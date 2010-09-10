Сообщение ФрекенСнорк » 20 мар 2013, 20:43

идальго писал(а): ДеваЛюкс писал(а): Споры какая религия лучше? ) Споры какая религия лучше?

На сегодняшний день Франциск 1 точно лучший иерарх - кто поспорит? На сегодняшний день Франциск 1 точно лучший иерарх - кто поспорит?

идальго! на сегодняшний день есть Папа Франциск и нет Папы Франциска 1- вот когда другой Папа возьмёт себе имя Франциск, вот тогда Хорхе Марио Бергольдо будут нумеровать. не ранее.