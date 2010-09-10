Сообщение etelbukova » 20 мар 2019, 17:26

Поступления по сбору:

Необходимо собрать: 292.944 руб

Собрано: 53.100 руб

Оставшаяся сумма к сбору: 239.844 руб

Дорогие друзья, всем доброго времени суток! Просим прощения за длительное молчание. Павел углубился в учебу, она отнимает очень много времени, т.к. Паша чуть медленнее пишет на компьютере, а сделать хочет максимум сейчас, потому как из-за погоды сидит дома пока, не гуляем(на улице вовсю тает, весна в полном разгаре, но на коляске пока не проехать, только на танке), поэтому мой трудяга не сдается, ему нравится учиться, хоть и тяжело. Очень хочет получить профессию, говорит: «Ну ведь для чего-то я прошел через такие испытания как ЕГЭ(точнее по словам Паши «через вынос мозга»), обидно, если мои эмоциональные и физические затраты будут напрасны и возможности останутся не использованы, а умения не востребованы». Мне нравится его настрой. Дай Бог, чтобы все удалось, конечно, где требуется помощь какая-то поддержка, я помогаю, но пока, во всяком случае, справляется, каждый день работает, отдых только в выходные. Мотивация есть, поставленные задачи выполняет по мере поступления, к цели двигается))Учеба, как одна из необходимых составляющих нашей жизни, но в жизни много и других составляющих, также не менее важных. Занятия ЛФК, стоит только пропустить, бывает по какой-то причине,(по здоровью, нехватка времени или что-то еще), как возникает ощущение(со слов Паши: «как будто что-то не выучил или не сделал что-то важное»). Паша переживает, чтобы не стало ухудшений глобальных с возрастом. Такое имеет место быть, если дать слабину, то все, чего с таким трудом достиг за много лет, будет утрачено, поэтому нельзя сдаваться. Павел прилагает все усилия для поддержания физического состояния между курсами лечения. Сейчас растает снег, будет возможность передвигаться по улице, хоть маленько ногами, а пока ходьба только на беговой дорожке, решили возобновить ходьбу на дорожке с утяжелителями на ногах, давно не надевали их. Устает с нагрузкой быстрее, получается пройти мало, но зато мышцы на ногах менее гиперкинетичны и более послушны. Вот с обувью, в которой Паша дома ходит, пока проблема, но думаю решаемая, ремонту его ботинки уже не подлежат, как говорится «а выкинуть жалко», пока еще носит, хотя их ботинками назвать-то сложно, подошва сношена и разбита, внутри все выносилось и от пота, видимо, сгнило и разорвалось, остался более менее только берц. Поискали по разным ортопедическим сайтам, думали найти подешевле, но подходящие для Паши, не нашли подходящей, по его показаниям, чтобы обувь способствовала реабилитации, ведь он ежедневно ходит, с утра до вечера(снимаем на ночь) у него ортопедический режим, и оттого какая обувь, зависит результат и походки и ходьбы, и вообще всей реабилитации, так нам говорил и доктор и инструктор, в этом мы убедились и сами, и Паша без обуви ни-ни. Он очень доволен, что в обуви ему комфортно, с его стопами без обуви нельзя. Даже идя в гости, мы несем с собой обувь. Ну это я к тому, что как ни крути, а покупать придется нашу любимую персеевскую, и ждать до осени, до выплат. Но Паша уже намекает, что чинить уже не получится, надо покупать))Ну надо, значит надо.Я решила заняться ремонтом песочных мешков, точнее они тоже отслужили свое, песок весь высыпается, а укладочки тоже нужны. Укладка это такая процедура – лечение положением, мешки с песком укладываются на мышцы в определенном положении, растягивая мышцу, как-то так))Очень хорошая процедура для расслабления мышечного тонуса.Поэтому уделять приходится время всем важным составляющим, из которых складывается наша жизнь. Жизнь вообще интересна, если уметь радоваться тому, и ценить то, что имеешь. Вот так потихоньку жизнь идет своим чередом, все вопросы и проблемы решаем по мере их поступления.А еще сегодня весь мир празднует Международный день Счастья в день весеннего равноденствия. В 2012 году ООН своей резолюцией провозгласила 20 марта Международным днем Счастья. Международный день счастья (International Day of Happiness) введен с целью признать важность счастья в жизни каждого человека и поддержать идею о том, что стремление к счастью является общим для всех людей. Дорогие друзья, всем желаем много Счастья, весеннего настроения и любви!14.03.19г на карту СБ + 1000 руб от Павла Васильевича С. Спасибо Вам огромное за поддержку и шанс вовремя пройти реабилитацию!Благодарим Всех, кто остается с нами и верит в моего бойца!