуляю с удовольствием.
В начале февраля у меня прошли последние сдачи контрольных работ и зачёты по всем предметам, я это сделал, сессия сдана. Мне даже не верится, что один семестр уже позади)) Сейчас небольшие каникулы, набираюсь сил и дальше за знаниями. Учиться сложно, даже те предметы, которые, казалось бы, в школе щёлкал, в универе так замудрёно всё по такому же предмету, что с первого раза не всегда понятно. Но в целом мне нравится, не смотря на разные сложности. Узнавать всегда интересно. Предметы разные, пока больше основных предметов, незамысловатых, в основном теория.
Дорогие друзья, хочу всех поблагодарить, кто поддерживает меня в конкурсе (о конкурсе в предыдущих сообщениях). Спасибо за Ваши пожелания, лайки и репосты, постараюсь не подвести. Вперёд к мечте! Будем держать Вас в курсе новостей. Нам самим очень интересно. Хочется, чтобы всё задуманное получилось. На днях закончится первый этап, а всего их три. Остаётся только надеяться и верить. Участников много и история каждого участника достойна внимания. Отбирать победителей будет специальное жюри.
Когда появляется свободное время, с удовольствием читаю. Люблю читать и перечитывать А.Дюму. На данный момент начал трилогию: Королева Марго, Графиня Де Монсоро и третья книга – сорок пять. Надеюсь, осилю))
Вот такие мои дела))
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/58249646.jpg
Хаска по кличке Лиза с удовольствием позировала для фото. Познакомился с ней во время прогулки.Замечательная собака))Как-будто сто лет знакомы.
Сбор наш без изменений, к сожалению.
Необходимо собрать: 292.944 руб
Собрано: 26.800 руб
Остаток сбора: 266.144 руб
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 187
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Отчет о поступлениях:
12.02.19г на карту Сбербанка + 1000 руб от Ольги Михайловны Ш. Спасибо Вам огромное за постоянную поддержку и заботу! Искренне желаем Вам тепла и уюта!
Необходимо собрать: 292.944 руб
Собрано: 27.800 руб
Осталось собрать: 265.144 руб
Срок до 09.09.19г
Спасибо Всем, кто верит в Пашу! Он боец и очень хочет добиться хороших результатов, упорно трудится и я уверена, что все получится!
12.02.19г на карту Сбербанка + 1000 руб от Ольги Михайловны Ш. Спасибо Вам огромное за постоянную поддержку и заботу! Искренне желаем Вам тепла и уюта!
Необходимо собрать: 292.944 руб
Собрано: 27.800 руб
Осталось собрать: 265.144 руб
Срок до 09.09.19г
Спасибо Всем, кто верит в Пашу! Он боец и очень хочет добиться хороших результатов, упорно трудится и я уверена, что все получится!
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 187
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Отчет о поступлениях:
22.02.19г на карту СБ + 2500 руб. от Инны Александровны С. Благодарим Вас за помощь! Здоровья, счастья Вам и мирного неба!
Необходимо собрать: 292.944 руб
Собрано: 30.300 руб
Осталось: 262.644 руб
Скрин поступлений с 05.02.19 - 22.02.19г
Спасибо Всем!
22.02.19г на карту СБ + 2500 руб. от Инны Александровны С. Благодарим Вас за помощь! Здоровья, счастья Вам и мирного неба!
Необходимо собрать: 292.944 руб
Собрано: 30.300 руб
Осталось: 262.644 руб
Скрин поступлений с 05.02.19 - 22.02.19г
Спасибо Всем!
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 187
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Всем привет!
Время летит стремительно, не успеваем оглянуться, как и выходные пролетели)) Дела идут своим чередом, все хорошо. У Павла начался весенний семестр, заданий и предметов стало больше, объем увеличился в разы, но потихоньку работа продвигается, справляется.
Все, кто следит и интересуется нашими новостями, в курсе, что Паша участвует в интересном конкурсе, который продлится вплоть до лета. Так вот, прошел 1 отборочный этап, Паша не вошел в число трех победителей. Но шансы еще есть, не теряем надежды, еще будут отборочные туры. Паша сказал, обидно не это, а то, что не удалось попасть на мероприятие-знакомство, которое проходило в Екатеринбурге, сегодня. Всех участников проекта «Вслед за мечтой" пригласили в ресторан на интересное мероприятие, где у них у всех брали интервью, проводили мастер-класс по выпечке пиццы с шеф поваром, ну и конечно же все участники и организаторы познакомились между собой. Но прийти смогли единицы, к сожалению, вот и мы не смогли, т.к. далеко, сложно зимой выбраться из нашего городка до Екатеринбурга)) Надеемся не последняя встреча и еще все соберутся, мы с Пашей думаем, что это только начало всего интересного.
В целом все по-прежнему. Паша и занятия ЛФК не забывает. Днем ходит по беговой дорожке. Думаем что нам делать с домашней ортопедической обувью. Как же не кстати она вышла из строя, клеим, чиним и снова носим. Чуть ранее в темах я писала, что в прошлом году мы купили осень-зима для улицы, а для дома не стали, т.к. ходить было в чем (у Павла ортопедический режим, т.е в специальной обуви он целый день), да и стоит она дороговато, на тот момент нужнее были на зиму ботинки, так вот и думаем, надо сейчас бы покупать для дома, но в ФСС нам сказали, что подать заявление на выплату можно не ранее, чем через 365 дней с момента последней покупки, для нас это осенью. Но, в принципе, купить мы можем и сейчас, просто компенсируют не ранее заявленного срока и компенсация составит столько, сколько будет размер выплат на тот момент, не факт, что 100%, так пояснили. Думай не думай, а все равно ничего не поделаешь с нашей системой, будем покупать, главное правильно оформить все документы, без обуви Паше тоже никак. В нашем случае результат во многом зависит от правильной и удобной обуви. В конце концов ничего страшного, пусть осенью выплачивают, эти ботинки мы носим не один год, они неубиваемы))
Вот такие наши дела))
Поступления:
24.02.19г. на карту СБ +500 руб. от Анастасии Валерьевны Р. Спасибо Вам огромное за поддержку и веру в Пашу! Здоровья Вам и Вашим близким, всех благ!
Необходимо собрать: 292.944 руб
Собрано: 30.800 руб
Осталось: 262.144 руб
Храни Вас Господи!
Время летит стремительно, не успеваем оглянуться, как и выходные пролетели)) Дела идут своим чередом, все хорошо. У Павла начался весенний семестр, заданий и предметов стало больше, объем увеличился в разы, но потихоньку работа продвигается, справляется.
Все, кто следит и интересуется нашими новостями, в курсе, что Паша участвует в интересном конкурсе, который продлится вплоть до лета. Так вот, прошел 1 отборочный этап, Паша не вошел в число трех победителей. Но шансы еще есть, не теряем надежды, еще будут отборочные туры. Паша сказал, обидно не это, а то, что не удалось попасть на мероприятие-знакомство, которое проходило в Екатеринбурге, сегодня. Всех участников проекта «Вслед за мечтой" пригласили в ресторан на интересное мероприятие, где у них у всех брали интервью, проводили мастер-класс по выпечке пиццы с шеф поваром, ну и конечно же все участники и организаторы познакомились между собой. Но прийти смогли единицы, к сожалению, вот и мы не смогли, т.к. далеко, сложно зимой выбраться из нашего городка до Екатеринбурга)) Надеемся не последняя встреча и еще все соберутся, мы с Пашей думаем, что это только начало всего интересного.
В целом все по-прежнему. Паша и занятия ЛФК не забывает. Днем ходит по беговой дорожке. Думаем что нам делать с домашней ортопедической обувью. Как же не кстати она вышла из строя, клеим, чиним и снова носим. Чуть ранее в темах я писала, что в прошлом году мы купили осень-зима для улицы, а для дома не стали, т.к. ходить было в чем (у Павла ортопедический режим, т.е в специальной обуви он целый день), да и стоит она дороговато, на тот момент нужнее были на зиму ботинки, так вот и думаем, надо сейчас бы покупать для дома, но в ФСС нам сказали, что подать заявление на выплату можно не ранее, чем через 365 дней с момента последней покупки, для нас это осенью. Но, в принципе, купить мы можем и сейчас, просто компенсируют не ранее заявленного срока и компенсация составит столько, сколько будет размер выплат на тот момент, не факт, что 100%, так пояснили. Думай не думай, а все равно ничего не поделаешь с нашей системой, будем покупать, главное правильно оформить все документы, без обуви Паше тоже никак. В нашем случае результат во многом зависит от правильной и удобной обуви. В конце концов ничего страшного, пусть осенью выплачивают, эти ботинки мы носим не один год, они неубиваемы))
Вот такие наши дела))
Поступления:
24.02.19г. на карту СБ +500 руб. от Анастасии Валерьевны Р. Спасибо Вам огромное за поддержку и веру в Пашу! Здоровья Вам и Вашим близким, всех благ!
Необходимо собрать: 292.944 руб
Собрано: 30.800 руб
Осталось: 262.144 руб
Храни Вас Господи!
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 187
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Отчет по сбору:
25.02.19 на карту СБ + 21.300 руб от нашего постоянного Благотворителя. (от МВЛ).Спасибо Вам за то, что на протяжение многих лет поддерживаете Пашу!
Необходимая сумма к сбору: 292.944 руб
Собрано на 25.02.2019г: 52.100 руб
Осталось к сбору: 240.844 руб
Спасибо всем огромное!
25.02.19 на карту СБ + 21.300 руб от нашего постоянного Благотворителя. (от МВЛ).Спасибо Вам за то, что на протяжение многих лет поддерживаете Пашу!
Необходимая сумма к сбору: 292.944 руб
Собрано на 25.02.2019г: 52.100 руб
Осталось к сбору: 240.844 руб
Спасибо всем огромное!
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 187
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Дорогие друзья!
Поздравляем Вас с началом Масленицы!
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/17302524.jpg
Блины манящим ароматом
Зовут гостей за щедрый стол.
Зима на выдумки богата,
Но всё ж весну-красну мы ждём.
Всех с Масленицей поздравляем,
Желаем счастья всей душой.
Пусть праздник воодушевляет
И не проходит стороной!
Поздравляем Вас с началом Масленицы!
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/17302524.jpg
Блины манящим ароматом
Зовут гостей за щедрый стол.
Зима на выдумки богата,
Но всё ж весну-красну мы ждём.
Всех с Масленицей поздравляем,
Желаем счастья всей душой.
Пусть праздник воодушевляет
И не проходит стороной!
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 187
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Дорогие друзья, всем доброго времени суток! Просим прощения за длительное молчание. Павел углубился в учебу, она отнимает очень много времени, т.к. Паша чуть медленнее пишет на компьютере, а сделать хочет максимум сейчас, потому как из-за погоды сидит дома пока, не гуляем(на улице вовсю тает, весна в полном разгаре, но на коляске пока не проехать, только на танке), поэтому мой трудяга не сдается, ему нравится учиться, хоть и тяжело. Очень хочет получить профессию, говорит: «Ну ведь для чего-то я прошел через такие испытания как ЕГЭ(точнее по словам Паши «через вынос мозга»), обидно, если мои эмоциональные и физические затраты будут напрасны и возможности останутся не использованы, а умения не востребованы». Мне нравится его настрой. Дай Бог, чтобы все удалось, конечно, где требуется помощь какая-то поддержка, я помогаю, но пока, во всяком случае, справляется, каждый день работает, отдых только в выходные. Мотивация есть, поставленные задачи выполняет по мере поступления, к цели двигается))
Учеба, как одна из необходимых составляющих нашей жизни, но в жизни много и других составляющих, также не менее важных. Занятия ЛФК, стоит только пропустить, бывает по какой-то причине,(по здоровью, нехватка времени или что-то еще), как возникает ощущение(со слов Паши: «как будто что-то не выучил или не сделал что-то важное»). Паша переживает, чтобы не стало ухудшений глобальных с возрастом. Такое имеет место быть, если дать слабину, то все, чего с таким трудом достиг за много лет, будет утрачено, поэтому нельзя сдаваться. Павел прилагает все усилия для поддержания физического состояния между курсами лечения. Сейчас растает снег, будет возможность передвигаться по улице, хоть маленько ногами, а пока ходьба только на беговой дорожке, решили возобновить ходьбу на дорожке с утяжелителями на ногах, давно не надевали их. Устает с нагрузкой быстрее, получается пройти мало, но зато мышцы на ногах менее гиперкинетичны и более послушны. Вот с обувью, в которой Паша дома ходит, пока проблема, но думаю решаемая, ремонту его ботинки уже не подлежат, как говорится «а выкинуть жалко», пока еще носит, хотя их ботинками назвать-то сложно, подошва сношена и разбита, внутри все выносилось и от пота, видимо, сгнило и разорвалось, остался более менее только берц. Поискали по разным ортопедическим сайтам, думали найти подешевле, но подходящие для Паши, не нашли подходящей, по его показаниям, чтобы обувь способствовала реабилитации, ведь он ежедневно ходит, с утра до вечера(снимаем на ночь) у него ортопедический режим, и оттого какая обувь, зависит результат и походки и ходьбы, и вообще всей реабилитации, так нам говорил и доктор и инструктор, в этом мы убедились и сами, и Паша без обуви ни-ни. Он очень доволен, что в обуви ему комфортно, с его стопами без обуви нельзя. Даже идя в гости, мы несем с собой обувь. Ну это я к тому, что как ни крути, а покупать придется нашу любимую персеевскую, и ждать до осени, до выплат. Но Паша уже намекает, что чинить уже не получится, надо покупать))Ну надо, значит надо.
Я решила заняться ремонтом песочных мешков, точнее они тоже отслужили свое, песок весь высыпается, а укладочки тоже нужны. Укладка это такая процедура – лечение положением, мешки с песком укладываются на мышцы в определенном положении, растягивая мышцу, как-то так))Очень хорошая процедура для расслабления мышечного тонуса.
Поэтому уделять приходится время всем важным составляющим, из которых складывается наша жизнь. Жизнь вообще интересна, если уметь радоваться тому, и ценить то, что имеешь. Вот так потихоньку жизнь идет своим чередом, все вопросы и проблемы решаем по мере их поступления.
А еще сегодня весь мир празднует Международный день Счастья в день весеннего равноденствия. В 2012 году ООН своей резолюцией провозгласила 20 марта Международным днем Счастья. Международный день счастья (International Day of Happiness) введен с целью признать важность счастья в жизни каждого человека и поддержать идею о том, что стремление к счастью является общим для всех людей. Дорогие друзья, всем желаем много Счастья, весеннего настроения и любви!
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/84747726.jpg
Поступления по сбору:
14.03.19г на карту СБ + 1000 руб от Павла Васильевича С. Спасибо Вам огромное за поддержку и шанс вовремя пройти реабилитацию!
Необходимо собрать: 292.944 руб
Собрано: 53.100 руб
Оставшаяся сумма к сбору: 239.844 руб
Благодарим Всех, кто остается с нами и верит в моего бойца!
Учеба, как одна из необходимых составляющих нашей жизни, но в жизни много и других составляющих, также не менее важных. Занятия ЛФК, стоит только пропустить, бывает по какой-то причине,(по здоровью, нехватка времени или что-то еще), как возникает ощущение(со слов Паши: «как будто что-то не выучил или не сделал что-то важное»). Паша переживает, чтобы не стало ухудшений глобальных с возрастом. Такое имеет место быть, если дать слабину, то все, чего с таким трудом достиг за много лет, будет утрачено, поэтому нельзя сдаваться. Павел прилагает все усилия для поддержания физического состояния между курсами лечения. Сейчас растает снег, будет возможность передвигаться по улице, хоть маленько ногами, а пока ходьба только на беговой дорожке, решили возобновить ходьбу на дорожке с утяжелителями на ногах, давно не надевали их. Устает с нагрузкой быстрее, получается пройти мало, но зато мышцы на ногах менее гиперкинетичны и более послушны. Вот с обувью, в которой Паша дома ходит, пока проблема, но думаю решаемая, ремонту его ботинки уже не подлежат, как говорится «а выкинуть жалко», пока еще носит, хотя их ботинками назвать-то сложно, подошва сношена и разбита, внутри все выносилось и от пота, видимо, сгнило и разорвалось, остался более менее только берц. Поискали по разным ортопедическим сайтам, думали найти подешевле, но подходящие для Паши, не нашли подходящей, по его показаниям, чтобы обувь способствовала реабилитации, ведь он ежедневно ходит, с утра до вечера(снимаем на ночь) у него ортопедический режим, и оттого какая обувь, зависит результат и походки и ходьбы, и вообще всей реабилитации, так нам говорил и доктор и инструктор, в этом мы убедились и сами, и Паша без обуви ни-ни. Он очень доволен, что в обуви ему комфортно, с его стопами без обуви нельзя. Даже идя в гости, мы несем с собой обувь. Ну это я к тому, что как ни крути, а покупать придется нашу любимую персеевскую, и ждать до осени, до выплат. Но Паша уже намекает, что чинить уже не получится, надо покупать))Ну надо, значит надо.
Я решила заняться ремонтом песочных мешков, точнее они тоже отслужили свое, песок весь высыпается, а укладочки тоже нужны. Укладка это такая процедура – лечение положением, мешки с песком укладываются на мышцы в определенном положении, растягивая мышцу, как-то так))Очень хорошая процедура для расслабления мышечного тонуса.
Поэтому уделять приходится время всем важным составляющим, из которых складывается наша жизнь. Жизнь вообще интересна, если уметь радоваться тому, и ценить то, что имеешь. Вот так потихоньку жизнь идет своим чередом, все вопросы и проблемы решаем по мере их поступления.
А еще сегодня весь мир празднует Международный день Счастья в день весеннего равноденствия. В 2012 году ООН своей резолюцией провозгласила 20 марта Международным днем Счастья. Международный день счастья (International Day of Happiness) введен с целью признать важность счастья в жизни каждого человека и поддержать идею о том, что стремление к счастью является общим для всех людей. Дорогие друзья, всем желаем много Счастья, весеннего настроения и любви!
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/84747726.jpg
Поступления по сбору:
14.03.19г на карту СБ + 1000 руб от Павла Васильевича С. Спасибо Вам огромное за поддержку и шанс вовремя пройти реабилитацию!
Необходимо собрать: 292.944 руб
Собрано: 53.100 руб
Оставшаяся сумма к сбору: 239.844 руб
Благодарим Всех, кто остается с нами и верит в моего бойца!
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 187
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Всем привет, кто с нами! Дела идут своим чередом. Все неплохо. И, ура! Заказали обувь, созвонились с фирмой, завтра отгрузят, ждем)) Оформляли тут с Пашей его портфолио, точнее "прибирались", а то какой-то творческий беспорядок. Друзья, от Паши публикуем сказку, чтобы на душе было теплее и веселее, любви Вам и понимания))Всем весеннего настроения!
ДОБРАЯ СКАЗКА ДЛЯ ВЕСЕННЕГО НАСТРОЕНИЯ
Поступления:
25.03.19г на карту СБ + 1000 руб от Александры Федоровны Р. Огромное Вам спасибо за помощь! Здоровья вам и всей Вашей семье!
Необходимо собрать: 292.944 руб
Собрано: 54.100 руб
Осталось: 238.844 руб
ДОБРАЯ СКАЗКА ДЛЯ ВЕСЕННЕГО НАСТРОЕНИЯ
Поступления:
25.03.19г на карту СБ + 1000 руб от Александры Федоровны Р. Огромное Вам спасибо за помощь! Здоровья вам и всей Вашей семье!
Необходимо собрать: 292.944 руб
Собрано: 54.100 руб
Осталось: 238.844 руб
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 187
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
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