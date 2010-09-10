Сообщение Зеленый сад » 01 авг 2016, 11:34

Anni писал(а): «Зеленый сад» предоставляет своим клиентам возможность получить ипотеку без первоначального взноса.

Может кто-то подтвердить эту информацию и если «Да» то, как это выглядит практически?

Anni, здравствуйте! Подтверждаем: компания «Зеленый сад» предоставляет своим клиентам возможность приобрести жилье без первоначального взноса. На практике это реализуется следующим образом. В случае отсутствия у вас средств на первоначальный взнос по ипотечному кредиту компания может выдать вам займ в размере первоначального взноса по символической ставке в 0,001% годовых.Займ выдается под залог имеющегося жилья при условии заключения договора купли-продажи или участия в долевом строительстве. Срок, сумма займа и график платежей определяются индивидуально с каждым клиентом, исходя из его пожеланий и финансовых возможностей. Сумма займа не может превышать 20% стоимости приобретаемого жилья. Жилье, под которое выдается займ, не должно находиться в залоге у третьих лиц либо обременено правами третьих лиц. Дпя получения займа необходимо подать заявление в офисе СПК «Зеленый сад», иметь при себе правоустанавливающие документы на имеющееся жилье, а также документы, удостоверяющие личность.