Сообщение nekit1984 » 29 май 2016, 22:56

За сколько дашь крестили. 1000 оставили. Родня крестила, с них 3000 попросили, еще и почти заставили крестильный комплект у них в церкви купить еще за 1000, кажется. А нас никто ничего не заставлял, мы в интернете за 250 купили. Ходите, ищите, спрашивайте. Везде по разному