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bru Гость RZN.info Сообщения: 3 Зарегистрирован: 08 апр 2016, 10:19 Посоветуйте Цитата Сообщение bru » 18 май 2016, 21:42



Вопросов, собственно, несколько:

1. Не уводит ли дугу на близком расстоянии от магнитного уголка при ММА-сварке?

2. Очистка уголка. Думаю, если покупать неотключаемые, то на них постоянно будет налипать металлическая пыль. Кто как чистит\борется с этим? Приветствую всех форумчан. Посмотрел давеча видео о магнитных угольниках http://www.k97.ru/catalog/vspomogatelno ... _ugolniki/ заинтересовался, захотел приобрести в будущем. Как я понял, есть "отключаемые" магниты (вкл\выкл) и постоянно работающие. Цена у первых в несколько раз выше. Хочу 4 угольника, жаба маячит на горизонтеВопросов, собственно, несколько:1. Не уводит ли дугу на близком расстоянии от магнитного уголка при ММА-сварке?2. Очистка уголка. Думаю, если покупать неотключаемые, то на них постоянно будет налипать металлическая пыль. Кто как чистит\борется с этим? Вернуться к началу

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