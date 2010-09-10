Церковь и школа

Место общения верующих и желающих найти веру. Информация о приходах действующих на территории Рязани и области. Вопросы богословия и атеизма.

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Nameless
Пользователь RZN.info
Сообщения: 734
Зарегистрирован: 22 окт 2011, 00:14

Re: Церковь и школа

Сообщение Nameless » 10 мар 2013, 22:50

21 преподаватель на 12 девушек, которые там учатся на дневном отделении. Серьёзно там поставлено обучение.

http://www.youtube.com/watch?v=JPHyWbJf3IA
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tanturilla
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4562
Зарегистрирован: 29 сен 2009, 03:24

Re: Церковь и школа

Сообщение tanturilla » 10 мар 2013, 23:37

А его разве не посадили? Он же в вымогательстве обвинялся.
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Nameless
Пользователь RZN.info
Сообщения: 734
Зарегистрирован: 22 окт 2011, 00:14

Re: Церковь и школа

Сообщение Nameless » 10 мар 2013, 23:49

Не это?

http://www.rzn.info/articles/41382.html
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ДеваЛюкс
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20 мар 2013, 11:03

Re: Церковь и школа

Сообщение ДеваЛюкс » 20 мар 2013, 11:07

Споры какая религия лучше? :))
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идальго
Пользователь RZN.info
Сообщения: 617
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 01:46

Re: Церковь и школа

Сообщение идальго » 20 мар 2013, 18:15

ДеваЛюкс писал(а):Споры какая религия лучше? :))

На сегодняшний день Франциск 1 точно лучший иерарх - кто поспорит? :mrgreen:
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24090
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Церковь и школа

Сообщение ФрекенСнорк » 20 мар 2013, 20:43

идальго писал(а):
ДеваЛюкс писал(а):Споры какая религия лучше? :))

На сегодняшний день Франциск 1 точно лучший иерарх - кто поспорит? :mrgreen:

идальго! на сегодняшний день есть Папа Франциск и нет Папы Франциска 1- вот когда другой Папа возьмёт себе имя Франциск, вот тогда Хорхе Марио Бергольдо будут нумеровать. не ранее.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11124
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Церковь и школа

Сообщение UNCLE1911 » 19 апр 2013, 15:10

Папаня смотрящего облдумы перевыполнил план по вовлечению детей в православную секту.
Любит братва грехи замаливать...
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16341
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Церковь и школа

Сообщение ZZ » 19 апр 2013, 15:38

Свыше 90%? А почему не 99,99%? Недоработочка...
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11124
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Церковь и школа

Сообщение UNCLE1911 » 19 апр 2013, 15:44

ZZ писал(а):Свыше 90%? А почему не 99,99%? Недоработочка...

10 % - шиловские евреи и мусульмане.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16341
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Церковь и школа

Сообщение ZZ » 19 апр 2013, 16:13

Какая досада
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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nikols
Гуру RZN.info
Сообщения: 12990
Зарегистрирован: 11 сен 2008, 15:34

Re: Церковь и школа

Сообщение nikols » 19 апр 2013, 18:29

Новый Папа Франциск не будет премировать сотрудников. Надо экономить средства. И там экономят!
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Customer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4774
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 09:26

Re: Церковь и школа

Сообщение Customer » 14 мар 2016, 22:41

В патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства считают, что некоторые входящие в школьную программу произведения русской классики вредны для детей.

Подробнее на НТВ.Ru: http://www.ntv.ru/novosti/1613647/?fb#ixzz42uMJIhfQ
http://www.ntv.ru/novosti/1613647/

Странно, что еще не назван Пушкин с его "Балдой".
Ты - это ты, а я - это я.
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hardbone
Знаток RZN.info
Сообщения: 7523
Зарегистрирован: 24 мар 2011, 21:35

Re: Церковь и школа

Сообщение hardbone » 14 мар 2016, 22:53

..первые она была напечатана Василием Жуковским в 1840 году. По цензурным причинам Жуковский заменил попа на купца Кузьму Остолопа:

Жил-был купец Кузьма Остолоп
По прозванию Осиновый Лоб...
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1932
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Церковь и школа

Сообщение Raider » 14 мар 2016, 23:12

Customer писал(а):В патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства считают, что некоторые входящие в школьную программу произведения русской классики вредны для детей.

Подробнее на НТВ.Ru: http://www.ntv.ru/novosti/1613647/?fb#ixzz42uMJIhfQ
http://www.ntv.ru/novosti/1613647/

Странно, что еще не назван Пушкин с его "Балдой".

"Священник Артемий Владимиров заявил, что в таких произведениях как «Куст сирени» Куприна, «О любви» Чехова и «Кавказ» Бунина воспевается свободная любовь. " они просто не знают что твориться в школах, но пытаются показать себя борцами за нравственность..
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Walerywish
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22 авг 2016, 14:17

Церковь и школа

Сообщение Walerywish » 22 авг 2016, 15:46

Хожу в церковь редко. Мне для этого особое настроение необходимо. И последние лет 5 ни разу не была в церкви в время праздников ...
http://osteomed.su/
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vaginkax
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Вчера, 23:14

Не флудить - ню фотографии пизд девушек с негром

Сообщение vaginkax » Вчера, 23:37

Жду Ваших лайков - эротические фотоснимки кисок знаменитостей из скрытых папок

Изображение

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Шобла дряней на свингер-встрече с энтузиазмом раздвинула щелку c племенем юношей c выпирающей шпалой.
variant4


рабочий
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