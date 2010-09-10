ЖК «Евросити» от ГК «Зеленый сад»
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: ЖК «Евросити» от ГК «Зеленый сад»
какая уж там тишинаLidia писал(а):Зеленый сад писал(а):Lidia писал(а):Здравствуйте! Заинтересовалась "Евросити", все нравится, центр, удобный доступ, видно, что квартиры, несмотря на недавнее начало строительства, неплохо продаются. Раньше тоже у Вас покупала. Случайно нет скидок для тех, кто повторно покупает у "Зеленого сада"?
Lidia, здравствуйте. Спасибо за Ваш интерес к жилому комплексу "Евросити"!
Большое спасибо за информацию! Место посмотрели, понравилось. И дорога рядом, и относительно тихо.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 04 мар 2016, 11:55
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Re: ЖК «Евросити» от ГК «Зеленый сад»
ivanrus писал(а):а срок ввода в эксплуатацию?
1 квартал 2018 года.
Строительная компания «Зеленый сад»
Тел. (4912) 77-77-70
зеленыйсад.рф
Мы строим город-сад!
Тел. (4912) 77-77-70
зеленыйсад.рф
Мы строим город-сад!
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 04 мар 2016, 11:55
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Re: ЖК «Евросити» от ГК «Зеленый сад»
Ход строительства ЖК «Евросити»
По состоянию на 19 июля:
- 3 секция (4-5 подъезды):
• завершена забивка свай,
• ведется устройство гидроизоляции, вязка арматуры, установка опалубки под заливку ростверка (фундамента, опирающегося на сваи).
- 2 секция (2-3 подъезды):
• завершена забивка свай.
- 1 секция (1 подъезд):
• ведется забивка свай (забито 23 сваи из 312).
На объекте открылся офис по работе с клиентами. Теперь вы можете не только получить исчерпывающую информацию о квартирах и условиях покупки, но и пройти на стройплощадку и увидеть ход строительства своими глазами!
Звоните нам по тел. (4912) 77-77-70, по будням с 8 до 19 час., в субботу с 10 до 19 час.
По состоянию на 19 июля:
- 3 секция (4-5 подъезды):
• завершена забивка свай,
• ведется устройство гидроизоляции, вязка арматуры, установка опалубки под заливку ростверка (фундамента, опирающегося на сваи).
- 2 секция (2-3 подъезды):
• завершена забивка свай.
- 1 секция (1 подъезд):
• ведется забивка свай (забито 23 сваи из 312).
На объекте открылся офис по работе с клиентами. Теперь вы можете не только получить исчерпывающую информацию о квартирах и условиях покупки, но и пройти на стройплощадку и увидеть ход строительства своими глазами!
Звоните нам по тел. (4912) 77-77-70, по будням с 8 до 19 час., в субботу с 10 до 19 час.
Строительная компания «Зеленый сад»
Тел. (4912) 77-77-70
зеленыйсад.рф
Мы строим город-сад!
Тел. (4912) 77-77-70
зеленыйсад.рф
Мы строим город-сад!
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 04 мар 2016, 11:55
- Контактная информация:
Re: ЖК «Евросити» от ГК «Зеленый сад»
Еще фото строительства.
Строительная компания «Зеленый сад»
Тел. (4912) 77-77-70
зеленыйсад.рф
Мы строим город-сад!
Тел. (4912) 77-77-70
зеленыйсад.рф
Мы строим город-сад!
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 04 мар 2016, 11:55
- Контактная информация:
Re: ЖК «Евросити» от ГК «Зеленый сад»
Отдел продаж.
Строительная компания «Зеленый сад»
Тел. (4912) 77-77-70
зеленыйсад.рф
Мы строим город-сад!
Тел. (4912) 77-77-70
зеленыйсад.рф
Мы строим город-сад!
Re: ЖК «Евросити» от ГК «Зеленый сад»
Здравствуйте! Нашла на сайте группы «А-Трейд» информацию о том, что «Зеленый сад» предоставляет своим клиентам возможность получить ипотеку без первоначального взноса.
http://ryazan-broker.ru/evrositi.html
Может кто-то подтвердить эту информацию и если «Да» то, как это выглядит практически? Большое спасибо!
http://ryazan-broker.ru/evrositi.html
Может кто-то подтвердить эту информацию и если «Да» то, как это выглядит практически? Большое спасибо!
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 04 мар 2016, 11:55
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Re: ЖК «Евросити» от ГК «Зеленый сад»
Anni писал(а):«Зеленый сад» предоставляет своим клиентам возможность получить ипотеку без первоначального взноса.
Может кто-то подтвердить эту информацию и если «Да» то, как это выглядит практически?
Anni, здравствуйте! Подтверждаем: компания «Зеленый сад» предоставляет своим клиентам возможность приобрести жилье без первоначального взноса. На практике это реализуется следующим образом. В случае отсутствия у вас средств на первоначальный взнос по ипотечному кредиту компания может выдать вам займ в размере первоначального взноса по символической ставке в 0,001% годовых.
Займ выдается под залог имеющегося жилья при условии заключения договора купли-продажи или участия в долевом строительстве. Срок, сумма займа и график платежей определяются индивидуально с каждым клиентом, исходя из его пожеланий и финансовых возможностей. Сумма займа не может превышать 20% стоимости приобретаемого жилья. Жилье, под которое выдается займ, не должно находиться в залоге у третьих лиц либо обременено правами третьих лиц. Дпя получения займа необходимо подать заявление в офисе СПК «Зеленый сад», иметь при себе правоустанавливающие документы на имеющееся жилье, а также документы, удостоверяющие личность.
Строительная компания «Зеленый сад»
Тел. (4912) 77-77-70
зеленыйсад.рф
Мы строим город-сад!
Тел. (4912) 77-77-70
зеленыйсад.рф
Мы строим город-сад!
Re: ЖК «Евросити» от ГК «Зеленый сад»
Огромное спасибо "Зеленому саду" за оперативный и столь подробный ответ!!
Re: ЖК «Евросити» от ГК «Зеленый сад»
Добрый день, уважаемые!
Если, кто вдруг не в курсе, до конца акции проводимой «Зеленым садом» осталось 3 дня!
И вот здесь тоже интересная акция – бессрочная!
http://ryazan-broker.ru/action.html
Если, кто вдруг не в курсе, до конца акции проводимой «Зеленым садом» осталось 3 дня!
И вот здесь тоже интересная акция – бессрочная!
http://ryazan-broker.ru/action.html
Re: ЖК «Евросити» от ГК «Зеленый сад»
Добрый день, планируются ли еще строения (дома) на площадке "Евросити"?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 04 мар 2016, 11:55
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Re: ЖК «Евросити» от ГК «Зеленый сад»
Алексеййй писал(а):Добрый день, планируются ли еще строения (дома) на площадке "Евросити"?
Алексеййй, здравствуйте!
Согласно Генеральному плану застройки, в непосредственной близости от ЖК "Евросити" будет расположено учреждение дополнительного образования детей - здание для него уже построено, оно расположено ближе к Лесопарку.
Строительная компания «Зеленый сад»
Тел. (4912) 77-77-70
зеленыйсад.рф
Мы строим город-сад!
Тел. (4912) 77-77-70
зеленыйсад.рф
Мы строим город-сад!
Re: ЖК «Евросити» от ГК «Зеленый сад»
Antipov писал(а):pastsh писал(а):не проще позвонить в СК?
Кстати, Зеленый сад!
Ваши некие агентства на авито размещают для продажи квартиры в этом самом комплексе, при этом указывают сторонний адрес (Солотчинское ш. 2) и не имеющие отношения к этому ЖК фотографии.
Вот
и вот.
Если это как-то связанные с вами агенты - попросите их исправить информацию на корректную и больше так не делать.
Да, тоже с этим столкнулись. На авито нашли объявление о продаже квартиры, агентство. Связались с человечком, сказал, что их агентство сотрудничает с ЗС. По факту - он не знал даже как проехать к объекту, и о самом объекте мы ему сами рассказали много больше, чем он нам. В итоге "агент" слился, договор заключили с самой СК самостоятельно, без чьей-то помощи
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- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 1807
- Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
- Откуда: Рязань
Re: ЖК «Евросити» от ГК «Зеленый сад»
Зеленый сад писал(а):Алексеййй, здравствуйте!
Согласно Генеральному плану застройки, в непосредственной близости от ЖК "Евросити" будет расположено учреждение дополнительного образования детей - здание для него уже построено, оно расположено ближе к Лесопарку.
Это то здание, которое выглядит как первый этаж подъезда жилого дома?
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 04 мар 2016, 11:55
- Контактная информация:
Re: ЖК «Евросити» от ГК «Зеленый сад»
Antipov писал(а):Это то здание, которое выглядит как первый этаж подъезда жилого дома?
Здравствуйте, Antipov. Так сложно понять, о чем Вы говорите – у каждого свое представление о том, как что выглядит. Мы предлагаем Вам посетить стройплощадку и посмотреть все на месте. Напоминаем, стройплощадки «Зеленого сада» открыты для посещения всем желающим, при условии соблюдения правил техники безопасности и в сопровождении менеджера по работе с клиентами. На каждой стройплощадке имеется выездной отдел по работе с клиентами, он работает по будням с 10 до 19 часов, по субботам с 10 до 16 часов с перерывом на обед с 12 до 13 час.
Строительная компания «Зеленый сад»
Тел. (4912) 77-77-70
зеленыйсад.рф
Мы строим город-сад!
Тел. (4912) 77-77-70
зеленыйсад.рф
Мы строим город-сад!
Re: ЖК «Евросити» от ГК «Зеленый сад»
Добрый день! А где можно посмотреть генеральный план застройки "евросити"?
Re: ЖК «Евросити» от ГК «Зеленый сад»
Что с предотвращением подтоплений?
Отметка паводкового горизонта (максимальный уровень паводковых вод) в месте расположения дома составляет 101,49 м над уровнем моря. Отметка чистого пола (уровень пола первого этажа) – 102,4 м, то есть на 91 см выше.
Какая высота цоколя? Или скажите планировочную отметку земли. То что квартиры не затопит это понятно. Но что будет с прилегающей к дому территорией во время максимального разлива?
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