Работа для тех у кого есть свой блог

Рынок труда в Рязани. Обсуждение вакансии Рязани. Как составить резюме. Обсуждение рынка труда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zayka
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 15:24

Работа для тех у кого есть свой блог

Сообщение zayka » 13 июн 2016, 17:40

Только для тех у кого есть свой блог или сайт.
Нужно написать обзор сайта и разместить на своей площадке. Цена договорная и зависит от таких факторов как тематика вашего ресурса, количество визитов, стиль отзыва, наличие сопровождающих фото и т.д.
Обзоры нужны постоянно, тематика разная. Кто заинтересован пишите в ПМ или на электронный адрес sonya.remington at gmail.com
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Anika8
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 21:30

Re: Работа для тех у кого есть свой блог

Сообщение Anika8 » Сегодня, 21:33

Вот у меня есть блог, тематика работа в интернете https://mynetmoney.ru - подойдет? Тиц80, более 150 статей, сколько готовы платить за статью?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Работа в Рязани - JOB.RZN.info»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость