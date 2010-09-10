Крещение ребенка

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11193
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Крещение ребенка

Сообщение UNCLE1911 » 24 май 2016, 23:12

А ты поторгуйся.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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nekit1984
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 24 июл 2015, 13:40

Re: Крещение ребенка

Сообщение nekit1984 » 29 май 2016, 22:56

За сколько дашь крестили. 1000 оставили. Родня крестила, с них 3000 попросили, еще и почти заставили крестильный комплект у них в церкви купить еще за 1000, кажется. А нас никто ничего не заставлял, мы в интернете за 250 купили. Ходите, ищите, спрашивайте. Везде по разному
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11193
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Крещение ребенка

Сообщение UNCLE1911 » 30 май 2016, 19:32

Мля, даже в поповский бизнец ракламщики влезли! Вот накажет вас боженька, тады узнаете почем кузькина мать.
А у вас, граждане родители, совести совсем нету, хотите у господьбога ребеночка зарегить по дешевке. Ай-яй-яй.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Kristinaksi
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 июн 2016, 14:01

Re: Крещение ребенка

Сообщение Kristinaksi » 14 июн 2016, 14:04

мы когда крестили батюшка сказал,сколько дадите,я дала 1000
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pascalNam
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 15 май 2017, 15:54

Крещение ребенка

Сообщение pascalNam » Сегодня, 15:07

подскажите, плиз, как можно интересно украсить комнату на день рождения ребенка?
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