Выбор места и строительной фирмы для частного дома

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hopter
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 июн 2016, 05:30
Откуда: издалека

Выбор места и строительной фирмы для частного дома

Сообщение hopter » 14 июн 2016, 06:16

Здравствуйте!

Собираюсь переехать в окрестности Рязани на ПМЖ. Нахожусь в мучительных поисках места для дома и фирмы по его строительству. Делать это по интернету и находясь в нескольких тысячах километров довольно тяжело.
Дом предполагается из кирпича или керамзитобетона.

Хотелось бы узнать о хороших местах, удаленных от самой Рязани не далее 50-60 км. Я совсем не ориентируюсь в этом вопросе. Главное чтобы это было место под ИЖС, а не какое-то садовое товарищество, чтобы потом земля была в собственности и прописка.
И, что не менее важно, собрать инфу о строительных фирмах, с которыми у форумчан был положительный опыт работы по строительству.

Сначала рассматривал коттеджные поселки. Но почитал форум и как-то всё не очень радужно выглядит.
Или посмотришь в инете, якобы коттеджный поселок рекламируют, а там один-два дома в чистом поле, из коммуникаций только электричество. Т.е. не факт, что до ума доведут.
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Тепло
Гость RZN.info
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 20:26
Откуда: Рязань
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Re: Выбор места и строительной фирмы для частного дома

Сообщение Тепло » 29 авг 2016, 09:19

Компаний строящих из кирпича - много. Как мне кажется никто не проводил сбор подобной информации. А если кто и знает то будет помалкиавть. :)
Мы строим - вы живёте!
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beliy
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 22 июл 2016, 15:03

Re: Выбор места и строительной фирмы для частного дома

Сообщение beliy » 03 сен 2016, 18:35

Выбирать надо тех, у кого в штате своя личная техника имеется строительная. это говорит о том, что при создании компании у владельца были средства на ее покупку и это не фирма однодневка.
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Тепло
Гость RZN.info
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 20:26
Откуда: Рязань
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Re: Выбор места и строительной фирмы для частного дома

Сообщение Тепло » 05 сен 2016, 15:34

beliy писал(а):Выбирать надо тех, у кого в штате своя личная техника имеется строительная. это говорит о том, что при создании компании у владельца были средства на ее покупку и это не фирма однодневка.

Не показатель. Наличие техники на строительной площадке не означает обладание этой техникой.
И потом, кто вам скажет правду ? Да и в общем случае, как вы себе представляете подобную беседу?
Может вы ещё попросите бух. отчётность ?
:)
Мы строим - вы живёте!
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moydom62
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 01:58
Откуда: Рязань
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Re: Выбор места и строительной фирмы для частного дома

Сообщение moydom62 » 30 сен 2016, 02:34

hopter писал(а):Хотелось бы узнать о хороших местах, удаленных от самой Рязани не далее 50-60 км. Я совсем не ориентируюсь в этом вопросе. Главное чтобы это было место под ИЖС, а не какое-то садовое товарищество, чтобы потом земля была в собственности и прописка.

Вот несколько возможных мест где можно купить участок под ИЖС (не коттеджный поселок) и недалеко от Рязани - до 20км:
- Агро-Пустынь
- Алеканово
- Дубровичи
- Кораблино (Рязанский район)
- Льгово
- Секиотово
Перечислять можно и дальше, мест много.
Строительство без головной боли.
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moydom62
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 01:58
Откуда: Рязань
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Re: Выбор места и строительной фирмы для частного дома

Сообщение moydom62 » 30 сен 2016, 02:36

hopter писал(а):И, что не менее важно, собрать инфу о строительных фирмах, с которыми у форумчан был положительный опыт работы по строительству.

Могу Вам предложить услуги по строительству. Покажу построенные и строящиеся дома,познакомлю с собственниками, можете с ними поговорить сами о качестве моей работы. Если интересно пишите в личку.
Строительство без головной боли.
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hopter
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 июн 2016, 05:30
Откуда: издалека

Re: Выбор места и строительной фирмы для частного дома

Сообщение hopter » 29 ноя 2016, 08:13

Я думал уже никто ничего не ответит и давно не заглядывал.
По весне планирую приехать, покрутиться по окрестностям, хотелось бы конечно обзавестись после обзоров участком.
За предложение по строительству спасибо, возьму на заметку.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7174
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Выбор места и строительной фирмы для частного дома

Сообщение ivanes » 29 ноя 2016, 17:45

Откройте сайт рязанских агентств недвижимости и там найдете предложения по земельным участкам.
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hopter
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 июн 2016, 05:30
Откуда: издалека

Re: Выбор места и строительной фирмы для частного дома

Сообщение hopter » 30 ноя 2016, 07:46

ivanes писал(а):Откройте сайт рязанских агентств недвижимости и там найдете предложения по земельным участкам.


Смысл вопроса был прежде всего в том чтобы выбрать несколько "потенциально хороших" мест и оценить их потом вживую, т.к. сами по себе предложения агентов ни о чем не говорят.
Обычно у местных жителей всегда есть некие районы, которые считаются получше (экология, расположение, еще какие-то моменты), а в другие никто не хочет и поселятся там если только совсем прижмет.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7174
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Выбор места и строительной фирмы для частного дома

Сообщение ivanes » 01 дек 2016, 16:43

Там есть адреса земельных участков и их надо сравнить с картой области от Гугла.
Чуть выше Вам даны адреса.Но нет на форуме местных жителей из этих сел и деревень.
Загляните на ветку темы коттеджных поселков и там есть все плюсы и минусы. Вокруг Рязани масса таких поселков.
Я бы вам посоветовал выбирать селения на берегах Оки
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Выбор места и строительной фирмы для частного дома

Сообщение listen10 » 05 дек 2016, 18:57

Дорофеев Сережа ,сразу нах.
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hopter
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 июн 2016, 05:30
Откуда: издалека

Re: Выбор места и строительной фирмы для частного дома

Сообщение hopter » 06 дек 2016, 04:19

listen10 писал(а):Дорофеев Сережа ,сразу нах.

это вообще к чему?
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Anutaprult
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сегодня, 15:55

Выбор места и строительной фирмы для частного дома

Сообщение Anutaprult » 28 минут назад

нет не языковые, сам базируюсь на истории и смежных предметах, можно и разные профили, надо пробовать я слыщал что курсы может открывать только дипломированный специалист, это как со стоматологией. это правда?

ИзображениеСпасибо!
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