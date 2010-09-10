Сообщение zayka » 13 июн 2016, 17:40

Только для тех у кого есть свой блог или сайт.

Нужно написать обзор сайта и разместить на своей площадке. Цена договорная и зависит от таких факторов как тематика вашего ресурса, количество визитов, стиль отзыва, наличие сопровождающих фото и т.д.

Обзоры нужны постоянно, тематика разная. Кто заинтересован пишите в ПМ или на электронный адрес sonya.remington at gmail.com