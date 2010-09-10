Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Благотворительность в Рязани
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 201
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
8 июля празднуется память святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских. Это день семьи, любви и верности. Сердечно поздравляем всех с праздником и желаем добра, мира и Божией помощи вашим семьям!
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/57269764.jpg
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/57269764.jpg
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 201
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Дорогие друзья, всем привет!
Дела идут своим чередом. Слава Богу, погода наладилась, ура! Отлично, когда есть возможность в любое время пойти туда, куда хочется, ни от каких важных дел не зависить, и погода хорошая. В общем Павел культурно отдыхает. Ходил в кино, на первый попавшийся фильм, вот просто шли гуляли и зашли, расстояния нам не помеха.
У Павла приятные встречи. Многие ребята, его одноклассники, сейчас приехали из разных городов(кто куда поступил и учится) домой, к родителям в свой город. И, практически, каждый день Паша встречает кого-нибудь и очень доволен, что тепло общения сохранилось. очень интересно, прошел год, ребята изменились, повзрослели, интересно узнать у кого как дела, за год столько информации. В сетях Паша не со всеми переписывается, поэтому некоторых не видели год.
Уже не раз Паша тестировал доступность нашего городка, вот и опять нам предложили, мы не отказались, т.к. с доступностью у нас все сложно, если что-то и делают, то, тоже не соблюдая нормы. Вот мы и проводим такие рейды))
Также проводим время на даче, сейчас все есть на грядках, много ягоды, спасибо бабуле.
Вот так вот все потихоньку двигается.
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/07574174.jpg
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/99982702.jpg
Поступления:
19.07.19г + 1000 руб на карту Сбербанка от Евгения Викторовича К. с сообщением «Слава Богу!» Спасибо огромное за вклад в здоровье Павла.
29.07.19г на карту Сбербанка + 1.000 руб от Надежды Николаевны С. Спасибо Вам большое!
29.07 19г. на карту Сбербанка + 150 руб от Ольги Викторовны Г. Спасибо за поддержку!
Необходимо собрать: 277.444 руб
Собрано: 230.150 руб
Оставшаяся сумма: 47.294 руб
Спасибо всем, кто помогает Паше. Здоровья Вам и Вашим семьям!
Дела идут своим чередом. Слава Богу, погода наладилась, ура! Отлично, когда есть возможность в любое время пойти туда, куда хочется, ни от каких важных дел не зависить, и погода хорошая. В общем Павел культурно отдыхает. Ходил в кино, на первый попавшийся фильм, вот просто шли гуляли и зашли, расстояния нам не помеха.
У Павла приятные встречи. Многие ребята, его одноклассники, сейчас приехали из разных городов(кто куда поступил и учится) домой, к родителям в свой город. И, практически, каждый день Паша встречает кого-нибудь и очень доволен, что тепло общения сохранилось. очень интересно, прошел год, ребята изменились, повзрослели, интересно узнать у кого как дела, за год столько информации. В сетях Паша не со всеми переписывается, поэтому некоторых не видели год.
Уже не раз Паша тестировал доступность нашего городка, вот и опять нам предложили, мы не отказались, т.к. с доступностью у нас все сложно, если что-то и делают, то, тоже не соблюдая нормы. Вот мы и проводим такие рейды))
Также проводим время на даче, сейчас все есть на грядках, много ягоды, спасибо бабуле.
Вот так вот все потихоньку двигается.
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/07574174.jpg
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/99982702.jpg
Поступления:
19.07.19г + 1000 руб на карту Сбербанка от Евгения Викторовича К. с сообщением «Слава Богу!» Спасибо огромное за вклад в здоровье Павла.
29.07.19г на карту Сбербанка + 1.000 руб от Надежды Николаевны С. Спасибо Вам большое!
29.07 19г. на карту Сбербанка + 150 руб от Ольги Викторовны Г. Спасибо за поддержку!
Необходимо собрать: 277.444 руб
Собрано: 230.150 руб
Оставшаяся сумма: 47.294 руб
Спасибо всем, кто помогает Паше. Здоровья Вам и Вашим семьям!
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 201
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Всем привет!
Дела у Павла по-прежнему. В целом все хорошо. Занимается различными любимыми делами, не очень хочет выходить гулять, т.к. очень холодно и дожди каждый день. Ужасное нынче лето, даже дома холодище. Но Павел сказал, что зато много дел можно дома переделать, потому что с прогулки приходишь уже уставший и хочется отдохнуть.
Над физическим состоянием усиленно работаем. Видимо из-за того, что холодно, в доме холодно, нет возможности расслабиться на все 100, обогреваемся, насколько возможно, но все равно не то. Паша отлично согревается после нескольких минут ходьбы на беговой дорожке, Пот течет градом, конечно, лучше стала получаться ходьба, видны результаты, но все равно каждый шаг дается с усилием, приходится постоянно бороться с гиперкинезами и спастичными мышцами. Это постоянная работа над собой и труд. В санатории Пашу учат управлять гиперкинезами, может это покажется странным, но до того, как что-то сделать, необходимо дать себе установку на определенное действие. У здорового человека все происходит подсознательно, но нашим деткам необходимо научиться управлять своим телом. Сложно, но у Паши получается, не всегда, конечно. Но это постоянные тренировки и занятия со специалистами. Верим, что все получится))
А еще у Паши приятная новость, с Дальнего Востока приехала его двоюродная сестра в гости, с которой он обожает проводить время и общаться)) Редко видятся, практически раз в год, поэтому столь долгожданны встречи.
Вчера мы добавили информацию о сборе средств на реабилитацию Павла в группу "Открытый Лесной". Журналисты ОЛ неоднократно печатали Пашины рассказы. И вновь оперативно помогли нам с распространением информации. За что мы С Пашей благодарны им. Вот так вот изменился сбор после публикации статьи. Статью можно прочитать по ССЫЛКЕ
Спасибо всем, кто откликнулся на нашу просьбу!
Поступления
На карту СБ:
+ 1 000 руб от Ольги Михайловны Ш. Спасибо Вам за постоянную помощь Паше!
+ 1 000 руб от Надежды Львовны М. с сообщением "Благотворительная помощь" Огромное спасибо!
+ 100 руб от Светланы Маратовны И.
+ 100 руб от Лилии Сибагатовны М.
+ 5500 руб от Любовь Сергеевны С.
+ 200 руб от Марии Викторовны Я. с сообщением «На санаторий»
+ 300 руб (к сожалению, не известно от кого, со счета ****7227 )
+ 500 руб от Ларисы Петровны В.
+ 92,98 руб от Алены Александровны К.
+ 5000 руб от Дмитрия Владимировича Г.
+ 1000 руб от Светланы Юрьевны Д. с сообщением «Для Паши»
+ 200 руб от Ирины Станиславовны Б.
+ 100 руб от Татьяны Александровны Б. с сообщением «Для Павла»
+ 1000 руб от Людмилы Владимировны А.
+ 300 руб от Александра Даниловича М.
+ 1000 руб от Игоря Валерьевича Т. С сообщением «Удачи вам! Не сдавайтесь!»
+ 1000 руб от Валентины Евгеньевны К. с сообщением «С приветом из Челябинска! Удачи!»
+ 300 руб от Дарьи Владимировны З.
+ 500 руб от Екатерины Александровны Л.
+ 50 руб от Екатерины Николаевны С.
+ 1000 руб от Анастасии Даниловны М.
+ 100 руб от Сергея Валерьевича Н. с сообщением «Пусть у вас все будет хорошо!»
+ 300 руб от Тамары Леонидовны Н. с сообщением «На лечение»
+ 100 руб от Ивана Валерьевича Р.
+ 300 руб (не известно от кого, к сожалению, перевод со счета ****0851)
+ 150 руб от Дарьи Владимировны С.
+ 1000 руб от Светланы Борисовны Ф.
+ 100 руб от Оксаны Сергеевны Н. с сообщением «Вы большие молодцы!!!Успехов!!!
+ 400 руб от Анны Николаевны Б.
+ 150 руб от Анастасии Витальевны Т.
+ 200 руб от Аркадия Михайловича Д.
+ 100 руб от Ольги Александровны С.
+ 100 руб от Екатерины Сергеевны О. с сообщением «Дай Бог здоровья!»
+ 100 руб от Юлии Михайловны Д. с сообщением «Паша, выздоравливай!»
+ 100 руб с карты УБРиР
+ 200 руб от Екатерины Александровны Е. с сообщением «Выздоравливайте»
+ 500 руб от Ольги Вячеславовны Л.
+ 100 руб от Юлии Сергеевны П. с сообщением «Выздоавливай!»
+ 2 руб от Оксаны Анатольевны П. с сообщением «Все что есть на карте(»
+ 100 руб от Михаила Анатольевича К.
+ 100 руб от Ольги Васильевны К.
+ 100 руб от Светланы Владимировны Ф.
+ 200 руб от Елены Юрьевны Б.
+ 500 руб от Елены Николаевны П.
+ 200 руб от Юлии Александровны К.
+ 100 руб от Марины Николаевны Д. с сообщением «Паше»
+ 300 руб от Елены Николаевны К.
+ 200 руб от Екатерины Александровны Г.
+ 250 руб от Ольги Юрьевны Г.
+ 300 руб со счета ****2107
+ 100 руб от Юлии Леонидовны Н. с сообщением «Здоровья Паше!»
+ 1000 руб от Алексея Викторовича К.
+ 250 руб от Светланы Юрьевны К.
+ 300 руб от Ларисы Павловны П. с сообщением «На здоровье»
+ 1000 руб от Максима Георгиевича М.
+ 110 руб от Людмилы Петровны К.
+ 1000 руб от Ирины Юрьевны Л. С сообщением «Здоровья Павлику!»
+ 100 руб от Татьяны Витальевны Е.
+ 300 руб со счета ****7901
+ 300 руб от Анны Сергеевны Т. С сообщением «Крепкого здоровья!»
Необходимо: 277.444 руб
Собрано: 261.204,98 руб
Осталось: 16.239,02 руб
Спасибо всем, кто откликнулся на нашу просьбу! Каждого благодарим за поддержку и теплые слова, без Вас мы бы не справились! Здорово, что Вы есть и Вы с нами, верите в Павла! Всем желаем здоровья, благополучия и удачи!!!
Здоровья Вам и Вашим близким!
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/59277834.jpg
Дела у Павла по-прежнему. В целом все хорошо. Занимается различными любимыми делами, не очень хочет выходить гулять, т.к. очень холодно и дожди каждый день. Ужасное нынче лето, даже дома холодище. Но Павел сказал, что зато много дел можно дома переделать, потому что с прогулки приходишь уже уставший и хочется отдохнуть.
Над физическим состоянием усиленно работаем. Видимо из-за того, что холодно, в доме холодно, нет возможности расслабиться на все 100, обогреваемся, насколько возможно, но все равно не то. Паша отлично согревается после нескольких минут ходьбы на беговой дорожке, Пот течет градом, конечно, лучше стала получаться ходьба, видны результаты, но все равно каждый шаг дается с усилием, приходится постоянно бороться с гиперкинезами и спастичными мышцами. Это постоянная работа над собой и труд. В санатории Пашу учат управлять гиперкинезами, может это покажется странным, но до того, как что-то сделать, необходимо дать себе установку на определенное действие. У здорового человека все происходит подсознательно, но нашим деткам необходимо научиться управлять своим телом. Сложно, но у Паши получается, не всегда, конечно. Но это постоянные тренировки и занятия со специалистами. Верим, что все получится))
А еще у Паши приятная новость, с Дальнего Востока приехала его двоюродная сестра в гости, с которой он обожает проводить время и общаться)) Редко видятся, практически раз в год, поэтому столь долгожданны встречи.
Вчера мы добавили информацию о сборе средств на реабилитацию Павла в группу "Открытый Лесной". Журналисты ОЛ неоднократно печатали Пашины рассказы. И вновь оперативно помогли нам с распространением информации. За что мы С Пашей благодарны им. Вот так вот изменился сбор после публикации статьи. Статью можно прочитать по ССЫЛКЕ
Спасибо всем, кто откликнулся на нашу просьбу!
Поступления
На карту СБ:
+ 1 000 руб от Ольги Михайловны Ш. Спасибо Вам за постоянную помощь Паше!
+ 1 000 руб от Надежды Львовны М. с сообщением "Благотворительная помощь" Огромное спасибо!
+ 100 руб от Светланы Маратовны И.
+ 100 руб от Лилии Сибагатовны М.
+ 5500 руб от Любовь Сергеевны С.
+ 200 руб от Марии Викторовны Я. с сообщением «На санаторий»
+ 300 руб (к сожалению, не известно от кого, со счета ****7227 )
+ 500 руб от Ларисы Петровны В.
+ 92,98 руб от Алены Александровны К.
+ 5000 руб от Дмитрия Владимировича Г.
+ 1000 руб от Светланы Юрьевны Д. с сообщением «Для Паши»
+ 200 руб от Ирины Станиславовны Б.
+ 100 руб от Татьяны Александровны Б. с сообщением «Для Павла»
+ 1000 руб от Людмилы Владимировны А.
+ 300 руб от Александра Даниловича М.
+ 1000 руб от Игоря Валерьевича Т. С сообщением «Удачи вам! Не сдавайтесь!»
+ 1000 руб от Валентины Евгеньевны К. с сообщением «С приветом из Челябинска! Удачи!»
+ 300 руб от Дарьи Владимировны З.
+ 500 руб от Екатерины Александровны Л.
+ 50 руб от Екатерины Николаевны С.
+ 1000 руб от Анастасии Даниловны М.
+ 100 руб от Сергея Валерьевича Н. с сообщением «Пусть у вас все будет хорошо!»
+ 300 руб от Тамары Леонидовны Н. с сообщением «На лечение»
+ 100 руб от Ивана Валерьевича Р.
+ 300 руб (не известно от кого, к сожалению, перевод со счета ****0851)
+ 150 руб от Дарьи Владимировны С.
+ 1000 руб от Светланы Борисовны Ф.
+ 100 руб от Оксаны Сергеевны Н. с сообщением «Вы большие молодцы!!!Успехов!!!
+ 400 руб от Анны Николаевны Б.
+ 150 руб от Анастасии Витальевны Т.
+ 200 руб от Аркадия Михайловича Д.
+ 100 руб от Ольги Александровны С.
+ 100 руб от Екатерины Сергеевны О. с сообщением «Дай Бог здоровья!»
+ 100 руб от Юлии Михайловны Д. с сообщением «Паша, выздоравливай!»
+ 100 руб с карты УБРиР
+ 200 руб от Екатерины Александровны Е. с сообщением «Выздоравливайте»
+ 500 руб от Ольги Вячеславовны Л.
+ 100 руб от Юлии Сергеевны П. с сообщением «Выздоавливай!»
+ 2 руб от Оксаны Анатольевны П. с сообщением «Все что есть на карте(»
+ 100 руб от Михаила Анатольевича К.
+ 100 руб от Ольги Васильевны К.
+ 100 руб от Светланы Владимировны Ф.
+ 200 руб от Елены Юрьевны Б.
+ 500 руб от Елены Николаевны П.
+ 200 руб от Юлии Александровны К.
+ 100 руб от Марины Николаевны Д. с сообщением «Паше»
+ 300 руб от Елены Николаевны К.
+ 200 руб от Екатерины Александровны Г.
+ 250 руб от Ольги Юрьевны Г.
+ 300 руб со счета ****2107
+ 100 руб от Юлии Леонидовны Н. с сообщением «Здоровья Паше!»
+ 1000 руб от Алексея Викторовича К.
+ 250 руб от Светланы Юрьевны К.
+ 300 руб от Ларисы Павловны П. с сообщением «На здоровье»
+ 1000 руб от Максима Георгиевича М.
+ 110 руб от Людмилы Петровны К.
+ 1000 руб от Ирины Юрьевны Л. С сообщением «Здоровья Павлику!»
+ 100 руб от Татьяны Витальевны Е.
+ 300 руб со счета ****7901
+ 300 руб от Анны Сергеевны Т. С сообщением «Крепкого здоровья!»
Необходимо: 277.444 руб
Собрано: 261.204,98 руб
Осталось: 16.239,02 руб
Спасибо всем, кто откликнулся на нашу просьбу! Каждого благодарим за поддержку и теплые слова, без Вас мы бы не справились! Здорово, что Вы есть и Вы с нами, верите в Павла! Всем желаем здоровья, благополучия и удачи!!!
Здоровья Вам и Вашим близким!
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/59277834.jpg
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 201
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Всем привет!
Вот так вот прошел наш марафон добра. Спасибо, дорогие наши, кто не прошел мимо))
Отчет о поступлениях и пройденном лечении
На карту СБ:
+ 100 руб от Оксаны Сергеевны Н. с сообщением «Вы большие молодцы!!!Успехов!!!
+ 400 руб от Анны Николаевны Б.
+ 150 руб от Анастасии Витальевны Т.
+ 200 руб от Аркадия Михайловича Д.
+ 100 руб от Ольги Александровны С.
+ 100 руб от Екатерины Сергеевны О. с сообщением «Дай Бог здоровья!»
+ 100 руб от Юлии Михайловны Д. с сообщением «Паша, выздоравливай!»
+ 100 руб с карты УБРиР
+ 200 руб от Екатерины Александровны Е. с сообщением «Выздоравливайте»
+ 500 руб от Ольги Вячеславовны Л.
+ 100 руб от Юлии Сергеевны П. с сообщением «Выздоавливай!»
+ 2 руб от Оксаны Анатольевны П. с сообщением «Все что есть на карте(»
+ 100 руб от Михаила Анатольевича К.
+ 100 руб от Ольги Васильевны К.
+ 100 руб от Светланы Владимировны Ф.
+ 200 руб от Елены Юрьевны Б.
+ 500 руб от Елены Николаевны П.
+ 200 руб от Юлии Александровны К.
+ 100 руб от Марины Николаевны Д. с сообщением «Паше»
+ 300 руб от Елены Николаевны К.
+ 200 руб от Екатерины Александровны Г.
+ 250 руб от Ольги Юрьевны Г.
+ 300 руб со счета ****2107
+ 100 руб от Юлии Леонидовны Н. с сообщением «Здоровья Паше!»
+ 1000 руб от Алексея Викторовича К.
+ 250 руб от Светланы Юрьевны К.
+ 300 руб от Ларисы Павловны П. с сообщением «На здоровье»
+ 1000 руб от Максима Георгиевича М.
+ 110 руб от Людмилы Петровны К.
+ 1000 руб от Ирины Юрьевны Л. С сообщением «Здоровья Павлику!»
+ 100 руб от Татьяны Витальевны Е.
+ 300 руб со счета ****7901
+ 300 руб от Анны Сергеевны Т. С сообщением «Крепкого здоровья!»
+ 100 руб от Елены Александровны Г.
+ 200 руб от Елены Викторовны Р.
+ 200 руб от Екатерины Викторовны Н. с сообщением «Всех благ».
+ 300 руб от Анны Алексеевны Р.
+ 200 руб от Ольги Владимировны М.
+ 100 руб от Егора Александровича Е.
+ 3000 руб от Людмилы Константиновны Б. с сообщением «на лечение Тельбукову Павлу»
+ 100 руб от Марии Владимировны В.
+ 1000 руб от Ольги Николаевны С. с сообщением «Паше на реабилитацию,)Удачи в учебе!»
+ 100 руб от Екатерины Валерьевны П.
+ 100 руб от Ирины Анатольевны Ш.
+ 750 руб от Светланы Сергеевны Г.
+ 500 руб от Сергея Анатольевича И.
+ 250 руб от Алёны Викторовны М.
+ 200 руб от Анны Александровны Д.
+ 500 руб от Кристины Николаевны М.
+ 100 руб от Марии Сергеевны Б.
+ 70 руб от Михаила Владимировича З.
+ 3000 руб от Марии Ефимовны Л.
+ 300 руб от Евгении Владимировны М.
+ 500 руб от Надежды Евгеньевны Л. с сообщением «на санаторий»
+ 300 руб от Марины Викторовны Г.
+ 300 руб от Людмилы Владимировны М.
+ 300 руб от Валерии Мамиконовны С. с сообщением «Паше на лечение!»
+ 250 руб от Евгении Юрьевны К.
+ 300 руб от Ирины Евгеньевны Б.
+ 200 руб от Святослава Юрьевича К.
+ 2000 руб от Анны Сергеевны А. с сообщением «Очень красивый мальчик, здоровья!!!»
+ 200 руб от Татьяны Николаевны А.
+ 300 руб от Виктории Юрьевны Б. с сообщением «Для Павла»
на Яндекс Кошелек:
+ 3000 руб
Прошу прощения, что не писали долго, пропали с Павлом – с лечения мы вернулись давненько, курс прошли в полном объёме, очень результативно потрудился Паша, молодец. Сейчас погрузились в дела))
Ну а после реабилитации у нас такая чудесная новость произошла…если коротенько, то, ещё в начале прошлого года Паша пробовал свои силы в конкурсе на мечту, но не вышел в финал, и стал готовиться к другому мероприятию, не менее важному для него. И тут, неожиданно для нас с Пашей, раздаётся телефонный звонок и предложение осуществить мечту Паши, т.е. посетить Санкт-Петербург(это то, о чём Паша и писал в своём резюме о мечте, просто бредил), эмоции, конечно же зашкаливали, вот так мы вдруг и полетели в Питер. Мечты сбываются! Верьте! Но, главное, стремитесь к этому и всё получится! Это был такой подарок Паше на день Рождения! Спасибо нашему Благотворителю за такой незабываемый подарок, за цунами эмоций, за перезагрузку! Мы всегда свои путешествия, если удавалось, совмещали с лечением, а тут просто отдыхали. Да, было холодно в Питере, лил дождь, но Санкт-Петербург прекрасен в любую погоду и это не помешало нам получить тот позитив и зарядиться положительными эмоциями, которые останутся надолго. Здоровья Вам и Вашим близким!
А теперь тороплюсь с отчётом, т.к. раньше не было возможности его выложить, ещё и ноутбук вышел из строя, ну ничего, это, конечно, доставляет неудобства, но, надеюсь, после ремонта ещё прослужит))
У Павла закончился в конце февраля третий семестр. Сейчас 4-й семестр. Павел справляется, все успешно сдает. Но очень трудно сейчас в условиях изоляции. Мозг вскипает. Но ничего не поделаешь, меры вынужденные.
Финансовый отчёт:
По счёту: 150.502 руб
Дополн. занятия с инструктором ЛФК: 24*1200р(1ч)*2ч=57.600руб
Логопед: 20зан.*1000р=20.000 руб
Иппотерапия: 22зан.(1ч)*1.600р=35.200руб
Перелет: Екатеринбург-Симферополь-Екатеринбург 19.000руб
(субсидированные билеты в обе стороны)
Такси: Н.Тура-Екатеринбург(Кольцово)-Н.Тура 10.500руб
Такси: Симферополь-Евпатория-Симферополь 4.000руб
Итого потрачено: 296.802 руб
Собрано: 279.924,98 руб + Остаток с предыдущего сбора: 47.182 руб + ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ СБОРОВ + новые поступления после закрытия сбора (+100руб(Ольга Сергеевна)+500руб(Оксана Михайловна)+300руб(Анна Владимировна)+100(Жанна Михайловна) = 341.966,98 руб.
На счету Павла остаток на очередной курс лечения: 45.164,98 руб
Друзья, благодарим Вас за неоднократную помощь и поддержку нашей семьи, за возможность Павлу проходить курсы реабилитации, которые ему очень необходимы, без должного лечения могут быть серьёзные ухудшения, а этого так не хочется допустить. Спасибо Вам! Всех благ!
ДОКУМЕНТЫ С РЕАБИЛИТАЦИИ
Несколько фотографий с реабилитации
ЭКЗОКИСТЬ
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/96152179.jpg
ИМИТРОН
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/43102663.jpg
ЭКЗАРТА
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/65831400.jpg
ЛФК БРУСЬЯ
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/22560852.jpg
ИППОТЕРАПИЯ
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/90593285.jpg
ЛФК ШВЕДСКАЯ СТЕНКА
]http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/80919438.jpg
БОЛЬШЕ ФОТОГРАФИЙ
Мир держится на неравнодушных и отзывчивых людях, не способных пройти мимо, всегда готовых помочь и оказать поддержку. Спасибо Вам всем за участие, заботу и веру в моего бойца!
Вот так вот прошел наш марафон добра. Спасибо, дорогие наши, кто не прошел мимо))
Отчет о поступлениях и пройденном лечении
На карту СБ:
+ 100 руб от Оксаны Сергеевны Н. с сообщением «Вы большие молодцы!!!Успехов!!!
+ 400 руб от Анны Николаевны Б.
+ 150 руб от Анастасии Витальевны Т.
+ 200 руб от Аркадия Михайловича Д.
+ 100 руб от Ольги Александровны С.
+ 100 руб от Екатерины Сергеевны О. с сообщением «Дай Бог здоровья!»
+ 100 руб от Юлии Михайловны Д. с сообщением «Паша, выздоравливай!»
+ 100 руб с карты УБРиР
+ 200 руб от Екатерины Александровны Е. с сообщением «Выздоравливайте»
+ 500 руб от Ольги Вячеславовны Л.
+ 100 руб от Юлии Сергеевны П. с сообщением «Выздоавливай!»
+ 2 руб от Оксаны Анатольевны П. с сообщением «Все что есть на карте(»
+ 100 руб от Михаила Анатольевича К.
+ 100 руб от Ольги Васильевны К.
+ 100 руб от Светланы Владимировны Ф.
+ 200 руб от Елены Юрьевны Б.
+ 500 руб от Елены Николаевны П.
+ 200 руб от Юлии Александровны К.
+ 100 руб от Марины Николаевны Д. с сообщением «Паше»
+ 300 руб от Елены Николаевны К.
+ 200 руб от Екатерины Александровны Г.
+ 250 руб от Ольги Юрьевны Г.
+ 300 руб со счета ****2107
+ 100 руб от Юлии Леонидовны Н. с сообщением «Здоровья Паше!»
+ 1000 руб от Алексея Викторовича К.
+ 250 руб от Светланы Юрьевны К.
+ 300 руб от Ларисы Павловны П. с сообщением «На здоровье»
+ 1000 руб от Максима Георгиевича М.
+ 110 руб от Людмилы Петровны К.
+ 1000 руб от Ирины Юрьевны Л. С сообщением «Здоровья Павлику!»
+ 100 руб от Татьяны Витальевны Е.
+ 300 руб со счета ****7901
+ 300 руб от Анны Сергеевны Т. С сообщением «Крепкого здоровья!»
+ 100 руб от Елены Александровны Г.
+ 200 руб от Елены Викторовны Р.
+ 200 руб от Екатерины Викторовны Н. с сообщением «Всех благ».
+ 300 руб от Анны Алексеевны Р.
+ 200 руб от Ольги Владимировны М.
+ 100 руб от Егора Александровича Е.
+ 3000 руб от Людмилы Константиновны Б. с сообщением «на лечение Тельбукову Павлу»
+ 100 руб от Марии Владимировны В.
+ 1000 руб от Ольги Николаевны С. с сообщением «Паше на реабилитацию,)Удачи в учебе!»
+ 100 руб от Екатерины Валерьевны П.
+ 100 руб от Ирины Анатольевны Ш.
+ 750 руб от Светланы Сергеевны Г.
+ 500 руб от Сергея Анатольевича И.
+ 250 руб от Алёны Викторовны М.
+ 200 руб от Анны Александровны Д.
+ 500 руб от Кристины Николаевны М.
+ 100 руб от Марии Сергеевны Б.
+ 70 руб от Михаила Владимировича З.
+ 3000 руб от Марии Ефимовны Л.
+ 300 руб от Евгении Владимировны М.
+ 500 руб от Надежды Евгеньевны Л. с сообщением «на санаторий»
+ 300 руб от Марины Викторовны Г.
+ 300 руб от Людмилы Владимировны М.
+ 300 руб от Валерии Мамиконовны С. с сообщением «Паше на лечение!»
+ 250 руб от Евгении Юрьевны К.
+ 300 руб от Ирины Евгеньевны Б.
+ 200 руб от Святослава Юрьевича К.
+ 2000 руб от Анны Сергеевны А. с сообщением «Очень красивый мальчик, здоровья!!!»
+ 200 руб от Татьяны Николаевны А.
+ 300 руб от Виктории Юрьевны Б. с сообщением «Для Павла»
на Яндекс Кошелек:
+ 3000 руб
Прошу прощения, что не писали долго, пропали с Павлом – с лечения мы вернулись давненько, курс прошли в полном объёме, очень результативно потрудился Паша, молодец. Сейчас погрузились в дела))
Ну а после реабилитации у нас такая чудесная новость произошла…если коротенько, то, ещё в начале прошлого года Паша пробовал свои силы в конкурсе на мечту, но не вышел в финал, и стал готовиться к другому мероприятию, не менее важному для него. И тут, неожиданно для нас с Пашей, раздаётся телефонный звонок и предложение осуществить мечту Паши, т.е. посетить Санкт-Петербург(это то, о чём Паша и писал в своём резюме о мечте, просто бредил), эмоции, конечно же зашкаливали, вот так мы вдруг и полетели в Питер. Мечты сбываются! Верьте! Но, главное, стремитесь к этому и всё получится! Это был такой подарок Паше на день Рождения! Спасибо нашему Благотворителю за такой незабываемый подарок, за цунами эмоций, за перезагрузку! Мы всегда свои путешествия, если удавалось, совмещали с лечением, а тут просто отдыхали. Да, было холодно в Питере, лил дождь, но Санкт-Петербург прекрасен в любую погоду и это не помешало нам получить тот позитив и зарядиться положительными эмоциями, которые останутся надолго. Здоровья Вам и Вашим близким!
А теперь тороплюсь с отчётом, т.к. раньше не было возможности его выложить, ещё и ноутбук вышел из строя, ну ничего, это, конечно, доставляет неудобства, но, надеюсь, после ремонта ещё прослужит))
У Павла закончился в конце февраля третий семестр. Сейчас 4-й семестр. Павел справляется, все успешно сдает. Но очень трудно сейчас в условиях изоляции. Мозг вскипает. Но ничего не поделаешь, меры вынужденные.
Финансовый отчёт:
По счёту: 150.502 руб
Дополн. занятия с инструктором ЛФК: 24*1200р(1ч)*2ч=57.600руб
Логопед: 20зан.*1000р=20.000 руб
Иппотерапия: 22зан.(1ч)*1.600р=35.200руб
Перелет: Екатеринбург-Симферополь-Екатеринбург 19.000руб
(субсидированные билеты в обе стороны)
Такси: Н.Тура-Екатеринбург(Кольцово)-Н.Тура 10.500руб
Такси: Симферополь-Евпатория-Симферополь 4.000руб
Итого потрачено: 296.802 руб
Собрано: 279.924,98 руб + Остаток с предыдущего сбора: 47.182 руб + ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ СБОРОВ + новые поступления после закрытия сбора (+100руб(Ольга Сергеевна)+500руб(Оксана Михайловна)+300руб(Анна Владимировна)+100(Жанна Михайловна) = 341.966,98 руб.
На счету Павла остаток на очередной курс лечения: 45.164,98 руб
Друзья, благодарим Вас за неоднократную помощь и поддержку нашей семьи, за возможность Павлу проходить курсы реабилитации, которые ему очень необходимы, без должного лечения могут быть серьёзные ухудшения, а этого так не хочется допустить. Спасибо Вам! Всех благ!
ДОКУМЕНТЫ С РЕАБИЛИТАЦИИ
Несколько фотографий с реабилитации
ЭКЗОКИСТЬ
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/96152179.jpg
ИМИТРОН
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/43102663.jpg
ЭКЗАРТА
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/65831400.jpg
ЛФК БРУСЬЯ
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/22560852.jpg
ИППОТЕРАПИЯ
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/3/90593285.jpg
ЛФК ШВЕДСКАЯ СТЕНКА
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БОЛЬШЕ ФОТОГРАФИЙ
Мир держится на неравнодушных и отзывчивых людях, не способных пройти мимо, всегда готовых помочь и оказать поддержку. Спасибо Вам всем за участие, заботу и веру в моего бойца!
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