Автоквесты и путешествия от клуба Магистраль.
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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Автоквесты и путешествия от клуба Магистраль
Почему пишу про Петрозаводск, потому что у меня туда знаеомая два года подряд ездила. И с таким упоением рассказывала о сказочной природе, показывала фотки с мохнатыми елями которые в корне отличаются от наших, о маленьких ресторанчиках с невероятно вкусной северной рыбой, варенье из морошки...и упоительный воздух, который кристально чистый и которым невозможно надышаться.
И насколько я помню, жили они именно в городе. Они также любители горных лыж, и для этого увлечения тоже нашли место.
А поселиться наверное много где можно. На побережье Онежского озера полно гостевых домов, баз и пансионатов.
Кстати, очень колоритно для тех мест- по трапезничать в яранге. Сесть вокруг костра, запечь рыбу, попеть нанайские песни. Прям, пишу и вспоминаю наше путешествие в Финляндию. Вот куда точно надо свозить детей, побывать у финского деда мороза, увидеть северного оленя, пере читать сказку Снежная королева, побывать в мастерской у гномов, и оставить свой самодельный сапожок на доске у деда мороза.
Сообщение отредактировал gucha: 28 Ноябрь 2015 - 00:21
И насколько я помню, жили они именно в городе. Они также любители горных лыж, и для этого увлечения тоже нашли место.
А поселиться наверное много где можно. На побережье Онежского озера полно гостевых домов, баз и пансионатов.
Кстати, очень колоритно для тех мест- по трапезничать в яранге. Сесть вокруг костра, запечь рыбу, попеть нанайские песни. Прям, пишу и вспоминаю наше путешествие в Финляндию. Вот куда точно надо свозить детей, побывать у финского деда мороза, увидеть северного оленя, пере читать сказку Снежная королева, побывать в мастерской у гномов, и оставить свой самодельный сапожок на доске у деда мороза.
Сообщение отредактировал gucha: 28 Ноябрь 2015 - 00:21
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