Работа для тех у кого есть свой блог
Рынок труда в Рязани. Обсуждение вакансии Рязани. Как составить резюме. Обсуждение рынка труда.
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Работа для тех у кого есть свой блог
Только для тех у кого есть свой блог или сайт.
Нужно написать обзор сайта и разместить на своей площадке. Цена договорная и зависит от таких факторов как тематика вашего ресурса, количество визитов, стиль отзыва, наличие сопровождающих фото и т.д.
Обзоры нужны постоянно, тематика разная. Кто заинтересован пишите в ПМ или на электронный адрес sonya.remington at gmail.com
Нужно написать обзор сайта и разместить на своей площадке. Цена договорная и зависит от таких факторов как тематика вашего ресурса, количество визитов, стиль отзыва, наличие сопровождающих фото и т.д.
Обзоры нужны постоянно, тематика разная. Кто заинтересован пишите в ПМ или на электронный адрес sonya.remington at gmail.com
Re: Работа для тех у кого есть свой блог
Вот у меня есть блог, тематика работа в интернете https://mynetmoney.ru - подойдет? Тиц80, более 150 статей, сколько готовы платить за статью?
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