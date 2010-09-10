ЖК "Алые паруса" г.Рыбное, застройщик "Триумф"
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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16 сообщений • Страница 1 из 1
ЖК "Алые паруса" г.Рыбное, застройщик "Триумф"
Представляем Вашему внимаю видеопрезентацию жилого комплекса "Алые паруса" в г. Рыбное! 15 минут от Рязани.
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Строительная компания "Триумф"
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
Re: ЖК "Алые паруса" г.Рыбное, застройщик "Триумф"
Строительная компания "Триумф" открыла продажи в ЖК "Алые Паруса", расположенном в г.Рыбное на ул. Крымская. 10-этажный 5-подъездный дом, в котором будет построено 216 квартир оптимальной планировки.
Строительная компания "Триумф"
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
Re: ЖК "Алые паруса" г.Рыбное, застройщик "Триумф"
Предложение для дальновидных – квартира в ЖК «Алые Паруса» на улице Крымская. «Алые паруса» – это 10-ти этажный пятиподъездный жилой дом, в котором будет построено 216 квартир оптимальной планировки. Срок сдачи 1 этапа 1 очереди строительства – II квартал 2018 года.
Микрорайон энергично развивается и обладает всей необходимой инфраструктурой. Поблизости спортивный комплекс, детские сады, школы, магазины, остановки общественного транспорта. Жизнь в «Алых парусах» предусматривает индивидуальное отопление, просторный двор с зонами отдыха, закрытый от проезжей части. Плюс – детские игровые комплексы с безопасным покрытием, спортивные площадки с тренажёрами, ограждённое футбольное поле, которое зимой превращается в освещённый каток. На этаже по 4 квартиры, во дворе — видеонаблюдение, парковки внутри жилого комплекса и за его пределами, видеодомофоны в подъездах, освещение двора в вечернее и ночное время.
Самые выгодные условия для покупки – на старте продаж. Однокомнатная квартира от 899 000 руб., двухкомнатная – от 1 400 000 руб.
Посмотреть документы, планировки, фото и видео жилых комплексов – на сайте СК «ТРИУМФ»: http://triumf62.ru
или Звоните - покажем: (4912) 466-166.
Микрорайон энергично развивается и обладает всей необходимой инфраструктурой. Поблизости спортивный комплекс, детские сады, школы, магазины, остановки общественного транспорта. Жизнь в «Алых парусах» предусматривает индивидуальное отопление, просторный двор с зонами отдыха, закрытый от проезжей части. Плюс – детские игровые комплексы с безопасным покрытием, спортивные площадки с тренажёрами, ограждённое футбольное поле, которое зимой превращается в освещённый каток. На этаже по 4 квартиры, во дворе — видеонаблюдение, парковки внутри жилого комплекса и за его пределами, видеодомофоны в подъездах, освещение двора в вечернее и ночное время.
Самые выгодные условия для покупки – на старте продаж. Однокомнатная квартира от 899 000 руб., двухкомнатная – от 1 400 000 руб.
Посмотреть документы, планировки, фото и видео жилых комплексов – на сайте СК «ТРИУМФ»: http://triumf62.ru
или Звоните - покажем: (4912) 466-166.
Строительная компания "Триумф"
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
Re: ЖК "Алые паруса" г.Рыбное, застройщик "Триумф"
Спешим поделиться свежими фотографиями со стройплощадки ЖК "Алые паруса". Лови волну! Самые выгодные условия на старте продаж
Строительная компания "Триумф"
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
Re: ЖК "Алые паруса" г.Рыбное, застройщик "Триумф"
Наш объект с каждым днем преображается и вновь свежие фото о ходе строительства!
Строительная компания "Триумф"
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
Re: ЖК "Алые паруса" г.Рыбное, застройщик "Триумф"
Купить «однушку» меньше, чем за миллион! Миф или реальность?
Строительная Компания «Триумф» поможет ответить на этот вопрос.
Многолетний анализ потребностей современного покупателя позволил создать уникальное предложение для комфортной жизни за минимальную цену! Квартиры от 26 тыс.руб/кв.м.
Подробности на сайте:
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Спешите! С 16 декабря повышение цен!
Тел.: (4912) 50-24-51, 466-166
Строительная Компания «Триумф» поможет ответить на этот вопрос.
Многолетний анализ потребностей современного покупателя позволил создать уникальное предложение для комфортной жизни за минимальную цену! Квартиры от 26 тыс.руб/кв.м.
Подробности на сайте:
http://triumf62.ru/news/kupit-odnushku-menshe-chem-za..
Спешите! С 16 декабря повышение цен!
Тел.: (4912) 50-24-51, 466-166
Строительная компания "Триумф"
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
Re: ЖК "Алые паруса" г.Рыбное, застройщик "Триумф"
Ход строительства ЖК "Алые паруса", декабрь 2016 года.
Строительная компания "Триумф"
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
Re: ЖК "Алые паруса" г.Рыбное, застройщик "Триумф"
Ход строительства жилого комплекса "Алые паруса", январь 2017 года.
Строительная компания "Триумф"
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
Re: ЖК "Алые паруса" г.Рыбное, застройщик "Триумф"
Ход строительства жилого комплекса "Алые паруса", февраль 2017 года.
Строительная компания "Триумф"
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
Re: ЖК "Алые паруса" г.Рыбное, застройщик "Триумф"
Наш новый офис ждет гостей!
Профессиональный подход, внимательное обслуживание, достойный сервис, система "единого окна", финансовое консультирование специалистом компании ФинКон, а главное комфортное жилье в уникальном жилом комплексе - все это в новом офисе продаж ЖК "Алые паруса" от строительной компании "Триумф" по адресу: г. Рыбное, ул. Крымская, 5с.
ЖК «Алые паруса» полностью удовлетворяет потребностям современного человека. Территория комплекса включает в себя десятиэтажные жилые дома с индивидуальным отоплением, квартиры с улучшенной отделкой, просторный закрытый двор с видеонаблюдением, зонами отдыха, детскими игровыми комплексами, спортивными и футбольными площадками, парковочные места для жителей и гостей комплекса.
Жители первого 10-этажного дома «ЖК Пионер» уже оценили высочайшее качество и комфорт проживания, а сам дом удостоен почетного звания «Лучший дом» в г. Рыбное. Оцените и Вы! Работает служба показа квартир (4912) 466-166.
https://triumf62.ru
Профессиональный подход, внимательное обслуживание, достойный сервис, система "единого окна", финансовое консультирование специалистом компании ФинКон, а главное комфортное жилье в уникальном жилом комплексе - все это в новом офисе продаж ЖК "Алые паруса" от строительной компании "Триумф" по адресу: г. Рыбное, ул. Крымская, 5с.
ЖК «Алые паруса» полностью удовлетворяет потребностям современного человека. Территория комплекса включает в себя десятиэтажные жилые дома с индивидуальным отоплением, квартиры с улучшенной отделкой, просторный закрытый двор с видеонаблюдением, зонами отдыха, детскими игровыми комплексами, спортивными и футбольными площадками, парковочные места для жителей и гостей комплекса.
Жители первого 10-этажного дома «ЖК Пионер» уже оценили высочайшее качество и комфорт проживания, а сам дом удостоен почетного звания «Лучший дом» в г. Рыбное. Оцените и Вы! Работает служба показа квартир (4912) 466-166.
https://triumf62.ru
Строительная компания "Триумф"
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
Re: ЖК "Алые паруса" г.Рыбное, застройщик "Триумф"
Строительная компания "Триумф" поздравляет всех в началом календарной весны!
Ждем тепла и ласкового солнышка!
А пока свежие весенние фото ЖК "Алые паруса"
Ждем тепла и ласкового солнышка!
А пока свежие весенние фото ЖК "Алые паруса"
Строительная компания "Триумф"
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
Re: ЖК "Алые паруса" г.Рыбное, застройщик "Триумф"
Весенний день сегодня пасмурный, но еще вчера мы успели поймать для Вас солнышко на стройплощадке ЖК "Алые паруса". Свежие фото о ходе строительства:
Строительная компания "Триумф"
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
Re: ЖК "Алые паруса" г.Рыбное, застройщик "Триумф"
Внимание! Внимание!!!
Весна пришла, растёт трава,
Вот-вот повысится цена!
Успей купить, пока есть шанс!
Квартиры ожидают Вас!
12 апреля❗ в день космонавтики цены пойдут на взлет!
Чем выше готовность дома, тем выше стоимость.
Купи/забронируй квартиру в ЖК Алые паруса г. Рыбное на самых выгодных условиях!
Ведется активное строительство. Уже завершено возведение 1 и 2 подъездов. Новый уровень комфорта.
ЖК Алые паруса - дом, где сбываются мечты!
Подробнее https://triumf62.ru/complex/parusa/
Весна пришла, растёт трава,
Вот-вот повысится цена!
Успей купить, пока есть шанс!
Квартиры ожидают Вас!
12 апреля❗ в день космонавтики цены пойдут на взлет!
Чем выше готовность дома, тем выше стоимость.
Купи/забронируй квартиру в ЖК Алые паруса г. Рыбное на самых выгодных условиях!
Ведется активное строительство. Уже завершено возведение 1 и 2 подъездов. Новый уровень комфорта.
ЖК Алые паруса - дом, где сбываются мечты!
Подробнее https://triumf62.ru/complex/parusa/
- Вложения
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- a3818ffddf320854bdfcd27753e5819e.jpg (95.7 КБ) 804 просмотра
Строительная компания "Триумф"
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
Re: ЖК "Алые паруса" г.Рыбное, застройщик "Триумф"
Ход строительства жилого комплекса "Алые паруса", апрель 2017 года.
Строительная компания "Триумф"
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
Re: ЖК "Алые паруса" г.Рыбное, застройщик "Триумф"
Отличная новость от нашего партнера!
10,4% –ставка по ипотечным кредитам – ПАО «Сбербанк».
Ставка действует при электронной регистрации договора на квартиру в ЖК "Алые паруса" г. Рыбное
Подай заявку на ипотечный кредит, оформи документы, выбери квартиру и заключи договор в одном месте – ВСЁ в офисе продаж на ул. Крымская!
Удобно, надёжно, выгодно!!!
ЖК "Алые паруса" https://triumf62.ru/complex/parusa/
10,4% –ставка по ипотечным кредитам – ПАО «Сбербанк».
Ставка действует при электронной регистрации договора на квартиру в ЖК "Алые паруса" г. Рыбное
Подай заявку на ипотечный кредит, оформи документы, выбери квартиру и заключи договор в одном месте – ВСЁ в офисе продаж на ул. Крымская!
Удобно, надёжно, выгодно!!!
ЖК "Алые паруса" https://triumf62.ru/complex/parusa/
Строительная компания "Триумф"
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
Re: ЖК "Алые паруса" г.Рыбное, застройщик "Триумф"
Новый формат квартиры в городе Рыбное!
Smart планировка: Кухня & Гостиная, две спальни!
Раздвинь свои границы, пространство создано для жизни. В Жилом комплексе «Алые паруса» на ул. Крымская в городе Рыбное появилась новая Smart планировка. Если вы выбираете планы двухкомнатных или трёхкомнатных квартир и не понимаете, как там разместиться, вариант квартиры Smart планировки именно для вас. В ней есть две изолированные спальни и открытая кухня-гостиная площадью 20 кв.м, которая довольно просто зонируется по вашим требованиям.
И так, знакомьтесь - новым формат жилья от строительной компании «Триумф» - теперь и в городе Рыбное. Удобно, выгодно, современно!
Удобно: в жилье типа SMART, прежде всего, важно продуманное использование свободного пространства. Вся площадь квартиры зонирована, каждый участок предусматривает определенное функциональное использование. Широкий метраж кухни позволяет иметь достаточно места для зоны приготовления пищи и общей комнаты-гостиной, для сборов всей семьи и приёма гостей. Комнаты в таких квартирах - это спальни.
Выгодно: разумная организация жилого пространства, максимально эффективное использование каждого квадратного метра позволяет Smart квартире получить функционал 3-х комнатной квартиры по гораздо низкой цене.
Современно: квартиры типа Smart не новинка на рынке недвижимости, в Рязани они широко распространены.А в Европе горожане давно привыкли жить в квартирах такого формата.
Недостатки? Есть. Квартир такого типа в жилом комплексе «Алые паруса» мало. Но… Мы продолжим строить в городе Рыбное современное качественное жилье, и непременно будем предлагать новые и удобные решения, способные удовлетворить ваши желания и потребности.
Звоните (4912)466-166! Приходите: г. Рыбное, ул. Крымская ЖК «Алые паруса»
Smart планировка: Кухня & Гостиная, две спальни!
Раздвинь свои границы, пространство создано для жизни. В Жилом комплексе «Алые паруса» на ул. Крымская в городе Рыбное появилась новая Smart планировка. Если вы выбираете планы двухкомнатных или трёхкомнатных квартир и не понимаете, как там разместиться, вариант квартиры Smart планировки именно для вас. В ней есть две изолированные спальни и открытая кухня-гостиная площадью 20 кв.м, которая довольно просто зонируется по вашим требованиям.
И так, знакомьтесь - новым формат жилья от строительной компании «Триумф» - теперь и в городе Рыбное. Удобно, выгодно, современно!
Удобно: в жилье типа SMART, прежде всего, важно продуманное использование свободного пространства. Вся площадь квартиры зонирована, каждый участок предусматривает определенное функциональное использование. Широкий метраж кухни позволяет иметь достаточно места для зоны приготовления пищи и общей комнаты-гостиной, для сборов всей семьи и приёма гостей. Комнаты в таких квартирах - это спальни.
Выгодно: разумная организация жилого пространства, максимально эффективное использование каждого квадратного метра позволяет Smart квартире получить функционал 3-х комнатной квартиры по гораздо низкой цене.
Современно: квартиры типа Smart не новинка на рынке недвижимости, в Рязани они широко распространены.А в Европе горожане давно привыкли жить в квартирах такого формата.
Недостатки? Есть. Квартир такого типа в жилом комплексе «Алые паруса» мало. Но… Мы продолжим строить в городе Рыбное современное качественное жилье, и непременно будем предлагать новые и удобные решения, способные удовлетворить ваши желания и потребности.
Звоните (4912)466-166! Приходите: г. Рыбное, ул. Крымская ЖК «Алые паруса»
Строительная компания "Триумф"
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
16 сообщений • Страница 1 из 1
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