Рязанцам расскажут, где можно отдохнуть и интересно провести время в нашей области
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Рязанцам расскажут, где можно отдохнуть и интересно провести время в нашей области
В пятницу, 17 июня, в Рязани состоится открытие летнего туристического сезона в нашем регионе. На улице Почтовой с 18.00 до 21.00 представители различных объектов туриндустрии расскажут рязанцам и гостям города, где можно отдохнуть и интересно провести время. В мероприятии примут участие туристский информационный центр, туристические фирмы, базы отдыха, музеи, а также администрации различных районов Рязанской области.
Каждый объект постарается представить себя по-своему. В программе: черепашьи бега, увлекательные мастер-классы, розыгрыши, различные презентации. ТИЦ расскажет рязанцам о самых интересных праздниках и акции «Отдыхай дома. Фестивальное лето в Рязанской области!». Всё это должно помочь горожанам спланировать свой отдых.
Каждый объект постарается представить себя по-своему. В программе: черепашьи бега, увлекательные мастер-классы, розыгрыши, различные презентации. ТИЦ расскажет рязанцам о самых интересных праздниках и акции «Отдыхай дома. Фестивальное лето в Рязанской области!». Всё это должно помочь горожанам спланировать свой отдых.
Re: Рязанцам расскажут, где можно отдохнуть и интересно провести время в нашей области
Если кому интересно, можете сходить на рюминский пруд в Роще возле стадиона и полюбоваться на ледокол, который нарезает круги по замерзшему пруду, взламывает лед и что-то там делает, дно чистит или что-то еще.
Зрелище очень интересное.
Почему-то этого нет в рязанских новостях и на сайте.
Зрелище очень интересное.
Почему-то этого нет в рязанских новостях и на сайте.
Re: Рязанцам расскажут, где можно отдохнуть и интересно провести время в нашей области
Сталкер
Ничего удивительного. Кончается 2016г.Надо освоить деньги из бюджета-2016. Многие хотят хлеба и зрелищ. Вот и чистят пруд. Его однажды чистили. Спустили воду, подрывали пни, потом экскаватор чистил дно. Летом.Потом год заполняли пруд. Потом сделали прокат лодок. Не пошло. Забросили.
Ничего удивительного. Кончается 2016г.Надо освоить деньги из бюджета-2016. Многие хотят хлеба и зрелищ. Вот и чистят пруд. Его однажды чистили. Спустили воду, подрывали пни, потом экскаватор чистил дно. Летом.Потом год заполняли пруд. Потом сделали прокат лодок. Не пошло. Забросили.
Re: Рязанцам расскажут, где можно отдохнуть и интересно провести время в нашей области
Одна из крупнейших туристических ярмарок в мире ITB состоится в немецкой столице в 51-й раз с 8 по 12 марта.
В этом году свою премьеру на выставке отпразднует сегмент медицинского туризма.
http://www.berlin-ru.net/
В этом году свою премьеру на выставке отпразднует сегмент медицинского туризма.
http://www.berlin-ru.net/
Re: Рязанцам расскажут, где можно отдохнуть и интересно провести время в нашей области
Мюнстер по-русски, Германия
На данной странице вы найдете каталог русских организаций и объединений в Мюнстере, их контактные данные и ссылки на подробную информацию. Кроме того, на странице вы узнаете последние и предстоящие новости русской диаспоры в Мюнстере.
http://ru-geld.de/russian-diaspora/muenster/
На данной странице вы найдете каталог русских организаций и объединений в Мюнстере, их контактные данные и ссылки на подробную информацию. Кроме того, на странице вы узнаете последние и предстоящие новости русской диаспоры в Мюнстере.
http://ru-geld.de/russian-diaspora/muenster/
5 сообщений • Страница 1 из 1
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