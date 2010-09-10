Сообщение ivanes » 12 июл 2016, 14:40

На здании вокзала появились РЖД. К чему бы?

Потом совместить два вокзала в одном -задача долгая и трудно разрешимая. РЖД владелец вокзальных зданий. трудно будет с РЖД договориться. Город не может до сих пор решить проблему моста под ж\дорогой на Первомайском пр-те.

Долго шли переговоры по развязке на ул.Циолковского с ж\дорогой. Забыли или не знали?

Нет такого в Генплане Рязани до 2020г. У меня сохранилась переписка администрации и разработчика Генплана.

Правда после утверждения Генплана в него внесено масса изменений. Есть желание,но нет возможности.Так расцениваю перенос двух вокзалов в Московский район. Деньги нужны и немалые. Вокзал,депо,вся система автоматики. До 2020г этого не будет.Точно.