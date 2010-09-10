Тротуарная плитка

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Martina
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 03 фев 2016, 20:14

Тротуарная плитка

Сообщение Martina » 30 май 2016, 16:25

Подскажите, где можно заказать качественную тротуарную плитку?
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Stanok25
Гость RZN.info
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 20 янв 2012, 22:18

Re: Тротуарная плитка

Сообщение Stanok25 » 30 май 2016, 17:31

В Апельсине продают. Есть еще фирма, Каменный век называется.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11104
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Тротуарная плитка

Сообщение UNCLE1911 » 15 июн 2016, 08:35

Богатва.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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SorokinBoris358
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Сегодня, 12:18

Re: Тротуарная плитка

Сообщение SorokinBoris358 » 56 минут назад

Martina писал(а):Подскажите, где можно заказать качественную тротуарную плитку?

Купить тротуарную плитку можно на сайте 3d-dekor. Мы у них покупали всё быстро доставили и никаких проблем не возникло! Рекомендую!
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