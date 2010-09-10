Рязанцам расскажут, где можно отдохнуть и интересно провести время в нашей области

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ksyshhhh
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 10:43

Рязанцам расскажут, где можно отдохнуть и интересно провести время в нашей области

Сообщение ksyshhhh » 08 июн 2016, 19:39

В пятницу, 17 июня, в Рязани состоится открытие летнего туристического сезона в нашем регионе. На улице Почтовой с 18.00 до 21.00 представители различных объектов туриндустрии расскажут рязанцам и гостям города, где можно отдохнуть и интересно провести время. В мероприятии примут участие туристский информационный центр, туристические фирмы, базы отдыха, музеи, а также администрации различных районов Рязанской области.

Каждый объект постарается представить себя по-своему. В программе: черепашьи бега, увлекательные мастер-классы, розыгрыши, различные презентации. ТИЦ расскажет рязанцам о самых интересных праздниках и акции «Отдыхай дома. Фестивальное лето в Рязанской области!». Всё это должно помочь горожанам спланировать свой отдых.
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nik-petr
Гость RZN.info
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 14:40

Re: Рязанцам расскажут, где можно отдохнуть и интересно провести время в нашей области

Сообщение nik-petr » 23 ноя 2016, 20:06

Если кому интересно, можете сходить на рюминский пруд в Роще возле стадиона и полюбоваться на ледокол, который нарезает круги по замерзшему пруду, взламывает лед и что-то там делает, дно чистит или что-то еще.
Зрелище очень интересное.
Почему-то этого нет в рязанских новостях и на сайте.
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Сталкер
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 31 дек 2016, 14:43

Re: Рязанцам расскажут, где можно отдохнуть и интересно провести время в нашей области

Сообщение Сталкер » 14 янв 2017, 19:57

фото вышлите?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5392
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Рязанцам расскажут, где можно отдохнуть и интересно провести время в нашей области

Сообщение ivanes » 15 янв 2017, 15:08

Сталкер
Ничего удивительного. Кончается 2016г.Надо освоить деньги из бюджета-2016. Многие хотят хлеба и зрелищ. Вот и чистят пруд. Его однажды чистили. Спустили воду, подрывали пни, потом экскаватор чистил дно. Летом.Потом год заполняли пруд. Потом сделали прокат лодок. Не пошло. Забросили.
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