Сообщение hopter » 14 июн 2016, 06:16

Здравствуйте!



Собираюсь переехать в окрестности Рязани на ПМЖ. Нахожусь в мучительных поисках места для дома и фирмы по его строительству. Делать это по интернету и находясь в нескольких тысячах километров довольно тяжело.

Дом предполагается из кирпича или керамзитобетона.



Хотелось бы узнать о хороших местах, удаленных от самой Рязани не далее 50-60 км. Я совсем не ориентируюсь в этом вопросе. Главное чтобы это было место под ИЖС, а не какое-то садовое товарищество, чтобы потом земля была в собственности и прописка.

И, что не менее важно, собрать инфу о строительных фирмах, с которыми у форумчан был положительный опыт работы по строительству.



Сначала рассматривал коттеджные поселки. Но почитал форум и как-то всё не очень радужно выглядит.

Или посмотришь в инете, якобы коттеджный поселок рекламируют, а там один-два дома в чистом поле, из коммуникаций только электричество. Т.е. не факт, что до ума доведут.