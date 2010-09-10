Тротуарная плитка
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Тротуарная плитка
Подскажите, где можно заказать качественную тротуарную плитку?
Re: Тротуарная плитка
В Апельсине продают. Есть еще фирма, Каменный век называется.
Re: Тротуарная плитка
Богатва.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: Сегодня, 12:18
Re: Тротуарная плитка
Martina писал(а):Подскажите, где можно заказать качественную тротуарную плитку?
Купить тротуарную плитку можно на сайте 3d-dekor. Мы у них покупали всё быстро доставили и никаких проблем не возникло! Рекомендую!
4 сообщения • Страница 1 из 1
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