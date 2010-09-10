ЖК "Алые паруса" г.Рыбное, застройщик "Триумф"

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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triumf
Гость RZN.info
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 29 июл 2014, 10:00

Re: ЖК "Алые паруса" г.Рыбное, застройщик "Триумф"

Сообщение triumf » 26 июн 2017, 15:09

Погода наконец-то решила порадовать нас своим долгожданным летним теплом, а мы, в свою очередь, радуем вас новыми фотографиями со строительной площадки ЖК "Алые паруса".
Комплекс растёт прямо на глазах!!!↗↗↗
Вложения
3.jpg
2.jpg
1.jpg
IMG_3254.jpg
Строительная компания "Триумф"
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
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triumf
Гость RZN.info
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 29 июл 2014, 10:00

Re: ЖК "Алые паруса" г.Рыбное, застройщик "Триумф"

Сообщение triumf » 17 июл 2017, 11:32

❗Представляем вам новости со строительной площадки ЖК "Алые паруса" за июль 2017 года
Идем с опережением графика!
✅В 1 и 2 подъездах активно ведется утепление фасада, остекление лоджий окнами ПВХ, штукатурка квартир и разводка труб отопления. Напоминаем, разводка отопления имеет лучевую систему и будет скрыта в стяжке пола для эстетического вида!
✅В 3 подъезде приступили к возведению 6 этажа!
✅Ведётся строительство фундамента под 4 и 5 подъезды!
❗Старт продаж квартир в этих подъездах уже начался❗
Вложения
4.jpg
3.jpg
2.jpg
1.jpg
Строительная компания "Триумф"
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
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triumf
Гость RZN.info
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 29 июл 2014, 10:00

Re: ЖК "Алые паруса" г.Рыбное, застройщик "Триумф"

Сообщение triumf » 01 авг 2017, 14:11

Внимание! Беспрецедентная акция "Суперцены"!
Хотите купить квартиру и сэкономить?

✅При покупке квартиры 3 этапа строительства (4 и 5 подъезда) жилого комплекса "Алые паруса" цена составляет от 25 500 рублей за квадратный метр!
Не пропустите выгодное предложение!

Цены действуют только на начальном этапе строительства.
Период проведения акции: до 30.09.2017 г.

✅Подробную информацию Вы можете узнать
на нашем сайте https://triumf62.ru, в офисе продаж и по тел.:
+7 (4912) 50-24-51 г. Рязань
+7 (4912) 466-166 г. Рыбное
Вложения
вк.jpg
Строительная компания "Триумф"
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
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triumf
Гость RZN.info
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 29 июл 2014, 10:00

Re: ЖК "Алые паруса" г.Рыбное, застройщик "Триумф"

Сообщение triumf » 04 авг 2017, 15:15

❗Представляем вам новости со строительной площадки ЖК "Алые паруса" в начале августа 2017 года!

✅В 1 и 2 подъездах активно ведется утепление фасада!
✅В 3 подъезде приступили к возведению 7 этажа!
✅Ведётся строительство фундамента под 4 и 5 подъезды!
❗Старт продаж квартир в этих подъездах уже начался❗

✅При покупке квартиры 3 этапа строительства (4 и 5 подъезда) жилого комплекса "Алые паруса" цена составляет от 25 500 рублей
за квадратный метр❗
❗Не пропустите выгодное предложение❗

Цены действуют только на начальном этапе строительства.
Период проведения акции: до 30.09.2017 г.

✅Подробную информацию Вы можете узнать
на нашем сайте https://triumf62.ru, в офисе продаж и по тел.:
+7 (4912) 50-24-51 г. Рязань
+7 (4912) 466-166 г. Рыбное
Вложения
6,6.jpg
5,5.jpg
3,3.jpg
2,2.jpg
Строительная компания "Триумф"
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
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triumf
Гость RZN.info
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 29 июл 2014, 10:00

Re: ЖК "Алые паруса" г.Рыбное, застройщик "Триумф"

Сообщение triumf » 14 авг 2017, 14:13

ТАКОГО ЕЩЕ НЕ БЫЛО!
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5V2kzmqviIA.jpg
Строительная компания "Триумф"
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
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triumf
Гость RZN.info
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 29 июл 2014, 10:00

Re: ЖК "Алые паруса" г.Рыбное, застройщик "Триумф"

Сообщение triumf » 23 авг 2017, 10:08

Представляем вам новости со строительной площадки ЖК "Алые паруса" в начале августа 2017 года!
Вложения
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63gkCwLUt1g.jpg
5xj88Ye26Z4.jpg
Строительная компания "Триумф"
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
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triumf
Гость RZN.info
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 29 июл 2014, 10:00

Re: ЖК "Алые паруса" г.Рыбное, застройщик "Триумф"

Сообщение triumf » 15 сен 2017, 16:16

Представляем вам новости со строительной площадки ЖК "Алые паруса" в сентябре 2017 года.

В 1 и 2 подъездах активно ведутся внутренние отделочные работы!
Заканчивается стяжка полов, квартиры уже практически достигли своего финального состояния.
В 3 подъезде приступили к возведению 10 этажа!
Ведётся строительство цокольного этажа 4 и 5 подъездов!
Старт продаж квартир в этих подъездах уже начался!

Торопись! Остались считанные дни!
Успей забронировать квартиру по минимальной цене!
При покупке квартиры 3 этапа строительства (4 и 5 подъезда) жилого комплекса "Алые паруса" цена составляет от 25 500 рублей за квадратный метр!
Не пропустите выгодное предложение!

Цены действуют только на начальном этапе строительства.
Период проведения акции: до 30.09.2017 г.

Подробную информацию Вы можете узнать
на нашем сайте https://triumf62.ru, в офисе продаж и по тел.:
+7 (4912) 50-24-51 г. Рязань
+7 (4912) 466-166 г. Рыбное
Вложения
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pRy6CwvF1aA.jpg
meRNF8kpGNI.jpg
49jwUG68xM4.jpg
Строительная компания "Триумф"
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
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triumf
Гость RZN.info
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 29 июл 2014, 10:00

Re: ЖК "Алые паруса" г.Рыбное, застройщик "Триумф"

Сообщение triumf » 02 окт 2017, 11:48

ОТЛИЧНАЯ НОВОСТЬ!
Мы продлили АКЦИЮ на месяц! Успей в октябре!

✅Забронировать квартиру по минимальной цене!

✅Только при покупке квартиры 3 этапа строительства (4 и 5 подъезда) жилого комплекса "Алые паруса" цена составляет от 25 500 рублей
за квадратный метр!

Не пропустите выгодное предложение! Бронирование происходит бесплатно в офисе продаж при предъявлении паспорта!

Цены действуют только на начальном этапе строительства.
Период проведения акции: до 31.10.2017 г.

✅Подробную информацию Вы можете узнать
на нашем сайте https://triumf62.ru, в офисе продаж и по тел.:
+7 (4912) 50-24-51 г. Рязань
+7 (4912) 466-166 г. Рыбное
Вложения
NPbdA2R9bEA.jpg
Строительная компания "Триумф"
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
Вернуться к началу
triumf
Гость RZN.info
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 29 июл 2014, 10:00

Re: ЖК "Алые паруса" г.Рыбное, застройщик "Триумф"

Сообщение triumf » Сегодня, 09:50

Представляем вам новости со строительной площадки ЖК "Алые паруса" в октябре 2017 года!

✅В 1 и 2 подъездах активно ведутся внутренние отделочные работы!
Квартиры уже практически достигли своего финального состояния.
✅В 3 подъезде возвели уже 10 этажей!
✅Ведётся строительство цокольного этажа 4 и 5 подъездов!
Старт продаж квартир в этих подъездах уже начался!

Торопись! Остались считанные дни!
✅Успей забронировать квартиру по минимальной цене!
✅При покупке квартиры 3 этапа строительства (4 и 5 подъезда) жилого комплекса "Алые паруса" цена составляет от 25 500 рублей за квадратный метр!
Не пропустите выгодное предложение!

Цены действуют только на начальном этапе строительства.
Период проведения акции: до 31.10.2017 г.

✅Подробную информацию Вы можете узнать
на нашем сайте https://triumf62.ru, в офисе продаж и по тел.:
+7 (4912) 50-24-51 г. Рязань
+7 (4912) 466-166 г. Рыбное
Вложения
VOhNPm0uJ4M.jpg
gG-DhucpE1E.jpg
FSK3yEtnXuY.jpg
55bN4s9epCM.jpg
Строительная компания "Триумф"
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
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