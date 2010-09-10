Сообщение etelbukova » 31 июл 2019, 00:10

Необходимо собрать: 277.444 руб

Собрано: 230.150 руб

Оставшаяся сумма: 47.294 руб

Дорогие друзья, всем привет!Дела идут своим чередом. Слава Богу, погода наладилась, ура! Отлично, когда есть возможность в любое время пойти туда, куда хочется, ни от каких важных дел не зависить, и погода хорошая. В общем Павел культурно отдыхает. Ходил в кино, на первый попавшийся фильм, вот просто шли гуляли и зашли, расстояния нам не помеха.У Павла приятные встречи. Многие ребята, его одноклассники, сейчас приехали из разных городов(кто куда поступил и учится) домой, к родителям в свой город. И, практически, каждый день Паша встречает кого-нибудь и очень доволен, что тепло общения сохранилось. очень интересно, прошел год, ребята изменились, повзрослели, интересно узнать у кого как дела, за год столько информации. В сетях Паша не со всеми переписывается, поэтому некоторых не видели год.Уже не раз Паша тестировал доступность нашего городка, вот и опять нам предложили, мы не отказались, т.к. с доступностью у нас все сложно, если что-то и делают, то, тоже не соблюдая нормы. Вот мы и проводим такие рейды))Также проводим время на даче, сейчас все есть на грядках, много ягоды, спасибо бабуле.Вот так вот все потихоньку двигается.Поступления:19.07.19г + 1000 руб на карту Сбербанка от Евгения Викторовича К. с сообщением «Слава Богу!» Спасибо огромное за вклад в здоровье Павла.29.07.19г на карту Сбербанка + 1.000 руб от Надежды Николаевны С. Спасибо Вам большое!29.07 19г. на карту Сбербанка + 150 руб от Ольги Викторовны Г. Спасибо за поддержку!Спасибо всем, кто помогает Паше. Здоровья Вам и Вашим семьям!