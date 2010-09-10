Сообщение triumf » 33 минуты назад

Новый формат квартиры в городе Рыбное!

Smart планировка: Кухня & Гостиная, две спальни!

Раздвинь свои границы, пространство создано для жизни. В Жилом комплексе «Алые паруса» на ул. Крымская в городе Рыбное появилась новая Smart планировка. Если вы выбираете планы двухкомнатных или трёхкомнатных квартир и не понимаете, как там разместиться, вариант квартиры Smart планировки именно для вас. В ней есть две изолированные спальни и открытая кухня-гостиная площадью 20 кв.м, которая довольно просто зонируется по вашим требованиям.

И так, знакомьтесь - новым формат жилья от строительной компании «Триумф» - теперь и в городе Рыбное. Удобно, выгодно, современно!



Удобно: в жилье типа SMART, прежде всего, важно продуманное использование свободного пространства. Вся площадь квартиры зонирована, каждый участок предусматривает определенное функциональное использование. Широкий метраж кухни позволяет иметь достаточно места для зоны приготовления пищи и общей комнаты-гостиной, для сборов всей семьи и приёма гостей. Комнаты в таких квартирах - это спальни.

Выгодно: разумная организация жилого пространства, максимально эффективное использование каждого квадратного метра позволяет Smart квартире получить функционал 3-х комнатной квартиры по гораздо низкой цене.

Современно: квартиры типа Smart не новинка на рынке недвижимости, в Рязани они широко распространены.А в Европе горожане давно привыкли жить в квартирах такого формата.

Недостатки? Есть. Квартир такого типа в жилом комплексе «Алые паруса» мало. Но… Мы продолжим строить в городе Рыбное современное качественное жилье, и непременно будем предлагать новые и удобные решения, способные удовлетворить ваши желания и потребности.



Звоните (4912)466-166! Приходите: г. Рыбное, ул. Крымская ЖК «Алые паруса»

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