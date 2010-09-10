Автоквесты и путешествия от клуба Магистраль.
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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Автоквесты и путешествия от клуба Магистраль.
Приглашаем Вас совершить небольшое путешествие в мир авиации и посетить два крупнейших музея посвящённых истории авиации и противовоздушной обороны и ПВО России. В обоих музеях Вы увидите огромное количество гражданской и военной авиационной техники, которую можно будет не только посмотреть, но и потрогать руками.
ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА РЕЙДА
Музей Военно-воздушных Сил в Монино - единственный авиационный музей в стране, основу экспозиции которого составляют натурные самолеты, вертолеты, планеры и другая авиационная техника.
Музей ВВС создан при Военно-воздушной академии им. Ю.А.Гагарина 28 ноября 1958 года на базе ремонтных авиационных мастерских. 23 февраля 1960 года музей принял первых посетителей, имея 586 единиц хранения, из них 14 самолетов. Экспозиция Музея ВВС развернута в двух ангарах и шести залах. Основное здание Музея ВВС деревянное, построенное в 1932-1934 гг. Площадь закрытых помещений музея 5500 кв.м., открытой стоянки - 20 гектаров. Все ведущие авиационные державы считают его одним из крупнейших авиационных музеев мира, а коллекцию самолетов фантастической. Эта коллекция позволяет проследить развитие авиации от первых самолетов до самолетов сегодняшнего дня.
ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР ПО МУЗЕЮ
Музей войск Противовоздушной обороны. - расположен совсем недалеко от Москвы, в окружении лесного массива. Это уникальный по представленной экспозиции и единственный в Европе музей истории Войск ПВО. Коллекция музея насчитывает более 16 тысяч экспонатов, 400 из которых – реальные образцы боевой техники и вооружения. Знакомство с ними предоставит Вам редкую возможность открыть для себя малоизвестные факты из истории нашей страны, позволит по-новому взглянуть на многие события не столь далекого прошлого. Новейшая экспозиция рассказывает о том, что сегодня делается для защиты мирного труда граждан России от возможного воздушно-космического нападения. Немалый интерес у наших гостей вызовут не так давно рассекреченные материалы о деятельности целого ряда оборонных предприятий, таких как ОАО «НПО «Алмаз», МКБ «Факел», МНИИ «Агат», корпорация «Фазотрон – НИИР».
При желании посетители музея могут сфотографироваться непосредственно у образцов боевой техники, заняв место стрелка зенитного пулемета, заряжающего орудия или на время стать номером стартового расчета пусковой установки зенитного ракетного комплекса.
Подробная информация: http://magistral.club/forum/viewtopic.php?f=448&t=3542
Re: Автоквесты и путешествия от клуба Магистраль.
Приглашаем Вас совершить небольшое путешествие в Тулу. Мы прогуляемся по башням и стенам Тульского кремля, посетим музей самоваров и даже побываем в настоящем бронепоезде! А завершим мы наш рейд шашлыками в живописном месте на берегу Оки.
ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА РЕЙДА
ТУЛЬСКИЙ КРЕМЛЬ - одно из древнейших сооружений Тулы. В 1503 году великий князь Иоанн Васильевич получил во владение треть рязанских городов, в том числе и Тулу. С этого времени Тула навсегда осталась собственностью Московского княжества. Для того чтобы обезопасить путь к Москве, в связи с возрастанием военной опасности со стороны Крымской орды, Василий III в 1507 году повелел заложить в Туле, на левом берегу реки Упы (оставив старое городище при речке Тулице), дубовую крепость (острог). В 1552 году была осада крымским ханом Девлетом I Гиреем. В это время царь Иван IV был в походе на Казань. Городское население сражалось до прихода подкрепления царского войска из Коломны. Во второй половине XVI века вокруг каменного кремля появился посадский острог — деревянная охраняемая крепость в десять раз превышавшая площадь каменного кремля. В 1605 году колокол известил жителей о прибытии Лжедмитрия I и Тула на две недели превратилась в псевдостолицу Русского государства. В 1608 в Тульском кремле царём Василием Шуйским были осаждены предводители крестьянского движения — Иван Болотников и Илейко Муромец, выдававший себя за «царевича Петра». Кремль выдержал очень долгую осаду, однако был взят благодаря хитрости одного сына боярского, посоветовавшего войску царя забросать реку Упу мешками с землёй и создать плотину. Вода из реки затопила кремль, и повстанцы капитулировали. После воссоединения левобережной Украины с Россией в середине XVII века кремль совсем утрачивает своё значение и в петровское время в реестры крепостей уже не попадает.
МУЗЕЙ САМОВАРОВ - один из самых популярных музеев города Тулы. Он открыл свои двери для посетителей в 1990 году, и с этого времени он стал своеобразной визитной карточкой Тулы. На экспозиции тульский музей самоваров наглядно представлена история тульского самовара. Музей самоваров в Туле представляет все этапы развития самоварного производства в тульском крае от конца XVIII века до наших дней, а также историю самовара как самобытного образца русского декоративно-прикладного искусства. Большое место в экспозиции отведено мемориальным комплексам, посвященным представителям известных самоварных династий – Баташевым, Шемариным, Фоминым. В залах музея можно увидеть самовары, разнообразные по форме, материалу изготовления и по размерам: от огромного, 70-литрового буфетного до крошечного самовара на три капельки воды. В витринах музея размещены уникальные предметы, в том числе тульские самовары. В Туле одними из самых ранних самоваров были изготовленные первыми тульскими самоварщиками Иваном и Назаром Лисицыными, один из этих первых самоваров представляет тульский музей самоваров. Посетители также увидят самовар «Итальянская ваза», отмеченный наградой на выставке в Санкт-Петербурге в 1870 г.; «детские самоварчики», подаренные в 1909 г. семье Николая II; самовар «Терем» - единственный образец такой оригинальной формы и многое другое.
БРОНЕПОЕЗД «ТУЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» - установлен на вечную стоянку на Московском вокзале в оружейной столице. В ходе экскурсии можно узнать о том, кто построил знаменитый образец военной техники, как формировался его экипаж, а также посмотреть кинохронику в вагоне-клубе, осмотреть вагон-пекарню, принять участие в военно-исторической игре в вагоне-штабе.
Подробная информация: http://magistral.club/forum/viewtopic.php?f=451&t=3553
Re: Автоквесты и путешествия от клуба Магистраль.
Приглашаем Вас принять участие в уникальном 2-х дневном автопробеге по городам золотого кольца общей протяженностью около 800 км. Вы увидите множество исторических и памятных объектов, десятки старинных деревень заброшенных объектов цивилизации, удивительно красивые места русской глубинки. Весь маршрут будет проходить по дорогам общего пользования с асфальтовым покрытием и рассчитан на обычные автомобили. После окончания автопробега Вас ждёт финиш в живописном кемпинге на берегу Волги недалеко от г.Мышкин Ярославской области, награждение, концерт и вечерняя развлекательная программа!
http://www.youtube.com/watch?v=I8kVhoxBKtA
Дата: 11-12 июня 2016 года
Район: Ярославская, Тверская и Вологодская области
Приём заявок: до 9 июня 2016 года включительно.
Автопробег проходит по дорогам общего пользования и доступен стандартным легковым автомобилям без специальной подготовки. Выигрывает не тот экипаж, кто быстрее проедет трассу, а тот, кто правильно составит маршрут, не заблудится и посетит все контрольные пункты.
ПОЧЕМУ НУЖНО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В АВТОПРОБЕГЕ
1. Вы примите участие в одном из самых протяжённых автопробегов с элементами ориентирования.
2. Вы оставите замечательную память об этом незабываемом путешествии, собрав фотографии контрольных пунктов (КП) в самых интересных и живописных уголках ближайших областей.
3. Вы сможете провести прекрасные выходные с семьёй и друзьями, ведь состав экипажа ограничивается только количеством посадочных мест в автомобиле.
4. Вы получите прекрасную разминку для мозгов, выполнив каверзные задания организаторов и получив памятные призы по окончания автопробега.
5. Вы сможете познакомиться с множеством единомышленников и отдохнуть в замечательном кемпинге на берегу Волги!
КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В АВТОПРОБЕГЕ
Чтобы принять участие в соревновании вам нужно, зайти на сайт автоклуба "Магистраль" (http://www.magistral.su), найти нужное мероприятие и отправить заявку на участие в автопробеге. Если у Вас возникают какие-то вопросы, Вы всегда их можете задать на форуме и организаторы обязательно Вас проконсультируют. В стартовый взнос входит только право участвовать в соревновании. Это компенсация расходов организаторов по организации автопробега, включая оплату затрат судей, работающих на трассе. Ваш бензин (дизтопливо), питание и размещение в кемпинге на берегу Волги вы оплачиваете самостоятельно. На финише Вас ждёт награждение и специальная развлекательная программа для участников автопробега
КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К УЧАСТИЮ
Примерно так же как Вы готовитесь к выезду на дачу или на шашлыки с ночёвкой на природе! Всё что от Вас потребуется - взять с собой тёплые вещи, палатки, спальники, запас еды и топлива в автомобиль и цифровой фотоаппарат. Не лишним будет навигатор или карты Московской, Тверской, Ярославской и Вологодской областей с указанием обычных асфальтовых дорог. Всё остальное Вам выдадут на старте.
КАКИЕ БУДУТ ДОРОГИ
Весь маршрут автопробега проложен по дорогам общего пользования с асфальтовым или твёрдым грунтовым покрытием и рассчитан на возможности стандартного легкового автомобиля. Никаких сложностей с прохождением маршрута не возникнет ни у семейного минивена, ни у малолитражки. Если вы начали движение по дороге с глубокими лесовозными или тракторными колеями, вам предстоит форсировать реку вброд, или дорога теряется в снежной целине, это значит, что вы заблудились. Проанализируйте, где вы могли сбиться с пути, вернитесь в эту точку и продолжите движение по Дорожной Книге.
КАК ОРГАНИЗОВАНО ПРОЖИВАНИЕ
Финиш первого дня (11 июня), а так же старт и финиш 2-го дня (12 июня) будет организован на территории кемпинга недалеко от г.Мышкин. Проживать можно как в самом кемпинге (палатки, спальники и т.д. привозите с собой), так и в гостиницах г.Мышкин (номера бронируйте заранее). Кемпинг располагается на берегу Волги, огорожен и охраняется. Подъезд к кемпингу по асфальтовой дороге.
КАК ЕХАТЬ НА АВТОПРОБЕГЕ
Каждый экипаж, получив дорожную книгу (описание маршрута движения) самостоятельно выбирает наиболее удобный для него график движения. Самое главное не скорость, а точность в выполнении всех указаний дорожной книги. Вам нужно собрать максимальное количество контрольных пунктов загаданных в задании и финишировать не позднее времени, указанного в регламенте. Маршрут составлен таким образом, что если вы заблудились или потерялись, то сможете в каком-то месте, вернуться на трассу и продолжить движение по Дорожной Книге. Некоторые контрольные пункты указаны с помощью GPS координат, это вам поможет. В Дорожной Книге указаны некоторые АЗС известных брендов. Не пренебрегайте возможностью пополнить запас топлива. Маршрут каждого дня автопробега - до 400 километров.
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вам предстоит ориентироваться, пользуясь настоящей Дорожной книгой (сделанной по тому же принципу, по которому написаны Дорожные Книги ралли и ралли-рейдов), проверить себя в знании Правил Дорожного Движения (и не в экзаменационных карточках, а на реальной дороге). Эти полученные навыки смогут пригодиться вам и в реальной жизни. С помощью Дорожной книги (или Легенды) вы сможете правильно объяснить дорогу в незнакомое место, а знать ПДД вообще полезно.
Автопробег "Легенды белых ночей" - интересное, доступное всем автолюбителям увлечение, позволяющее познакомиться с красивыми и интересными уголками центральной России, пообщаться с единомышленниками, развить собственные навыки по ориентированию и управлению автомобилем.
Подробная информация: http://magistral.club/forum/viewtopic.php?f=447&t=3539
Re: Автоквесты и путешествия от клуба Магистраль.
ФОТООТЧЁТ
Эти и другие фотографии Вы можете найти на страницах нашего сайта и в соцсетях нашего клуба:
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https://my.mail.ru/community/autocompas - Мой мир
Эти и другие фотографии Вы можете найти на страницах нашего сайта и в соцсетях нашего клуба:
https://vk.com/magistral - Вконтакте
https://ok.ru/clubmagistral- Одноклассники
https://www.instagram.com/clubmagistral/ - Инстаграмм (прямые трансляции с мероприятий)
https://www.facebook.com/groups/clubmagistral/ - Фэйсбук
https://my.mail.ru/community/autocompas - Мой мир
Re: Автоквесты и путешествия от клуба Магистраль.
Приглашаем Вас совершить небольшое путешествие по Усадьбам подмосковья. Мы посетим знаменитый усадебный комплекс Архангельское, прогуляемся по паркам, пройдём с экскурсией по дворцам усадьбы, а так же прогуляемся по аллеям парка усадьбы Петрово-Дальнее, принадлежавшей когда-то роду Голицыных. По окончании рейда мы остановимся в живописном месте на берегу реки Москва, где можно будет пошашлычить и даже остаться с палатками на выходные.
Программа рейда включает в себя:
- Экскурсия по Усадьбе "Архангельское"
- Посещение Усадьбы "Петрово-Дальнее"
- Шашлыкинг в живописном месте на берегу р.Москва.
Усадьба "Архангельское" - парадная резиденция князей Голицыных и Юсуповых по праву считается энциклопедией русской усадьбы. Первое летописное упоминание об Архангельском относится к 1537 году. В разъездной грамоте звенигородских писцов того года указывается несколько слов о селе Уполозы. Именно это село находилось на месте будущей усадьбы, и принадлежало московскому дворянину А.И.Уполоцкому. В начале XVII век Уполозы сменили хозяев, они были куплены у вдовы старого вотчинника братьями Киреевскими. Их недолгое владение закончилось в середине XVII века, когда владельцем уже числился боярин Фёдор Иванович Шереметев. В 1660-х годах на месте ветхой деревянной церкви строится каменная церковь Михаила Архангела, которая дала новое имя селу Уполозы — Архангельское. В 1703 усадьбу купил Дмитрий Михайлович Голицын, известный государственный деятель начала XVIII века, который выстраивает дом из «брусчатого леса», внутри которого было тринадцать покоев и зал с камином на заморский манер. В новый дом также перевозится библиотека князя, которая являлась одним из крупнейших книжных собраний России начала XVIII века. Также обустраивается и территория усадьбы: разбивается «французский сад» напротив дома. В 1780 году внук известного князя, Н.А.Голицын, заказывает в Париже проект дворца для Архангельского. После смерти Н.А.Голицына в 1809 году его вдова Мария Адамовна продала усадьбу князю Н.Б.Юсупову известному как большому коллекционеру и любителю искусств. Во время летнего визита в Архангельское в 1818 году императора Александра I был торжественно открыт Театр, ставший одним из самых известных усадебных театров России. А в 1819 году был перестроен малый дворец «Каприз» и возведён храм-памятник императрице Екатерине II. После Октябрьской революции в усадьбе был создан музей, были реконструированы интерьеры, также были возвращены многие произведения живописи и восстановлен интерьер библиотеки.
Усадьба "Петрово-Дальнее" - с XVII века принадлежала роду князей Прозоровских. Ещё в 1684—1688 годах они выстроили здесь усадебную церковь Успения Пресвятой Богородицы с приделами Петра и Павла и Николая Чудотворца — по мнению некоторых искусствоведов, первый в Подмосковье каменный «восьмерик на четверике». В 1720 году усадьба перешла к князьям Голицыным как часть приданого А. П. Прозоровской, вышедшей замуж за И. А. Голицына. В 1714 г. супруги полностью повторили облик церкви в Петровском в своей усадьбе Гиреево. Потомками этого брачного союза в конце XVIII века был сформирован в Петровском усадебный комплекс в стиле псевдоготики. Современники оценивали главное здание, двухэтажное, с угловыми башнями как одно из красивейших в округе Москвы. В самом начале XIX века по приказу Ф. Н. Голицына главный усадебный дом был выстроен заново, на новом месте и уже в духе классицизма. Двухэтажное здание с двумя увенчанными фронтонами портиками коринфского ордера (один обращён в сторону реки, второй, парадный — в противоположную сторону) было построено из кирпича между 1803 и 1807 годами. В течение XIX и начала XX веков усадьба передавалась по наследству в семействе Голицыных. Помимо документов различных поколений владельцев имения, в главном доме хранился архив И. И. Шувалова.
Подробная информация: http://magistral.club/forum/viewtopic.php?f=454&t=3578
Re: Автоквесты и путешествия от клуба Магистраль.
Приглашаем наших юных участников и их родителей совершить увлекательное путешествие в г.Переславль и посетить уникальный музей "Рождения сказки и Славянской мифологии", где Вы познакомитесь со многими сказочными героями и узнаете историю их появления. Так же мы посетим единственный в России "Музей паровозов", где можно будет не только увидеть и прикоснуться к истории, но и покататься на ручной дрезине.
Программа рейда включает в себя:
- Экскурсия по музею "Рождения сказки и Славянской мифологии"
- Экскурсия по "музею Паровозов" (г.Переславль).
- Катание на ручной дрезине (по желанию).
Музей "Рождения сказки и Славянской мифологии" - это уникальная коллекция образов низшей и высшей славянской мифологии, героев волшебных русских сказок ручной работы. Каждый экспонат, представлен с характерным декором, а помещения, где расположены экспонаты, оснащены музыкальным сопровождением. На территории туркомплекса расположены: здание-лабиринт с экспонатами духов природы и сказочных героев; здание с экспонатами славянских богов; царский дом с площадкой для проведения интерактивных программ; площадка под навесом; избушка на курьих ножках; сувенирная лавка; каскадный пруд с водяной мельницей. Экскурсии адаптированы на аудиторию любого возраста. Детям экскурсии преподносятся с педагогической точки зрения, но не в форме скучного урока, а интересного захватывающего рассказа. Дети дошкольного и младшего школьного возраста познакомятся с героями сказок, мифов и легенд, которые учат добру, правилам поведения в семье и обществе. Подросткам также не будет скучно, мы можем преподнести информацию с точки зрения истории или в стиле фэнтези. Ну а взрослые просто будут удивлены!
Музей Паровозов - располагается на железнодорожной ветке, оставшаяся от бывшей торфяной узкоколейки в окрестностях города Переславля-Залесского Ярославской области. Двухкилометровая железнодорожная линия ведёт из посёлка Талицы на живописную поляну посреди знаменитого Блудова болота. Того самого, что знакомо многим ещё со школьной скамьи по сказке-были Михаила Пришвина «Кладовая солнца». В Талицах на путях небольшой станции и в депо размещена коллекция локомотивов, вагонов, различной железнодорожной техники и атрибутики XIX – середины XX века. В экспозиции представлено также некоторое количество нежелезнодорожной техники, машин и механизмов. Три паровоза, два мотовоза, несколько вагонов, дрезин и автомобилей восстановлены до рабочего состояния и периодически демонстрируются в действии.
Подробная информация: http://magistral.club/forum/viewtopic.php?f=455&t=3579
Re: Автоквесты и путешествия от клуба Магистраль.
Из глубин средневековья до наших времён дошли многочисленные песни-сказания, повествующие о подвигах богатырей. В народе их называли Былинами. Большинство известных нам былин складывалось в эпоху Киевской Руси IX—XIII веков, но некоторые из них восходят к древним догосударственным временам. Изначально к былинам относились как к сказкам о мифических выдуманных героях-богатырях, но позднее в них обнаружили множество упоминаний о реально происходивших исторических событиях, однако часто перепутанных во времени и сочетающих в себе причудливое взаимодействие и переплетение разнообразных исторических эпох. Когда учёные занялись детальным исследованием мира русского былинного эпоса, они обнаружили что в текстах многих былин содержится зашифрованная информация, ранее не известная историкам!...
Что же обнаружили учёные, исследуя тексты былин?
Давайте вместе попробуем приоткрыть завесу этой тайны!
ОСОБЕННОСТИ ЗАДАНИЯ:
В основе задания лежит классическая раллийная дорожная книга (ДК), разбитая на несколько участков (дорожных секторов - ДС). В каждом ДС будет установлена норма время прохождения (с учётом взятия КП). Превышение нормы времени прохождения, а так же завершение ДС после его закрытия будет пенализироваться. На отдельных участках будут введены дополнительные судейские участки (СУ), а так же зоны контроля скорости и времени прохождения. И конечно же все СУ будут объединены общим заданием игры, в котором Вам предстоит познакомиться с старинными былинами и сказаниями, ответить на каверзные вопросы квеста и разгадать зашифрованную в былинах информацию. Старт и финиш недалеко от Москвы.
Трасса проложена по дорогам общего пользования и не требует специальной подготовки автомобилей!
Зачётные категории: ТУРИЗМ, ГРАНД-ТУРИЗМ
Район: Восток Московской области
Приём заявок: до 28 июля 2016 года .
Ограничение: не более 50 экипажей.
РЕГЛАМЕНТ КУБКА
СПИСОК УЧАСТНИКОВ
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Подробная информация: http://magistral.club/forum/viewtopic.php?f=456&t=3580
Автоквест "Автолето 2016"
Период отпусков закончился, но на дворе золотая осень и мы приглашаем Вас в последние дни уходящего лета насладиться природой и путешествием и принять участие в Автоквесте "АвтоЛето 2016".
Вы посетите множество достопримечательностей центрального региона России от Нижнего Новгорода, до Санкт-Петербурга и сможете прекрасно отдохнуть, узнать много нового и принять участие в увлекательной игре!
Начало: 1 июля 2016 года 12:00
Окончание: 1 декабря 2016 года 24:00
Приём заявок: до 30 ноября 2016 года.
Районы проведения квеста:
- Тверская область
- Ярославская область
- Новгородская область
- Владимирская область
- Рязанская область
- Костромская область
- Калужская область
- Горьковская область
- Тульская область
- Смоленская область
- Ленинградская область
- Псковская область
При скачивании задания Вы получаете:
1. Текстовое описание объектов, которые необходимо найти.
2. Фотографии объектов, которые необходимо найти и зафиксировать.
3. Список контрольных вопросов и вариантов ответов.
Ваша задача:
1. Найти и зафиксировать фотографии всех точек, которые даны в задании.
2. Ввести правильные ответы на контрольные вопросы в личном кабинете.
Экипаж, занявший по итогам каждого этапа 1 место получает специальный приз.
Пилот и штурман, занявшие 1, 2 и 3 места по итогам всего автоквеста получат памятные кубки, медали и призы.
Подробности: http://magistral.club/forum/viewtopic.php?f=457&t=3592
Автопробег "Засечная черта" - 24 сентября 2016 г.
Приглашаем Вас принять участие в автопробеге с элементами ориентирования по городам, которые входили в состав "Засечной черты" и имели большое значение в 16–17 веках для защиты от нашествия монголо-татарских и крымских войск на южных границах Русского государства , а также использовались в качестве плацдарма при наступлении на противника. В некоторых из этих городов до наших дней сохранились старинные кремли, стены которых ещё помнят события тех времён. Вас ждёт увлекательный квест и классическое ориентирование, с посещением наиболее интересных музеев в городах по маршруту.
Дата: 24 сентября 2016 года
Города на маршруте: Коломна, Луховицы, Зарайск, Озёры, Кашира, Ступино
Приём заявок: с до 23 сентября 2016 года включительно.
Немного о предстоящем задании.
Вам предстоит посетить несколько городов на маршруте и найти множество точек на их территории, по фотографиям, которые будут у Вас в раздатке. Некоторые точки будут отмечены на картах городов, которые Вы получите на старте, но номера их обозначены не будут, а среди отметок будет несколько ложных, т.е. мест, где на самом деле точки нет. Вам нужно будет выбрать правильную стратегию обхода точек и, по возможности, исключить все "ложные точки".
В процессе сбора точек, Вы будете получать информацию необходимую для поиска основных, расчётных КП.
В маршрут будет включено несколько музеев, посетив которые Вы так же сможете получить дополнительную информацию для поиска КП и найти ответы на контрольные вопросы.
Подробная информация: http://magistral.club/forum/viewtopic.php?f=461&t=3621
Рейд выходного дня "Дорога к Храму" (3-4 сентября 2016 г.)
Приглашаем всех желающих принять участие в благотворительном рейде выходного дня в помощь храму Рождества Пресвятой Богородицы в с.Верховлянь. В этот раз мы выезжаем на 2 дня с ночёвкой в палатках на берегу озера недалеко от храма. Желающие могут приехать помочь как на оба дня, так и в любой из дней.
Храм Рождества Пресвятой Богородицы с.Верховлянь
Верховлянь было большим селом на дороге в Коломну. Название села связано с тем, что оно находится при оврагах в верховье реки Осенка ("верх" - это "овраг", "исток реки"). Поэтому жителей деревни называли "верховляне", отсюда - такое название села. Каменная церковь Рождества Божией Матери, построенная в конце XIX - начале XX вв.. в 1930-е гг. была закрыта, в ней устроили помещение по ремонту тракторов, позднее разрушили южную и северную стены. Не далеко от неё, в южной стороне села, располагались усадьба (от которой осталась часть парка) и деревянная церковь XVIII в. В царское время селом владел помещик Лифанов, очевидно, в честь которого и назвали лес за речкой Подосинкой – Лифановский.
О.Павел уже больше 20 лет служит настоятелем храме в с.Бортниково. Он живёт в старой пристройке к храму и своими руками и руками добровольных помощников поддерживает храм. За это время он сумел не только отремонтировать храм, но и восстановить его былую красоту. Чего стоит только роспись храма выполненная по старинной Византийской технологии по сырой штукатурке. Это очень удивительный, образованный и сильный духом человек. На его счету это уже четвёртый храм который он восстановил своими руками. Несколько лет назад его назначили и настоятелем храма в с.Верховлянь. Но этот храм находится ещё в очень плачевном состоянии. Но о.Павел не унывает и верит что с Божьей помощью и помощью прихожан он сможет восстановить и этот храм. В прошлом году удалось залить пол и укрепить один из разрушающихся сводов. В этом году он надеется укрепить второй свод храма и закрыть его внутренне пространство от ветра и осадков на зиму, предотвратив дальнейшее разрушение.
о.Павел нуждается в нашей помощи! Давайте вместе совершим благое дело и поможем ему восстановить храм!
Что необходимо сделать:
- Достроить леса за иконостасом.
- Над дырами в крыше необходимо сделать временную кровлю, которая сможет выдержать снег.
- Поставить снаружи леса, которые закроют проломы слева и справа. Леса снаружи зашить профнастилом.
- По центру храма начать возводить леса, который позволят добраться до купола.
- Закрыть оконные проемы поликарбонатам.
- Доделать и покрасить временный иконостас.
- Окосить территорию вокруг храма.
- Начать делать забор из палет.
Что необходимо из инструментов:
- Генератор
- Бензопилы
- Лопаты
- Молотки
- Топоры
- Шуруповёрты
- Болгарки
- Триммеры бензиновые
- Кувалды
- Кисти
Немного фотографий с нашего прошлого выезда:
Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=u9zWPzrQ3kE
Работа найдётся как для мужчин, так и для девушек. Мы привезём с собой шатёр, столы, мангалы, воду посуду и небольшой перекус для всех участников рейда. Закуски, шашлыки и что нибудь к общему столу как на обед, так и на ночь - привозите с собой по желанию и возможности.Все участники рейда получат памятные наклейки и магниты.
Рейд состоится проводится в двухдневном формате с ночёвкой в палатках на берегу озера, недалеко от храма.
Желающие могут приехать как на оба дня, так и в любой из дней 3 или 4 сентября 2016 г.
Подробная информация: http://magistral.club/forum/viewtopic.php?f=463&t=3628
Re: Автоквесты и путешествия от клуба Магистраль.
Приглашаем Вас совершить увлекательное путешествие в город Александров, который во времена царствования Ивана Грозного, стал столицей Русского государства. Мы прогуляемся по кремлю посетим палаты Ивана Грозного и подвалы Малюты Скуратова, а так же заглянем в Усадьбу купца Первушина, где нас встретит сам её гостеприимный хозяин со своей прислугой. В завершение рейда мы посетим железнодорожный музей г.Александров и побываем на настоящем поворотном круге для локомотивов.
ПРОГРАММА РЕЙДА:
- Экскурсия по Александровскому кремлю.
- Интерактивная экскурсия по Усадьбе купца Первушина.
- Экскурсия по Железнодорожному музею (с посещением поворотного круга).
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ КРЕМЛЬ - как ничем не примечательный городок впервые упоминается в 1339 году в духовной грамоте московского князя Ивана Калиты. Затем вдруг великий московский князь Василий III, отец Ивана Грозного, делает его своей загородной резиденцией. По великокняжескому повелению в 1513 году лучшие русские и итальянские мастера, строившие Московский Кремль, возвели в Слободе роскошный дворец и Троицкий собор. Здешний государев двор стал вторым после московского Кремля по величине, красоте и богатству. Но подлинный расцвет Александровской Слободы пришелся на годы правления Ивана Грозного, когда в конце 1564 года он решил основать здесь новую царскую резиденцию. Она была хорошо укреплена. Царский двор обведен глубоким рвом, за которым возвышался земляной вал, огороженный спереди и сзади бревенчатыми стенами с шестью кирпичными двухъярусными башнями. По сути, царская резиденция, затерянная среди дремучих лесов Ярославской земли, представляла собой светский монастырь, в котором сам Иван принял звание игумена, князя Афанасия Вяземского назначил келарем, а Малюту Скуратова — пономарем; прочие жившие здесь опричники — отборная гвардия царя, числом 300 человек, носила название братии, а Иван был для них братом. Именно здесь были совершены большинство казней приписываемых жестокости Ивана Грозного. Покинул Слободу он только после гибели царевича Ивана.
УСАДЬБА КУПЦА ПЕРВУШИНА - это уникальный памятник архитектуры в стиле неоклассицизма, сохранившийся без изменений до наших дней и был центром общения деловой и творческой элиты. Бывший владелец особняка купец II гильдии Алексей Михайлович Первушин - почетный гражданин г. Александрова, член правления директоров Барановских мануфактур. Театрализованные экскурсии переносят посетителей в конец XIX - начало XX веков, позволяют стать участниками званого вечера, ощутить неповторимую атмосферу купеческого быта. В решении интерьера применен необычный прием. Экспозиционный комплекс соединяет в себе две эпохи: воссозданные интерьеры, выдержанные в стиле классицизма и – современность. Среди экспонатов есть такие уникальные, как: печные изразцы – последняя треть XVII века; «туалет» с зеркалом – середина XIX века; сейф в виде сундука с секретом – конец XIX в.; хаммер-клавир фирмы LHR OFFERBERG – конец XIX века; рисунок известного московского коллекционера Фишера К.А. – 1892 г. и многие другие.
ЖЕЛЕЗНДОРОЖНЫЙ МУЗЕЙ - открылся в здании железнодорожного вокзала станции Александров в 2012 году.Открытие музея - заслуга почётного железнодорожника и ветерана МЖД Анатолия Владимировича Родителева много лет проработавшего на железной дороге и собравшего огромное количество экспонатов. В экспозиции музея представлены ценные фотографии, документы, карты, интересные технические экспонаты из истории строительства и развития направления ж.д. Москва - Архангельск. Одно из центральных мест в экспозиции занимает настоящий действующий макет железной дороги в масштабе 1:120, собранный руками нашего постоянного участника.
После экскурсии по музею мы посетим настоящий поворотный круг, который используется для разворота локомотивов и перенаправления их в нужное депо.
https://youtu.be/QdlfHM9an4M
Рейд состоится в ВОСКРЕСЕНЬЕ - 20 ноября 2016 г.
Подробная информация: http://magistral.club/forum/viewtopic.php?f=477&t=3697
Re: Автоквесты и путешествия от клуба Магистраль.
Приглашаем Вас принять участие в автоквесте, который будет посвящён истории Рязанского княжества. Вы прогуляетесь по Рязани и древнему кремлю, а так же посетите множество исторических мест и старинных усадеб, сохранившихся до наших дней в окрестностях Рязани.
Начало: 3 декабря 2016 года 06:00
Окончание: 4 декабря 2016 года 24:00
Район: Рязанская область, г.Рязань и окрестности.
Приём заявок: до 23 декабря 2016 года.
Задания к автопробегу (квест и дополнительные задания) будут доступны для скачивания 3 декабря в 06:00 в Вашем личном кабинете. Участникам предстоит скачать задание, самостоятельно пройти маршрут автопробега найти все загаданные точки и сфотографироваться на всех точках при помощи специальных программ GPS-трекинга. На всех фотографиях должен присутствовать и чётко определяться один и тот же человек. Фотографии точек необходимо делать строго в рамках светового дня (с 08:00 до 16:00).
Маршрут автопробега рассчитан на 1-2 дня автомобильной прогулки.
ПРИ СКАЧИВАНИИ ЗАДАНИЯ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:
- Текстовое историческое описание района, по которому проводится автоквест.
- Фотографии точек, которые необходимо найти и зафиксировать.
- Текстовый квест и задания на поиск дополнительных точек.
- Список контрольных вопросов и вариантов ответов.
ВАША ЗАДАЧА:
- Найти и зафиксировать фотографии всех точек, которые даны в задании.
- Ввести правильные ответы на контрольные вопросы в личном кабинете.
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ:
- Первое место в каждой категории занимает экипаж, который нашёл максимальное количество контрольных точек
- При равном количестве набранных баллов, в приоритете оказывается экипаж, пробег которого по одометру будет меньше.
- Победители, занявшие по итогам автоквеста 1, 2 и 3 места получат призы и медали.
Подробная информация: http://magistral.club/forum/viewtopic.php?f=476&t=3696
Re: Автоквесты и путешествия от клуба Магистраль.
А чего ценник-то не озвучиваете?
Стоимость участия:
1000 руб. с экипажа (при оплате до 20 ноября 2016 г. включительно)
1500 руб. с экипажа (при оплате после 20 ноября 2016 г.)
Стоимость участия:
1000 руб. с экипажа (при оплате до 20 ноября 2016 г. включительно)
1500 руб. с экипажа (при оплате после 20 ноября 2016 г.)
Re: Автоквесты и путешествия от клуба Магистраль.
Приглашаем Вас принять участие в весеннем соревновании по скоростному вождению на специально оборудованной трассе автодрома от компании "Автомотопро". Победители получат памятные призы от "Автомоторо" и сертификаты на обучение на автодроме!
В программу соревнования входит:
- Теоретическая часть и обучение
- Тренировочные заезды
- Одиночные заезды на скорость
- Парная гонка по кольцевой трассе
К участию допускаются любые гражданские автомобили!
Дата: 6 МАЯ 2017 г.
Формат: Скоростное вождение, спринт
Район: Московская область, г.Дзержинский
Зачётные категории: ПОЛНЫЙ, ЗАДНИЙ, ПЕРЕДНИЙ приводы.
Подробно: http://magistral.club/forum/viewtopic.php?f=501&t=3817
Re: Автоквесты и путешествия от клуба Магистраль.
Миллионы лет Великий магистр Солнца хранил равновесие мира с помощью амулета силы. Но космические пираты из галактики Андромеды обманным путём завладели амулетом магистра и разбили его, а осколки разлетелись по всем планетам Солнечной системы. Великий магистр сумел отыскать все осколки и послал к месту их падения своих слуг. Но сами они не могут вернуть их магистру. Такой путь под силу пройти только самым смелым, ловким, сильным и дружным командам!
Великий магистр Солнца объявляет вселенский сбор лучших экипажей всей галактики. Вам предстоит сформировать семейную команду и совершить космическое путешествие по Солнечной системе. На каждой из планет Солнечной системы Вам предстоит встретиться с посланником Великого магистра и выполнить задания на силу, смелость, ловкость и т.д. чтобы получить часть амулета.
Из Полученных частей Вы сможете собрать амулет, вернуть его Великому магистру Солнца и спасти наш мир от неминуемой гибели!!!
Дата: 22 АПРЕЛЯ 2017 г.
Формат: семейная приключенческая игра
Район: Московская область, Дзержинский район
ЧТО ВАС ЖДЁТ:
- Увлекательный пеший квест по лесному массиву недалеко от Москвы.
- Конкурсы для взрослых и детей на ловкость, силу, изобретательность и т.д...
- Интерактивная игра с множеством головоломок на протяжении всего маршрута.
- Познавательные задания на знание планет солнечной системы.
- Захватывающее цирковое представление по окончании мероприятия.
- Памятные призы каждому участнику и специальные призы победителям!
Подробно: http://www.magistral.club/forum/viewtopic.php?f=500&t=3803
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