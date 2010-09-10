Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Благотворительность в Рязани
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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- Сообщения: 198
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
8 июля празднуется память святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских. Это день семьи, любви и верности. Сердечно поздравляем всех с праздником и желаем добра, мира и Божией помощи вашим семьям!
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/57269764.jpg
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/57269764.jpg
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