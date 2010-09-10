Крещение ребенка
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
5 сообщений • Страница 1 из 1
Re: Крещение ребенка
А ты поторгуйся.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Крещение ребенка
За сколько дашь крестили. 1000 оставили. Родня крестила, с них 3000 попросили, еще и почти заставили крестильный комплект у них в церкви купить еще за 1000, кажется. А нас никто ничего не заставлял, мы в интернете за 250 купили. Ходите, ищите, спрашивайте. Везде по разному
Re: Крещение ребенка
Мля, даже в поповский бизнец ракламщики влезли! Вот накажет вас боженька, тады узнаете почем кузькина мать.
А у вас, граждане родители, совести совсем нету, хотите у господьбога ребеночка зарегить по дешевке. Ай-яй-яй.
А у вас, граждане родители, совести совсем нету, хотите у господьбога ребеночка зарегить по дешевке. Ай-яй-яй.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 14 июн 2016, 14:01
Re: Крещение ребенка
мы когда крестили батюшка сказал,сколько дадите,я дала 1000
Крещение ребенка
подскажите, плиз, как можно интересно украсить комнату на день рождения ребенка?
5 сообщений • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей