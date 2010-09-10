Церковь и школа
Место общения верующих и желающих найти веру. Информация о приходах действующих на территории Рязани и области. Вопросы богословия и атеизма.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Церковь и школа
А что вы скажете о том, что religiia-eko-i-besplodie.ru религия не очень то чтит тех, кто искуственным методом ребенка получает?
Re: Церковь и школа
По моему это только одному богу известно. А если ребенок появился на свет , без разницы каким путем. Это значит и богу угодно
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