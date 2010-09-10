Ягода Годжи. Лечебные таежные продукты Дальнего Востока
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 23 май 2016, 14:46
Ягода Годжи. Лечебные таежные продукты Дальнего Востока
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Ягода Годжи
Ягоды годжи: свойства, применение, противопоказания
Полезные свойства:
Мир уже не один год находится под чарами удивительного растения с красными плодами. Многие знаменитости, а по примеру них и простые люди, включают его в свой рацион: отвары, настои, диеты, супы и многое другое появляется на наших столах. И это верное решение, так как растение взамен дарит здоровье и молодость. Его называют дереза, тибетский барбарис, райский алмаз, волчья ягода. Но наиболее распространенным является название Годжи.
годжи ягоды
ягоды годжи
Содержание:
Внешний вид годжи и место ее произрастания
Состав годжи
Ягоды годжи свойства и применение
Ягоды годжи для похудения
Лечебные рецепты
Годжи чай
Кулинарные рецепты
Ягоды годжи — противопоказания
Побочные эффекты
Внешний вид годжи и место ее произрастания
Годжи – небольшой ползучий кустарник, достигающий 3х метров в высоту. Славится оно своими красно-оранжевыми плодами овальной формы, напоминающими ягоды барбариса или облепихи. Помните, что брать свежие ягоды нужно в перчатках.
Происходит годжи из юго-восточной местности Китая – Тибета. Растение легко переносит сильные заморозки, но предпочитает одиночество. В естественных условиях найти годжи трудно, поэтому ее выращивают практически на всех континентах. Этим занимается в том числе и Россия. Но при этом, хоть и не сильно, страдают полезные свойства плодов. Самой ценной, а, следовательно, и полезной является дереза тибетская, причем желательно дикая.
сушеные ягоды годжи
Состав годжи
Годжи поражает ученых своим богатством. Ее исследованиями занимаются уже долгое время и каждый раз делают новое полезное открытие. Годжи может порадовать нас наличием:
Витаминов В1, В2, В3, В6, В12, С, Е, РР;
Кальция, калия, железа, цинка, меди, марганца, никеля, фосфора, кадмия, кобальта, селена, хрома и т.д.;
Германия;
Каротина;
Йода;
Аминокислот;
Моносахаридов и полисахаридов;
Каратиноидов;
Бетаина.
Уникальным плоды растения делает концентрация всех этих элементов. Так количество аскорбиновой кислоты оставляет позади все цитрусовые. Концентрация железа даст фору яблокам, гранату и шпинату. Содержание каротина в 20 раз выше в сравнении с морковью. Все это делает растение уникальным и очень востребованным.
Благодаря такому огромному списку полезных элементом, плоды растения становятся просто спасительны при большинстве болезней.
Ягоды годжи свойства и применение
Плоды годжи для многих ценны тем, что содержат германий, который помогает успешно бороться с раком. Так же ему по силам справиться с сахарным диабетом и болезнью Альцгеймера. Что кроме этого излечивает годжи?
Опухоли
Болезни глаз
Сердечнососудистые заболевания, атеросклероз
Болезни почек и печени, желудочно-кишечного тракта
Дисбактериоз
Заболевания органов дыхания
Артрит, боли в спине
Не функциональность гипофиза.
Бессонницу
Рассеянное внимание и расстройство памяти
Депрессию и хроническую усталость
Импотенцию и фригидность
годжи свойства
Ягоды стабилизируют обменные процессы в организме, помогают при климаксе, успокаивают гормональные скачки, тонизируют организм и успокаивают. Годжи излечивает от мигрени и головокружения, слабости. Они проводят очистку крови и организма, улучшают кровообращение и выработку меланина, снижают количество холестерина и способствуют выработке кровяных телец.
Годжи снижает уровень сахара в крови, что просто незаменимо при диабете, провоцирует восстановление костного мозга. Происходит насыщение организма кальцием.
Растение снижает воздействие радиации и химиотерапии, необходимых при наличии опухолей. После удаления опухоли, оно восстановит организм и повысит иммунитет. Так же настои и отвары использую для профилактики возникновения опухолей. При любом заболевании плоды годжи устраняют воспаление и способствуют регенерации.
Ягоды годжи для похудения
Многие мечтают устранить избыточный вес. Плоды дадут вам шанс это сделать. Но нужен комплексный подход: правильное питание и, пусть и небольшая, но обязательная физическая нагрузка. Помимо этого годжи улучшает состояние кожи, замедляет старение, укрепляет кости, зубы и мышцы.
ягоды годжи для похудения
Благотворно его воздействие и в интимной сфере. Плоды годжи повышают сексуальное желание, восстанавливают потенцию, лечат бесплодие.
Лечебные рецепты
Для изготовления средств народной медицины используют плоды, кору и корни годжи. В сутки следует употреблять не более 25 грамм плодов.
Вино из годжи
при низком либидо и слезящихся глазах. Залейте 25-50 граммов ягод 500 мл своего любимого вина, плотно закупорьте и уберите на 1-2 месяца. Пить следует не более 100 мл в день.
Настойка из годжи
при слабости, плохом иммунитете, неактивном образовании клеток крови, повышенном сахаре, ухудшении зрения, головокружении. 50 грамм ягод добавьте в 500 мл китайской водки в 45 градусов и оставьте на 7 дней. Пейте 2 раза в день по 10 мл. Наилучшим временем для приема настойки будут утро и вечер. Вместо китайской водки можете использовать любую другую хорошего качества.
Годжи чай
годжи чай
Чай при гипертонии
Re: Ягода Годжи. Лечебные таежные продукты Дальнего Востока
В прошлом году дочь привезла саженец этой самой "годжи", посадили, прижилась. В этом году остались две колючие ветки с почти коричневыми листьями, развиваются, начинает кустится. Главный вопрос: когда будут ягоды?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 118
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 13:28
Re: Ягода Годжи. Лечебные таежные продукты Дальнего Востока
В таеланде их мешками продают
Re: Ягода Годжи. Лечебные таежные продукты Дальнего Востока
И что, они реально такие классные, или это все реклама?
Re: Ягода Годжи. Лечебные таежные продукты Дальнего Востока
Через пару лет и я буду ведрами продавать. Заходите.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 10 июн 2016, 03:46
Re: Ягода Годжи. Лечебные таежные продукты Дальнего Востока
Да ерунда это. деньги выколачивают только
Re: Ягода Годжи. Лечебные таежные продукты Дальнего Востока
Наши ягоды не менее полезные, просто менее разрекламированные
В любых годах куча витаминов.
В любых годах куча витаминов.
Re: Ягода Годжи. Лечебные таежные продукты Дальнего Востока
Ну почему же польза есть, но не на столько сколько рекламы.
- Iwanvolday
- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 07 июл 2014, 23:08
- Откуда: Екатеринбург
Re: Ягода Годжи. Лечебные таежные продукты Дальнего Востока
Я считаю, что чудодейственные ягоды годжи являются кладезем полезных и жизненно важных микроэлементов. В этой статье http://indasad.ru/vse-porody/3914-yagod ... ie-i-ukhod вы узнаете не только о том, чем же так полезны и ценны эти ягоды, но и о том, как вырастить это растение на своем участке.
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