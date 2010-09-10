Церковь и школа

Место общения верующих и желающих найти веру. Информация о приходах действующих на территории Рязани и области. Вопросы богословия и атеизма.

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LitvinA
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 05 окт 2016, 16:48

Re: Церковь и школа

Сообщение LitvinA » 27 июн 2018, 17:20

А что вы скажете о том, что religiia-eko-i-besplodie.ru религия не очень то чтит тех, кто искуственным методом ребенка получает?
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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Re: Церковь и школа

Сообщение vorog58 » 4 минуты назад

По моему это только одному богу известно. А если ребенок появился на свет , без разницы каким путем. Это значит и богу угодно
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