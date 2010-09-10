Сообщение Avesgamer » Сегодня, 21:13

Почему пишу про Петрозаводск, потому что у меня туда знаеомая два года подряд ездила. И с таким упоением рассказывала о сказочной природе, показывала фотки с мохнатыми елями которые в корне отличаются от наших, о маленьких ресторанчиках с невероятно вкусной северной рыбой, варенье из морошки...и упоительный воздух, который кристально чистый и которым невозможно надышаться.



И насколько я помню, жили они именно в городе. Они также любители горных лыж, и для этого увлечения тоже нашли место.



А поселиться наверное много где можно. На побережье Онежского озера полно гостевых домов, баз и пансионатов.



Кстати, очень колоритно для тех мест- по трапезничать в яранге. Сесть вокруг костра, запечь рыбу, попеть нанайские песни. Прям, пишу и вспоминаю наше путешествие в Финляндию. Вот куда точно надо свозить детей, побывать у финского деда мороза, увидеть северного оленя, пере читать сказку Снежная королева, побывать в мастерской у гномов, и оставить свой самодельный сапожок на доске у деда мороза.



Сообщение отредактировал gucha: 28 Ноябрь 2015 - 00:21