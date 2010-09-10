ЖК "Алые паруса" г.Рыбное, застройщик "Триумф"
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: ЖК "Алые паруса" г.Рыбное, застройщик "Триумф"
Погода наконец-то решила порадовать нас своим долгожданным летним теплом, а мы, в свою очередь, радуем вас новыми фотографиями со строительной площадки ЖК "Алые паруса".
Комплекс растёт прямо на глазах!!!↗↗↗
Комплекс растёт прямо на глазах!!!↗↗↗
Строительная компания "Триумф"
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
Re: ЖК "Алые паруса" г.Рыбное, застройщик "Триумф"
❗Представляем вам новости со строительной площадки ЖК "Алые паруса" за июль 2017 года
Идем с опережением графика!
✅В 1 и 2 подъездах активно ведется утепление фасада, остекление лоджий окнами ПВХ, штукатурка квартир и разводка труб отопления. Напоминаем, разводка отопления имеет лучевую систему и будет скрыта в стяжке пола для эстетического вида!
✅В 3 подъезде приступили к возведению 6 этажа!
✅Ведётся строительство фундамента под 4 и 5 подъезды!
❗Старт продаж квартир в этих подъездах уже начался❗
Идем с опережением графика!
✅В 1 и 2 подъездах активно ведется утепление фасада, остекление лоджий окнами ПВХ, штукатурка квартир и разводка труб отопления. Напоминаем, разводка отопления имеет лучевую систему и будет скрыта в стяжке пола для эстетического вида!
✅В 3 подъезде приступили к возведению 6 этажа!
✅Ведётся строительство фундамента под 4 и 5 подъезды!
❗Старт продаж квартир в этих подъездах уже начался❗
Строительная компания "Триумф"
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
Re: ЖК "Алые паруса" г.Рыбное, застройщик "Триумф"
Внимание! Беспрецедентная акция "Суперцены"!
Хотите купить квартиру и сэкономить?
✅При покупке квартиры 3 этапа строительства (4 и 5 подъезда) жилого комплекса "Алые паруса" цена составляет от 25 500 рублей за квадратный метр!
Не пропустите выгодное предложение!
Цены действуют только на начальном этапе строительства.
Период проведения акции: до 30.09.2017 г.
✅Подробную информацию Вы можете узнать
на нашем сайте https://triumf62.ru, в офисе продаж и по тел.:
+7 (4912) 50-24-51 г. Рязань
+7 (4912) 466-166 г. Рыбное
Хотите купить квартиру и сэкономить?
✅При покупке квартиры 3 этапа строительства (4 и 5 подъезда) жилого комплекса "Алые паруса" цена составляет от 25 500 рублей за квадратный метр!
Не пропустите выгодное предложение!
Цены действуют только на начальном этапе строительства.
Период проведения акции: до 30.09.2017 г.
✅Подробную информацию Вы можете узнать
на нашем сайте https://triumf62.ru, в офисе продаж и по тел.:
+7 (4912) 50-24-51 г. Рязань
+7 (4912) 466-166 г. Рыбное
Строительная компания "Триумф"
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
Re: ЖК "Алые паруса" г.Рыбное, застройщик "Триумф"
❗Представляем вам новости со строительной площадки ЖК "Алые паруса" в начале августа 2017 года!
✅В 1 и 2 подъездах активно ведется утепление фасада!
✅В 3 подъезде приступили к возведению 7 этажа!
✅Ведётся строительство фундамента под 4 и 5 подъезды!
❗Старт продаж квартир в этих подъездах уже начался❗
✅При покупке квартиры 3 этапа строительства (4 и 5 подъезда) жилого комплекса "Алые паруса" цена составляет от 25 500 рублей
за квадратный метр❗
❗Не пропустите выгодное предложение❗
Цены действуют только на начальном этапе строительства.
Период проведения акции: до 30.09.2017 г.
✅Подробную информацию Вы можете узнать
на нашем сайте https://triumf62.ru, в офисе продаж и по тел.:
+7 (4912) 50-24-51 г. Рязань
+7 (4912) 466-166 г. Рыбное
✅В 1 и 2 подъездах активно ведется утепление фасада!
✅В 3 подъезде приступили к возведению 7 этажа!
✅Ведётся строительство фундамента под 4 и 5 подъезды!
❗Старт продаж квартир в этих подъездах уже начался❗
✅При покупке квартиры 3 этапа строительства (4 и 5 подъезда) жилого комплекса "Алые паруса" цена составляет от 25 500 рублей
за квадратный метр❗
❗Не пропустите выгодное предложение❗
Цены действуют только на начальном этапе строительства.
Период проведения акции: до 30.09.2017 г.
✅Подробную информацию Вы можете узнать
на нашем сайте https://triumf62.ru, в офисе продаж и по тел.:
+7 (4912) 50-24-51 г. Рязань
+7 (4912) 466-166 г. Рыбное
Строительная компания "Триумф"
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
Re: ЖК "Алые паруса" г.Рыбное, застройщик "Триумф"
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с 10.08.2017 г. СБЕРБАНК СНИЗИЛ СТАВКИ по ипотечным продуктам и ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС!
✅ Акция для застройщиков с субсидированием – от 7,4%
✅ Снижен первоначальный взнос до 15%.
Не копи, приходи!
Получить более подробную информацию и подать заявку на ипотечный кредит Сбербанка
Вы можете в нашем офисе по адресу:
г. Рязань ул. Васильевская д. 20.
Тел. (4912) 466-166
https://triumf62.ru/news/takogo-eshche-ne-bylo-/
Строительная компания "Триумф"
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
Re: ЖК "Алые паруса" г.Рыбное, застройщик "Триумф"
Представляем вам новости со строительной площадки ЖК "Алые паруса" в начале августа 2017 года!
Строительная компания "Триумф"
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
Re: ЖК "Алые паруса" г.Рыбное, застройщик "Триумф"
Представляем вам новости со строительной площадки ЖК "Алые паруса" в сентябре 2017 года.
В 1 и 2 подъездах активно ведутся внутренние отделочные работы!
Заканчивается стяжка полов, квартиры уже практически достигли своего финального состояния.
В 3 подъезде приступили к возведению 10 этажа!
Ведётся строительство цокольного этажа 4 и 5 подъездов!
Старт продаж квартир в этих подъездах уже начался!
Торопись! Остались считанные дни!
Успей забронировать квартиру по минимальной цене!
При покупке квартиры 3 этапа строительства (4 и 5 подъезда) жилого комплекса "Алые паруса" цена составляет от 25 500 рублей за квадратный метр!
Не пропустите выгодное предложение!
Цены действуют только на начальном этапе строительства.
Период проведения акции: до 30.09.2017 г.
Подробную информацию Вы можете узнать
на нашем сайте https://triumf62.ru, в офисе продаж и по тел.:
+7 (4912) 50-24-51 г. Рязань
+7 (4912) 466-166 г. Рыбное
В 1 и 2 подъездах активно ведутся внутренние отделочные работы!
Заканчивается стяжка полов, квартиры уже практически достигли своего финального состояния.
В 3 подъезде приступили к возведению 10 этажа!
Ведётся строительство цокольного этажа 4 и 5 подъездов!
Старт продаж квартир в этих подъездах уже начался!
Торопись! Остались считанные дни!
Успей забронировать квартиру по минимальной цене!
При покупке квартиры 3 этапа строительства (4 и 5 подъезда) жилого комплекса "Алые паруса" цена составляет от 25 500 рублей за квадратный метр!
Не пропустите выгодное предложение!
Цены действуют только на начальном этапе строительства.
Период проведения акции: до 30.09.2017 г.
Подробную информацию Вы можете узнать
на нашем сайте https://triumf62.ru, в офисе продаж и по тел.:
+7 (4912) 50-24-51 г. Рязань
+7 (4912) 466-166 г. Рыбное
Строительная компания "Триумф"
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
Re: ЖК "Алые паруса" г.Рыбное, застройщик "Триумф"
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✅Только при покупке квартиры 3 этапа строительства (4 и 5 подъезда) жилого комплекса "Алые паруса" цена составляет от 25 500 рублей
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+7 (4912) 50-24-51 г. Рязань
+7 (4912) 466-166 г. Рыбное
Мы продлили АКЦИЮ на месяц! Успей в октябре!
✅Забронировать квартиру по минимальной цене!
✅Только при покупке квартиры 3 этапа строительства (4 и 5 подъезда) жилого комплекса "Алые паруса" цена составляет от 25 500 рублей
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Не пропустите выгодное предложение! Бронирование происходит бесплатно в офисе продаж при предъявлении паспорта!
Цены действуют только на начальном этапе строительства.
Период проведения акции: до 31.10.2017 г.
✅Подробную информацию Вы можете узнать
на нашем сайте https://triumf62.ru, в офисе продаж и по тел.:
+7 (4912) 50-24-51 г. Рязань
+7 (4912) 466-166 г. Рыбное
Строительная компания "Триумф"
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
Re: ЖК "Алые паруса" г.Рыбное, застройщик "Триумф"
Представляем вам новости со строительной площадки ЖК "Алые паруса" в октябре 2017 года!
✅В 1 и 2 подъездах активно ведутся внутренние отделочные работы!
Квартиры уже практически достигли своего финального состояния.
✅В 3 подъезде возвели уже 10 этажей!
✅Ведётся строительство цокольного этажа 4 и 5 подъездов!
Старт продаж квартир в этих подъездах уже начался!
Торопись! Остались считанные дни!
✅Успей забронировать квартиру по минимальной цене!
✅При покупке квартиры 3 этапа строительства (4 и 5 подъезда) жилого комплекса "Алые паруса" цена составляет от 25 500 рублей за квадратный метр!
Не пропустите выгодное предложение!
Цены действуют только на начальном этапе строительства.
Период проведения акции: до 31.10.2017 г.
✅Подробную информацию Вы можете узнать
на нашем сайте https://triumf62.ru, в офисе продаж и по тел.:
+7 (4912) 50-24-51 г. Рязань
+7 (4912) 466-166 г. Рыбное
✅В 1 и 2 подъездах активно ведутся внутренние отделочные работы!
Квартиры уже практически достигли своего финального состояния.
✅В 3 подъезде возвели уже 10 этажей!
✅Ведётся строительство цокольного этажа 4 и 5 подъездов!
Старт продаж квартир в этих подъездах уже начался!
Торопись! Остались считанные дни!
✅Успей забронировать квартиру по минимальной цене!
✅При покупке квартиры 3 этапа строительства (4 и 5 подъезда) жилого комплекса "Алые паруса" цена составляет от 25 500 рублей за квадратный метр!
Не пропустите выгодное предложение!
Цены действуют только на начальном этапе строительства.
Период проведения акции: до 31.10.2017 г.
✅Подробную информацию Вы можете узнать
на нашем сайте https://triumf62.ru, в офисе продаж и по тел.:
+7 (4912) 50-24-51 г. Рязань
+7 (4912) 466-166 г. Рыбное
Строительная компания "Триумф"
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
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