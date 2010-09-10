ЖК "Фамилия" (Чкалова, 18) Единство
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: ЖК "Фамилия" (Чкалова, 18) Единство
Единство отлично строит у ж\д-полотна.Пора запретить транзит поездов через Рязань-2.электричкам сигнал звуковой. будет беспокоить жильцов. Или Перенести станцию на окружную,скажем в Стенькино или Рыбное. Было такое при ремонте вокзала.Станция была в районе элеватора.
Re: ЖК "Фамилия" (Чкалова, 18) Единство
ivanes писал(а):Единство отлично строит у ж\д-полотна.Пора запретить транзит поездов через Рязань-2.электричкам сигнал звуковой. будет беспокоить жильцов. Или Перенести станцию на окружную,скажем в Стенькино или Рыбное. Было такое при ремонте вокзала.Станция была в районе элеватора.
За 900лет истории города чего только не было...
Может туннель под Рязанью прокопать для поездов чтоб не шумели?
Re: ЖК "Фамилия" (Чкалова, 18) Единство
ivanes писал(а):Единство отлично строит у ж\д-полотна.Пора запретить транзит поездов через Рязань-2.электричкам сигнал звуковой. будет беспокоить жильцов. Или Перенести станцию на окружную,скажем в Стенькино или Рыбное. Было такое при ремонте вокзала.Станция была в районе элеватора.
Насколько я знаю в генплане развития города есть идеи о переносе ж\д путей из города в обход и закрытии станций рязань1-2, а также постройке единой ж\д станции рязань-центральная в районе м5мол.
Но учитывая что недавно вокзал рязань2 ремонтировали, в ближайшие 30 лет можно на реализацию данных планов не расчитывать.
Re: ЖК "Фамилия" (Чкалова, 18) Единство
На здании вокзала появились РЖД. К чему бы?
Потом совместить два вокзала в одном -задача долгая и трудно разрешимая. РЖД владелец вокзальных зданий. трудно будет с РЖД договориться. Город не может до сих пор решить проблему моста под ж\дорогой на Первомайском пр-те.
Долго шли переговоры по развязке на ул.Циолковского с ж\дорогой. Забыли или не знали?
Нет такого в Генплане Рязани до 2020г. У меня сохранилась переписка администрации и разработчика Генплана.
Правда после утверждения Генплана в него внесено масса изменений. Есть желание,но нет возможности.Так расцениваю перенос двух вокзалов в Московский район. Деньги нужны и немалые. Вокзал,депо,вся система автоматики. До 2020г этого не будет.Точно.
Потом совместить два вокзала в одном -задача долгая и трудно разрешимая. РЖД владелец вокзальных зданий. трудно будет с РЖД договориться. Город не может до сих пор решить проблему моста под ж\дорогой на Первомайском пр-те.
Долго шли переговоры по развязке на ул.Циолковского с ж\дорогой. Забыли или не знали?
Нет такого в Генплане Рязани до 2020г. У меня сохранилась переписка администрации и разработчика Генплана.
Правда после утверждения Генплана в него внесено масса изменений. Есть желание,но нет возможности.Так расцениваю перенос двух вокзалов в Московский район. Деньги нужны и немалые. Вокзал,депо,вся система автоматики. До 2020г этого не будет.Точно.
Re: ЖК "Фамилия" (Чкалова, 18) Единство
Marauder писал(а):ivanes писал(а):Единство отлично строит у ж\д-полотна.Пора запретить транзит поездов через Рязань-2.электричкам сигнал звуковой. будет беспокоить жильцов. Или Перенести станцию на окружную,скажем в Стенькино или Рыбное. Было такое при ремонте вокзала.Станция была в районе элеватора.
Насколько я знаю в генплане развития города есть идеи о переносе ж\д путей из города в обход и закрытии станций рязань1-2, а также постройке единой ж\д станции рязань-центральная в районе м5мол.
Но учитывая что недавно вокзал рязань2 ремонтировали, в ближайшие 30 лет можно на реализацию данных планов не расчитывать.
Помнится на бывшей улице Подбельского был шикарный ювелирный магазин. Его только отремонтировали, всё было в зеркалах и псевдопозолоте. Через полгода после ремонта магазин снесли вместе с домом. Вот так.
Re: ЖК "Фамилия" (Чкалова, 18) Единство
Не знали,что было на Почтовой в зеркалах и псевдозолоте.
Не ювелирный,а магазин торговли с иностранцами.Торгсин. На углу Почтовой и Ленина. Снесли буржуазное начало и построили Почтамт. Была Рязаночка,ныне операционный зал Живаго банка. Сколько исчезло детских садов?
Стоит на Почтовой новострой с объявлением ПРОДАЕТСЯ. Двор дома № 65\104 по Почтовой продали Рязгордума и суд за подписью судью арбитражного суда и Провоторова. Цена 423 кв.м земли в центре определена судом в 112 тыс руб и минус 2 тыс руб судебные издержки. Итого 110 тыс руб.
Ныне снесены бывшие цеха Рязсельмаша и застроены жилыми домами.Правую часть пока ломают.
Не ювелирный,а магазин торговли с иностранцами.Торгсин. На углу Почтовой и Ленина. Снесли буржуазное начало и построили Почтамт. Была Рязаночка,ныне операционный зал Живаго банка. Сколько исчезло детских садов?
Стоит на Почтовой новострой с объявлением ПРОДАЕТСЯ. Двор дома № 65\104 по Почтовой продали Рязгордума и суд за подписью судью арбитражного суда и Провоторова. Цена 423 кв.м земли в центре определена судом в 112 тыс руб и минус 2 тыс руб судебные издержки. Итого 110 тыс руб.
Ныне снесены бывшие цеха Рязсельмаша и застроены жилыми домами.Правую часть пока ломают.
Re: ЖК "Фамилия" (Чкалова, 18) Единство
ivanes писал(а):Не знали,что было на Почтовой в зеркалах и псевдозолоте.
Не ювелирный,а магазин торговли с иностранцами.Торгсин. На углу Почтовой и Ленина. Снесли буржуазное начало и построили Почтамт. Была Рязаночка,ныне операционный зал Живаго банка. Сколько исчезло детских садов?
Стоит на Почтовой новострой с объявлением ПРОДАЕТСЯ. Двор дома № 65\104 по Почтовой продали Рязгордума и суд за подписью судью арбитражного суда и Провоторова. Цена 423 кв.м земли в центре определена судом в 112 тыс руб и минус 2 тыс руб судебные издержки. Итого 110 тыс руб.
Ныне снесены бывшие цеха Рязсельмаша и застроены жилыми домами.Правую часть пока ломают.
Торгсин был в другом конце улицы, а на месте дома о котором я писал, теперь стоит здание советской постройки, второе от памятника Ленину. До недавних пор там был книжный магазин.
Re: ЖК "Фамилия" (Чкалова, 18) Единство
Fantom_11 писал(а):vika75 писал(а):Рассматриваем варианты покупки жилья для дочери в этом районе.Смотрели вторичку, но ей с мужем хочется квартиру с подобной планировкой.
Современный комплекс, инфраструктура, есть даже апартаменты - это гуд. А вот почему скидок нет на квартиры, не гуд. Вроде кризис, могли бы на ранней стадии снизить.
Спасибо. Действительно жаль, что скидок нет. Ещё рассматриваем жк Современник, в котором также нет скидок и квартиры стоят на данный момент, как и в Фамилии, но его сдадут раньше, а у Фамилии нравится расположение. Вот в раздумии пока, надеюсь к Новому Году будет какая-нибудь акция.
Re: ЖК "Фамилия" (Чкалова, 18) Единство
Кто-то в курсе о реальных сроках сдачи жильцам квартир?
В договоре у них 3 квартал 2019 года стоит, да еще и возможность продления сроков сдачи на полгода оговорена без штрафов.
А на внешнем заборе, который выходит на улицу Чкалова висит огромный плакат - сдадим в 18 году, готовьтесь к новоселью. Сдадут жильцам в 18, как думаете?
В договоре у них 3 квартал 2019 года стоит, да еще и возможность продления сроков сдачи на полгода оговорена без штрафов.
А на внешнем заборе, который выходит на улицу Чкалова висит огромный плакат - сдадим в 18 году, готовьтесь к новоселью. Сдадут жильцам в 18, как думаете?
Каждому своё
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