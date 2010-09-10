Посоветуйте

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
bru
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 08 апр 2016, 10:19

Посоветуйте

Сообщение bru » 18 май 2016, 21:42

Приветствую всех форумчан. Посмотрел давеча видео о магнитных угольниках http://www.k97.ru/catalog/vspomogatelno ... _ugolniki/ заинтересовался, захотел приобрести в будущем. Как я понял, есть "отключаемые" магниты (вкл\выкл) и постоянно работающие. Цена у первых в несколько раз выше. Хочу 4 угольника, жаба маячит на горизонте :)

Вопросов, собственно, несколько:
1. Не уводит ли дугу на близком расстоянии от магнитного уголка при ММА-сварке?
2. Очистка уголка. Думаю, если покупать неотключаемые, то на них постоянно будет налипать металлическая пыль. Кто как чистит\борется с этим?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Judith
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 24 авг 2016, 01:50

Re: Посоветуйте

Сообщение Judith » 26 авг 2016, 08:42

о таком не слышала никогда
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Jennifer
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 01:22

Re: Посоветуйте

Сообщение Jennifer » 13 сен 2016, 23:08

я слышала, но не знаю такого
Вернуться к началу
tanyasolokova
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сегодня, 03:40

Re: Посоветуйте

Сообщение tanyasolokova » 43 минуты назад

Советую смотреть фильмы только здесь kinobublik.net Самые лучшие фильмы и в отличном качестве есть только там! Рекомендую всем! Лично я смотрю только там. Выбор огромный и всегда новинки быстрее чем у всех!
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость