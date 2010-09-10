Сообщение Sergun » 12 июн 2016, 10:59

Stanok25 писал(а): А где в Рязанской области нет надежного покрытия от сотовых операторов, которые предоставляют весьма не плохой мобильный интернет? Сам недавно подключился,правда недалеко от Рязани.

Если можно, приведите конкретный пример, в какой глухомани Вы провели успешное качественное подключение.

Действительно, если открыть карту зоны покрытия любого рязанского оператора, то кажется, что ситуация у нас практически идеальная. Но согласитесь, если бы это было 100% так, то, наверное, в Рязани никто бы не занимался усилениями сигналов 3G или продажей оборудования? Слишком много дополнительных факторов, влияющих на качественный прием сигнала. Причем территориальное отдаление от областного центра, не самый важный фактор в этом деле. Очень многое зависит от расположения не только населенного пункта, но даже и конкретного дома в этом населенном пункте (у нас слишком сложные и многообразные ландшафты, многие населенные пункты находятся в низине, где даже прием обычного сотового телефона "на голос" бывает крайне не стабилен!), так же очень многое зависит от расположения базовой станции (БС) и загруженности ретрансляторов на конкретных вышках определенных операторов мобильной связи. Помимо этого, даже при наличии 3g-сигнала, этот сигнал может быть слишком неустойчив или скорость интернета крайне низкой. Все это, при грамотной подборке оборудования, качественного монтажа и настройки можно решать положительно в большинстве случаев.На счет примеров из "тяжелых случаев", можем выделить некоторые населенные пункты в 20-40 км от Шилова в сторону деревни Тырново.. Там как раз есть места, где многие дома находятся в "низинке" и где нам все же удалось получить качественный 3g-сигнал. Это просто как пример, а таких мест у нас в регионе очень много.