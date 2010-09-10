Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС

Благотворительность в Рязани

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etelbukova
Гость RZN.info
Сообщения: 198
Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15

Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС

Сообщение etelbukova » 34 минуты назад

8 июля празднуется память святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских. Это день семьи, любви и верности. Сердечно поздравляем всех с праздником и желаем добра, мира и Божией помощи вашим семьям!

http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/57269764.jpg
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