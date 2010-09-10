ЖК "Алые паруса" г.Рыбное, застройщик "Триумф"
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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ЖК "Алые паруса" г.Рыбное, застройщик "Триумф"
Представляем Вашему внимаю видеопрезентацию жилого комплекса "Алые паруса" в г. Рыбное! 15 минут от Рязани.
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Строительная компания "Триумф"
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
Re: ЖК "Алые паруса" г.Рыбное, застройщик "Триумф"
Строительная компания "Триумф" открыла продажи в ЖК "Алые Паруса", расположенном в г.Рыбное на ул. Крымская. 10-этажный 5-подъездный дом, в котором будет построено 216 квартир оптимальной планировки.
Строительная компания "Триумф"
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
Re: ЖК "Алые паруса" г.Рыбное, застройщик "Триумф"
Предложение для дальновидных – квартира в ЖК «Алые Паруса» на улице Крымская. «Алые паруса» – это 10-ти этажный пятиподъездный жилой дом, в котором будет построено 216 квартир оптимальной планировки. Срок сдачи 1 этапа 1 очереди строительства – II квартал 2018 года.
Микрорайон энергично развивается и обладает всей необходимой инфраструктурой. Поблизости спортивный комплекс, детские сады, школы, магазины, остановки общественного транспорта. Жизнь в «Алых парусах» предусматривает индивидуальное отопление, просторный двор с зонами отдыха, закрытый от проезжей части. Плюс – детские игровые комплексы с безопасным покрытием, спортивные площадки с тренажёрами, ограждённое футбольное поле, которое зимой превращается в освещённый каток. На этаже по 4 квартиры, во дворе — видеонаблюдение, парковки внутри жилого комплекса и за его пределами, видеодомофоны в подъездах, освещение двора в вечернее и ночное время.
Самые выгодные условия для покупки – на старте продаж. Однокомнатная квартира от 899 000 руб., двухкомнатная – от 1 400 000 руб.
Посмотреть документы, планировки, фото и видео жилых комплексов – на сайте СК «ТРИУМФ»: http://triumf62.ru
или Звоните - покажем: (4912) 466-166.
Микрорайон энергично развивается и обладает всей необходимой инфраструктурой. Поблизости спортивный комплекс, детские сады, школы, магазины, остановки общественного транспорта. Жизнь в «Алых парусах» предусматривает индивидуальное отопление, просторный двор с зонами отдыха, закрытый от проезжей части. Плюс – детские игровые комплексы с безопасным покрытием, спортивные площадки с тренажёрами, ограждённое футбольное поле, которое зимой превращается в освещённый каток. На этаже по 4 квартиры, во дворе — видеонаблюдение, парковки внутри жилого комплекса и за его пределами, видеодомофоны в подъездах, освещение двора в вечернее и ночное время.
Самые выгодные условия для покупки – на старте продаж. Однокомнатная квартира от 899 000 руб., двухкомнатная – от 1 400 000 руб.
Посмотреть документы, планировки, фото и видео жилых комплексов – на сайте СК «ТРИУМФ»: http://triumf62.ru
или Звоните - покажем: (4912) 466-166.
Строительная компания "Триумф"
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
Re: ЖК "Алые паруса" г.Рыбное, застройщик "Триумф"
Спешим поделиться свежими фотографиями со стройплощадки ЖК "Алые паруса". Лови волну! Самые выгодные условия на старте продаж
Строительная компания "Триумф"
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
Re: ЖК "Алые паруса" г.Рыбное, застройщик "Триумф"
Наш объект с каждым днем преображается и вновь свежие фото о ходе строительства!
Строительная компания "Триумф"
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
Re: ЖК "Алые паруса" г.Рыбное, застройщик "Триумф"
Купить «однушку» меньше, чем за миллион! Миф или реальность?
Строительная Компания «Триумф» поможет ответить на этот вопрос.
Многолетний анализ потребностей современного покупателя позволил создать уникальное предложение для комфортной жизни за минимальную цену! Квартиры от 26 тыс.руб/кв.м.
Подробности на сайте:
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Спешите! С 16 декабря повышение цен!
Тел.: (4912) 50-24-51, 466-166
Строительная Компания «Триумф» поможет ответить на этот вопрос.
Многолетний анализ потребностей современного покупателя позволил создать уникальное предложение для комфортной жизни за минимальную цену! Квартиры от 26 тыс.руб/кв.м.
Подробности на сайте:
http://triumf62.ru/news/kupit-odnushku-menshe-chem-za..
Спешите! С 16 декабря повышение цен!
Тел.: (4912) 50-24-51, 466-166
Строительная компания "Триумф"
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
Re: ЖК "Алые паруса" г.Рыбное, застройщик "Триумф"
Ход строительства ЖК "Алые паруса", декабрь 2016 года.
Строительная компания "Триумф"
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
Re: ЖК "Алые паруса" г.Рыбное, застройщик "Триумф"
Ход строительства жилого комплекса "Алые паруса", январь 2017 года.
Строительная компания "Триумф"
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
Re: ЖК "Алые паруса" г.Рыбное, застройщик "Триумф"
Ход строительства жилого комплекса "Алые паруса", февраль 2017 года.
Строительная компания "Триумф"
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
Re: ЖК "Алые паруса" г.Рыбное, застройщик "Триумф"
Наш новый офис ждет гостей!
Профессиональный подход, внимательное обслуживание, достойный сервис, система "единого окна", финансовое консультирование специалистом компании ФинКон, а главное комфортное жилье в уникальном жилом комплексе - все это в новом офисе продаж ЖК "Алые паруса" от строительной компании "Триумф" по адресу: г. Рыбное, ул. Крымская, 5с.
ЖК «Алые паруса» полностью удовлетворяет потребностям современного человека. Территория комплекса включает в себя десятиэтажные жилые дома с индивидуальным отоплением, квартиры с улучшенной отделкой, просторный закрытый двор с видеонаблюдением, зонами отдыха, детскими игровыми комплексами, спортивными и футбольными площадками, парковочные места для жителей и гостей комплекса.
Жители первого 10-этажного дома «ЖК Пионер» уже оценили высочайшее качество и комфорт проживания, а сам дом удостоен почетного звания «Лучший дом» в г. Рыбное. Оцените и Вы! Работает служба показа квартир (4912) 466-166.
https://triumf62.ru
Профессиональный подход, внимательное обслуживание, достойный сервис, система "единого окна", финансовое консультирование специалистом компании ФинКон, а главное комфортное жилье в уникальном жилом комплексе - все это в новом офисе продаж ЖК "Алые паруса" от строительной компании "Триумф" по адресу: г. Рыбное, ул. Крымская, 5с.
ЖК «Алые паруса» полностью удовлетворяет потребностям современного человека. Территория комплекса включает в себя десятиэтажные жилые дома с индивидуальным отоплением, квартиры с улучшенной отделкой, просторный закрытый двор с видеонаблюдением, зонами отдыха, детскими игровыми комплексами, спортивными и футбольными площадками, парковочные места для жителей и гостей комплекса.
Жители первого 10-этажного дома «ЖК Пионер» уже оценили высочайшее качество и комфорт проживания, а сам дом удостоен почетного звания «Лучший дом» в г. Рыбное. Оцените и Вы! Работает служба показа квартир (4912) 466-166.
https://triumf62.ru
Строительная компания "Триумф"
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
Re: ЖК "Алые паруса" г.Рыбное, застройщик "Триумф"
Строительная компания "Триумф" поздравляет всех в началом календарной весны!
Ждем тепла и ласкового солнышка!
А пока свежие весенние фото ЖК "Алые паруса"
Ждем тепла и ласкового солнышка!
А пока свежие весенние фото ЖК "Алые паруса"
Строительная компания "Триумф"
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
Re: ЖК "Алые паруса" г.Рыбное, застройщик "Триумф"
Весенний день сегодня пасмурный, но еще вчера мы успели поймать для Вас солнышко на стройплощадке ЖК "Алые паруса". Свежие фото о ходе строительства:
Строительная компания "Триумф"
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
12 сообщений • Страница 1 из 1
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