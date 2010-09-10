РФ условно дисквалифицировали до конца Евро-2016
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Re: РФ условно дисквалифицировали до конца Евро-2016
ФрекенСнорк писал(а):То есть живых примеров нет? я так и знала
ну и где же можно увидеть хорошее??? покажите...ткните пальчиком...в какой отрасли? дороги? медицина? образование? комуналка?
Это кому Вы адресовали вопрос?
Операции шунтирования в клинике Ихилов в Израиле проводится двумя хирургами - See more at: http://medtour.tasmc.org.il/s#!/pages/o ... vanie.aspx
Re: РФ условно дисквалифицировали до конца Евро-2016
Коронарография Ихилов -7582 $ в РОККД бесплатно.
Стентирование -16 000 $ в РОККД - 240 тыс руб.Особым и заслуженным бесплатно.
Стентирование -16 000 $ в РОККД - 240 тыс руб.Особым и заслуженным бесплатно.
Re: РФ условно дисквалифицировали до конца Евро-2016
Старый конь, не влезай в диалоги попусту, а то борозда кривая выходит.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
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- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: РФ условно дисквалифицировали до конца Евро-2016
ivanes писал(а):Это кому Вы адресовали вопрос?
не Вам, уймитесь уже наконец!
ivanes писал(а):в РОККД бесплатно.
ой, дурак!
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24084
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: РФ условно дисквалифицировали до конца Евро-2016
UNCLE1911 писал(а):Старый конь, не влезай в диалоги попусту, а то борозда кривая выходит.
он бы еще выживаемость сравнил после РОККД и Ихилова...
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: РФ условно дисквалифицировали до конца Евро-2016
Удивил...в Германии..например тоже есть...причем намного дешевле чем в Бурденко.ivanes писал(а):Лазерный нож в больнице,
Re: РФ условно дисквалифицировали до конца Евро-2016
консультацию по данным вопросам- он получить не может у куратора своего. т.к. онный в "гейропе" проживает...а слугу не взял..ФрекенСнорк писал(а):То есть живых примеров нет? я так и знала
Re: РФ условно дисквалифицировали до конца Евро-2016
1. Вовсе не в Бурденко,а в глазной клинике РАМН
2. Это отечественный лазерный скальпель. Разработчик НИИ "Полюс" Москва.
3. Его выпускали в Ульяновске,лазер - в г.Дятьково Брянской обл.
2. Это отечественный лазерный скальпель. Разработчик НИИ "Полюс" Москва.
3. Его выпускали в Ульяновске,лазер - в г.Дятьково Брянской обл.
Re: РФ условно дисквалифицировали до конца Евро-2016
ФрекенСнорк
Я не имею данных про выживаемость в РОККД и Ихилова.
Какие хирургические операции делают в РОККД? В части кардиологии- коронарографию,стентирование и удаление вен из ног. Две первых сделали там.За деньги, оплатил только стент. 4,2 тыс $
Я не имею данных про выживаемость в РОККД и Ихилова.
Какие хирургические операции делают в РОККД? В части кардиологии- коронарографию,стентирование и удаление вен из ног. Две первых сделали там.За деньги, оплатил только стент. 4,2 тыс $
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
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Re: РФ условно дисквалифицировали до конца Евро-2016
ivanes писал(а):Я не имею данных про выживаемость в РОККД и Ихилова.
иванес, Вы читать умеете? по русски, в смысле?
так вот, читайте- ИДИТЕ НАФИГ!!!
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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