Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС

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etelbukova
Гость RZN.info
Сообщения: 199
Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15

Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС

Сообщение etelbukova » 08 июл 2019, 00:15

8 июля празднуется память святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских. Это день семьи, любви и верности. Сердечно поздравляем всех с праздником и желаем добра, мира и Божией помощи вашим семьям!

http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/57269764.jpg
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etelbukova
Гость RZN.info
Сообщения: 199
Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15

Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС

Сообщение etelbukova » Сегодня, 00:10

Дорогие друзья, всем привет!

Дела идут своим чередом. Слава Богу, погода наладилась, ура! Отлично, когда есть возможность в любое время пойти туда, куда хочется, ни от каких важных дел не зависить, и погода хорошая. В общем Павел культурно отдыхает. Ходил в кино, на первый попавшийся фильм, вот просто шли гуляли и зашли, расстояния нам не помеха.

У Павла приятные встречи. Многие ребята, его одноклассники, сейчас приехали из разных городов(кто куда поступил и учится) домой, к родителям в свой город. И, практически, каждый день Паша встречает кого-нибудь и очень доволен, что тепло общения сохранилось. очень интересно, прошел год, ребята изменились, повзрослели, интересно узнать у кого как дела, за год столько информации. В сетях Паша не со всеми переписывается, поэтому некоторых не видели год.

Уже не раз Паша тестировал доступность нашего городка, вот и опять нам предложили, мы не отказались, т.к. с доступностью у нас все сложно, если что-то и делают, то, тоже не соблюдая нормы. Вот мы и проводим такие рейды))

Также проводим время на даче, сейчас все есть на грядках, много ягоды, спасибо бабуле.

Вот так вот все потихоньку двигается.

http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/07574174.jpg
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/99982702.jpg

Поступления:

19.07.19г + 1000 руб на карту Сбербанка от Евгения Викторовича К. с сообщением «Слава Богу!» Спасибо огромное за вклад в здоровье Павла.
29.07.19г на карту Сбербанка + 1.000 руб от Надежды Николаевны С. Спасибо Вам большое!
29.07 19г. на карту Сбербанка + 150 руб от Ольги Викторовны Г. Спасибо за поддержку!

Необходимо собрать: 277.444 руб
Собрано: 230.150 руб
Оставшаяся сумма: 47.294 руб

Спасибо всем, кто помогает Паше. Здоровья Вам и Вашим семьям!
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