Сообщение ksyshhhh » 08 июн 2016, 19:39

В пятницу, 17 июня, в Рязани состоится открытие летнего туристического сезона в нашем регионе. На улице Почтовой с 18.00 до 21.00 представители различных объектов туриндустрии расскажут рязанцам и гостям города, где можно отдохнуть и интересно провести время. В мероприятии примут участие туристский информационный центр, туристические фирмы, базы отдыха, музеи, а также администрации различных районов Рязанской области.



Каждый объект постарается представить себя по-своему. В программе: черепашьи бега, увлекательные мастер-классы, розыгрыши, различные презентации. ТИЦ расскажет рязанцам о самых интересных праздниках и акции «Отдыхай дома. Фестивальное лето в Рязанской области!». Всё это должно помочь горожанам спланировать свой отдых.