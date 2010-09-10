Сообщение triumf » 17 июл 2017, 11:32

❗Представляем вам новости со строительной площадки ЖК "Алые паруса" за июль 2017 года

Идем с опережением графика!

✅В 1 и 2 подъездах активно ведется утепление фасада, остекление лоджий окнами ПВХ, штукатурка квартир и разводка труб отопления. Напоминаем, разводка отопления имеет лучевую систему и будет скрыта в стяжке пола для эстетического вида!

✅В 3 подъезде приступили к возведению 6 этажа!

✅Ведётся строительство фундамента под 4 и 5 подъезды!

❗Старт продаж квартир в этих подъездах уже начался❗

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