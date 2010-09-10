Сообщение etelbukova » 34 минуты назад

8 июля празднуется память святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских. Это день семьи, любви и верности. Сердечно поздравляем всех с праздником и желаем добра, мира и Божией помощи вашим семьям!