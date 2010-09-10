Сообщение triumf » 28 фев 2017, 10:14

Наш новый офис ждет гостей!

Профессиональный подход, внимательное обслуживание, достойный сервис, система "единого окна", финансовое консультирование специалистом компании ФинКон, а главное комфортное жилье в уникальном жилом комплексе - все это в новом офисе продаж ЖК "Алые паруса" от строительной компании "Триумф" по адресу: г. Рыбное, ул. Крымская, 5с.ЖК «Алые паруса» полностью удовлетворяет потребностям современного человека. Территория комплекса включает в себя десятиэтажные жилые дома с индивидуальным отоплением, квартиры с улучшенной отделкой, просторный закрытый двор с видеонаблюдением, зонами отдыха, детскими игровыми комплексами, спортивными и футбольными площадками, парковочные места для жителей и гостей комплекса.Жители первого 10-этажного дома «ЖК Пионер» уже оценили высочайшее качество и комфорт проживания, а сам дом удостоен почетного звания «Лучший дом» в г. Рыбное. Оцените и Вы! Работает служба показа квартир (4912) 466-166.