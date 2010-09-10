Высокоскоростной Интернет для ДАЧИ.
Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.
Провайдеры, подключение, тарифы.
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Высокоскоростной Интернет для ДАЧИ.
Доброго времени. Мы предлагаем Вам получить в Вашем загородном доме, на даче, в деревне высокоскоростной Интернет. Это достигается путем установки специального оборудования. В каждом конкретном случае производится анализ ситуации на месте. Изначально работа происходит около дома, где тщательнейшим образом выбирается наиболее перспективная точка для монтажа специальных 3G/4G-антенн с высоким коэффициентом усиления (антенны имеются разные, выбирается наиболее подходящая исходя из конкретного случая). Далее происходит монтаж антенны и ее точная настройка на базовую станцию с наиболее лучшим сигналом. Уровни сигнала определяются с помощью спец. оборудования и программного обеспечения. После точной настройки антенны, происходит установка и настройка WiFi роутера. В итоге - Ваш загородный дом - это территория WIFi интернета !!! Мы подключаем Ваше оборудование к WiFi (ноутбуки, планшеты, телефоны), демонстрируем работу! Цена от 8-10 тыс. рублей (в зависимости от требуемого оборудования, удаленности от Рязани). В стоимость входит само оборудование (3g/4g антенны, роутер, модем), монтаж и настройка оборудования, демонстрация скорости Интернета. Всю подробную информацию Вы можете получить по телефону [удалено].
Re: Высокоскоростной Интернет для ДАЧИ.
В каких районах уже пользовались вашими услугами? и какие результаты по скорости и стабильности?
Re: Высокоскоростной Интернет для ДАЧИ.
Наши услуги востребованы практически во всех районах области. Где-то в большей, где-то в меньшей степени. Результаты по скорости так же разнообразны. Где-то мы смогли добиться стабильной скорости на уровне 15-20 Мбит/с. Где-то скорость варьируется в районе 5-7 Мбит/с. Это надо сказать средний показатель. Не так давно мы были в достаточно глухой деревне Шиловского района, где даже мобильная голосовая связь была весьма неустойчива. Процесс настройки занял порядка 5 часов, использовали самую сильную антенну, но смогли добиться относительно стабильной скорости в 4-5 Мбит/с (для просмотра видеофильмов в режиме он-лайн вполне достаточную). Заказчики остались очень довольными. По их словам, они даже не рассчитывали на такой успех!
Re: Высокоскоростной Интернет для ДАЧИ.
Ок. Попробую воспользоваться вашими услугами. Нахожусь в Спасск-Рязанском
Re: Высокоскоростной Интернет для ДАЧИ.
а это ваш сайт [удалено] ? Цены актуальны?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 269
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Высокоскоростной Интернет для ДАЧИ.
Вопрос: а предоставляете какую-нибудь гарантию? В том плане, что если вы не сможете ничего наладить, деньги возьмете?
Только живи, и до всего доживешь
Re: Высокоскоростной Интернет для ДАЧИ.
shtrih писал(а):а это ваш сайт [удалено] ? Цены актуальны?
Да, Вы совершенно правы. Это наш сайт. Все цены на предоставляемые нами услуги, актуальны.
Re: Высокоскоростной Интернет для ДАЧИ.
Дед Анатольич писал(а):Вопрос: а предоставляете какую-нибудь гарантию? В том плане, что если вы не сможете ничего наладить, деньги возьмете?
Как правило, перед тем как взять заказ, мы проверяем место предполагаемого подключения Интернета на предмет устойчивого сигнала. Таким образом, мы с большой долей вероятности уже можем сказать - каковы перспективы нашей работы в Вашем населенном пункте. Бывают ситуации, когда мы сообщаем потенциальному клиенту, что в конкретном населенном пункте гарантий на стабильный интернет, мы дать не можем. Если клиент, в этом случае, все же решит воспользоваться нашими услугами, но не получит желаемый результат и решит отказаться от монтажа оборудования, по нашим правилам ему придется оплатить сумму в размере 1500 рублей, так сказать за попытку не смотря на слабую перспективу, что то сделать. Надо сказать, что такие ситуации крайне редки, т.к. у нас имеется различного оборудование, в том числе для "особо сложных случаев". А оплачивает клиент нашу работу ТОЛЬКО после самоличной проверки скорости полученного Интернет-соединения.
Re: Высокоскоростной Интернет для ДАЧИ.
А где в Рязанской области нет надежного покрытия от сотовых операторов, которые предоставляют весьма не плохой мобильный интернет? Сам недавно подключился,правда недалеко от Рязани.
Если можно, приведите конкретный пример, в какой глухомани Вы провели успешное качественное подключение.
Если можно, приведите конкретный пример, в какой глухомани Вы провели успешное качественное подключение.
Re: Высокоскоростной Интернет для ДАЧИ.
А если мешает конкретное дерево, вы просто выносите антенну повыше?
Кстати, в районе Поляны-Аграпустынь-Солотча все территории перспективны?
Кстати, в районе Поляны-Аграпустынь-Солотча все территории перспективны?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Высокоскоростной Интернет для ДАЧИ.
Stanok25 писал(а):А где в Рязанской области нет надежного покрытия от сотовых операторов, которые предоставляют весьма не плохой мобильный интернет? Сам недавно подключился,правда недалеко от Рязани.
Если можно, приведите конкретный пример, в какой глухомани Вы провели успешное качественное подключение.
Действительно, если открыть карту зоны покрытия любого рязанского оператора, то кажется, что ситуация у нас практически идеальная. Но согласитесь, если бы это было 100% так, то, наверное, в Рязани никто бы не занимался усилениями сигналов 3G или продажей оборудования? Слишком много дополнительных факторов, влияющих на качественный прием сигнала. Причем территориальное отдаление от областного центра, не самый важный фактор в этом деле. Очень многое зависит от расположения не только населенного пункта, но даже и конкретного дома в этом населенном пункте (у нас слишком сложные и многообразные ландшафты, многие населенные пункты находятся в низине, где даже прием обычного сотового телефона "на голос" бывает крайне не стабилен!), так же очень многое зависит от расположения базовой станции (БС) и загруженности ретрансляторов на конкретных вышках определенных операторов мобильной связи. Помимо этого, даже при наличии 3g-сигнала, этот сигнал может быть слишком неустойчив или скорость интернета крайне низкой. Все это, при грамотной подборке оборудования, качественного монтажа и настройки можно решать положительно в большинстве случаев.
На счет примеров из "тяжелых случаев", можем выделить некоторые населенные пункты в 20-40 км от Шилова в сторону деревни Тырново.. Там как раз есть места, где многие дома находятся в "низинке" и где нам все же удалось получить качественный 3g-сигнал. Это просто как пример, а таких мест у нас в регионе очень много.
Re: Высокоскоростной Интернет для ДАЧИ.
UNCLE1911 писал(а):А если мешает конкретное дерево, вы просто выносите антенну повыше?
Кстати, в районе Поляны-Аграпустынь-Солотча все территории перспективны?
Да, это направление, перспективное. Высокие сосны, конечно, являются для 3g/4g сигнала препятствием, но все можно решить. Нужно смотреть конкретный случай.
Re: Высокоскоростной Интернет для ДАЧИ.
А по деньгам, что Кадом, что Солотча один хрен?
И если часть оборудования есть в наличии у хозяина?
И если часть оборудования есть в наличии у хозяина?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Высокоскоростной Интернет для ДАЧИ.
UNCLE1911 писал(а):А по деньгам, что Кадом, что Солотча один хрен?
И если часть оборудования есть в наличии у хозяина?
Если необходимое оборудование или его часть уже есть, то цена, соответственно будет ниже.
По удаленности от Рязани - до 20 км - выезд бесплатно, свыше 20 км - дополнительно оплачивается километраж (10-15 руб/км в зависимости от удаленности от Рязани).
Re: Высокоскоростной Интернет для ДАЧИ.
Прошу ответить. у нас WI-FI, V=150Мбит/с,частота 2,4 и 5 Ггц. У меня ноутбук не тянет 5 Ггц,а только 2,4Ггц и скорость не более 30мбит/с. Можно ли перестроить модем или надо сменить ноутбук?
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