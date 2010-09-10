Выбор места и строительной фирмы для частного дома
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13 сообщений • Страница 1 из 1
Выбор места и строительной фирмы для частного дома
Здравствуйте!
Собираюсь переехать в окрестности Рязани на ПМЖ. Нахожусь в мучительных поисках места для дома и фирмы по его строительству. Делать это по интернету и находясь в нескольких тысячах километров довольно тяжело.
Дом предполагается из кирпича или керамзитобетона.
Хотелось бы узнать о хороших местах, удаленных от самой Рязани не далее 50-60 км. Я совсем не ориентируюсь в этом вопросе. Главное чтобы это было место под ИЖС, а не какое-то садовое товарищество, чтобы потом земля была в собственности и прописка.
И, что не менее важно, собрать инфу о строительных фирмах, с которыми у форумчан был положительный опыт работы по строительству.
Сначала рассматривал коттеджные поселки. Но почитал форум и как-то всё не очень радужно выглядит.
Или посмотришь в инете, якобы коттеджный поселок рекламируют, а там один-два дома в чистом поле, из коммуникаций только электричество. Т.е. не факт, что до ума доведут.
Собираюсь переехать в окрестности Рязани на ПМЖ. Нахожусь в мучительных поисках места для дома и фирмы по его строительству. Делать это по интернету и находясь в нескольких тысячах километров довольно тяжело.
Дом предполагается из кирпича или керамзитобетона.
Хотелось бы узнать о хороших местах, удаленных от самой Рязани не далее 50-60 км. Я совсем не ориентируюсь в этом вопросе. Главное чтобы это было место под ИЖС, а не какое-то садовое товарищество, чтобы потом земля была в собственности и прописка.
И, что не менее важно, собрать инфу о строительных фирмах, с которыми у форумчан был положительный опыт работы по строительству.
Сначала рассматривал коттеджные поселки. Но почитал форум и как-то всё не очень радужно выглядит.
Или посмотришь в инете, якобы коттеджный поселок рекламируют, а там один-два дома в чистом поле, из коммуникаций только электричество. Т.е. не факт, что до ума доведут.
- Тепло
- Гость RZN.info
- Сообщения: 74
- Зарегистрирован: 19 фев 2015, 20:26
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Выбор места и строительной фирмы для частного дома
Компаний строящих из кирпича - много. Как мне кажется никто не проводил сбор подобной информации. А если кто и знает то будет помалкиавть.
Мы строим - вы живёте!
Re: Выбор места и строительной фирмы для частного дома
Выбирать надо тех, у кого в штате своя личная техника имеется строительная. это говорит о том, что при создании компании у владельца были средства на ее покупку и это не фирма однодневка.
- Тепло
- Гость RZN.info
- Сообщения: 74
- Зарегистрирован: 19 фев 2015, 20:26
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Выбор места и строительной фирмы для частного дома
beliy писал(а):Выбирать надо тех, у кого в штате своя личная техника имеется строительная. это говорит о том, что при создании компании у владельца были средства на ее покупку и это не фирма однодневка.
Не показатель. Наличие техники на строительной площадке не означает обладание этой техникой.
И потом, кто вам скажет правду ? Да и в общем случае, как вы себе представляете подобную беседу?
Может вы ещё попросите бух. отчётность ?
Мы строим - вы живёте!
- moydom62
- Гость RZN.info
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 01:58
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Выбор места и строительной фирмы для частного дома
hopter писал(а):Хотелось бы узнать о хороших местах, удаленных от самой Рязани не далее 50-60 км. Я совсем не ориентируюсь в этом вопросе. Главное чтобы это было место под ИЖС, а не какое-то садовое товарищество, чтобы потом земля была в собственности и прописка.
Вот несколько возможных мест где можно купить участок под ИЖС (не коттеджный поселок) и недалеко от Рязани - до 20км:
- Агро-Пустынь
- Алеканово
- Дубровичи
- Кораблино (Рязанский район)
- Льгово
- Секиотово
Перечислять можно и дальше, мест много.
Строительство без головной боли.
- moydom62
- Гость RZN.info
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 01:58
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Выбор места и строительной фирмы для частного дома
hopter писал(а):И, что не менее важно, собрать инфу о строительных фирмах, с которыми у форумчан был положительный опыт работы по строительству.
Могу Вам предложить услуги по строительству. Покажу построенные и строящиеся дома,познакомлю с собственниками, можете с ними поговорить сами о качестве моей работы. Если интересно пишите в личку.
Строительство без головной боли.
Re: Выбор места и строительной фирмы для частного дома
Я думал уже никто ничего не ответит и давно не заглядывал.
По весне планирую приехать, покрутиться по окрестностям, хотелось бы конечно обзавестись после обзоров участком.
За предложение по строительству спасибо, возьму на заметку.
По весне планирую приехать, покрутиться по окрестностям, хотелось бы конечно обзавестись после обзоров участком.
За предложение по строительству спасибо, возьму на заметку.
Re: Выбор места и строительной фирмы для частного дома
Откройте сайт рязанских агентств недвижимости и там найдете предложения по земельным участкам.
Re: Выбор места и строительной фирмы для частного дома
ivanes писал(а):Откройте сайт рязанских агентств недвижимости и там найдете предложения по земельным участкам.
Смысл вопроса был прежде всего в том чтобы выбрать несколько "потенциально хороших" мест и оценить их потом вживую, т.к. сами по себе предложения агентов ни о чем не говорят.
Обычно у местных жителей всегда есть некие районы, которые считаются получше (экология, расположение, еще какие-то моменты), а в другие никто не хочет и поселятся там если только совсем прижмет.
Re: Выбор места и строительной фирмы для частного дома
Там есть адреса земельных участков и их надо сравнить с картой области от Гугла.
Чуть выше Вам даны адреса.Но нет на форуме местных жителей из этих сел и деревень.
Загляните на ветку темы коттеджных поселков и там есть все плюсы и минусы. Вокруг Рязани масса таких поселков.
Я бы вам посоветовал выбирать селения на берегах Оки
Чуть выше Вам даны адреса.Но нет на форуме местных жителей из этих сел и деревень.
Загляните на ветку темы коттеджных поселков и там есть все плюсы и минусы. Вокруг Рязани масса таких поселков.
Я бы вам посоветовал выбирать селения на берегах Оки
Re: Выбор места и строительной фирмы для частного дома
Дорофеев Сережа ,сразу нах.
Re: Выбор места и строительной фирмы для частного дома
listen10 писал(а):Дорофеев Сережа ,сразу нах.
это вообще к чему?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: Сегодня, 15:55
Выбор места и строительной фирмы для частного дома
13 сообщений • Страница 1 из 1
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