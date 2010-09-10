Сообщение Stanok25 » 23 май 2016, 19:20

В прошлом году дочь привезла саженец этой самой "годжи", посадили, прижилась. В этом году остались две колючие ветки с почти коричневыми листьями, развиваются, начинает кустится. Главный вопрос: когда будут ягоды?