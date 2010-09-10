Сообщение Magistral » 30 авг 2016, 00:03

благотворительном рейде выходного дня

Храм Рождества Пресвятой Богородицы с.Верховлянь

о.Павел нуждается в нашей помощи! Давайте вместе совершим благое дело и поможем ему восстановить храм!

Что необходимо сделать:

Что необходимо из инструментов:

Немного фотографий с нашего прошлого выезда:

Рейд состоится проводится в двухдневном формате с ночёвкой в палатках на берегу озера, недалеко от храма.

Желающие могут приехать как на оба дня, так и в любой из дней 3 или 4 сентября 2016 г.

Приглашаем всех желающих принять участие вв помощь храму Рождества Пресвятой Богородицы в с.Верховлянь. В этот раз мы выезжаем на 2 дня с ночёвкой в палатках на берегу озера недалеко от храма. Желающие могут приехать помочь как на оба дня, так и в любой из дней.Верховлянь было большим селом на дороге в Коломну. Название села связано с тем, что оно находится при оврагах в верховье реки Осенка ("верх" - это "овраг", "исток реки"). Поэтому жителей деревни называли "верховляне", отсюда - такое название села. Каменная церковь Рождества Божией Матери, построенная в конце XIX - начале XX вв.. в 1930-е гг. была закрыта, в ней устроили помещение по ремонту тракторов, позднее разрушили южную и северную стены. Не далеко от неё, в южной стороне села, располагались усадьба (от которой осталась часть парка) и деревянная церковь XVIII в. В царское время селом владел помещик Лифанов, очевидно, в честь которого и назвали лес за речкой Подосинкой – Лифановский.О.Павел уже больше 20 лет служит настоятелем храме в с.Бортниково. Он живёт в старой пристройке к храму и своими руками и руками добровольных помощников поддерживает храм. За это время он сумел не только отремонтировать храм, но и восстановить его былую красоту. Чего стоит только роспись храма выполненная по старинной Византийской технологии по сырой штукатурке. Это очень удивительный, образованный и сильный духом человек. На его счету это уже четвёртый храм который он восстановил своими руками. Несколько лет назад его назначили и настоятелем храма в с.Верховлянь. Но этот храм находится ещё в очень плачевном состоянии. Но о.Павел не унывает и верит что с Божьей помощью и помощью прихожан он сможет восстановить и этот храм. В прошлом году удалось залить пол и укрепить один из разрушающихся сводов. В этом году он надеется укрепить второй свод храма и закрыть его внутренне пространство от ветра и осадков на зиму, предотвратив дальнейшее разрушение.- Достроить леса за иконостасом.- Над дырами в крыше необходимо сделать временную кровлю, которая сможет выдержать снег.- Поставить снаружи леса, которые закроют проломы слева и справа. Леса снаружи зашить профнастилом.- По центру храма начать возводить леса, который позволят добраться до купола.- Закрыть оконные проемы поликарбонатам.- Доделать и покрасить временный иконостас.- Окосить территорию вокруг храма.- Начать делать забор из палет.- Генератор- Бензопилы- Лопаты- Молотки- Топоры- Шуруповёрты- Болгарки- Триммеры бензиновые- Кувалды- КистиВидео:Работа найдётся как для мужчин, так и для девушек. Мы привезём с собой шатёр, столы, мангалы, воду посуду и небольшой перекус для всех участников рейда. Закуски, шашлыки и что нибудь к общему столу как на обед, так и на ночь - привозите с собой по желанию и возможности.Все участники рейда получат памятные наклейки и магниты.Подробная информация: