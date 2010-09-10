Посоветуйте
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Посоветуйте
Приветствую всех форумчан. Посмотрел давеча видео о магнитных угольниках http://www.k97.ru/catalog/vspomogatelno ... _ugolniki/ заинтересовался, захотел приобрести в будущем. Как я понял, есть "отключаемые" магниты (вкл\выкл) и постоянно работающие. Цена у первых в несколько раз выше. Хочу 4 угольника, жаба маячит на горизонте
Вопросов, собственно, несколько:
1. Не уводит ли дугу на близком расстоянии от магнитного уголка при ММА-сварке?
2. Очистка уголка. Думаю, если покупать неотключаемые, то на них постоянно будет налипать металлическая пыль. Кто как чистит\борется с этим?
Вопросов, собственно, несколько:
1. Не уводит ли дугу на близком расстоянии от магнитного уголка при ММА-сварке?
2. Очистка уголка. Думаю, если покупать неотключаемые, то на них постоянно будет налипать металлическая пыль. Кто как чистит\борется с этим?
Re: Посоветуйте
о таком не слышала никогда
Re: Посоветуйте
я слышала, но не знаю такого
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: Сегодня, 03:40
Re: Посоветуйте
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4 сообщения • Страница 1 из 1
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